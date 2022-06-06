Prenses Gülay Kılıç başarılarına yenilerini ekliyor

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Daha önce birçok dizi ve film projelerinde desteği olan, şimdilerde de yeni projeleri ve yeni kitabı için hazırlık yapan GÜLAY KILIÇ ile bir araya geldik…

Hoş geldiniz Gülay Hanım. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Merhaba, Ben Gülay Kılıç diğer deyişle Prenses Gülay Kılıç. 1981 Samsun doğumluyum. Başak burcuyum. Çukurova Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi mezunuyum. Okul yıllarından itibaren tiyatro oyunculuğu yapıyorum. Gerek oyunculuk gerekse kamera arkası ile ilgili birçok eğitimler aldım. Yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katıldım. Senaristlik ve Film Yapım Koordinatörlüğü de yapıyorum. Aynı zamanda Osmanlı Diriliş Ocakları Konfederasyonu ve Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu'nda Kültür ve Sanat Etkinlikleri Başkanlığını yürütüyorum. Doğu Türkistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür Bakanlığı görevinde yer alıyorum. Dizi Film Dergisi ve Cinemascope Dergisi'nin Editörlüğünü de aktif olarak yapıyorum. Moon&Star G3 Production ve Gülay Production sahibi olarak Film Yapımcısıyım.

Tiyatroya ilginiz nasıl başladı? Sizi teşvik eden biri ya da bir olay oldu mu?

Aslında okul yıllarında öğretmenlerimin teşviki ile başladı. Ve hobi olarak devam etti. 10 yılın üzerinde gıda kontrolörlük ve sağlık camiasında hizmetin yanı sıra hobi olarak yaptığım tiyatro oyunculuğu birinci meslek olarak öne geçti. Turneler devam ederken kendimi dizi ve sinema sektöründe buldum. Önce teşvik sonra ise tercih oldu denilebilir.

Hangi filmlerde yer aldınız daha önce?

Söz dizisi, Çocuklar Duymasın, Jet Sosyete, Baba bi Bucuk, Çam Yarması Bitik Kardeşler 2 projelerinde konuk oyuncu ya da ana cast.

Yakaza, Genfuzyon, Sinsi, Karanlık Ruhlar-Gelenler, Kursağımdaki İntikam, Dilektaşı, Çam Yarması Çam Yarması Bitik Kardeşler 2 projelerinde Genel&Yapım Koordinatörü olarak bulundum.

Diriliş Ertuğrul, Büyük Türkler, Kuruluş Osman, Kitab-ı Cin, Genfuzyon, Sinsi, Karanlık Ruhlar-Gelenler, Dilektaşı , Çam Yarması Bitik Kardeşler 2 projelerinde ise cast desteği verdim.

Adını Sen Koy, Siyah Beyaz Aşk, Mehmetçik Kut'ûl Amare, Tehlikeli Karım, Dolunay projelerinde karavan hizmeti sağladım.

Çam Yarması Bitik Kardeşler 2, Dilektaşı, Vurgunlar 2016- Amerikan Yapımı projelerinde senarist olarak bulundum.

Tabi senaryo revize veya hikaye desteği verdiğim ya da film reklam desteği verdiğim projeler de var.

Yeni film hazırlıklarınız var mı? Yeni projeler neler?

Koordinatörlüğünü yapacağım projeler var; Kitab-ı Cin 2 serinin ikincisi. Aynı zamanda yapımcılığını yapacağım 2 korku ve 1 komedi de var.

Kitap da yazıyorsunuz diye biliyorum. Bahsedelim isterim. Kitap ne zaman raflardaki yerini alacak? Bizlere neler anlattınız?

Yaşanmış gerçek hikayeyi kaleme aldığım akıcı ve dramatik bir romanım var. Ve ikinci olarak aşk şiirlerinden oluşan bir şiir kitabı. İkisinin de 2023’te raflarda yerini almasını sağlayacağım.

Bundan sonraki hayalleriniz planlarınız neler?

Planım, 5 seri kitabımın raflarda yerini almasını sağlayarak beyaz perdeye taşımak. Hayalim ise dünyanın en büyük yardım kuruluşunu açmak.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Ekibiniz en iyiler arasında ve tüm ekibinize sonsuz teşekkür ederim Yağmur Hanım. Benimle iletişime geçmek isteyenler için instagram ve mail adresimi izninizle bırakıyorum.

Mail: [email protected]

Instagram: @gulaykilicofficial ve @gulayproductions