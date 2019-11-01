Radyoların en çok çaldığı şarkıcı Kunco, iddialı konuştu….

RÖPORTAJ: Habib BABAR

Onu başta İstanbul olmak üzere, Doğu Anadolu’da yapmış olduğu başarılı gazeteciliğiyle tanıyoruz. O’da bazı meslektaşları gibi, sürpriz yaparak kendisini tanıyanları şaşırttı… Yaklaşık iki ay önce Akademi Müzik Prodüksiyon’un kapısını aşındıran genç adam ‘Müzik dünyasında bende varım’diyerek kolları sıvadı… Herkes onu gazeteciliğinden dolayı Mehmet Babar olarak tanır… Ancak o karşımıza Kunco isimli sanatçı kimliğiyle ile çıkmaya hazırlanıyor… Yakışıklı şarkıcı Arabesk Rock tarzı ile müzik dünyasına yeni bir soluk getirecek… Arabesk Rock ne? diye meraklandıysanız sözü direk Kunco’ya bırakalım…

SİZE YENİ İSMİNİZLE HİTAP EDEYİM Mİ?

Genç sanatçı kendine has kahkahasıyla yanıt veriyor sorumuza…

Sorabilirsiniz tabi ki…

KUNCO NE DEMEK?

Bizim yöremizde giyim kuşamı sevenlere Kunco denilirmiş… Ben çocukken giyim kuşamı çok sevdiğimden baba annem bana sürekli ‘Kunco’diye hitap edermiş…O günden bu günü ailem bana sürekli Kunco diye hitap etti…Bende bu isimle albüm çıkarmaya karar verdim…ve sanatçı adıma Kunco dedim….

İLK TEKLİNİZ HAZIR MI NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKACAK?

İlk teklim hazır…Samet Akkuş’un yönetmenliğini yaptığı, ‘Gecenin Üçü’isimli şarkım tüm çalışmaları tatmlandı. Söz ve Müziği bana ait olan bu şarkım sevip kavuşamayanların sesi olacak..

PEKİ ARABESK ROCK,NE OLUYOR?

Arabesk rock Orhan Gencebay ve Erkin Koray’ın başlatmış olduğu bir müzik akımıdır. Arabesk, Anadolu rock ile yakın ilişki içeisindedir.1981 yılları sonlarında Orhan Gencebay ve Erkin Koray’ın arabesk rock çalışmaları ile bu müziğin temelleri atıldı. Elektro bağlama ve bas gitar’ın icadı bu müzik türünün gelişimine hız kazandırmıştır.

KLİP ÇALIŞMANIZ OLDU MU?

Bazı sanatçı arkadaşların kliplerini Yurt dışında çekmelerine kızıyorum. İstanbul dünyanın en güzel kenti. Ben de klibimi önümüzdeki günlerde kendi ülkemde çekeceğim. Dünya İstanbul’un eşsiz güzelliğine hayran… Ben ülkemi ve İstanbul’u çok seviyorum. Sanatım ile ilgili her türlü çalışmayı da kendi ülkem sınırları içinde yapacağım… Yani klibimi İstanbul’un tarihi mekanlarında çekeceğim…

PEKİ SİZCE TÜRK MÜZİĞİ NEREYE GİDİYOR?

Müziğimiz her geçen gün yozlaştırılıyor. Yeni şarkıcılar özellikle dış kaynaklı müziklere heves sarmış durumda…Hatta sahne kostümlerini bile onlara benzetmişler. Ben Veysel’in,Karacacaoğlan’ın miras bıraktığı Türkülerin bir Osmanlı torununa yakışır vaziyette okunmasından yanayım. Kendi kültürümüz bize yetiyor. Ben yabancı şarkıcıyı örnek alacağım, onlar beni örnek alsın…Tüm sanatçıları da Türk Müziğini korumaya davet ediyorum.

TİYATRO EKİBİNİZ VAR,BU KONUDA KONUŞMAK İSTER MİSİNİZ?

Memleketim Iğdır’da tiyatro grubum var… Grubumuzun adı ise Yeni Iğdır Tiyatro ekibidir…Iğdır’da ve çevre İlçelerde sıkça gösteriler yapıyoruz. Çok büyük ilgi görüyoruz. Oyunculuk şarkıcılıktan daha çok sevdiğim bir meslektir. Bu alanda da ilerlemeyi hedefliyorum.

SANAT DÜNYASINDAN DA ÇOK BÜYÜK DESTEK GÖRÜYORSUNUZ?

Evet mesleğim gereği birçok sanatçıyla röportajlar yaptım… Benim albüm yapacağımı duyan birçok sanatçı dostum,önce şaşırdı, son ra da destek vermeye başladı… Hatta bazı ünlü oyuncu arkadaşlarım klibimde oynama sözü bile verdi.

TUTTUĞU TAKIM: Fenerbahçe

SEVDİĞİ RENK: Siyah

GÖZ RENGİN: Yeşil

BURCU: AKREP

BEĞENDİĞİ SANATÇI: Müslüm Gürses,Cem Karaca,Erkin Koray,Orhan Gencebay

BEĞENDİĞİ OYUNCU: Kemal Sunal, Erol Taş, Cüneyt Arkın