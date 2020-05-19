O, SÖZ YAZARI, O, MÜZİSYEN, GÖRKEM SUBAŞI

Bu hafta röportaj konuğum Müzisyen ve Söz yazarı Görkem Subaşı. Görkem Bey pek beyefendi. İleri dönemlerde müzik piyasasında yıldızı parlayacak özel bir isim. İş disiplini olan insanları seviyorum işte Görkem Bey’de onlardan. Röportaj öncesi uzunca bir hasbihal ettik. Bakış açıları, hayattaki amaçları, idealleri takdire şayan. Bu güzel yolculuğun mekteplilerinden. Görkem Subaşı, 17 Aralık 1992 yılında dünyaya gelmiş. Kocaeli/İzmit doğumlu. Görkem Bey Müzik yapmak benim için bir aşk diyor. Aslı Hanım; İlk sahnemi babamla yaptım. Müthiş heyecanlı bir andır benim için. Ömrüm boyunca asla unutmayacağım. O kadar heyecanlanmıştım ki sahnede şarkıların sözlerini unutuyordum artık. Sonrasında babamla sahnelere devam ettim onların orkestrasıyla birlikte sahnelerine katılıyordum. Ama bir yerden sonra kendi ekibimi oluşturmak istedim ve bir kaç müzisyen arkadaşla tanıştım onlarla sahnelere devam ettik. Keyifli zamanlardı. 2011 yılında Kocaeli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünü kazandım. Okuluma devam ederken artık aktif olarak sahne yapıyordum. Babamın yönlendirmeleri ve müzikal öğretileri sayesinde Kocaeli Büyükşehir belediyesi konservatuvarını kazandım ve müzikal olarak ilk eğitimimi 6 sene boyunda orada aldım ve eğitimimi tamamladım. Benim aşk dediğim müzik artık aynı zaman da işim haline de gelmişti. Sahnede olmak konserler turneler o koşuşturma hali bile, söz konusu müzikse yormuyor beni gerçekten. Uzun zamandır aklımda olan ama hayata geçiremediğim single çalışmamı yayınladım yakın zamanda. İsmi “Sonbahar” bir günümdeki vaktimin çoğunu evimdeki stüdyomda geçiriyorum. Yeni eserler yaratmak ya da cover şarkı kayıtları için. Müzik haricinde ise hala okumaya devam ediyorum. Kocaeli üniversitesinde yüksek lisanstayım. Sosyal biriyim arkadaşlarımla çok vakit geçiririm ailemle de aynı şekilde sevdiğim her şeye vakit ayırmaya çalışıyorum en çokta müziğe. Görkem Subaşı ile yaptığımız keyifli söyleşi sizlerle.

Söyleşimize sizi tanıyarak başlamak isterim. Kimdir Görkem Subaşı bir günü nasıl geçer?

Görkem Subaşı, 17 Aralık 1992 yılında dünyaya geldim. Kocaeli / İzmit doğumluyum. 5 kişiden oluşan çekirdek ailemle birlikte büyüdüm. İlk eğitimi ailemden aldım her anlamda. Onlara çok teşekkür ediyorum öncelikle. 1999 senesinde ilk gitarımla tanıştım. Babam ablama bir gitar almıştı ve ablam öğrenmek için kursa gidiyordu ama devam etmedi bende fırsattan istifade kaptım gitarı elinden. Ufak kitaplar vardı ablamın, onlara baka baka Bir kaç bir şey öğrendim gitara dair. Sonra yavaş yavaş geliştirdim. O dönemlerde internet ya da YouTube gibi video izleyerek öğrenilecek bir mecra yoktu. Ama bu yolda en büyük destekçim babamdır. Babam piyanisttir, beni müzik için yönlendiren en büyük desteğimdir kendisi. İlk öğretmenimdir hatta. Babamın yönlendirmeleri ve müzikal öğretileri sayesinde Kocaeli Büyükşehir belediyesi konservatuvarını kazandım ve müzikal olarak ilk eğitimimi 6 sene boyunda orada aldım ve eğitimimi tamamladım. Bu süreç içerisinde ufak tefek sahneler yapmaya başladım. Kafeler vb. Gibi yerlerde. İlk sahnemi babamla yaptım hatta. Müthiş heyecanlı bir andır benim için. Ömrüm boyunca asla unutmayacağım. O kadar heyecanlanmıştım ki sahnede şarkıların sözlerini unutuyordum artık. Sonrasında babamla sahnelere devam ettim onların orkestrasıyla birlikte sahnelerine katılıyordum. Ama bir yerden sonra kendi ekibimi oluşturmak istedim ve bir kaç müzisyen arkadaşla tanıştım onlarla sahnelere devam ettik. Keyifli zamanlardı. 2011 yılında Kocaeli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünü kazandım. Okuluma devam ederken artık aktif olarak sahne yapıyordum. Benim aşk dediğim müzik artık aynı zaman da işim haline de gelmişti. Akabinde çok değerli arkadaşım Onur Gülen in kurmuş olduğu hayalperest orkestrasıyla tanıştım kendisinin gruptan ayrılması üzerine grubun vokaline ben geçtim. Buradan selam olsun Onu’ a çok. Sonrasında orkestramla birlikte büyük güzel sahneler yaptık keyifli zamanlar geçirdik hala daha hayalperest orkestrasıyla birlikte sahnedeyim. Orkestrada emeği geçen tüm müzisyen arkadaşlarıma da kocaman selam olsun.

Müzik yapmak benim için bir aşk. Sahnede olmak konserler turneler o koşuşturma hali bile, söz konusu müzikse yormuyor beni gerçekten. Uzun zamandır aklımda olan ama hayata geçiremediğim single çalışmamı yayınladım yakın zamanda. İsmi “Sonbahar” bir günümdeki vaktimin çoğunu evimdeki stüdyomda geçiriyorum. Yeni eserler yaratmak ya da cover şarkı kayıtları için. Müzik haricinde ise hala okumaya devam ediyorum. Kocaeli üniversitesinde yüksek lisanstayım. Sosyal biriyim arkadaşlarımla çok vakit geçiririm ailemle de aynı şekilde sevdiğim her şeye vakit ayırmaya çalışıyorum en çokta müziğe.

Yakışıklılık ve güzel bir sese sahip olmak, müzik dünyasında yer edinebilmek için yeterli bir kıstas mı?

SEKTÖRDE YER EDİNMEK ADINA REFERANS VE EŞ DOST GEREKİYOR

Yani açıkçası benim için sahne durusu çok önemli sahneye yakışmak sahneyi taşımak. Ama bu insanın yakışıklılığı ya da güzelliğiyle alakalı değil. Çirkin kadın ya da adam yoktur kalp kimi severse en güzel o dur aslında. Bu bahsettiğim tamamen sahneyi doldurmakla alakalı bir şey. Yani insan sahnedeyken ben buradayım demeli. Ses önemli kesinlikle! Müzik yapmak ayrıcalıktır. Şarkı söylemek, enstrüman çalmak, genelleyecek olursak sanat yapmak özeldir ve insanlara güzel şeyler dinletmek gerektiğini düşünüyorum. Ama sadece ikisiyle de olmuyor şans faktörü de çok önemli ve birazda sektörde yer edinmek adına referans ve eş dost gerekiyor.

Şu an ki müzik kalitesi bakımından nasıl buluyorsunuz ülkemizi? Magazinsel gibi görünen müzik türleri çıktı ortaya. Açıkçası anlaşılması zor müzikler mevsimlik. Bunlar için ne dersiniz?

Ben 90 lar çocuğuyum... 90 lar pop ile büyüdüm ve çok severim dinlemeyi. Kasetlerim kaset çalarım hala durur ve bazen kaset çalarımdan dinlerim o dönemi tekrardan hissetmek için. Çünkü hissiyat önemli. Elbette sadece 90 lar dinlemiyorum her şeyi dinlerim kulağıma güzel gelen her şeyi. Evet yeni yeni tarzlar, müzik türleri çıktı. Yani insanlar dinliyorlar, mutlular ama açıkçası kalıcı olacağını düşünmüyorum. Bence müziği tarzı ne olursa dili ne olursa olsun yapabilen kişiler yapsın herkes yapmaya çalışınca anlamını yitiriyor.

Bu keyifli yolculukta en çok kimlerden destek aldınız?

BABAMIN MÜZİSYEN OLMASI BENİM İÇİN MÜTHİŞ BİR DUYGU

En çok öncelikle ailemden ve arkadaşlarımdan destek aldım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Yazmış olduğum çok sayıda şarkı var ve hep sordum hangisini yapsam acaba hangisini single olarak çıkarsam diye hep aileme danıştım. Özellikle de babama. Babamın müzisyen olması benim için müthiş bir duygu. Ailede müzikal destek sağlayan birinin olması hele ki bu kişinin baba olması muazzam bir şey. Sonrasında müzisyen arkadaşlarımdan ve dinleyicilerimden çok destek gördüm gerçekten onlara da çok teşekkür ediyorum. Her defasında güzel yorumlarıyla tebrikleriyle desteklerini asla esirgemediler. Eksik olmasınlar ve desteklerini esirgemesinler.

İlk nerede sahne aldınız?

İlk babam ve grubuyla birlikte o dönemlerde Kocaeli’nde bulunan “On Numara- Vagon Restoran” da sahne aldım. Aşırı heyecanlıydım ve benim için mükemmel bir başlangıç oldu.

Müzik dünyasında en çok karşılaştığınız zorluklar nelerdir bununla ilgili herhangi bir hikâyeniz var mı?

Aslında bu durum sadece müzik dünyası için değil genel olarak var olan bir durum. İnsanların bir şeylerden karşılık beklemesi beni gerçekten üzüyor. Bu çok zor bir durum özellikle müzik piyasası için daha fazla. Ya da ben bu sektörde olduğum için bana fazla geliyor.

Bir de emeğe yapılan saygısızlık.

Saygı hoşgörü sevgi bence insanın temel altyapısıdır. Sahnedeki insana, sanat yapan insana saygı duymak gerekir ama maalesef bazen aksi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bir akşam sahnedeyken bir dayı, emmi artık nasıl adlandırırsak bu vatandaşı, istek istedi bizlerden. Ama bağırarak. Her şeyin bir üslubu vardır öyle değil mi? Cimilli İbo’dan bir şarkı istemişti. Benim repertuarım geniştir Yerli yabancı dilim döndüğünce söylerim ama Cimilli İbo’dan maalesef şarkı bilmiyorum, yine hoşgörü ile kendisine şarkıyı bilmediğimi söyledim. Söylemez olaydım adam resmen üzerimize atlayacaktı bizim. Sonra sağ olsun mekânın sahipleri vatandaşı dışarı çıkardılar da normale dönebildik.

İleriye dönük kariyer hedefi planınız nedir?

İleriye dönük kariyer hedefim sadece Türkiye değil Dünya da Görkem Subaşı adını duyurmak ve şarkılarımı çok geniş kitlelere dinletebilmek.

Hissedip kâğıda döküp müzikle birleştirdiğim duyguları tüm insanlara aktarmak istiyorum bu en büyük hayalim ve hedefim.

Şuan mesleğinizi icra ediyor musunuz?

Evet, aktif olarak sahnedeyim. Daha doğrusu sahnedeydim ta ki Covid-19 sürecine kadar. Şimdi maalesef tüm sanatçı ve müzisyenler gibi bende evimdeyim. İnziva vakti. Ama yine stüdyomda şarkı kayıtları yapıyorum sadece kendimin değil başka sanatçı arkadaşlarımızın da aranjmanlarını, şarkı kayıtlarını yapıyorum. Yuvarlanıp gidiyoruz işte.

Sahnelerde repertuvarınızı seçerken özellikle dikkat ettiğiniz hususlar nelerdir?

REPERTUARIM GENİŞTİR BU KONUDA SIKINTI YAŞAMIYORUM

Repertuarım geniştir bu konuda sıkıntı yaşamıyorum. Repertuarımı seçerken de dinleyici kitlesine göre hareket ediyorum. Her kesime hitap etmeye gayret gösteriyorum.

Elbet bunu kendi benliğimi yitirmeden yapıyorum. Sonuç olarak bir tarzım var o tarzı yitirmeden herkesi mutlu edecek şekilde bir repertuar düzenlemesi yapıp sahnede yerimi alıyorum.

Yazma eşrefleriniz nelerdir? Hem söz yazarısınız hem söylüyorsunuz. Gece mi gündüz mü bunun bir zamanı var mı?

Evet, açıkçası belli bir zamanı yok yürürken de bir an bir şeyler oluyor ve hemen telefonumun Notlar kısmına karalamaya başlıyorum. Bazen de gece yatağımdayken ya da müzik dinlerken, sessizken. Nerede, ne zaman olacağı hiç belli olmuyor bir an da oluyor.

“Sonbahar” ı da, bir akşam stüdyoma geçtiğimde gitarı elime aldım ve bir an da kayıt tuşuna basıp gitarla çalıp söyleyip kaydettim. Bir baktım ki şarkı olmuş.

Bazen de sahnedeyken bir an da yazıyorum. Artık müzisyen arkadaşlarım alıştılar, “Görkem yine yazıyor arkadaşlar “ diye konuşuyorlar.

İlk singleniz "Sonbahar" tüm dijital platformlarda hayırlı olsun Görkem Bey. Dönüşler tepkiler çok iyi yönde takipteyim. Sizce nasıl gidiyor?

Öncelikle teşekkür ederim güzel dilekleriniz için. Evet, hayallerimin arasında olan ve yapmam gerektiğine inandığım bir şeyi yaptım. Almış olduğum yorumlar gerçekten çok güzel. İlk e göre güzel gidiyor benim için çok keyifli. Tek problem şu an bulunduğumuz covid-19 süreci. Onun haricinde hiç bir problem yok.

Özellikle hitap ettiğiniz bir kesim var mı?

Aslında net bir kesim yok ama aşkını derinden yaşayanlar daha çok dinleyebilirler diye düşünüyorum

Birçok şarkınızın söz ve müziği size ait. İlk sınglenız müthiş dinlenesi. Özellikle gözbebeğim dediğiniz satırlarınız hangisidir?

Öncelikle güzel yorumunuz için çok teşekkür ederim size Aslı Hanım. Evet, söz yazmak ve onu bestelemek bunu insanlara dinletmek benim için müthiş bir hissiyat. Sadece yazmış olduğum şarkıları ben değil başka sanatçı arkadaşlarımın da seslendirip söylemesini albümlerinde yer vermesini isterim. Şarkılarımı isteyen sanatçılar olursa seve seve veririm bunu da belirtmiş olayım. “Sonbahar” isimli şarkımı yazarken de, bestelerken de en çok etkilendiğim bölüm “ bir mektup yazdım sonbahara adını yaşatsın çınarlarda” kısmı. Çünkü çınar ağaçları uzun seneler yaşarlar ve o ismin uzun süre yaşaması çok anlamlı geliyor.

Pandemik sürecin müzik dünyasına ne derece olumsuz etkileri oldu Görkem Bey? Ne gibi çözüm önerileri sunulabilir?

GLOBAL BİR DURUM VE KÖTÜ ETKİLENDİK

Global bir durum ve kötü etkilendik sadece sektörel olarak değil genel olarakta... Sanatçılar ve müzisyenler maddi kazançlarını genellikle sahnelerden elde ediyorlar. Bu durum gerçekten kötü etkiledi. Umarım bir an önce bu zorlu süreci atlatır ve normal yaşantımıza döneriz.

Benim önerim insanların bu zorlu süreçte birbirlerine destek olmasıdır. Birlik olduktan sonra her şeyin üstesinden gelebiliriz. Sanatçı ve müzisyen arkadaşlarım için online konser, etkinlik platformları oluşturulup buralarda mini konserler verilerek hem dinleyici mutlu edilir hem de sanatçı ve müzisyen arkadaşlarıma maddi destek sağlanabilir diye düşünüyorum.

Sizinle iletişime geçmek isteyenler nasıl ulaşabilirler?

İnstagram: Gorkkembeyss

Web sitemiz: www.gorkemsubaşi.com.tr

Müzikle ilgilenmek isteyen yeteneklere tavsiyeleriniz desem? Şans mı? Emek mi?

Her şeyden önce istemek gerekiyor ve emek gerekiyor. Sonrasında şans zaten elbet onları bulacaktır. Öncelikle emeklerini pişirsinler sonrasında o güzel emeklerin karşılığını mutlaka alacaklardır.

Bu keyifli sohbet için size teşekkür ediyorum Aslı Hanım. Sizi tanımaktan çok mutluyum. Sağlıklı günlerde tekrardan bir araya gelmek dileğiyle.

Bilmukabil. Yolunuz açık olsun Görkem Bey. Bu güzel yolculukta gönül diliniz hiç susmasın.

Röportaj: Aslı M. Sarı