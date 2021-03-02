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RADYO PROGRAMCISI VE SUNUCUSU ÖYKÜ ORAKÇI

AŞKLA YAPTIĞINIZ HER İŞ BAŞARI GETİRİYOR

02 Mart 2021 Salı 17:07
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RADYO PROGRAMCISI VE SUNUCUSU ÖYKÜ ORAKÇI

ASLI M. SARI

Bu hafta röportaj konuğum radyo programcısı, sunucu Öykü Orakçı. Samimiyeti, içtenliği ben gibi, biz gibi… Bu hayatta çok gereksiz insan tanıdık. Böyle naif, adap, usul, erkân bilen insanlara denk gelmek kaderimin bana en güzel armağanı. Tamam, insanlık ölmemiş Aslı, diyorum. Sar sarmala böyle yürekten insanları. Emin olun hala güzel insanlar var bu hayatta. Öykü Hanım; TV’de kadın programı, belgesel ve haber spikerliği de yapmış. “Televizyonda programın akışına kendiniz karar veremiyorsunuz ipler yönetmenin elinde. Radyo ise bambaşka, kontrol tamamen sizde her anı kendiniz planlıyorsunuz. Bu da kendimi daha özgür hissettiriyor.” diyor. 

“Bir kadın olarak sizin gözlemleriniz deneyimleriniz neler, kadınlar iş hayatında hangi engellerle karşılaşıyor?”dedim.

 “Başkalarının egosu, ben duygusu sanıyorum en büyük engel. Stres yönetiminde iyiyseniz ve kendi amacınızın rotasını oluşturup bundan şaşmıyorsanız işiniz kolay. Kadın olmak zor, bazı etkenlerle çok daha zorlaşabiliyor. Elbette zaman zaman zorluklar yaşıyorum. Beni en çok kadınların kadınlara yaşattığı zorluklar üzüyor. ” İfadelerini kullanan Öykü Orakçı röportajımız sizlerle.

Çok klişe bir soru olsa da okuyucularımız sizi tanımak ister Öykü Hanım. Kimdir Öykü Orakçı? Bir günü nasıl geçer? 

 Can Radyo’nun Öykü ile yol muhabbeti programının sunucusuyum ve  kendi halinde denize tutkun  biriyim. Her günü zamanın hakkını vererek geçirenlerdenim, evde bile olsam günü, en verimli şekilde değerlendiririm.

Kadınlar her yerde olsun. Başarsın, sesini duyursun. Gurur duyuyorum böylesi kadınlarla. Bir radyo programınız var içeriğinden bahseder misin?

Evet, kadınlar her yerde olsun. Hayatın çok içinden bir programım var. Ben biraz daha neşeli kısmını ön plana çıkartmaya çalışıyorum. Hayat yeterince zor biraz hafiflemek adına programda eğleniyoruz biz.

Mikrofonun başına geçtiğin ilk günü bize anlatır mısın? Nasıl başladı bu yolculuk? 

 Çok heyecanlıydım ve hala heyecanlıyım. Çocukken şarkıcılık oynardık. Hiç şarkı söylemezdim hep sunucu olurdum. En büyük hayalim sunucu olmaktı, bu güne yolculuğum çocukluğumda başladı.

Radyonun büyüsü çok başka. Aşığım radyoya. Birçok anım var radyo ile ilgili. Sanırım Gazeteci Yazar olmasaydım radyocu olurdum şüphesiz. O eşsiz duygulardan bahsedebilir misiniz? O mikrofonun başında neler hissediyorsunuz? 

 TV’de kadın programı, belgesel ve haber spikerliği de yaptım. Televizyonda programın akışına kendiniz karar veremiyorsunuz ipler yönetmenin elinde.

Radyo ise bambaşka, kontrol tamamen sizde her anı kendiniz planlıyorsunuz. Bu da kendimi daha özgür hissettiriyor.

Yıllardır yayınlarımda mutlaka yer veririm dediğiniz en özel isim ve şarkıyı sorsam size Öykü Hanım?

GÖĞÜN MAVİSİ DE BANA DENİZİN SINIRSIZ MAVİLİĞİNİ HATIRLATIR

 Onur Akın ; Çam kolonyası. Orada "göğü kucaklayıp getirdim sana" der. Anneannem ne zaman sıkılsam; "derin nefes al gökyüzüne bak" , açılırsın derdi. Aklıma hep bu söz  ve göğün mavisi gelir. Göğün mavisi de bana denizin sınırsız maviliğini hatırlatır.

Dinleyicinle oluşturduğun çok sıkı bir bağ var. Sizi takipteyim. Sizi dinlemeyi hiç bırakmayan, sesine sıkı sıkı sarılan dinleyicilerin var. Hiç bırakmayı düşündünüz mü radyoyu? Bu son dediğiniz an? 

 Mütevazı olamayacağım tek konu ailem olarak gördüğüm radyom ve dinleyicimiz. Radyo, ruhumu beslendiğim yer. Bırakmayı düşünmedim fakat hayatı genel anlamda sunduğu sınırsız olasılıklarla yaşamayı ve kabul etmeyi seviyorum.

Kadın olarak yaşadığınız zorluklar var mı? Ev-iş dengesini nasıl kuruyorsunuz?

Kadın olmak zor, bazı etkenlerle çok daha zorlaşabiliyor. Elbette zaman zaman zorluklar yaşıyorum. Beni en çok kadınların kadınlara yaşattığı zorluklar üzüyor. Ev iş arası  denge kurma konusunda iyiyim, kendime ve aileme adil davranıyorum.

Bir kadın olarak sizin gözlemleriniz deneyimleriniz neler, kadınlar iş hayatında hangi engellerle karşılaşıyor?

 Başkalarının egosu, ben duygusu sanıyorum en büyük engel. Stres yönetiminde iyiyseniz ve kendi amacınızın rotasını oluşturup bundan şaşmıyorsanız işiniz kolay. 

Hiç unutamadığınız bir radyo programı anınız var mı?

YAYINDA ŞEHİTLERİMİZLE İLGİLİ KONUŞURKEN ÇOK AĞLAMIŞTIM

Yayında şehitlerimizle ilgili konuşurken çok ağlamıştım. 1saat geçmedi kapı çaldı, 70yaşlarında  bir dinleyicimiz, elinde bir poşet; öykü kızım, ağlama bak sana bahçemizden mandalina getirdim diyerek poşeti uzatmıştı, tabi yine ağladım. Böyle insanların olması  ne güzeldi.

Yakın zamanda gerçekleşmesini planladığınız yeni projeler var mı? 

 Şu aralar hayatım beni hızla şaşırtıyor. Hayalini kurduğum şeyleri hatta hiç aklımda olmayanları bir bir sunuyor. İstanbul’dan gelen bir kaç proje var. Benimse kimselerin bilmediği bambaşka niyetlerim var.

İleriye dönük kariyer hedefi planlarınız 

Bu işi beni mutlu ettiği  için yapıyorum. Hayatlarımız bir puzzle ise iş dışında, bulduğum en büyük parça ile şu günlerde  doğru zamanlamanın ayak seslerini duyuyorum. Bu parça beni her şeyden daha çok heyecanlandırıyor.

Okumayı sevmeyen milletiz. Açıkçası dinlemeyi, izlemeyi de sevmiyoruz. Çok basit şeylerle geçiriyor insanlık günlerini. Önemli ve değerli olan her şeye ilgisini veren çok az kesim var. Sizin bu husus hakkında görüşlerinizi merak ederiz?

HAYATTAKİ AMACINIZA ULAŞMAK İÇİN OYALANMAKSA ZAMAN KAYBI

 Okumak, dinlemek ve izlemek, hayattaki yol haritamızı oluşturmak için çok gerekli. Tabi neyi okuduğumuz, neyi dinlediğimiz, neyi izlediğimiz çok önemli çünkü tercihlerimiz bizi oluşturuyor. Çok basit şeylerle zaman geçirmek aslında "oyalanmak" oluyor.

Hayattaki amacınıza ulaşmak için oyalanmaksa zaman kaybı.

İlham alınası bir kadınsınız. Başka kadınların öğrenmesi, örnek alması ve onlara rehber olması için yaptığınız işle ilgili, uzmanlığınız olduğu konuda püf noktalarını anlatır mısınız? 

 Teşekkür ederim, sizde alkışlanacak başarılı bir kadınsınız. Hayatlarımızda genel anlamda olduğu gibi işimde de "doğru iletişim" çok önemli. Maximum dikkat ve samimiyet karşınızdaki tarafından da çok hissedilen, işinize ruh katan bir şey. Heyecanınızı kaybetmeden, aşkla yaptığınız her iş başarı getiriyor.

Önce Vatan Gazetesi

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ÖYKÜ ORAKÇISunucuRADYO PROGRAMCISIAslı M. SarıRöportajönce Vatan
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