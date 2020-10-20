Pınar Sumru kafası ile moda ve stilistlik üzerine

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Yaptığı birbirinden ilginç ve özel tasarımlarıyla bir çok ünlü sanatçının dikkatini üzerine çekmeyi başaran genç ve başarılı modacı, stilist Pınar Kurt Buyur’u bu hafta köşemize konuk aldık. Biz sorduk Pınar Kurt Buyur tüm samimiyetiyle sorularımızı cevapladı.

Merhabalar Pınar hanım röportajımıza hoşgeldiniz. Öncelikle bize kimliğinin oluşum sürecini anlatır mısınız?

Merhabalar, tasarım eğitimi aldığım dönem içerisinde gerek ticari amaçla gerek kendim için ürünler tasarlamaya başladım. Sosyal medya tanıtımlarımda ürünlerim ilgi görmeye başladı ve devamında bir çok farklı dalda başarılara imza attım. Sonrasında üretirken ve kullanırken bana daha çok keyif veren taç ve aksesuar dalına giriş yaptım.

Modayı nasıl tanımlıyorsunuz?

Benim için moda bir zevk ve keyif anlayışıdır. Ve çizgisini zamana uydurarak koruyabilen bir tarz halidir ve kendine özgü bir stile sahip olmakta önemlidir.

Bu konuda eğitim aldınız mı?

Özel bir tasarım eğitim okulunda yedi sene içerisinde farklı zamanlar arasında stilistik, Modelistlik, makyözlük ve moda tasarım eğitimi aldım.

Tasarım yapmaya nasıl başladınız? Başlangıçta sizi bir şeyler üretmeye iten güç neydi?

Çocukluğumdan beri üretici ve yaratıcı bir kişiliğe sahibim olayların temeli bez bebeklere verdiğim hayata dayanıyor aslında.

Bugüne kadar bir çok ünlü sanatçıyı kliplerinde sizin tasarladığınız özel taçlarınızla gördük. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Sanatçıları size yönlendiren bu özel güç neydi?

İnanılmaz onure oluyorum gördükçe durmamam gerektiğine inanıyorum sanıyorum yaptığım her ürünüme verdiğim değer ve kaliteyi kullanıcılarıma yansıtmamdır diye düşünüyorum.

Güzel giyinen, tabiri caizse “ikon” olarak görülen kişilerin tasarımcılığa soyunmasını nasıl yorumluyorsunuz?

Bana göre herkes iyi bir tasarım ürünlerini giyerek iyi bir ikon yaratabilir ancak her ikon tasarımcı ruhu taşıyamaz ve tasarımcı olamaz.

Yaptığınız tasarımların bir teması var mı? Tasarımlarınızın üretim aşamasından bahsedebilir misiniz?

Kesinlikle bir temaya bağlı kalmadan kendime zaman ve mekan ayırt etmeksizin o anki ruh halimi tasarımlarıma yansıtıyorum o tasarımlarıma ürünün model şekli ve ağırlığını baz alarak taşıyıcı iskelet yapımına metal ya da plastik malzemeler seçerek formu oluşturmaya başlayıp modellendirmeye tacın kullanım amacına göre taş, tüy, zincir vb. materyallerle düzenlememi yapıp modelimi süslüyorum.

Tasarımlarınız, kişisel özelliklerinizi yansıtıyor mu?

Bugüne kadar örnek bir model üstüne yapmış olduğum herhangi bir çalışmam yoktur. Yaptığım her ürün kendimi ve içimdeki hisleri yansıtıyordur.

Sürekli bir şeyler üretiyorsunuz, bir şeyler yaratıyorsunuz. Motivasyonunuz gittikçe artıyor mu, yoksa baştaki heyecan çok bambaşka bir şey miydi?

Her modelime başlarken tasarım hayatımın ilk adımımı atarcasına heyecanlanıp bir yenisini daha yapmak için sabırsızlanıyorum.

Koleksiyonlarınızın hikayesi ve mesajı, tasarımlar şekillendikçe mi ortaya çıkıyor, yoksa en başında koleksiyonu şekillendiren bu mu oluyor?

Durum ve an değerlendirmesi yaparak çalışmalarıma başlıyorum.

Sizce tasarımda yaratıcılık mı önemli, farklılık ve özgünlük mü yoksa kullanılabilirlik mi?

Hepsi olması gereken unsurlardır. Zaten bunların hepsi bir araya geldiğinde tasarımın kalitesi artar ve diğer kişilerden bizi ayrı kılar.

Yeni bir koleksiyonuz ilk çıktığında ve moda severlerle buluşmaya başladığında ne hissediyorsunuz?

Her tasarımcı gibi ben de o an heyecanın zirvesini yaşıyor ve yaptığım ürünlerle alacağım olumlu ya da olumsuz tepkileri heyecanla bekliyorum.

Moda kurbanı değil, stil sahibi olmaktan bahsediyoruz hep. Peki, stil sahibi olmak nedir?

Bence stil sahibi olmak pahalı ya da marka kıyafetler içerisine girip kendini göstermek değildir insanın zaman mekan ve durum değerlendirmesi yapıp kendine en yakışan karakterleri ve elbiseleri giymesidir.

Hayatınızdaki en olmazsa olmaz üç şey nedir?

Ailem, köpeğim, işim.

Aldığınız eğitimden bahseder misiniz? Nerede okudunuz? Ne üzerine eğitim aldınız?

Üniversite olarak muhasebe bölümü mezunuyum ve sonrasında özel bir tasarım eğitimi okulunda Makyözlük, Stilistlik, Modelistlik ve moda tasarım bölümlerini farklı zamanlarda tamamladım.

Yeni taç koleksiyonunuzdan biraz bahseder misiniz?

Son yıllarda Türkiye’de trend haline gelen Helloween partileri için taç ve kostüm çalışmalarımı hazırladım konseptin gerektirdiği tüm korku ve vahşeti ürünlerimde yansıttığıma inanıyorum. (Gülüyor)

Sizin işlerini en çok beğendiğiniz tasarımcılar kimler? Neden bu isimler?

Karl lagerded, Deniz Berdan, Hakan Akkaya, Özgür Mansur tasarladıkları bir çok ürünü beğeniyor ve takip ediyorum ve tasarım ruhuma hitap ediyorlar.

Tasarım yapmak isteyen ya da yaratıcı bir meslekte ilerlemek isteyen okuyucularımıza önerileriniz nelerdir?

Taklitten uzak, özgün bir şekilde çalışmak ve yenilikçi düşüncelerle tasarımlar hedefleyerek yola başlamalarını öneririm.

Son olarak önümüzdeki günlerde planlanan projeleriniz var mıdır?

Olmaz mı? Yılbaşı, Sevgililer günü, Anneler günü vs. bir çok özel projelerimiz olacak.

Peki, biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…