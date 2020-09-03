ÖZAY YAKA Romantik Çayır (Puszta Romantika)’ya çağırıyor

RÖPORTAJ: NEDRET HOTUN

Özay Yaka Macaristan’ın pandemiden çok etkilenmediğini, vaka sayılarının ülkede düşük olduğunu ve AB ülkelerinin geçiş serbestisinin turistik alanları doldurduğunu ifade etti.

Türk grupların ‘Orta Avrupa’ rotasını tercih ettiklerini ve turistik vizenin verilmeye başlandığı en yakın tarihte Türk misafirleri tekrar görmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Gelin isterseniz öncelikle görülmesi öngörülen çok da fazla bilinmeyen Neusiedl Gölü’nü Özay Bey’in anlatımı ile birlikte gezelim;

‘Puszta Romantika yani Romantik Çayır denilen Neusiedl Gölü, Alplerin bitip Macar ovasının başladığı en düşük rakımlı yerde bulunuyor.

Her yerin alabildiğine bağlık olduğu bu bölge Avusturya’nın en önemli şarap bölgesi aynı zamanda. Avusturya’nın en çok güneş alan bölgesi, öyle ki Burgenland Eyaletinin bayrağında güneş amblemi bulunuyor.

310 km2’lik alanı ile Avrupa’nın 3. en büyük gölü olan Neusiedl Gölü Başkent Viyana’ya ve Bratislava’ya 30 km mesafede, ¾ ‘lük bölümü Avusturya’da kalanı ise Macar topraklarında bulunuyor.

1993’ten beri Milli Park olan göl ve çevresi her 2 ülke tarafından da koruma altında ve 270’den fazla kuş türü ile bir kuş cenneti olma özelliği taşımakta.

Avusturya’nın batısındaki Alp göllerinin derin ve soğuk olduğu bu coğrafyada Neusiedl Gölü’nün su sıcaklığı 30’C yi buluyor. Sığ ve sıcak olması özelliği ile de çocuklar için adeta bir cennet.

​​​​​​​

Göl her 100-120 yılda bir tamamen kuruyor ve en son 19.yüzyılda kurumuş. Su sporlarının çok yaygın olduğu gölde binicilik, tenis, golf ve bisiklet aktiviteleri yapılmasına çok uygun.

Burgenland Eyaletinde 2500 km bisiklet yolu bulunuyor, sadece gölün etrafında 130 km bisiklet yolu mevcut. Her yerde bisiklet parkı var, tekneler bile bisiklet taşımak için özel olarak tasarlanmış durumda.

Arazi düz, güneşli olduğu için tarıma da çok elverişli, bağcılığın dışında tütün, mısır, buğday, meyvecilik (elma, kayısı) de yapılıyor.

Nasıl Gelinir;

Viyana, Graz, Budapeşte üzerinden uçakla gelinebilmektedir.

4*Oteller 100-500 Euro arası

3*Oteller 80-300 Euro arası değişmekte olup,

Butik Oteller ve Spa Oteller sezona göre çok pahalı olabiliyor.

Bisiklet kiralamak çok kolay ve her yerde var, büyük gruplar halinde bisiklet turları yapmak mümkün.

Özay Yaka kimdir?

20 yıldır rehberlik yapan Özay Yaka, Macarca, Rusça ve İngilizce dillerini konuşup, Selçuk Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı’ndan mezundur. Uzmanlık alanı Orta Avrupa olan Yaka, Türkiye ve Macaristan’da kokartlı rehber olarak çalışmaktadır.

Budapeşte’de yaşayan Yaka, Macaristan’da futbol oynuyor ve uzun bisiklet turları yapıyor. Kayak merkezi olan Avusturya’da kış sporları da yapan Yaka, uzun zamandır müzikle uğraşıyor.

Yaşamını bağımsız rehber olarak sürdürmekte olan Özay Yaka çoğunlukla ‘Orta Avrupa’ turlarını Türk gruplarla gerçekleştirmektedir.