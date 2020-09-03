Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1084
ALTIN
462.109
DOLAR
7.4081
STERLİN
9.8796
EURO
8.7605
Marmara Denizi ekosistemine gırgır tehlikesi
Marmara Denizi ekosistemine gırgır tehlikesi
Uzmanından sonbaharda bağışıklığı güçlendirecek 10 öneri
Uzmanından sonbaharda bağışıklığı güçlendirecek 10...
2020-2021 futbol sezonunun ilk devresi seyircisiz oynanacak
2020-2021 futbol sezonunun ilk devresi...
ÖZAY YAKA Romantik Çayır (Puszta Romantika)’ya çağırıyor
ÖZAY YAKA Romantik Çayır (Puszta Romantika)’ya...
PANDEMİ GÖLGESİNDE MTV ÖDÜLLERİ
PANDEMİ GÖLGESİNDE MTV ÖDÜLLERİ
İş fırsatları için hemen tıkla!

ÖZAY YAKA Romantik Çayır (Puszta Romantika)’ya çağırıyor

20 yıllık rehberlik tecrübesi bulunan ve Macaristan’da yaşayan Özay Yaka ile küresel salgından etkilenen Avrupa ülkelerinin şu anki durumu hakkında konuştuk.

03 Eylül 2020 Perşembe 14:01
19 Okunma
ÖZAY YAKA Romantik Çayır (Puszta Romantika)’ya çağırıyor

RÖPORTAJ: NEDRET HOTUN

Özay Yaka Macaristan’ın pandemiden çok etkilenmediğini, vaka sayılarının ülkede düşük olduğunu ve AB ülkelerinin geçiş serbestisinin turistik alanları doldurduğunu ifade etti.

Türk grupların ‘Orta Avrupa’ rotasını tercih ettiklerini ve turistik vizenin verilmeye başlandığı en yakın tarihte Türk misafirleri tekrar görmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Gelin isterseniz öncelikle görülmesi öngörülen çok da fazla bilinmeyen Neusiedl Gölü’nü  Özay Bey’in anlatımı ile  birlikte gezelim;

Puszta Romantika yani Romantik Çayır denilen Neusiedl Gölü, Alplerin bitip Macar ovasının başladığı en düşük rakımlı yerde bulunuyor.

Her yerin alabildiğine bağlık olduğu bu bölge Avusturya’nın en önemli şarap bölgesi aynı zamanda. Avusturya’nın en çok güneş alan bölgesi, öyle ki Burgenland Eyaletinin bayrağında güneş amblemi bulunuyor.

310 km2’lik alanı  ile Avrupa’nın 3. en büyük gölü olan Neusiedl Gölü Başkent Viyana’ya ve Bratislava’ya 30 km mesafede,  ¾ ‘lük bölümü Avusturya’da kalanı ise Macar topraklarında bulunuyor.

1993’ten beri Milli Park olan göl ve çevresi her 2 ülke tarafından da koruma altında ve 270’den fazla kuş türü ile bir kuş cenneti olma özelliği taşımakta.

Avusturya’nın  batısındaki Alp göllerinin derin ve soğuk olduğu bu coğrafyada  Neusiedl Gölü’nün su sıcaklığı 30’C yi buluyor. Sığ ve sıcak olması özelliği ile de çocuklar için adeta bir cennet.

​​​​​​​

Göl her 100-120 yılda bir tamamen kuruyor ve en son 19.yüzyılda kurumuş. Su sporlarının çok yaygın olduğu gölde binicilik, tenis, golf ve bisiklet aktiviteleri yapılmasına çok uygun.

Burgenland Eyaletinde 2500 km bisiklet yolu bulunuyor, sadece gölün etrafında 130 km bisiklet yolu mevcut. Her yerde bisiklet parkı var, tekneler bile bisiklet taşımak için özel olarak tasarlanmış durumda.

Arazi düz, güneşli olduğu için tarıma da çok elverişli, bağcılığın dışında tütün, mısır, buğday, meyvecilik  (elma, kayısı) de yapılıyor.

Nasıl Gelinir;

Viyana, Graz, Budapeşte üzerinden uçakla gelinebilmektedir.

4*Oteller 100-500 Euro arası

3*Oteller 80-300 Euro arası değişmekte olup,

Butik Oteller ve Spa Oteller sezona göre çok pahalı olabiliyor.

Bisiklet kiralamak çok kolay ve her yerde var, büyük gruplar halinde bisiklet turları yapmak mümkün.

Özay Yaka kimdir?

20 yıldır rehberlik yapan Özay Yaka, Macarca, Rusça ve İngilizce dillerini konuşup, Selçuk Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı’ndan mezundur. Uzmanlık alanı Orta Avrupa olan Yaka, Türkiye ve Macaristan’da kokartlı rehber olarak çalışmaktadır.

Budapeşte’de yaşayan Yaka, Macaristan’da futbol oynuyor ve uzun bisiklet turları yapıyor. Kayak merkezi olan Avusturya’da kış sporları da yapan Yaka, uzun zamandır müzikle uğraşıyor.

Yaşamını bağımsız rehber olarak sürdürmekte olan Özay Yaka çoğunlukla ‘Orta Avrupa’ turlarını Türk gruplarla gerçekleştirmektedir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ÖZAY YAKARomantik ÇayırPuszta RomantikaNEDRET HOTUNMacaristan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özlem Pekcan
Özlem Pekcan
Serra Taşköprü
Serra Taşköprü
MUSTAFA MURAT ORHAN İLK KİTABI İLE KARŞIMIZA ÇIKTI 
MUSTAFA MURAT ORHAN İLK KİTABI İLE KARŞIMIZA ÇIKTI 
‘Terk Edilmiş Gibi’nin Yeni Jenerasyonu 10 Numara
‘Terk Edilmiş Gibi’nin Yeni Jenerasyonu 10 Numara
OYUNCU TANER ŞAHiN 
OYUNCU TANER ŞAHiN 
Aslan Sayım Soruyor?  Taner Şahin Cevaplıyor! 
Aslan Sayım Soruyor?  Taner Şahin Cevaplıyor! 
Sertaç Kolay: Bu yaz sezonunun en çok tercih edilen trendleri
Sertaç Kolay: Bu yaz sezonunun en çok tercih edilen trendleri
NİL ÜNAL: "KEMAL SUNAL BANA YOL TARİF EDERDİ"
NİL ÜNAL: "KEMAL SUNAL BANA YOL TARİF EDERDİ"
ŞENAY ŞENTÜRK: “ROMAN, İÇ DÜNYANIZI SÜSLEYEN İNCİLER GİBİDİR.”
ŞENAY ŞENTÜRK: “ROMAN, İÇ DÜNYANIZI SÜSLEYEN İNCİLER GİBİDİR.”

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim