Bu hafta röportaj konuğum değerli ve kulvarında çok başarılı bir isim. On parmağında on marifet. Kibar, bir o kadar da beyefendi. Çoğunuzun yakından tanıdığı ve severek izlediği Oyuncu Taner Şahin. Birçok aşamadan ve incelemeden sonra röportaj sayfama konuk olan isimlerin çok özel ve saygın olduğu özellikle belirtmek isterim. Taner Bey Malatya doğumlu. Beykent üniversitesi işletme fakültesi mezunu. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi almış. Birçok reklam filminin cast çalışmasında yer almış. Bu güzel yolculuğa 2010 da Jübile Doğaçlama Tiyatrosu ile birçok ilde doğaçlama yaparak başladı. TV reklam filmleri takip etti devamını. Ünlü bir fast food reklamında oynaması ile hayli dikkat çekti. Onlarca firmanın reklam filminde oynadı. 2015 yılında " Diriliş Ertuğrul " dizisinde Kargın karakterini oynadı. Aynı dönemde "Hile" internet dizisine başladı, bir oyun firmasının CEO su David Martin karakterini oynadı. Dizi üç sezon sürdü, yurt dışında 16 ödül aldı. Ve hızla Türkiye'de dikkatleri üzerine çekti. Blu TV de yayınlanmaya başlandı. Sonrasında aynı dönemlerde "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde oynadı. Öte yandan, Begen Film etiketiyle hem senaryo ekibinde yer aldığı, hem de başrolünü paylaştığı "Kaygısız Baş" sinema filmi de yakında sizlerle olacak. Son dönemde ise Fox TV’nin başarılı dizisi "Savaşçı" da Üsteğmen Gökhan Toprak’ı canlandırıyor. Beni İzleyenlerin takdirini sevgisini topladığımıza inanıyorum Aslı Hanım diyor. Çünkü İzleyiciden çok güzel mesajlar aldım, alıyorum. Her sektörde olduğu gibi Covid salgını Fox TV’de yayınlanan "Savaşçı" dizimizi de etkiledi. Ama yeni sezon bölümlerimiz ile heyecan kaldığı yerden devam edecek. İfadelerini kullanan Oyuncu Taner Şahin ile röportajımız sizlerle.

Merhaba; Öncelikle sizi tanımak isteriz. Biraz bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Taner Şahin kimdir bir günü nasıl geçer?

Merhaba. 23 Kasım 1985 Malatya doğumluyum. Beykent üniversitesi işletme fakültesi mezunuyum. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimimi aldım. Birçok reklam filminin cast çalışmasında yer aldım. İşin mutfağında çalıştım tabiri caizse. Kırıcı bir yapım yoktur. Her duruma iyimser yaklaşabiliyorum. Güne sporla başlarım. Tabi set olduğu zamanlar bu mümkün olmayabiliyor. Geç saatlere kadar sette oluyoruz. Boşluklarda kitap okumaya çalışırım. Herkes gibi sosyal medyada gezinmeyi seviyorum. İş odaklı yoğun geçiyor genelde günlerim.

Taner Şahin oyunculuk serüvenine ilk nasıl başladı?

2010 da Jübile Doğaçlama Tiyatrosu ile birçok ilde doğaçlama yaparak başladı. Tv reklam filmleri takip etti devamını. Ünlü bir fast food reklamında oynamamla dikkat çektim. Arkası geldi onlarca firmanın reklam filminde oynadım. 2015 yılında " Diriliş Ertuğrul " dizisinde Kargın karakterini oynadım. Aynı dönemde "Hile" internet dizisine başladık, bir oyun firmasının CEO su David Martin karakterini oynadım. Dizi üç sezon sürdü, yurt dışında 16 ödül aldı. Türkiye'de dikkatleri üzerine çekti ve Blu TV de yayınlanmaya başlandı. Sonrasında aynı dönemlerde "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde Son dönemde ise Fox TV'nin başarılı dizisi "Savaşçı" da Üsteğmen Gökhan Toprak'ı canlandırıyorum. İzleyenlerin takdirini sevgisini topladığımıza inanıyorum. Çünkü İzleyiciden çok güzel mesajlar aldım, alıyorum.

"Hile" neden bitti?

Bu soruyu çok sık alıyorum. Çünkü üç sezonluk bir internet dizisiydi. Tadında bıraktığımızı düşünüyorum.

Hem internet dizin hem TV dizin oldu. Peki, beyaz perde ile aran nasıl? Neler yaptın?

İlk sinema filmim " Pi Sonsuzluk" oldu. Caner karakterini canlandırdım. Ama asıl hayalimi "Begen Film" sahibi, değerli abim Metin Begen sayesinde gerçekleştirdim. Hem senaryo ekibinde yer aldığım, hem de başrolünü paylaştığım "Kaygısız Baş" sinema filmimizin çekimlerini Ürgüp'te ve İstanbul'da gerçekleştirdik.

Oyuncu olarak çekimde hata yaptığında kurtarma payın oluyor mu?

Doğaçlama tiyatro geçmişi olan oyuncu hem ekranda hem sahnede yanlış yaptığında durumu rahat kurtarabiliyor. Asla "bu çok iyi yapıyorum" demedim ve dememde. Öğrenerek, üzerine koyarak ilerliyorum. Oynadığım her usta isimden bir şeylerde öğreniyorum

Yeni filmin hayırlı olsun .‘’Kaygısız Baş’’ hikâyesi nedir? Oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? Yapımcısı kimdir?

KAYGISIZ BAŞ

Hem çok güldürecek, hem biraz üzecek bir iş oldu. Yapımcısı Metin Begen, Begen Film. Yönetmen: Taha Ulukaya . Görüntü Yönetmeni: Arda Yıldıran. Turgay Tanülkü, Ferdi Akarnur, Mehmet Çepiç, Burak Satıbol gibi başarılı ve sevilen isimler var. Ürgüp ve İstanbul'da gerçekleşti çekimleri. Fehmi ve Bedri kardeşler babaları İbrahim’le gömü bulurlar ve anlaşmazlığa düşerler. Babalarını öldürüp derince bir kuyuya atarlar. Kuzenleri Murat’ında işleri İstanbul’da yolunda gitmez Ürgüp'e dönüş yapar. Bedri ve Fehmi ile yoları kesişir. "Murat" karakterini ben oynuyorum.

İYİ Kİ GÖKHAN ÜSTEĞMEN DEDİM

Fox Tv’nin reyting rekorları kıran dizisine Üsteğmen Gökhan karakteri ile dâhil oldun. Seni bu süreçte etkileyen olay, anı ya da durum oldu mu?

İzleyici çok sevdi Gökhan üsteğmeni. Şehit ailelerinden çok mesaj aldım. Sözcüklerle anlatılmaz hepsi çok duygu yüklü. İyi ki bu karakter. İyi ki Gökhan üsteğmen dedim.

"HİLE" VE "DAVİD MARTİN" İN YERİ AYRI OLACAK

Geçmişe baktığında oynadığın roller arasında seni en çok etkileyen ve bağ kurduğun karakter hangisi?

Hangi başarılı işte oynarsam oynayayım "Hile" ve "David Martin" in yeri ayrı olacak. "Hile" bir başarı hikâyesidir. Her sahnesinde, her sezonunda çok emek var.

Oyunculuk eğitimi oyuncu olmak için yeterli midir?

Tabi ki değil. Zaten 3 ay, 6 ay ya da 1 yıl eğitim alınarak oyuncuda olunmuyor. Oyunculuk, tamamen eğitimle olanda bir şey değil. Sahaya inip, set ortamında pişmekte oyuncu adayına çok şey katar. Ayrıca sadece sahne oyunculuğu da yeterli değil. Oyuncu sahne aksiyonu bilmeli, ata binebilmeli, ok atabilmeli. Bunların eğitimini de almalı

Rollere nasıl hazırlanıyorsunuz?

Etrafımdaki bu işle ilgili deneyimli, usta aynı zamanda oyuncu koçluğu yapan abilerime danışırım. Rol bana ilk geldiğinde okur, analiz eder hemen onlarla çalışırım.

Peki, bu yolculukta en büyük desteği kimden aldınız?

Çok zor bir yolculuk. Yeri geliyor kimse olmuyor yanınızda. Bu işe başlarken inandım sadece. Tek başladım. Zamanla ailem ve çevremdeki insanlar bir şeyler yaptığımı görünce destek olmaya başladılar. Piyasada birçok şeyin farkına varmamı sağlayan kişi yine bu sektörde çok sevdiğim abim Feridun Fikret Küperoğlu olmuştur.

Bir oyuncuyu tüketen, bitiren şey nedir kariyer anlamında?

Başta öfke kontrolü sorunu olmayışı. Bunu işe ve aileye yansıtması. Eğer artık ünlüysen senin kocaman bir ailen var demektir. Attığı adıma, yaptığı hareketler e dikkat etmeyen. Ve egosunu abartan oyuncu çöküşe geçer. Son yıllarda bolca örneğini gördük zaten.

Örnek aldığınız sanatçılar kimlerdir desem?

Hem özel hayatları olsun hem de canlandırdıkları karakterler olsun çizgisini asla bozmayan isimler var sevdiğim, takip ettiğim hatta örnek aldığım. Şener Şen, Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Murat Yıldırım gibi isimler.

İleriye dönük kariyer hedefi planlarınız nedir?

Toplumum temel taşlarını sarsmayacak, izleyenleri, takip edenlerin hayal kırıklığına uğratmayacak , iyi projelerle izleyici karşısına çıkmaya devam etmek istiyorum. Her defasında üzerine biraz daha katarak.

Bu pandemik süreçte birçok sektör hayli etkilendi. Sizin sektörden biraz bahsedelim mi nasıl etkiledi? Ne gibi çözüm önerileri sunulabilir?

Sorumluluk sahibi her birey gibi bizlerde uyarıları dikkate alarak beklemeye başladık. Sonrasında ise önlemi elden bırakmadık. Setlerde yine aynı hassasiyeti gösterdik. Göstermeye de devam ediyoruz. Zor ve dikkat edilmesi gereken bir süreç. Tek bir kişinin önlem almasıyla geçecek bir durum değil yaşadıklarımız. Hep birlikte hareket edim, uyarılara uymamız koşulunda üstesinden geleceğimize inanıyorum.

Oyunculuk dışında yaptığınız veya yapmak istediğiniz bir iş var mı?

OYUNCULUK HARİCİ BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUM

Oyunculuk yaparken aynı zamanda cast direktörlüğü yapıyordum. Ama tamamen yoğunlaşınca ve set saatleri yormaya başlayınca diğer tarafa zaman ayıramadım. Şimdilik oyunculuk harici bir şey düşünmüyorum. Yazarlık kısmımda var zaten bu ikisiyle başarılı bir şekilde devam etmek istiyorum yoluma.

DOLANDIRICI AJANSLARDAN UZAK DURSUNLAR

Oyunculuğa yeni adım atacak oyuncu adaylarına tavsiyen var mı?

Çok hevesliler anlayabiliyorum. Sosyal medya hesabından çok soruyorlar. Bu iş biraz şans biraz yetenek birleşimi bence. İyi bir kurumdan eğitim alsınlar. Piyasada gün geçtikçe artan dolandırıcı ajanslardan uzak dursunlar. Para kaptırmasınlar. Dikkat etsinler.