O TÜRK DOSTU, TÜRKİYE AŞIĞI

HABİB BABAR

O tam bir Türk dostu ve Türkiye aşığı. Yapmış olduğu yardımlarla insanların gönlünde taht kurmuş biri… Ülkemiz için büyük bir önem taşıyan bir Hollywood filmi projesi için kolları sıvamış… Osmanlı-İrlanda dostluğu üzerine kurulu derin bir bağı anlatacak olan filmin bütçesi 25 milyon dolar…Dünyaca ünlü hayırsever Prof.Dr. Henry Abdo’yu kaldığı otelde ziyarete gittik. Mütevazi kişiliği ile karşıladı bizi… Prof.Dr,Abdo usta gazeteci Habib Babar’a çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

EĞİTİM ÇABALARINIZ VE FAALİYETLERİNİZ HAKKINDA ÇOK ŞEY DUYDUK. SON EĞİTİM FAALİYETLERİNİZDEN BİRAZ BAHSEDER MİSİNİZ?

Tamamen bilgili olduğum en son eğitim faaliyetlerimizden biri Amerikan Avrupa Üniversitesi. En son Amerikan Eğitim tarzını uygulayan küresel bir kalite eğitim kurumudur. Liberal eğitimi takip eden öğrenci odaklı bir tesistir. AUE'DE faaliyetlerimizi eğitimin kurumsallaştırılmasına dayandırdık ve bu sayede üniversitenin politikalarını çok uluslu şirketlerin ve kurumsal gelişmekte olan ve gelişen ihtiyaçlara dayalı olarak uyarlamayı kastediyoruz… İnsan davranışını, bilgisini ve becerilerini işyerinin ihtiyaç ve isteklerine uyacak şekilde geliştirmeye çalışıyoruz.

LİBERAL EĞİTİM Mİ? BİZE BU BAKIŞ AÇISINI ANLATABİLİR MİSİN?

Tabii ki, liberal eğitim, özgür (Latince: liber) bir insanın yetiştirilmesine uygun bir sistem veya eğitim yönü olarak özetlenebilir. Bireyleri geniş bilgi ve aktarılabilir becerilere sahip kılan 21. yüzyıl eğitim felsefesine dayanmaktadır. Aynı zamanda öğrenciyi daha güçlü bir değer, etik ve sivil katılım duygusu ile donatır ... Bu felsefeye göre öğretim, önemli konularla zorlu karşılaşmalar ve Amerikan Kolejleri ve Üniversiteleri Birliği tarafından belirli bir ders veya çalışma alanından daha fazla çalışma şekli ile karakterizedir. Genellikle küresel ve çoğulcu olarak, en az bir akademik alanda derinlemesine çalışmaya ek olarak, birden fazla disipline ve öğrenme stratejisine geniş bir maruz kalma sağlayan genel bir eğitim müfredatı içerebilir. Üniversitedeki müfredatımız bu ilkenin açık bir örneğidir.

AUE'DE HANGİ YÖNÜ VEYA VİZYONU TAKİP EDİYORSUNUZ?

Vizyonumuz, bilgelik ve insanlığa hizmet etmek için bilgiyi sürekli olarak koruyan ve ileten en yüksek özenle hazırlanmış öğrenme ortamını korurken ilerlemeyi hızlandırmaktır. Misyona gelince, Aue yirmi birinci yüzyıl Liberal ve küresel bir eğitim tesisidir, çeşitli küresel katılımcılarına BM 2030 gündemine göre eleştirel düşünme, uyarlanabilirlik, çeşitlilik ve sürdürülebilirliğin kutsandığı ilerici ve yetenekli bir zihniyet sağlar.

DR. ABDO'NUN AUE'DE KÜRESELLEŞME VE ÇEŞİTLİLİK HAKKINDA BİRAZ BİLGİ EDİNMESİNE İZİN VERİR MİSİNİZ?

Hiç de değil ... 21.yüzyılda küresel eğitim politikaları ve uygulamaları var ve bir ülkenin makro yapıları tarafından değil, ulusal üstü bir megastructure tarafından dikte ediliyor. Küresel süreçler günümüzde eğitimi etkilemektedir ve herhangi bir profesyonel kurum, rekabete ve toplumların, pazarların ve hatta insan ihtiyaçlarının sürekli değişen taleplerine ayak uydurmak için yenilikler ve güncellemeler için megastructure'u sürekli olarak taramalıdır. Daha fazla göstermek için, bu güçlerin bazıları kısıtlayıcı olmayan dünya çapında hareketi ve beşeri sermayenin durumunu ve beyin dolaşımını, ekonomik kalkınmayı, çokkültürlülüğü, hükümetler arası örgütleri, sivil toplum örgütlerini, teknolojik değişimi vb. içerebilir. Çeşitliliğe gelince, küreselleşme tarafından yaratılan ve dikte edilen değişen etnoscape'i takip etmeliyiz. Etnik, dini, cinsiyet, yaş, ırk, fiziksel ve zihinsel farklılıkları, yetenekleri, ekonomik arka planı vb.yönetmeliyiz. AUE'DE herkes eşit ve eşit muamele görür. Dikkatimizi, öğrencilerin pazarda eşit fırsatlara sahip olmalarını ve çeşitliliğe saygı duymalarını ve değer vermelerini ve değerini takdir etmelerini sağlamaya odaklıyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Mİ? BUNA NASIL BAĞLISIN?

Öğrenmenin merkez üssü olan AUE, önemli küresel zorlukların ele alınmasında ve 2030 yılına kadar Sdg'lere ulaşmada kritik bir rol oynamaktadır. Üniversite, programlar, bireysel ders müfredatı ve eğitimciler, öğrencilerimizi dünyanın karşı karşıya olduğu küresel zorlukları ve bunların üstesinden gelme becerilerini anlamak için bilgi ile donatmaktan sorumludur. Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya sağlamak için diğer özel eğitim kurumları arasında koruma ve yer almadaki rolümüzü kabul ediyoruz.

MİSYON İFADENİZDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE UYARLANABİLİRLİKTEN BAHSEDİLİYOR, BUNLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Eğitimde eleştirel düşünme genellikle öğrencilerin ve katılımcıların muhakeme, değerlendirme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye götürür. Öğrenciler, pazarın sürekli değişen senaryolarıyla yüzleşmeye hazırlıklı olmalıdır. Geleneksel mekanik öğrenme sistemlerine ve yöntemlerine karşı merakı, mantığı, muhakemeyi ve öz değerlendirmeyi artırmaya çalışıyoruz.

21. yüzyılda uyum, mesleki ve profesyonel alanların parolası haline geldi. Bunun anlamı, bir insan olarak, adapte olmak için eğitilmiş ve donanımlı olmanız gerektiğidir. AUE öğrencilerini, her sabah uyandıklarında hayatın onlara attığı her şeyi zihinsel olarak hazırlamamız gerektiğine inanıyoruz… Esnek insanlar değişen koşullarda daha iyi ve daha uzun yollara giderler, aynı zamanda takımlarda da üstündürler; homojenden çok işlevliye. Uyum sağlamayı başaramayan insanlar çok katıdırlar ve sonunda bozuk ve modası geçmiş değişime direnerek ve meydan okuyarak sonuçlanırlar.

AUE'NİN POTANSİYEL ADAYLARI İÇİN SÖZÜNÜZ NEDİR?

Eğitimde, yönetimde, kampüs hayatında ve hatta öğrenim ve para-eğitim ücretlerinde, onlara verdiğimiz söz kalitedir… Öğrenim ve ücretler söz konusu olduğunda, çok çeşitli öğrenci mali yardım programları tasarlanır ve öğrencilerimize hizmete sunulur. Öğrenim ücretlerimiz de kalitenin maliyete en yüksek oranını sağlamak için hesaplanır.

TEŞEKKÜRLER RÖPORTAJI BİTİRMEDEN ÖNCE NELER EKLEMEK İSTERSİNİZ?

Prestijli Miami Üniversitesi ile yakın işbirliğimizden bahsetmek isterim. İşbirliğinin en yüksek seviyeye getirildiği ve öğrencilerin AUE'den Miami'ye ve tam tersi hareketliliğin tadını çıkarabilecekleri yer. Ayrıca pandemi konusunda, güvenlik bir zirvede ele alınır ve korunur. Öğrenciler teorik oturumları çevrimiçi olarak takip edecek ve geçerlilik ve ciddiyet için pratik çalışmalar ve sınavlar sosyal mesafenin karşılanacağı kampüste yapılacaktır. Bu küresel sağlık krizinin çözüleceğini ve öğrencilerin akademik yolculuğunu keyifli kılan ve bol miktarda unutulmaz hoş anılarla zenginleşen geleneksel kampüs yaşamının kalıcı olmasını umuyoruz.

Bu keyifli röportaj için çok teşekkürler…

Bence de çok keyifli bir röportaj oldu…Asıl ben size teşekkür ederim.