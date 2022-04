OP. DR. BORA ÖZEL: “Amacım insanları doğru bilgilendirmek”

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel ile bir araya geldik ve estetiğe dair tüm merak ettiklerimi kendisine sordum. Ayrıca gazetemize özel bir cilt bakım rutini de rica ettim ve beni kırmadı. Bence yeni çıkardığı kendisine ait markasının parfümlerini de mutlaka denemelisiniz, inanın muhteşem kokuyorlar…

Hoş geldiniz Doktor Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Merhabalar Yağmur Hanım. Ben 1983 doğumluyum. Tıp Fakültesini Ankara’da okudum, uzmanlığımı da yine Ankara’da Gazi Üniversitesi’nde yaptım. Sonrasında İstanbul maceram başladı. 2019 sonunda da Nişantaşı’nda kendi kliniğimi açtım ve halen burada hizmet veriyorum. Plastik ve rekonstrüktif cerrahım, hem ameliyat yapıyorum hem de medikal estetik uygulamalar yapıyorum.

Bize alanınızda yaptığınız çalışmalardan biraz söz edebilir misiniz?

Estetik cerrahi ile daha çok ilgilenmekteyim. Meme ameliyatı, liposuction, göz kapağı ameliyatı, yüz germe, bişektomi, burun ameliyatları yapıyorum. Kendi kliniğimde de dolgu, botoks, mezoterapi, kök hücre, saç tedavileri, saç ekimi gibi uygulamalar da yapmaktayım.

Aynı zamanda kendi isminizle bir marka kurdunuz. Nasıl gelişti bu süreç? Devamı gelecek mi?

Pandemi sürecinde gelişti aslında. Evde oturduğumuz, kapalı olduğumuz dönemde bir şeyler yapmalıyım diye düşündüm ve bu işin içerisine girdim. Kendimi geliştirerek bu işin detaylarını öğrendim ve markamı kurdum. Unısex ve kadın olmak üzere 2 farklı koleksiyon ile internet kanalı ve eczanelerde satışa sunuldu. Kadın parfümüne “Happy to be loved” ismini verdik. İlk notaları bergamot ve greyfurt aromalarından oluşturduk. Unısex olan kokunun daha cinsiyetsiz olmasına karar verdik ve ismi “Excited to be loved” oldu. Gerçekten beni çok heyecanlandıran 2 tane parfüm oldu. Bunların ortak özelliklerinin hem uzun süre kalıcı olması hem de alerjen olma özelliklerinin minimum olmasını hedefledik. Parfümlerin şişelerinde ve kutularında güzellik diyince ilk akla gelen yunan heykellerinden ilham aldık, görsellerde de burun, dudak gibi ameliyatla güzelleştirebildiğimiz estetik üniteleri farklı renklerde vurgulayarak estetik cerrah kimliğimi de şişe ve kapak tasarımlarına yansıtmak istedim. Belki daha sonrasında parfümlerin çeşitlerini, renkli kozmetik ve krem markamı da sunmayı istiyorum.

Estetiğin güzel olma takıntısıyla beraber ilerlediği o sınır ne? Size başvuran bir hastanın artık takıntılı olduğunu nasıl anlıyorsunuz?

Estetik olmak ve güzel olmak birbirine paralel giden şeyler. Ama tabii sınırı aştığımızda ve dozu kaçırdığımızda çok estetik de güzel olmaktan çıkıyor ne yazık ki. Dolayısıyla ikisinin kapsamasındaki sınırı bilmek gerek. Burada da doktor hasta ilişkisi önemli diye düşünüyorum. Bana bu şekilde başvuran hastaların takıntılı olduğunu anladığımda ben bunu direkt söylüyorum. Estetikle ilgili, simetri ile ilgili takıntılar olabilmekte. Zaman zaman bende de oluyor bu durum, hepimizde olabilir. Dönemsel de olabiliyor; bir boşluğa düştüğümüz zaman aynaya bakıp kendimizde kusurlar bulabiliyoruz. Bunu da pişman olmayacağımız küçük uygulamalarla geçiştirmek lazım. Bu konuda geçici uygulamalar işimizi görüyor açıkçası. 6 ay - 1 sene kalıcılığı olan medikal estetik uygulamaları yaptığımızda hastamız da tatmin oluyor, biz de hastamız mutlu olduğu için mutlu oluyoruz.

Son dönemlerde sokaktaki tüm kadınlar birbirine benziyor gibi eleştiriler yapılmakta. Bu iş sizce bu noktaya nasıl vardı?

Evet Yağmur Hanım, tüm kadınlar birbirine benziyor gibi eleştiriler var. Aslında daha çok göz önünde olan kadınlar birbirlerine benziyorlar. Çünkü açıkçası güzelliğin fazla estetikte geldiğini düşünüyorlar. Ama estetik yaptırıp doğal olan, estetik yaptırdığı anlaşılmayan birçok kadın da var. Dolayısıyla gözümüzün gördüğü kötü örnekler ama çok güzel örnekler de var. Çok güzel yapılmış dudaklar, burunlar da var. Bu konuda doktor seçimi de çok önemli.

Şu anda en popüler estetikler neler?

Popüler estetiklere baktığımızda, yanak yağlarını alma estetiği yani bişektomi son zamanlarda popüler. Bunu dudak kaldırma, lip lift dediğimiz işlem takip ediyor. Özellikle dudak burun mesafesi uzun olan kişilerde bu mesafeyi azaltınca dudak dolgusu ihtiyacı da azalmış oluyor. Modası hiç geçmeyen cerrahiler de var, üst göz kapağı ameliyatı gibi.

Estetik cerrahiden aslında şifa anlamında da çok faydalanılıyor değil mi?

Evet; yanık hastaları, yanık sonrası, yara tedavileri ve yüz nakilleri de var. Estetik cerrahi sadece güzelleşmek amaçlı değil fonksiyonel ameliyatlar da sunuyor hastalarımıza.

Somon DNA uygulaması hakkında bilgi verebilir misiniz?

Somon DNA’da ilk seansta da gözle görülür etkiler oluyor. Bilimsel araştırmalarda etkinliği kanıtlanmış olan bir tedavi. Cilt yapısının güçlenmesini, cildin sıkılaşmasını ve nem seviyesinin artmasını sağlıyor. Birkaç ay arayla yapılan tedaviler cildin kalitesini artırıyor. Genelde 1 yıl içinde 3 ya da 4 seans uygulama öneriyoruz. Hem ince kırışıklıklar üzerinde de etkili. Ve 1 yıl boyunca etkinliğini koruyor cilt üzerinde. Hem yüze hem, hem dekolte, hem de el ve dudak bölgelerinde gençleşmede severek kullandığımız bir mezoterapi çeşidi.

Gazetemize özel örnek bir cilt bakım rutini verebilir misiniz?

Cilt bakım rutini benim kendi youtube kanalımda oldukça üzerinde durduğum, çeşitli videolar çektiğim, detaylı bir şekilde anlattığım bir konu. Çünkü çok önemli. Yaz - kış rutinleri farklı ve gündüz - gece rutinleri de farklı. Önümüz yaz oluğu için yaza özel bir cilt bakımı düşündüğümüzde; sabah yüzümüzü yıkıyoruz, sonrasında tonikliyoruz ve güneş koruyucu kullanıyoruz. Güneş koruyucu seçerken de 30 yaşın üzerinde isek anti aging etkili güneş kremi tercih ediyoruz, 30 yaşın altında isek sadece güneş koruyucu spf50 yeterli olacaktır. Bu aynı zamanda cildi nemlendirmiş olacağı için ekstra bir nemlendiriciye gerek yok. Akşam ise; yine yüzümüzü yüz yıkama jeli ile yıkıyoruz, sabah kullandığımızdan farklı bir jel tercih edebiliriz, tonik aşaması sabah akşam geçerli. Sonrasında cildimize serum kullanıyoruz. Özellikle içinde B3 vitamini olan serumlar tercih edebiliriz yazın. Çünkü yazları daha çok güneşe maruz kalıyoruz, hem nem açısından hem de cildin kendisini onarması açısından iyi olacaktır. En son yine nemlendiricimizi sürebiliriz.

Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Instagram, Youtube gibi sosyal medya mecralarını da çok önemsiyorum, beni takip ederseniz çok sevinirim. Özellikle Youtube kanalım için çok emek harcıyorum. Amacım insanları doğru bilgilendirmek ve bunun için elimden geleni yapıyorum. Sosyal medya üzerinden bana sorulan soruları da elimden geldiğince kendim yanıtlamaya çalışıyorum. Herkesi çok seviyorum, umarım 2022 yazı çok güzel geçer. Sevgilerimle…

Röportaj: Yağmur Tanyıldız