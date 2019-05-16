Örnek sanatçı Ayşe Kökçü

Funda Akosman Erman: Elazğ'da 12. Çaydaçıra Film Festivalindeyiz festivallerin sinemaya katkısına inanıyor musunuz?

Ayşe Kökçü: Valla layıkıyla yapılırsa mutlaka katkısı oluyordur diye düşünüyorum. Ama biraz düzenli, dikkatli yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Şöyle geriye dönersek oyunculuğa nasıl başladınız?

Oyunculuğa 1977 senesinde konservatuarda öğrenciyken Şehir Tiyatroları'nda başladım. O seneden beri de Şehir Tiyatroları(nda çalışıyorum.

Unutulmaz işlere imza attınız özellikle Bizimkiler'deki karakteriniz...

Bizimkiler dizi onu da 1989'da çekmeye başladık. Aşağı yukarı 13 sene sürdü.

Ailemizin ferdi gibiydi gerçekten ordaki karakterler

Teşekkür ederim.

Bu kadar rol aldınız birçok yapımda hangisi sizde daha çok iz bıraktı

Valla hepsinin ayrı yeri vardı. 17 sene oynadığımız Lüküs Hayat var, 5 sene oynadığım tek kişilik oyunum var Bir Kadın. Kanlı Nigar var, şimdi yeni oynamakta olduğum Tatlı Kaçık var. İşte hepsinin ayrı güzel anıları var yerleri var.

Peki şu rolü de oynamak isterdim dediğiniz bir hayaliniz var mı?

Yoooo hiç öyle bir hayalim yok gerçekten.

Peki televizyon mu? Tiyatro mu? hangisi size daha çok hitap ediyor?

Ayşe Kökçü : eee tabiki tiyatro benim kendi mesleğim, yan olarakta televizyonda iş yapmaya çalışıyoruz.

Son dönemlerde televizyon dizilerinde pek görmüyoruz sizi neden?

Şevkat Yerimdar vardı aslında yeni bitti 1 sene oluyor yani. Şimdi de TRT'de bir dizide olacağım Toz Koparan dizisi. O biraz çocuk dizisi yani Prime Time da yayınlanacak Burak Kut başrolde yer alıyor. Onun annesini oynayacağım.

17 yıl aralıksız ‘Lüküs Hayat’ tiyatro oyununda oynadı

Lüküs Hayat 1985 - 1986 Ayşe Kökçü Argun Kınalı

Projelerinizi soracaktım bir tanesini öğrenmiş olduk.

Evet, projenin birtanesi bu, bir de reklam filmim var Özdilek için yapmıştık. O da 26'sında yayına giriyor. İşte böyle devam ediyoruz.

Peki Türk sinemasının dünya sinemasına pek yeri yok neler yapılabilir sizce bu konuda?

Ben çok sinemacı değilim bilemiyorum ama tiyatro daha iyi sinema daha içine dönük ama sinemada da bayağı şimdi hareketlenme, faaliyetler var. Belki ilerleyen zamanlarda yeni gelişimler olur diye düşünüyorum.

Peki yurt dışındaki oyunlarla Türkiye'deki oyunları kıyaslarsak durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Eksik miyiz yoksa iyi durumda mıyız ne dersiniz?

Bu oyuna göre değişir. Bazı oyunlar var bizde de hakikaten çok çalışılmış. İlla batıda oynuyor diye çok güzel olması gerekmiyor. Ama onların kültüründe tiyatronun çok önemli bir yeri var. Biz de daha bütün bunlar millet olarak sanata yönelik bakış açımız Cumhuriyetten sonra, yani ondan önce hiçbir şey yok. Osmanlı da tiyatro yok eee bunlar olurken Batı Rönesans yapmış, reform yapmış, batıdaki müzeler vs. onların doğasında bu var öyle yetişmişler. Onun için batıyla aramızda böyle bir farklılık oluyor ister istemez.

Bu apartmanın sakinlerini hiç unutmadık

Tiyatrocuları ben çok seviyorum çok doğallar, içleri dışları bir, kendilerini çok güzel ifade ediyorlar, insan sevgileri yüksek malzeme insan olduğu için belki de bu böyle. Peki oyuncu olmak isteyen gençlere neler önerirsiniz?

Çok çalışmalarını öneriyorum, işlerini ciddiye almalarını öneriyorum. Bu iş zor bir iş yani bir diziye gir orda oldumla olmuyor. Tv'de para kazanabilirler sadece onun dışında iyi oyunculuk için çok çalışmak lazım.

Peki tiyatrolara ilgiyi nasıl buluyorsunuz?

Bu aralar fena değil Şehir Tiyatroları doluluk olarak daha iyi ve daha uygun. Hem de bu ara oyunlar da güzel hep dolu oynuyoruz biz bu sene. Özel tiyatrolar da çok iyi bu sene bayağı ilgi var.

Oyuncu olmasaydınız ne yapardınız? Kendinize yakın gördüğünüz başka meslek var mı?

Bilmiyorum hiç düşünmedim bu şekilde oyuncu olurdum yine herhalde

Çok teşekkürler Ayşe hanım

Ben teşekkür ederim, sevgiler...

AYŞE KÖKÇÜ KİMDİR?

21 Mayıs 1955 tarihinde İstanbul‘da Kuzguncuk’da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Özel Kadıköy Kız Kolejinde yaptı. Sonra iki yıl İstanbul ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümünde okudu. 1975 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümüne girdi.

İstanbul Belediye Konservatuarı’nda tiyatro üzerine eğitim aldı. Yıldız Kenter, Çetin İpekkaya, Melih Cevdet Anday, Sabahattin Kudret Aksal öğretmenleri oldu. 1980 yılında konservatuardan mezun olunca da Şehir Tiyatrolarında çalışmaya başladı. 35 yıldır aralıksız Şehir Tiyatrosu’nda çalıştı.

1997 yılında Nedim Saban Tiyatrosu’nda tek kişilik oyunu Bir Kadın’ı sergiledi.

1985 yılında Şener Şen‘ ile “Çıplak Vatandaş” filmi ile sinemaya başladı.

1989 yılında başlayıp 2002 yılına kadar Türk televizyonculuk tarihinin en uzun süren dizisi “Bizimkiler” dizisinde Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Mehmet Akan, Atılay Uluışık, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Salih Kalyon, Selçuk Uluergüven, Rutkay Aziz ve birçok oyuncu ile birlikte oynadılar.

2014 yılının Mart ayında TRT‘de başlayan “Tanıklar” adlı dizide Turgut Özal‘ın eşi Semra Özal‘ı canlandırdı. Ayşe Kökçü, 2014 yılında STAR TV‘de yayınlanan, başrollerinde Seda Bakan, Ahmet Kural ve Murat Cemcir‘in rol aldığı “Kardeş Payı” adlı dizide oynadı.

Ayşe Kökçü, 1977 yılında Salih Sarıkaya ile evlenip ayrıldı. Başer Sarıkaya adında bir oğlu vardır. Çok sonra da oyuncu Avni Yalçın ile evli idi 2001 yılında boşandılar.