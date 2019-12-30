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Papatya’nın Yaprakları

Bahçeşehir’de imza günü...

Papatya’nın Yaprakları

Bahçeşehir’de imza günü...

30 Aralık 2019 Pazartesi 00:00
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Papatya’nın Yaprakları

FUNDA AKOSMAN ERMAN / İSTANBUL

2019 Yılının son gününde Bahçeşehir Gençlik Spor kulübünde Papatyanın Yaprakları kitabının imzası için toplandık. 

Papatyanın Yaprakları kitabımda röportajımıza yer verdiğim 23 yıllık sevgili dostum Demet Aydın ve yine 23 yıllık can dostumuz ile sevgili Selma Üzeltürkay eşi Hikmet bey bana sürpriz imza günü düzenlediler, tarçınlı kurbiyeler ve kahve, çay  eşliğindeki sohbet ile sıcacık bir ortamda dostlarla olmanın büyük keyfini yaşattılar çok çok teşekkürler ederim. Gelen çok eski dostlarıma, gelmek isteyen gelemeyen bana ulaşan tüm dostlara çok teşekkürler. 

Down sendromlu çocuklar yararına çalışmalarımız devam edecek. Dilerim yeni yılda da imzalarımız ve yeni etkinliklerimiz ve yeni kitaplarımız , enerji eğitim ve şifa çalışmalarımız tüm hızıyla devam eder, tüm güzellikler bizlerle olur, hep birlikte mutlu yıllar geçiririz. Hayatı daha anlamlı ve yaşanılası hale getiren candan dostlarıma sonsuz teşekkürlerimle.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 30.12.2019 08:45
Anahtar Kelimeler:
İmza GünüFunda Akosman ErmanPapatya’nın Yaprakları
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