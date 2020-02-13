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OYUNCULUK BENİM İÇİN BİR TUTKU 

Oyunculuğa duyduğu sevgi, çocukluk hayaliyle başladı. Bu hayalini gerçekleştirebilmek için bugüne kadar basamak basamak çıktı. İngiltere’nin en köklü sigorta şirketlerinden birinin reklam yüzü oldu, Hollywood’lı bir yönetmenin Türkiye’de çektiği I Am You filminde rol aldı, Netflıx’de yayınlanacak olan Ottoman Belgeselinin bütün bölümlerinin içinde de Hakan Aydın vardı ve son olarak 10 Ocak’ta vizyona giren Sıfır Bir filminin kötü adamı olarak karşımıza çıktı. Anlayacağınız, bir tek Türkiye’de değil, yurtdışında da çok tanınan bir isim artık. Hakan Aydın kimdir? Oyunculuk serüveni nasıl başladı? Nasıl karakterlerle karşımıza çıkacak? Sadece bana verdiği ilk röportajında bizim için yanıtlıyor…

13 Şubat 2020 Perşembe 16:30
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OYUNCULUK BENİM İÇİN BİR TUTKU 

• Merhaba Hakan Bey, 2019 yılı sizin için güzel bir yıl oldu. Başarı basamaklarını birer birer çıkıyorsunuz. Öncelikle oyunculuk kariyeriniz nasıl başladı?

• Cihangir’de “Arama Tiyatrosu” diye deneysel tiyatrolar yapan bir tiyatro vardı. Bir arkadaşım vasıtasıyla dört yıl orada tiyatro yaptım. O zamanlar şehir tiyatrolarının baş dramaturgu “Tarık ” abimiz vardı. (Tarık Günersel).  Gençliğinden beri yazdığı, ama şehir tiyatrolarında sergileyemediği oyunlar vardı. Bizimle yolu kesiştikten sonra onun oyunlarını sahnelemeye başladık. Sonrasında ajans serüveni başladı. 30 yaşına kadar irili ufaklı dizilerde oynadım.  

• Bu yol sizin için nasıl geçti?

• Çok zordu, ama ben oyunculuktan çok keyif aldığım için bunun yorgunluğunu hissetmedim. Bazı genç arkadaşlar auditiona gitmekten, o replikleri ezberlemekten hiç hoşlanmaz, ama ben onları yapmaktan bile zevk alırdım. Halen alıyorum.

• Çocukluk hayaliniz miydi?

• Aynen. O yüzden temeli bu kadar sağlam. O yüzden hiç vazgeçmedim.

• Oyuncu olmasaydım şu mesleği yapardım diyebileceğiniz bir iş var mı?

• Oyuncu olmasaydım cümlesini hiç düşünmedim. Yine sanatla ilgilenirim diyeceğim, ama şimdi sen bana kalemle kağıt versen ben sana Cin Ali’yi çizerim (gülerek). 

• Sıfır-Bir filmi 10 Ocak’ta vizyona girdi. Dizisinde de rol almış mıydınız?

• Hayır, orada 6 sezon devam etti. Final yaptıktan sonra sinema filmini yapmaya karar verdiler, çünkü çok severek izleniyordu. Sıfır-Bir ailesi çok büyük bir aile. Bu filmle de beni ailenin bir parçası yaptılar. Burada, senin vesilenle de, bütün Sıfır-Bir ailesine teşekkür ediyorum. 

• Dizinin hikayesiyle, filmin hikayesi aynı mı?

• Filmin konusu diziden çok farklı. Diziyi takip edenler, karakterlere daha çok hakimdirler. Diziyi hiç izlememiş birisi de filmiz izlediğinde keyif alacaktır. 

• Filmin hikayesinden biraz bahseder misiniz?

• Kadına şiddet ve çocuk istismarına  dikkat çeken bir film. Küçük bir kızımız var. Film o kızın üzerine kurulu. Küçük kız ailesinin başına gelen olaylar karşısında  bizim Sıfır-Bir tayfasına sığınıyor. Film İzmir’de geçiyor. Sonra da bizim maceramız başlıyor.

• Biraz da kendi karakterinizden bahseder misiniz?

• Seyircinin çok da sempatik bulmayacağı bir karakteri canlandırıyorum. Filmin en kötü adamıyım (gülerek). Karakteri yaratma sürecinde yönetmenimiz “Kadri Beran Taşkın’ın ” çok büyük katkıları oldu.

• Filmin sloganı “Herkes sussa biz susmak” hangi yaraya parmak basıyor?

• Aslında tek bir yaraya parmak basmıyor. Açılımı herkes sussa da biz susmayacağız. Adanalılar böyle söylüyor. Nerede bir haksızlık görseler susmuyorlar. 

• Hollywood’lı bir yönetmenin Türkiye’de çektiği  “I Am You” filmi size neler kattı?

• Filmin gösterimi daha olmadı. Film Afganistan’dan en iyi yabancı dil dalında Oscar aday adayı.. Sonia Nassery Cole filmi çekti. Afganistan’daki zulümden kaçıp, Almanya’ya sığınmaya çalışan bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Kariyerimde büyük bir basamak oldu. 

• Yurtdışında başka projelerinizde var mı?

• İngiltere’nin en köklü sigorta şirketlerinden birinin reklam yüzü oldum. Avrupa’da ve İngiltere’de yayınlanacak. Şansım yurtdışından yana gidiyor. 

Netflix’de de yayınlanacak olan Ottoman Belgeseli’nin içinde de varsınız. 

• Evet, o tür dizilerin içeriğine doku drama diyorlar. 6 bölümlük bir dizi.

• Ne zaman yayınlandı?

• 24 Ocak’ta yayına girdi.

• Bir Netflıx dizisinde yer almakta önemli bir basamak. Ülkemizde izlenime açılan Netflix kanalı sizce bize neler kattı?

• Her şeyden önce kalite kattı. Onların çıtayı yükseltmesiyle birlikte ben inanıyorum ki, daha kaliteli projeler gelecek. 

• Blu Tv, Puhu Tv, Netflix gibi kanallardan sonra özellikle televizyona rakip çıktığı düşünülüyor. Bu sizce televizyonun yerini alır mı?

• Ben yavaş yavaş aldığını düşünüyorum, çünkü süreler kısa ve televizyondaki gibi iki buçuk saatlik işler çekmek zorunda kalmıyoruz. 

• Televizyon ölür mü?

• Tabi ki ölmez, ama içerikleri biraz şekillendirmeleri gerekiyor. Hep aynı konular üzerine yapılan projelerden vazgeçilmeli. 

• Oyunculuktaki en büyük hedefiniz nedir?

• İyi işlerin içinde yer almak istiyorum. En azından arkama dönüp baktığımda gerçekten kaliteli işlerde anılmak en güzelidir. Oyunculuk ünlü olmak değildir. Ben oyuncu olmayı seviyorum, sahnede olmayı seviyorum.

• Sanatın başka dallarıyla da ilgili misiniz?

• Şiir çok severim. yazmak gibi bir yeteneğim yok ama şiir okumayı çok seviyorum.   Atilla İlhan’ın ve  Cemal Süreyya’nın hayranıyımdır. 

• Çok değişik hikayelerde, karakterlerin içinde rol aldınız. İlginizi çeken, içinde olmak istediğiniz bir rol var mı?

• True Detective adında bir dizi vardı. O tip gibi bir karakteri çok oynamak isterim. İdealist bir polisi oynamak beni mutlu eder.

• Son olarak ne eklemek istersiniz?

• Herkes için 2020’nin çok iyi geçmesini diliyorum. Bizi takip etmeye devam etsinler. 10 Ocak’ta filmimiz vizyona girdi. Çok güzel bir film çektik, çok emek var. Gişede bizi yalnız bırakmasınlar. 

• Yeni Çağrı Gazetesi’nden alıntıdır.

Önce Vatan Gazetesi

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Oyunculuk10 OcakSıfır BirFilmOttomanNetflixHakan AydınGizem Yıldızönce VatanTutku
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