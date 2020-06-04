RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Pandemi süreci sonrası iş hacminde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de belli bir daralma bekleniyor; Avrupa, bu hasarı kolay atlatamayacak. Bu da bizim ivmemize olumsuz anlamda yansıyacaktır.

Pars Yayıncılık’ın kurucu ortağı Oğuz Ünal Kalafat ile medya sektörüne ve Pars Yayıncılık’a dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Oğuz Ünal Kalafat kimdir?

Merhabalar, sizler aracılığı ile Korona virüs dolayısıyla hayatını kaybedenlere Allah’tan Rahmet; yakınlarına sabırlar ve tedavi görenlere acil şifalar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. 6 Ekim 1991 tarihinde İstanbul’da doğdum. Aslen Kastamonu Bozkurtluyum. Çocukluktan gelen Tarih ilgimden dolayı Tarih bölümü lisans öğrencisiyim. Aynı zamanda Pars Yayıncılık firmasının kurucu ortaklarındanım.

Medya sektörüne nasıl adım attınız?

Medya sektörüne girişim, aslında kuzenimin sayesinde oldu. Arkadaşı, Genel Yayın Yönetmeni idi. Lise yıllarında, örgün eğitime ara verdiğimde Haber3’te editör olarak işe başlamama vesile olmuştu. Hatta iyi bir anekdot ki Serhan Bey, beni Açık Öğretim Lisesi’ni okumam şartıyla işe almıştı. 2 yıl burada, spor biriminde haber editörlüğü yaptım. Reklam, seslendirme, metin yazarlığı, habercilik… Her şeyi burada öğrendim, diyebilirim.

Ortağı olduğunuz Pars Yayıncılık’tan bahseder misiniz?

2013 yılından beri Pars Grubu Şirketleri’nin; 2018 yılı itibariyle Merkez ofisi Şişli’de bulunan Pars Yayıncılık şirketinin Kurban Akar ile birlikte kurucu ortağıyım. TV üzerinde 2 Avrupa Kanalında eş zamanlı 3 program yapıyoruz. Aynı zamanda Türk iş insanlarını ve sanat, spor, ve TV camiasını da içinde barından, yaklaşık 500 davetlinin katılımı ile gerçekleşecek olan Uluslararası Zirve Ödülleri’nin de organizatörlerinden biriyiz. Türkiye’de PR hizmeti verdiğimiz şirketler mevcut. Bunların reklam yönetimini de gerçekleştiriyoruz. Şirketimiz, Avrupa’da da partner ajanslarımızla birçok çalışma ve organizasyon gerçekleştiren bir firma.

Pars Yayıncılık olarak şimdiye kadar hangi projelere imza attınız?

Aynı anda üç program yapımcılığı yapıyoruz. İş’te Avrupa, İş Dünyası ve Yaşama Dair programları Pars Yayıncılık imzalı programlardır. İş’te Avrupa ve İş Dünyası, format olarak birbirine yakın iki programımız. Burada bu programlar ile iş insanlarını televizyon ekranlarına getiriyoruz. Aynı zamanda hangi ülke veya şehirdeysek o bölgenin doğasını, turizmini ve ekonomik durumunu ele alıyoruz. Aynı zamanda programlara her hafta bir ünlümüz konuğumuz oluyor. “Yaşama Dair” bir sağlık programı; ama öyle bilindiği gibi önlük giyip muayenehanede yapılanlardan değil. Sohbet havasında gerçekleşen, her hafta konunun uzmanlarını konuk aldığımız bilgilendirmeye yönelik keyifli bir program.

Pars Yayıncılık, ülke olarak içinde olduğumuz bu zor günlerde çalışmalarını nasıl yürütüyor?

Ülkemizde bilindiği üzere ilk vaka 11 Mart tarihinde görüldü. Biz, 13 Mart itibariyle çalışanlarımızla uzlaşarak tüm faaliyetlerimizi belirli bir süre durdurma kararı aldık. Şu an hem programlarımıza ara verdik hem de ofisimiz kapalı durumda. Bu süreci birlikte el ele vererek atlatmak zorundayız. Normalde ise Reklam sektörü, Yapım bölümü, Çağrı Merkezi, Operasyon, PR Hizmetleri, Prodüksiyon destekli işlerimiz olduğundan ciddi ve yorucu bir çalışma gerektiriyor. Her ekibin kendince bir çalışma yöntemi var ve bu koordinasyonu büyük çoğunlukta kendileri sağlıyorlar. Biz, daha çok “aile şirketi” gibi idare ediyoruz şirketimizi. Kurumsal düzeni sevmiyor ve doğru bulmuyoruz. Ortağım ve ben, en önem verdiğimiz konu ve sırf bu hassasiyetimizden dolayı çoğu zaman işe alımları bile bizzat kendimiz görüşerek gerçekleştiriyoruz. Biz, bu yönetim şeklinin bize daha çok şey kazandırdığına inanıyoruz. Vicdan, en güzel pusuladır. Kayıp olarak gördüklerinizin bile zamanla nasıl kazanca dönüştüğünü gösterir.

Pars Yayıncılık’ın hayata geçirmeye planladığı projeleri neler?

Pars Yayıncılık olarak biz, her zaman belirlediğimiz hedeflerle sahaya açılıyoruz. Şu an ülkemiz hariç Avrupa’daki irili ufaklı Türk işletmelerin neredeyse %60’ı ile; Kıbrıs’ın %75’i ile ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Kıbrıs’ın ilk Moda Show’unun organizatörlerinden biriyiz. Bu oranlarda bunun da katkısı büyük. Türkiye’de de PR’ı olduğumuz büyük işletmelerimizde birçok yeni ortak proje gerçekleştiriyoruz. Bunların dışında ekiplerimizle birlikte yetiştirebilirsek 2020 sonuna doğru iki yeni program formatını daha hayata geçirmiş olacağız.

Pandemi süreci sonrası iş hacmi beklentileriniz nelerdir?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de belli bir daralma bekleniyor; ancak ben, medya sektörünün gerek televizyon izlenme oranlarının artmasını sağlayacağına gerek daha hızlı normale dönmeye çalışacak olan şirketler için iyi bir fırsat kapısı yaratacağına inanıyorum. Bu da tüm sektörleri tetikleyecektir; ancak özellikle bizim gibi Avrupa ağırlıkta işleyişi olan şirketleri daha zorlayıcı günler bekliyor, diyebiliriz. Avrupa, bu hasarı kolay atlatamayacak. Bu da bizim ivmemize olumsuz anlamda yansıyacaktır.

Bu süreç Pars Yayıncılık şirketinin yeni yayın dönemini ve özellikle 2021 hedeflerini nasıl etkiledi?

Bu süreç, kısa vadeli (3-9-15 aylık) planlamalarımızı tabii ki etkiledi. İşimizin ilk adımı satış; ikinci adımı ise prodüksiyon. Sürecin ilerleyişi, seyahat yasaklarının oluşu, personellerimizin sağlığını düşünüyor olmamız planlamalarda çok ileri tarihlerde olmasa da bariz bir öteleme, hatta değişiklikler yapma zorunluluğu doğurdu.

Medya sektöründe kariyer hedefleyenlere hangi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?

Ben de ortağım da uzun yıllardır bir şeyi asla değiştirmiyoruz. Hiçbir kazanç için kaliteli iş yapmaktan ödün vermedik, vermeyeceğiz. Benim tavsiyem; öncelikleri kazanç değil, doğru işi yapabilmeleri, kaliteli fikir ile üretim yapabilme kabiliyetlerini geliştirmeleri. Öncelikle şart gözetmeksizin her şeyi iyi kavrayabilmek adına çalışmayı göze almalılar. Zira bunları yaptıktan sonra kazanç kapıları ardına kadar açılıyor.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Sizlerle bir arada olmak, beni çok mutlu etti. Yayın hayatınızda başarılar dolu bir gelecek temenni ediyorum. Siz ve Önce Vatan Gazetesi aracılığı ile tüm takipçilerinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.