Özlem Güney ile iletişim ve medya dünyası üzerine 

RÖPORTAJ: CENGİZHAN KAYA

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Tabii ki.07 temmuz Karabük doğumluyum.6 yaşımdan beri İstanbul da yaşıyorum. Evimize yakın ilkokul ve ortaokulda okudum. Mahallede,okulda,evde hep aktif bir çocuktum. Voleybol takımı,halk oyunları,tiyatro kulübü gibi bir çok etkinlikte yer aldım. Daha sonra Fikriye Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde bilişim teknolojileri bölümünü okuyarak eğitim hayatıma devam ettim. Başarılı bir öğrenciydim ve liseyi okul birinciliğiyle bitirdim. Hedefim kendimi daha çok gösterebileceğim ve insan ilişkilerimi geliştirebileceğim sözel bir bölüm okumaktı. Edebiyat dersimize giren Mert hocam bu konuda bana hep inandı.Hem onun hem de ailemin desteğiyle Gazi Üniversitesi iletişim fakültesini, Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünü kazandım.

Neden İletişim?

Çünkü her yaştan insanla anlaşabilen ve konuşmayı seven biriyim.İnsanları gözlemlemekten,analiz etmekten onlardan yeni şeyler öğrenmekten keyif alıyorum dolayısıyla bu alanda eğitim alarak kendimi daha fazla geliştirebileceğime inanıyorum.

İletişime ilk adımı nasıl attınız?

Aslında söylemek gerekirse iletişim hayatımızın her alanında var fakat ben ilk olarak Lise son sınıfta okuduğum bölüm dolayısıyla kurumsal bir firmada staj görmüştüm.Stajyer olarak saha satış departmanında çalışıyordum.Bu süreçte hem kurum içi iletişimi daha iyi öğrenme hem de bilgisayar programları konusunda kendimi daha çok geliştirebilme fırsatı buldum.Sadece kendi çalıştığım bölümün işini öğrenmek yerine diğer bölümlerin de (ana vezne,insan kaynakları,bilgi işlem vs.) yaptıkları işlere hakimdim.

Medyadışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Elbette var. Benim asıl hedefim akademisyen olmak. Bunun nedeni ise kendi öğrendiğim bilgileri başkalarına da aktarabilmek.

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirebilme şansım olsa buna kopyala|yapıştır kültüründen başlardım. Çünkü bazı insanlar emek vererek bir takım veriler ortaya koyarken bazıları ise kopyala yapıştır yöntemiyle bu verileri kendilerine ait yazıymış gibi paylaşabiliyorlar. Bu şekilde kişi, hem özgün olmamakta hem de kolaya kaçmaktadır.

Sizce spikerlik , sunuculuk ve medyaya dair işler için iletişim mezunu olmak gerekli midir?

Bana kalırsa spikerlik, sunuculuk ve medyaya dair işler için iletişim mezunu olmak şart değil. Bence bu alanda çalışabilmek için önemli olan kişinin kendini ne yönde ve ne kadar geliştirebildiğidir.

Salt spikerlik / sunuculuk kursu ile spikerlik / sunuculuk yapılabilir mi?

Tek başına bu kurstaki eğitimin yeterli olduğunu düşünmüyorum açıkcası.Fakat kişi teorideki bilgisini uygulamaya dökerse daha çok deneyim sahibi olur ve iyi yerlere gelebilir.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Aslında kendimde değiştirmek istediğim bir şeylerin olduğunu pek sanmıyorum fakat şunu söylemeliyim ki bütün olaylara fazla mantıkçı yaklaşıyorum ve bu beni bazen olumsuz etkiliyor. Belki bu huyumu biraz törpüleyebilseydim hiç fena olmazdı.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Bir iletişim öğrencisi olarak tabii ki medyayı yakından takip ediyorum. Fakat televizyon,gazete ve dergiden ziyade internet ve sosyal medyaya daha çok hakim olduğumu söylemeliyim.

Üniversitedeki’deki çalışmalarınızdan bahseder misiniz ? Üniversite kulübüyle de çeşitli etkinliklerde yer aldınız ve yaptınız bize bunlardan bahseder misiniz?

Aslında Gazi Üniversitesin de 100’ü aşkın topluluk bulunmaktadır fakat iletişim fakültesinde ki tek topluluk benim de yönetimin de olduğum ‘Türk İletişim Topluluğu’dur. Fakültemizdeki bir çok etkinlik topluluk aracılığıyla gerçekleşmektedir. Okulumuz öğrencileri düzenlediğimiz söyleşi’lerle birlikte medya sektöründen bir çok kişi ile tanışma fırsatı bulmuşlardır. Türk iletişim topluluğu olarak, Gazi üniversitesi öğrenci toplulukları içinde en başarılı topluluklar arasına girerek Gazi üniversitesi rektörlüğü tarafından düzenlenen ödül töreninde ödülümüzü aldığımızı da söylemeliyim.

İyi sunuculuğu nasıl tarif edersiniz?

Bence iyi bir sunucu hem doğal olmalı hem de insanları etkileyebilmelidir. Sunucunun bunları yapabilmesi için ise en önemli faktör bence ‘samimiyet’ dir.

Aynı zamanda sunucunun etkili ve güzel konuşması gerekmektedir. Jest ve mimiklerini doğru kullanmalıdır.

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı?

Ekranda olmak için güzellik şart değildir fakat önemlidir. Çünkü güzel olan hep daha fazla dikkat çeker ama bu demek değildir ki güzellik tek başına yeterlidir. Çünkü gerekli eğitimleri almayan bir kişinin güzel olması, ekranda olması için tek başına yeterli bir sebep değildir.

Yeni Medyanın (Sosyal Medya ve İnternet) Geleneksel Medyayı (Radyo-tv gazete) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek?

Yeni medyanın geleneksel medyayı yok edeceğini söyleyemem fakat artık insanlar elinin altındaki internet ve sosyal medyadan her türlü bilgiye ulaşabiliyor. Dolayısıyla radyo,televizyon gazete gibi kitle iletişim araçlarına olan ilgi ve ihtiyaç da azalıyor.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Boş zamanlarımda hem yabancı dil öğrenmeye,hem okuduğum bölümle ilgili kitaplar okumaya hem de bilgisayar programları konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum.Hafta sonlarımı genelde işaret dili kursuna ayırıyorum.Bunların yanı sıra yemek yapmayı, tiyatro ve sinemaya gitmeyi, görmediğim yerlere gidip gezmeyi de çok seviyorum.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Hayatımın filmi diyemem fakat Aamir Khan’ın yönetmenliğini yaptığı ‘’Taare Zameen par’’ yani ‘’yerdeki yıldızlar’’ filminden çok etkilenmiştim ve defalarca izlemişimdir.

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz?

İlk olarak kırmızıtürkle, Türk iletişim topluluğu olarak bir araya gelme fırsatımız oldu. spiker ve sunucuların bir araya geldiği aynı zamanda güzel işlerin ortaya çıktığı çok faydalı bir platform olduğunu söyleyebilirim.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Şuan da istediğim okulda istediğim bölümü okuyorum ve gelecekte de kendimi yine aynı okulda akademisyen olarak görmek istiyorum.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Ben istediğim şeylerin olması için hep çok çalıştım ve çalışmaya da devam ediyorum. O yüzden son olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözünü söylemek istiyorum. ‘’Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.’’

Röportaj: Cengizhan KAYA