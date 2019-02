Özge Salcı İle Muhabirlik ve Medya Üzerine 

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

25 Şubat 1995 doğumluyum. Kastamonuluyum… İstanbul’da ailemle yaşıyorum. 2015 yılında Kadir Has Üniversitesi’nden Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünden mezun oldum… Üniversite stajyerliğimi Atv ana haber merkezi’nde muhabir olarak yaptım… 2016 yılında Beyaz tv hafta sonu sabah haberlerinde muhabir ve editör olarak, 2017 yılında doğan haber ajansı’nda muhabir ve editörlük yaptım. Bunun yanı sıra yarışma programı, internet haberciliği, sunuculuk ve Biruni üniversitesi hastanesi’nde basın danışmanlığı görevini üstlendim… Son olarak Em tv kanalında muhabir ve editör olarak işimin başındayım… ayrıca Başkent İletişim akademisinde diksiyon kursu aldım ve şu anda Anadolu Üniversitesinde adalet bölümü öğrencisiyim…

Neden medya?

Kendimi bildim bileli hiç bir zaman sıradan bir işle ilgilenmedim… değişik ve aktif olabileceğim işlere yöneldim. Bu nedenle medya sektörü benim hayatımın bir parçası değil, hayatım diyebilirim. Çünkü medya sektöründe hangi alanda olursanız olun, bir şekilde kendinizi bulmanıza yardımcı oluyor… bunun yanı sıra çok hareketli ve dinamik biriyimdir. Hızlı çözüm kabiliyeti olma potansiyeline sahip olduğum için medya… öte yandan her gün hareketlilik durumu ve güncel haber durumu sunabilme benim karakterimle örtüşen maddelerden biridir. Ayrıca medya insana kattığı birçok değeri vardır. İnsanlarla diyalogun nasıl kurulması gerektiğini, diğer insanlardan farklı bakış açısına sahip olmayı, hızlı ve çözüm odaklı olmayı, severek işinizi yapıyorsanız çalışmanın her hangi bir saat diliminin olmadığını öğretiyor… Ayrıca gelinen noktadaki medyanın gücüne inanıyorum. Bu yüzden medya…

Medyaya ilk adımı nasıl attınız?

2015 yılında Kadir Has Üniversite’si radyo televizyon ve sinema bölümünden mezun oldum… Mezun olduktan sonra kurum ve kuruluşlara başvuru yaptım. Geri dönüş sağlanamayınca hatrı sayılır kişilerden yardımcı olmalarını istedim… işte bu noktada benim hikâyem başladı… Kral fm radyo sunucusu olan nam-ı diyar Afrikalı ali bey ile iletişime geçtim. Ali beyle iletişime geçtikten bir gün sonra iş sahibi oldum. Bana bu konuda inanılmaz destek ve yardımcı oldu… Evet medyaya ilk adımımı yılların radyo sunucusu olan nam-ı diyar ‘Afrikalı ali’ yani Ali Şentürk sayesinde attım. Bu yüzden Ali Beye karşı her zaman minnettarım… Bana emekleri olduğu gibi desteği de çok oldu… Ali Şentürk’ün aracılığı ile ilk işim olan Beyaz tv’de 1 sene boyunca hafta sonu sabah haberlerinde muhabirlik ve editörlük yaptım..

Medya dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Aslında insanların kendilerini geliştirmeleri ve istediği hedefe ulaşması çok onur verici… fakat başka bir iş ile uğraşmak istesem yine medya ile alakalı olurdu… bu da; medya hakkında söyleyişler yapmak veya öğretici olmak isterdim.

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Tabikide… kanallar arası haberler veya muhabirler arasında inanılmaz bir rekabet var… En iyi haber yapabilme, olaya ilk önce müdahale etme, habere ilk ulaşmak ve sunmak bunlar rekabeti arttırıyor. Kötü bir algı olmasın… aslında bunlar meslektaşlarımı ve kendimi geliştirebileceğim ve daha üst seviyeye taşıyabileceğim iyi unsurlar… Bu yüzden rekabet asla mesleği olumsuz yönde etkilemez. Çünkü başarı başarıyı doğurur.

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Medya dünyası her zaman gelişen ve değişen platformdur. Zaman içerisinde değişir ve farklılaşır… Her ne kadar da isteseniz medyanın hızına yetişemezsiniz. Bu yüzden medya dünyasından memnunum… şansım olsaydı da her hangi bir unsuru değiştirmek istemezdim.

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce iletişim mezunu olmak gerekli midir?

Aslında evet… iletişim mezunu olmak mesleğe katılımızı kolaylaştırıyor. Eğer ki bu mesleği düşünüyorsanız, iletişim mezunu olmak şart. Fakat kurs için aynı şeyleri söylemek mümkün değil, bu meslek beceridir. Sizin nasıl haber yazdığınız veya sunduğunuz önemlidir. Bu da beceriyi ortaya koymaktan geçer.. Dilediğiniz gibi istediğiniz gibi kurslara gidin eğer ki kabiliyetiniz yoksa bu iş size zor gelebilir.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkânınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Kişisel olarak geldiğim noktadan, becerimden veya bilgimden gayet memnunum. Değiştirmek istediğim herhangi bir unsurum yok… fakat tabiki de herkes gibi gün geçtikçe kendimi geliştiriyor ve yeni bilgiler öğrenmeye gayret gösteriyorum.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Muhabirim… Bu yüzden ister istemez medyanın her türlü platformlarından yaralanıyorum.. Bizim içimiz gündemden faydalanmak ve bilgi edinmek. Bu neden ile tüm mecralara hâkimim… tüm iletişim mecralarını kullanıyorum.

TV Em’deki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Em Tv Ana Haber’de muhabir ve editör olarak görev almaktayım… Gün içerisinde ajanslardan yararlanarak bülteni tamamlıyoruz. Öte yandan hemen hemen her gün dışarıda haber peşinde oluyorum… Gün içerisinde edindiğimiz bilgilere göre en doğru ve en tarafsız şekilde akşam 18:30’da yayınlanan ana haber bültenimize hazırlanıyoruz.

İyi muhabirliği nasıl tarif edersiniz?

İyi bir muhabir, dinamik, işini seven, aktif, yorulmayan, haberden başka bir unsuru düşünmeyen, gece gündüz demenden haber peşinde olan, gündemden haberdar ve en önemlisi bu mesleğe hayatını adayan biri olmasıdır. Çünkü bizim meslek yorulmayı bilmeyen ve her hangi saat diliminde çalışmayı gerektiren iştir.

İyi spiker olmanın yolu muhabirlik ve işin mutfak kısmından geçer tezini nasıl yorumlarsınız?

Yemeği kendiniz yapmazsanız yemeğin içindeki en lezzetli besinleri de bilemezseniz. Tabiki de iyi spiker olma yolu her zaman muhabir mesleğinden geçer. İşi bilmek için işi mutfağından başlamak çoğu meslek için her zaman faydası olmuştur. Güzelsiniz veya diksiyonunuzu düzgün kullanıyorsanız diye spiker olamazsınız… bu yüzden usta çırak rolü medya sektöründe de kesin oynanmalıdır.

Yeni medyanın ( sosyal medya ve internet ) geleneksel medyayı ( radyo – tv gazete ) yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz? Yeni medya sizce ne yönde ilerleyecek?

Teknoloji ilerledikçe evet radyo ve gazetenin de gücü azalıyor. Çünkü insanlar hızlı erişim sağlayabileceği mecralara yöneliyorlar. Teknoloji yeni medyayı hayal bile edemeyeceğimiz yönde çok fazla ileri yönde etkileyecek…

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çalışan bir bayan olarak üstelik birde öğrenciyim. Anadolu Üniversitesi adalet bölümü okuyorum. Boş zamanlarımda derslerime çalışıyorum. Hafta sonları fırsatım olduğu boş vaktimde doğa ile iç içe olmaya çalışıyorum.

Kırmızıtürk hakkında neler söylersiniz?

Sektörün büyük açığını keşfettiniz. Meslektaşlarımızın kaliteli platforma kendilerini ifade etmesine ve günden güne hızla yayılmasına ben kendi ve mesleğim adına teşekkür ederim. Önümüzdeki yıllarda güzel ve başarılı işlerde imzanızın olacağına eminim.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Şu anki bulunduğum noktadan memnunum. İşimi severek yapıyorum. Gelecek bizlere ne vaad eder bilemem ama planlarımın arasında en iyi kadın program sunucusu olma hayalim var. Zamanı geldiğinde en iyi projelerle görüşmek üzere…

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Tabikide. Genç nesil arkadaşlarımız eğer ki bu mesleği yapacak ise çok çabalamalarını, gayret göstermelerini ve yılmamalarını tavsiye ediyorum. Genel olarak mesleğiniz ne olursa olsun işinizi severek yapın. Verdiğiniz emeklerin bir gün karşılığını bulacaksınız.

Röportaj : cengizhan kaya