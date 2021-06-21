O'nda yok yok

RÖPORTAj: Habib BABAR

Rol aldığı filmleriyle bir döneme damga vurdu. Özellikle Keloğlan filmindeki rolüyle gönlümüzde taht kurdu. Yeşilçam’ın efsane ismi Fatma Karanfil, 1952 tarihinde Eskişehir’de dünyaya geldi.1960 ihtilalinde ailesiyle İstanbul’a gelen Karanfil,1968 yılında Ses Dergisi’nin “Artist Yarışması’nda üçüncü seçildi ve bu yıldan sonra sinemaya ‘Merhaba’dedi… Yılmaz Güney, Cüneyt Arkın, Sadri Alışık gibi birçok ünlü jönle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, Yeşilçam’a ismini altın harflerle yazdırmasını bildi. Bugüne kadar 200’ü aşkın sinema filmi ve birçok dizi de rol alan Fatma Karanfil, hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Haydi buyurun keyifli sohbetimize…

BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Ben 1952 yılında Eskişehir’de dünyaya geldim. Çocukluğumdan beri detaylara kurgu yaparım.’ Hımmm burada tamir edilmiş bir çatlak var nasıl ve niye çatlamış ‘Annem kızım dikme gözünü şu duvara derdi.1960 yılında yani ihtilalde ailem ile birlikte İstanbul’a geldik.Ortaokul’u bitirdiğim yıl gazetede bir ilan gördüm.(Gülmeye başlıyor….)Detaycıyım ya… L.C.C Drama okulunun bir kız ve bir de erkeğe burs vereceğini yazıyordu. Hemen aradım adımı yazdırdım. Gecemi gündüzüme katarak sınava hazırlandım… Neyse günler sonra sınav gelip çatmıştı… Saçlarımı yıkamış, pantolon ve birde bluz giymiştim… Henüz 15 yaşındaydım. Bekleme salonunda yaşıtım kızlar tüller, ipekler ,takma ,kirpikler rujlar içindeydi. Dönüp bana bakmadılar bile. Kendilerince rütuşsuzdum…(Gülmeye başlıyor….)

BURSU KAZANDIM

PEKİ SONRA NE OLDU?

Bir süre sonra sıra bana geldi ve içeriye giriyordum. Arkamdan ‘Aaaaa bu kız bu haliyle buraya gelmiş sesleri yankılanıyordu. Aslında ben hazırlanmıştım bütün kızlar ofelya tirat hazırlar diye ben 40 yaşındaki hırçın kız Katherina’nın tiradına çalışmıştım .Çok okuyan bir aileyiz. Neyse sahneye çıktım tiratdan sonra boş sahnede 3 kazanda kan ter içinde çamaşır yıkadım. Piyanist ‘Hangi şarkı’ dedi…D aha dün annemizin kollarında yaşarken… Evet bursu kazanmıştım. Çok mutluydum. 1967-69 yılları arasında L.C.C. Tiyatro okulu’nda okudum. Tiyatro eğitimi boyunca büyük ustalar Muhsin Ertuğrul, Haldun Taner, Nurettin Sevin, Beklan Algan, Ayla Algan, Makadowski’den dersler aldım.

SİNEMAYA NASIL GEÇTİNİZ?

Bu yarışmadan tam bir yıl sonra Ses Mecmuası ‘Artist Yarışması’ düzenlemişti. Bende bu yarışma için fotoğraf gönderen 8 kızdan biriydim. Ve o yarışmada 3.oldum.Yarışmadan sonra film teklifleri almaya başladım. 18 yaşıma kadar kız kardeş rolleriyle beyazperde de yer aldım. 18 yaşına geldiğimde ise başrol oynamaya başladım.

YILMAZ GÜNEY SADE BİR OYUNCUYDU

YILMAZ GÜNEY İLE KAÇ FİLMDE OYNADINIZ?

Yılmaz Güney ile siyasi olmayan 2 filmde rol aldım. Bu filmler ‘Muhafızım ve Kaçaklar’dı. Yılmaz Güney ile çalışmak keyifliydi. Yılmaz Güney, sade bir oyuncuydu. Kendini öne atmaya çalışmıyordu.

KANSERİ YENDİM, SETLERE GERİ DÖNDÜM

BİR DÖNEM SİNEMAYA ARA VERMEK ZORUNDA KALDINIZ BUNUN NEDENİ NEYDİ?

Türk Sineması’nda seks film furyası başlamıştı. Benim gibi bir çok arkadaşım ister istemez sinemadan uzaklaşmak zorunda kalmıştı. Ben de 1976-80 yılları arasında Tekstil işini seçip “Dress making – Design and plannig” konularında eğitim için Londra’ya gittim. Eğitimden sonra da yıllarca hazır giyim işi yaptım. Ancak 1999 yılında göğüs kanserine yakalandım. Erken teşhis ile kurtuldum bu illetten şükürler olsun.. Doktorlar ‘Siz artık bu işi yapmayın. Setlere dönün, mutluluk veriri size’dediler. Bunu duyan sevgili dostum merhum Osman Yağmurdereli, beni yanına çağırdı ve dizide oynamayı teklif etti. Böylelikle yıllar sonra yeniden oyunculuğa dönmüş oldum.

AMELİYATINIZ KAÇ SAAT SÜRMÜŞTÜ?

Ameliyatım 4 saat kadar sürdü, kolum 3.5 cm açıldı ve tümör alındı. Kolumdan 13 lenf alındı ve temizlendim ama çıkan tümör çok kötüydü o başka. Aile büyüklerimize ben uyandıktan sora haber verildi. Kimse yanımda ağlamadı, kimse 'Ah kadersiz yavrum' demedi. Evimi taze meyveler ve yemeklerle donattılar. 1 hafta sonra eve çıktığımda ev aşhane gibiydi. Yalnız kalmak istedim, gittiler. Sabah uyandım, aynaya baktım, Gözünden ateş çıkıyor, ayakların yere çivi gibi basıyor 'Sen mi öleceksin Fatma? Kanser senden korksun' dedim ve kuaföre gittim saçımı erkek gibi kestirip kelliğe ilk adımı attım. İşte kanser şokunu/korkusunu böyle bitirdim içimde. O gün bu gün bitti.

ŞÜKÜRLER OLSUN,ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN İNŞALLAH?

Amin. Allah şifa bekleyen tüm hastalara yardım etsin.

EVLLİĞİNİZDEN BİRAZ SÖZ EDER MİSİNİZ?

Ben 1975 yılında müzisyen Ali Kocatepe ile evlenip, ayrıldım. 1984’te bir iş adamı ile ikinci evliliğimi yaptım, onunla da evliliğimiz yürümedi ve ayrıldım.

KOCA BİR AİLEM VAR

ÇOCUĞUNUZ VAR MI?

Çocuğum yok.Yeğenlerim var, onlar bana emanet.. Kuzenlerim ve koca bir ailem var.

HİÇ UNUTAMADIĞINIZ BİR ANINIZI BİZİMLE PAYLAŞMAK İSTER MİSİNİZ?

O kadar çok anı var ki hangisini anlatsam acaba…(Gülmeye başlıyor…)Size hiç unutamadığım bir anıyı anlatayım. Bir filmimim galası vardı. Galanın yapılacağı alan insanlarla doludu. Yani çok kalabalıktı. Hayranlarım beni büyük bir sevgiyle karşılamıştı. Bir gurup genç yere uzanmış ve bana ‘Üzerimize bas geç’demişlerdi. Bu sevgi karşısında çok duygulanmıştım

VİRÜS VAR, PROJE YOK

YENİ BİR PROJENİZ VAR MI?

Ahhhh… Ahhhh.. Virüs var,proje yok… Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 yaşlı genç demeden birçok insanın ölümüne neden oldu. Bu durum sinema ve dizi sektörünü de etkiledi.İnşallah en kısa zamanda bu virüs belasından da kurtuluruz.

BOŞ ZAMANLARINIZDA NELER YAPARSINIZ?

Ben boşluk yaşamam. Aklımda hep senaryolar ve karakterler vardır. Sıkılmayı bilmem.

Bu keyifli röportaj için çok teşekkürler Fatma hanım.

Ben teşekkür ederim Habib Bey

BAZI FİLMLERİ; Kahpe / Bir Kız Böyle Düştü – 1972, Zorbanın Aşkı – 1972, Kaçaklar – 1971,Süper Adam – 1971, Adını Anmayacağım – 1971, Cilalı İbo Yetimler Meleği – 1971, Genç Kızlar Pansiyonu – 1971, Görünce Kurşunlayın – 1971, Kanım Vatan İçin – 1971,Mavi Boncuk Lassi – 1971, Üvey Ana – 1971,Yosmalar Tuzağı – 1971,Keloğlan Aramızda – 1971,Sevgili Muhafızım – 1970, Öp Beni – 1970,Hoş Memo – 1970,Paralı Askerler – 1970,Civan Ali – 1970,İki Aşk Arasında – 1970,Kan Yağmuru – 1970,Müthiş Türk – 1970,Şıllık – 1970,Komando Memet – 1970,Linç – 1970,Ayşecik Sana Tapıyorum – 1970,Dağlar Kızı Reyhan – 1969,Fosforlu Cevriyem – 1969,Sonbahar Rüzgarları – 1969,Çakırcalı Mehmet Efe – 1969,Allah Aşkı Yarattı – 1969,Günah Bende mi? – 1969,Mezarımı Taştan Oyun – 1969,Namus Fedaisi – 1969,Cesur Kabadayı – 1969,Hazreti Ali – 1969,

ALDIĞI ÖDÜLLER;1968 - Ses Dergisi Üçüncülük Ödülü,1968 - İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yılın Sanatçısı Ödülü,1972 - Ankara Gazeteciler Cemiyeti Yılın Sanatçısı Ödülü,1972 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, Üvey Ana