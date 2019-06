Önce gönülleri fethedeceğiz

MESK- Memur ve Emekli Sendikası Konfederasyonuna bağlı DİRİLİŞ EĞİTİM SEN- Eğitim ve Öğretim Birliği Sendikasının 23 Şubatta yapılan 1.Olağan genel kurulunda oylamaya katılanların tamamının oyuyla genel başkan seçildiniz. Hayırlı olmasını diliyoruz. Neden yeni bir sendika kurma ihtiyacı duydunuz?

Mehmet Nuri KAYNAR: Hayırlı olsun temenniniz için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olacağına inanıyorum. Niyet hayr ise akıbetin de hayr olacağına inanıyorum. Siz kıymetli basın mensuplarının da yakinen şahit olduğu üzere bugüne kadar gerek şahsımın bireysel ya da tüzel kişilik olarak adımın geçtiği yerler hep kamusal hizmet gören, sosyal sorumluluk inisiyatifi almış hayr hizmetleridir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayr bildiğimiz yolda canla başla çalışmaktan geri durmayacağız. ‘Yaradan Rabbimden dileğim odur ki bizi aziz bildiğimiz bu millete ve aziz bildiğimiz bu vatana hizmet şerefinden mahrum etmesin. İbadet aşkı ile dava bildiğimiz bu yol üzere çalışırken canımızı almasıdır.’

Neden yeni bir sendika? Sorunuza gelince: Sorun belli, çözüm belli ama bir türlü eğitim sistemimizin ve eğitim çalışanlarının sorunları çözüme kavuşmuyor ya da kavuşturulmuyor. 2010 yılında kurucusu olduğum ve halen de Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğüm BESAM-Bilgi, Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Merkezi bünyesinde paneller, konferanslar, çalıştaylar la on binlerce kişinin katıldığı etkinlikler gerçekleştirdik. Halen de planlamalarımız çerçevesinde BESAM etkinliklerimiz devam ediyor. Sendika konusunu BESAM etkinliklerinin müdavimlerinden olan MESK Genel Başkanımız Sayın Muzaffer KALA gündemimize getirdi. Sendika aracılığıyla 81 ilimizde teşkilatlanarak eğitimin her kademesindeki eğitim çalışanları ile sendikal birlikteliğin oluşturduğu örgütlü güçle çözüme katkı sağlamak istiyoruz.

Yeni bir sendika ve yeni bir konfederasyon kurarak üye sayısı bir milyonu geçmiş sendikalar karşısında işiniz çok zor değil mi?

İşimiz elbette kolay değil. Bizler inançlı insanlarız, unutmayalım ki iman varsa, inanç varsa imkânda vardır. Sabırla gayret gösterecek, mücadele edeceğiz. Diriliş Eğitim Sendikası İdeoloji sendikası değil, ideal sendikasıdır. Özgür ve özgün düşünebilen, adil bir anlayışla, hak arama seferberliği başlatan erdemli, onurlu, kararlı ve mücadeleci eğitimcilerin fikir ve eylem ocağı olarak kurulmuştur. İlkelerimizle hareket edecek, istişare mekanizmalarımızı sürekli diri tutarak adalet ve liyakati önceleyerek karar alacak, hareket edeceğiz. Türkiye’nin dört bir yanından kutlu davamıza inanan dostlarımız sosyal medya hesaplarımızdan, özelden yazarak, telefon açarak, ziyaret ederek mücadelemizin haklılığını ifade etmekte ve şartların olgunlaştığında aramıza katılmak istediklerini ifade etmektedirler. Yakın gelecekte haklı mücadelemiz karşılık bulacak ve meslektaşlarımızın akın akın aramıza katıldığını göreceksiniz.

Sendikacılığın en belirgin önceliği üye sayısını artırarak yetkili sendika olmak ve toplu sözleşme görüşmelerinde masaya oturarak hükümetle görüşmeler yapmak için yetki almaktır. Bunun için yeni bir sendika olarak üye artırma stratejiniz hakkında bilgi verir misiniz?

Bizler kadim bir geleneğin temsilcileriyiz. Yükümüz ağır. Şairin dediği gibi “… Sen bir devsin, yükü ağırdır devin!” Layıkıyla bu davayı temsil etmemiz ve bu bilinçle adımlarımızı düşünerek atmamız gerekliliğinin farkındayız. Bu bilinçle ilkelerimize bağlılıkla ilke sendikacılığı yapacak, aziz milletimize hizmet yolunda milletimizin refahının artması, devletimizin kalkınması ve güçlenmesi için gayret göstereceğiz. Bu idealler uğrunda yetişecek nesillerimizi sevgi ile ilim ve irfanlarının artması için emek vereceğiz. Bu emeğimizin karşılığı olarak da özlük haklarımızın iyileşmesi için sendikal mücadelemiz ile haklarımızı insani yaşam koşullarında elde edeceğiz. Biz bir aileyiz. Gönül Sendikacılığı yapacak. Teşkilatımızın her kademesindeki emektarımıza ulaşarak önce gönülleri fethedeceğiz. Söylemlerimiz de birilerinin başarısızlığını eleştirerek değil, kendi çalışmalarımızla, ilkeli mücadelemizle ön plana çıkacağız. İtibarsızlaştırılmış, hedef ve amacından uzaklaşmış, yozlaşmış sendikacılığın yerine emek ve alın terinin savunucuları olacak, yeni bir sendikal dil geliştirerek, siyasi sendikacılık yerine, gönül sendikacılığının, ideolojik sendikacılık yerine insanı merkeze alan katılımcı sendikacılığın adresi olmak için var gücümüzle çalışacağız. Bir ideal uğruna azmin, inancın, paradan daha güçlü olduğunu ortaya koyarak sendikacılık tarihine yeni bir soluk getirecek, sendikal mücadele de yeni bir destanın tarihini hep birlikte yazacağız. Eğitim sisteminin ve eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümüne katkıda bulunma idealini sürekli diri tutacak, çok kısa bir zamanda “Diriliş Eğitim Sendikası” sendikalar arasında nitelikli bir marka ve güçlü bir isim olacaktır. Bu niyetlerle yola çıktığımız sendikamızın kuruluşunun, kurumsal faaliyetlerinin eğitim camiamız, milletimiz ve devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Sivil toplum çalışmalarından sizin yoğun emeklerinizi biliyoruz. Şimdi bir de sendika sürecini gündeminize aldınız buna aileniz ne diyor? Nasıl bir tepkileri oldu?

Ailem BESAM ve diğer STK çalışmalarımdan dolayı zaten alışıklar. Ben bu işte işin kolayını buldum. Nasıl mı? Baktım ben onlara gidemiyorum onları yanıma aldım. Bütün STK çalışmalarımda ailem hep yanımda, sürecin içindeler. Hem eşim, hem çocuklarım, kardeşlerim hatta anam, babam da dâhil bilirler, hangi gün hangi dernekte toplantımız var. Çoğu toplantılarımızın günü ve saati yıllardır aynı olduğu için yakın çevrem alıştılar. Sendikal mücadele süreci dernekçilikten biraz daha yoğun, tempolu bir mesai gerektiriyor. Günün her saati ülkenin herhangi bir yerinden bir üye ya da bize bir şey danışmak isteyen arayabiliyor. Bundan mutluluk duyarsanız size yük gelmiyor. Seviyorum çözümün ortağı olmayı, insanların yüzündeki tebessümü. Eşim İlknur Hanım öğretmen olduğu için benimle birlikte sendika sürecine dâhil oldu. Şu an sendikamızda denetleme kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Kızım Özgenur hem sendika da hem BESAM da emektardır. Kardeşim Ramazan BESAM da ve görev yaptığım hem şehri derneklerinde her zaman destek olmuştur. Annem ve babamın duaları, manevi destekleri olmasa bu işler bu kadar tat vermezdi diye düşünüyorum. Bu vesileyle haklarını ödememim mümkün olmadığı aileme her zaman yanımda oldukları için teşekkür ediyorum. İyi ki varlar.

Sorularımıza verdiğiniz samimi cevaplarınız için teşekkür ediyoruz.

Ben de size çok teşekkür ediyorum. Basın camiasını yakinen bilen içinizden bir kardeşiniz olarak basının hem yerel hem ulusal hem de uluslararası temsilcileri ile her zaman yakın iş birliği içinde olmayı önemsiyorum. Basının bütün kurumsal yapılar için o kurumun gören gözü, duyan kulağı, yürüyen ayağı, tutan eli olduğunu düşünüyorum. Ben de size bize bu imkânı sunduğunuz için teşekkür ediyorum.

ÖZGEÇMİŞ/ MEHMET NURİ KAYNAR

1973 yılında Sivaslı anne ve babanın ilk evladı olarak Adana da doğdu. Ankara Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi mezunudur. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi devlet okullarında öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Alanında Yüksek Lisans Yapmıştır. “Dezavantajlı Grupların Eğitim Sürecine Kazandırılmasında Yerel Yönetimlerin Katkısı” başlıklı tez çalışması literatürde ilk olma özelliği taşımaktadır. 2009 yılında eğitim yöneticisi görevinde bulunmakla beraber İstanbul Valiliği oluru ile İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Koordinatörü, İstanbul il Proje Koordinasyon Ekibi (PKE) üyesi olarak çalıştı. Onlarca projede koordinatörlük yaptı. PCM-Proje hazırlama, yazma ve yönetme eğitimleri aldı. Avrupa Birliği süreci ve projeleri uzmanıdır. Birçok sosyal sorumluluk projelerinde görev alan Kaynar, İstanbul İl Özel İdaresi Projelerinde Eğitim Danışmanı olarak görev aldı. İstanbul Valiliği AB Uyum Alt çalışma: “Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Komisyon Üyeliği, STK’lar ve Meslek Kuruluşları Komisyon Üyeliği, Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler Komisyon Üyeliği, Kadın Çalışmaları Komisyon Üyeliği” görevlerinde bulunmuştur.

KAYNAR, Halen İstanbul İli Bahçelievler İlçesi Bülent Ecevit Ortaokulu Müdürü, BESAM-Bilgi, Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Yönetim Kurulu Başkanıdır. Birçok STK da yönetim kurulu üyeliği görevlerini de yürütmektedir. Çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış yazıları, bilimsel nitelikte araştırmaları, makaleleri ve tebliğleri, Kültür Bakanlığına kayıtlı telif kitapları olan KAYNAR, son kitabı KENDİNİ FETHET’ in özeti niteliğinde olan “Başarı Tesadüf Değildir” seminerleri vermektedir. Tokat-Niksarlı, Öğretmen, İlknur Kaynar ile evli, Özgenur, İremnur ve Nisanur isimli üç kız babası olan Mehmet Nuri KAYNAR, 23 Şubat 2019 tarihinde Ankara da yapılan ilk olağan genel kurul da seçime katılanların tamamının oyuyla Diriliş Eğitim Sen- Eğitim ve Öğretim Birliği Sendikasının Genel Başkanlığı görevine seçilmiştir.

