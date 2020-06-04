Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Cezanın CAS’tan döneceğinden en ufak bir endişemiz yok
Cezanın CAS’tan döneceğinden en ufak...
Galatasaray'dan Marcao açıklaması
Galatasaray'dan Marcao açıklaması
Kadın basketbolunun gelişimi için yeni bir proje
Kadın basketbolunun gelişimi için yeni...
Oteller grubu koronavirüs önlemlerini açıkladı
Oteller grubu koronavirüs önlemlerini açıkladı
Adana'daki tarihi demiryolu tüneli tescillendi
Adana'daki tarihi demiryolu tüneli tescillendi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Oğuz Ünal Kalafat

Avrupa bu hasarı kolay atlatamayacak

04 Haziran 2020 Perşembe 18:37
0 Okunma
Oğuz Ünal Kalafat

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Pandemi süreci sonrası iş hacminde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de belli bir daralma bekleniyor; Avrupa, bu hasarı kolay atlatamayacak. Bu da bizim ivmemize olumsuz anlamda yansıyacaktır.

Pars Yayıncılık’ın kurucu ortağı Oğuz Ünal Kalafat ile medya sektörüne ve Pars Yayıncılık’a dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Oğuz Ünal Kalafat kimdir?

Merhabalar, sizler aracılığı ile Korona virüs dolayısıyla hayatını kaybedenlere Allah’tan Rahmet; yakınlarına sabırlar ve tedavi görenlere acil şifalar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. 6 Ekim 1991 tarihinde İstanbul’da doğdum. Aslen Kastamonu Bozkurtluyum. Çocukluktan gelen Tarih ilgimden dolayı Tarih bölümü lisans öğrencisiyim. Aynı zamanda Pars Yayıncılık firmasının kurucu ortaklarındanım.

Medya sektörüne nasıl adım attınız?

Medya sektörüne girişim, aslında kuzenimin sayesinde oldu. Arkadaşı, Genel Yayın Yönetmeni idi. Lise yıllarında, örgün eğitime ara verdiğimde Haber3’te editör olarak işe başlamama vesile olmuştu. Hatta iyi bir anekdot ki Serhan Bey, beni Açık Öğretim Lisesi’ni okumam şartıyla işe almıştı. 2 yıl burada, spor biriminde haber editörlüğü yaptım. Reklam, seslendirme, metin yazarlığı, habercilik… Her şeyi burada öğrendim, diyebilirim. 

Ortağı olduğunuz Pars Yayıncılık’tan bahseder misiniz?

2013 yılından beri Pars Grubu Şirketleri’nin; 2018 yılı itibariyle Merkez ofisi Şişli’de bulunan Pars Yayıncılık şirketinin Kurban Akar ile birlikte kurucu ortağıyım. TV üzerinde 2 Avrupa Kanalında eş zamanlı 3 program yapıyoruz. Aynı zamanda Türk iş insanlarını ve sanat, spor, ve TV camiasını da içinde barından, yaklaşık 500 davetlinin katılımı ile gerçekleşecek olan Uluslararası Zirve Ödülleri’nin de organizatörlerinden biriyiz. Türkiye’de PR hizmeti verdiğimiz şirketler mevcut. Bunların reklam yönetimini de gerçekleştiriyoruz. Şirketimiz, Avrupa’da da partner ajanslarımızla birçok çalışma ve organizasyon gerçekleştiren bir firma. 

Pars Yayıncılık olarak şimdiye kadar hangi projelere imza attınız?

Aynı anda üç  program yapımcılığı yapıyoruz. İş’te Avrupa, İş Dünyası ve Yaşama Dair programları Pars Yayıncılık imzalı programlardır. İş’te Avrupa ve İş Dünyası, format olarak birbirine yakın iki programımız. Burada bu programlar ile iş insanlarını televizyon ekranlarına getiriyoruz. Aynı zamanda hangi ülke veya şehirdeysek o bölgenin doğasını, turizmini ve ekonomik durumunu ele alıyoruz. Aynı zamanda programlara her hafta bir ünlümüz konuğumuz oluyor. “Yaşama Dair” bir sağlık programı; ama öyle bilindiği gibi önlük giyip muayenehanede yapılanlardan değil. Sohbet havasında gerçekleşen, her hafta konunun uzmanlarını konuk aldığımız bilgilendirmeye yönelik keyifli bir program.

Pars Yayıncılık, ülke olarak içinde olduğumuz bu zor günlerde çalışmalarını nasıl yürütüyor?

Ülkemizde bilindiği üzere ilk vaka 11 Mart tarihinde görüldü. Biz, 13 Mart itibariyle çalışanlarımızla uzlaşarak tüm faaliyetlerimizi belirli bir süre durdurma kararı aldık. Şu an hem programlarımıza ara verdik hem de ofisimiz kapalı durumda. Bu süreci birlikte el ele vererek atlatmak zorundayız. Normalde ise Reklam sektörü, Yapım bölümü, Çağrı Merkezi, Operasyon, PR Hizmetleri, Prodüksiyon destekli işlerimiz olduğundan ciddi ve yorucu bir çalışma gerektiriyor. Her ekibin kendince bir çalışma yöntemi var ve bu koordinasyonu büyük çoğunlukta kendileri sağlıyorlar. Biz, daha çok “aile şirketi” gibi idare ediyoruz şirketimizi. Kurumsal düzeni sevmiyor ve doğru bulmuyoruz. Ortağım ve ben, en önem verdiğimiz konu ve sırf bu hassasiyetimizden dolayı çoğu zaman işe alımları bile bizzat kendimiz görüşerek gerçekleştiriyoruz. Biz, bu yönetim şeklinin bize daha çok şey kazandırdığına inanıyoruz. Vicdan, en güzel pusuladır. Kayıp olarak gördüklerinizin bile zamanla nasıl kazanca dönüştüğünü gösterir.

Pars Yayıncılık’ın hayata geçirmeye planladığı projeleri neler?

Pars Yayıncılık olarak biz, her zaman belirlediğimiz hedeflerle sahaya açılıyoruz. Şu an ülkemiz hariç Avrupa’daki irili ufaklı Türk işletmelerin neredeyse %60’ı ile; Kıbrıs’ın %75’i ile ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Kıbrıs’ın ilk Moda Show’unun organizatörlerinden biriyiz. Bu oranlarda bunun da katkısı büyük. Türkiye’de de PR’ı olduğumuz büyük işletmelerimizde birçok yeni ortak proje gerçekleştiriyoruz. Bunların dışında ekiplerimizle birlikte yetiştirebilirsek 2020 sonuna doğru iki yeni program formatını daha hayata geçirmiş olacağız.

Pandemi süreci sonrası iş hacmi beklentileriniz nelerdir? 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de belli bir daralma bekleniyor; ancak ben, medya sektörünün gerek televizyon izlenme oranlarının artmasını sağlayacağına gerek daha hızlı normale dönmeye çalışacak olan şirketler için iyi bir fırsat kapısı yaratacağına inanıyorum. Bu da tüm sektörleri tetikleyecektir; ancak özellikle bizim gibi Avrupa ağırlıkta işleyişi olan şirketleri daha zorlayıcı günler bekliyor, diyebiliriz. Avrupa, bu hasarı kolay atlatamayacak. Bu da bizim ivmemize olumsuz anlamda yansıyacaktır.

Bu süreç Pars Yayıncılık şirketinin yeni yayın dönemini ve özellikle 2021 hedeflerini nasıl etkiledi? 

Bu süreç, kısa vadeli (3-9-15 aylık) planlamalarımızı tabii ki etkiledi. İşimizin ilk adımı satış; ikinci adımı ise prodüksiyon. Sürecin ilerleyişi, seyahat yasaklarının oluşu, personellerimizin sağlığını düşünüyor olmamız planlamalarda çok ileri tarihlerde olmasa da bariz bir öteleme, hatta değişiklikler yapma zorunluluğu doğurdu.

Medya sektöründe kariyer hedefleyenlere hangi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?

Ben de ortağım da uzun yıllardır bir şeyi asla değiştirmiyoruz. Hiçbir kazanç için kaliteli iş yapmaktan ödün vermedik, vermeyeceğiz. Benim tavsiyem; öncelikleri kazanç değil, doğru işi yapabilmeleri, kaliteli fikir ile üretim yapabilme kabiliyetlerini geliştirmeleri. Öncelikle şart gözetmeksizin her şeyi iyi kavrayabilmek adına çalışmayı göze almalılar. Zira bunları yaptıktan sonra kazanç kapıları ardına kadar açılıyor.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Sizlerle bir arada olmak, beni çok mutlu etti. Yayın hayatınızda başarılar dolu bir gelecek temenni ediyorum. Siz ve Önce Vatan Gazetesi aracılığı ile tüm takipçilerinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Oğuz Ünal KalafatPars Yayıncılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasan Denizyaran
Hasan Denizyaran
YAZAR SARA GÜL TURAN’IN HAYATINA DAİR ANLATTIKLARI...
YAZAR SARA GÜL TURAN’IN HAYATINA DAİR ANLATTIKLARI...
Oyunculuk iyileştirici bir yolculuktur lügatımda
Oyunculuk iyileştirici bir yolculuktur lügatımda
AHMET BİLGEHAN ARIKAN
AHMET BİLGEHAN ARIKAN
Magazzine Kuaförü Hüseyin Altıntaş Hakan Kanburoğlu'na anlattı: Saç bakımında dikkat edilmesi gerekenler
Magazzine Kuaförü Hüseyin Altıntaş Hakan Kanburoğlu'na anlattı: Saç bakımında dikkat edilmesi gerekenler
Kuşum Aydın gazeteci Hakan Kanburoğlu’na konuştu: Menajerimin kardeşiyle formalite evlilik yaptım.
Kuşum Aydın gazeteci Hakan Kanburoğlu’na konuştu: Menajerimin kardeşiyle formalite evlilik yaptım.
Harika Avcı’nın parası yedi sülalesine yeter
Harika Avcı’nın parası yedi sülalesine yeter
Yunus Günçe & Selin Işık
Yunus Günçe & Selin Işık
Emrah Bahadır Vural
Emrah Bahadır Vural

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı