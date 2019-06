O, MUCİZENİN TAM DA KENDİSİ YAZAR BAHAR AYHAN

ASLI MERCAN SARI

Sevgili Bahar Hanım ile zor ama inadına başardığı hayatına, hastalığına, azmine ve kitabına dair sohbetimiz sizlerle.

Öncelikle sizi azminizden ötürü çok kutluyorum Bahar Hanımcığım. Haydi sizi tanıyalım sevgili Bahar Hanım. Kimdir Bahar Ayhan?

1978 İstanbul doğumluyum. Aslen Malatya ama doğma büyüme İstanbul. Öğrenimlerimi, tamamladıktan sonra aralıklı olarak satış elemanlığı yaptım. 15 yıldır düzenli spor hayatım var pilates, fitnes, cardio ve bir kaç aydır da yüzme… Make up artistiyim (profesyonel makyöz) şuan çalışmıyorum...

Siz şahanesin gerçekten! Azim dolu röportajların hayranıyım. Pozitif enerjinize hayran kaldım. Peki bunu sürdürme gücünü kendinizde nasıl buldunuz? O tılsım nedir?

Sabır, şükür ve dua en büyük anahtarım. Ayrıca kendimi sevmeyi öğrendim ve herkes gibi bende değerliyim...

Rahatsızlığınız "Spastik paraparezi" biraz bahsedebilir misiniz? Toplum tam olarak hissettirebiliyor mu özel olduğunuzu?

Kalıtsal ve nörolojik bir hastalık. Beyinde gevşeme sinyalim yok. En çok bel ve bacaklarımda kasılmalar var. Ortapedik olarak yürüyüş bozukluğumda. Anne olmam yasak ve ameliyat olurken anaestezi ve sprel anestezi bile yasak her şey diri diri yaşanıyor. Toplum özel olduğumu kabul etmek yerine maalesef beni yaratık gibi çeşitli adlar yüklüyor. Engelli, sakat veya zavallı diye. Oysaki benim tek bir adım var '' İNSAN ''

"Senin Adın Mucize" isimli yeni Roman kitabınız gerçekten çok güzel gözlerim dolu dolu okudum. Sizin bu azminizi gören engelsiz insanların engellilerle ilgili farkındalığını artıracak, bu anlamda ciddi bir bilinçlenmeye sebep olacak türden. Kitabın duygu hikâyesinden kısaca bahseder misiniz?

Hastalığınızla ayrı, toplumla ayrı savaşıyorsunuz. Bize çeşitli adlar yüklemeden sadece insan olduğumuz kabul edin. Kitabın amacı bu. Elvin adında kalıtsal bir hastalığa sahip güçlü bir kadının toplumda verdiği var olma savaşı. hiç birimiz sağlıklı insanlardan farklı değiliz ,aşık oluyoruz, ağlıyoruz, sevinip, üzülüyor, iş hayatına atılıyoruz ve bu hayatta günahıyla sevabıyla, başarılarımızla var oluyoruz.

Kitap isimleri hep merak edilmiştir. Roman kitabınızın adı neden "Senin Adın Mucize"?

İnsanlar bu kitabı alarak hiç tanımadığı insanların hayatında mucizeler yaratacak. Çünkü kitabın gelirini Bir Can Bin Umut Serablel Palsi’li çocuklarla paylaşacağım. Mucizeler sadece roman veya filmlerde olmaz asıl mucize hayatın ta kendisidir.

Yazın yolculuğuna ne zaman başladınız? Bu yolculukta esas amaç neydi?

Okul yıllarından beri çok sevdim. 2017 yılında ınstgram ve facebookta paylaştığım yazılarla dikkat çektim ve bir antoloji kitabında yer aldım. 2015 yılında babamı kaybetmekle beraber daha yoğun duygular yaşayınca sürekli harflerle flört ederken buldum kendimi ve sonunda hayalini kurduğum romanımı çıkardım Toplumda yaşadığım üzücü olaylar sonucunda bizde varız demek için kağıt kaleme sarıldım ve yolculuğumuz başlamış oldu.





Özellikle etkilendiğiniz üstadlar oldu mu? Bunlardan kısaca bahsedebilir misiniz?

Çok fazla seviyorum kitap okumayı. Belki de okuduğum birçok yazardan kısa kısa etkileşimler olmuştur.

Kitabı yayınlatma süreciniz nasıldı? Bu konuda en büyük desteği kimlerden aldınız?

Oldukça heyecanlı bir süreçti. Hiç doğum yapmadım ama resmen doğum sancıları çeken kadınlar gibiydi ha bugün ha yarın derken bebeğimi kucağıma aldığımda mutluluktan ağlamıştım... En büyük desteğim her zaman ki gibi ailem…

Bir gecede ortaya çıkan hastalığınızı kabullenmek zor olmadı mı, zorlukları nasıl aştınız?

Oldukça zordu. Bir anda hayatınız kararıyor. Gülüp oynayarak çıkmıyorsunuz hastaneden. Hayatın size sunduğu garip bir sınavdı. Neden ben demeyi bırakıp hastalığınızı ne kadar çabuk kabul ederseniz o kadar daha güçleniyorsunuz. o nu arkadaşım olarak görmekle başladım işe ve birbirimizi tanımaya başladık... Böylece kendinize acımıyor ve aşağıya düşmüyorsunuz.

Ailenizden bahseder misiniz, onların sizin çabalarınıza bakış açısı nedir?

İlk öğrendiklerinde ki ablamda aynı rahatsızlıkla yaşıyor ailem resmen vurgun yemişti. Tabi sonrasında toplanıp attığım uzun nutuklarla birbirimize kenetlenip yavaş yavaş yükseldik. Ailemin gözünde ben her zaman mantıklı; güçlü bir şekilde çözüm odaklı biri olarak görüldüğüm için bununda üstesinden gelmem onları şaşırtmadı. Biliyorum kendimi çok övdüm ama gerçek bu.

Kız kardeşinizi anlattığınızı biliyorum kitabınızda. O içsel duyguların dışa vurumu sizi hayli zorlamış olsa gerek. Biraz ruh dünyanızdan bahsedebilir misiniz?

Ablamdan da bahsettiğim doğrudur ama asıl karakter romanı okuyanlar tarafından keşfedilsin her şeyi de anlatmayalım. Çok ağladım, bazen kahkahalar attım ve her türlü müzik türünü dinledim, kulaklığımı taktığımda ve yazmaya başladığımda hayatı unuttum sadece ben vardım.

" Senin Adın Mucize" Roman türü kitabınız henüz çok yeni bundan sonra tekrar hangi türden kitaplar yayınlatacaksınız?

Kısa kısa hikâyelerle süslü, başka başka hayatları anlatan öykü kitabı. Kafamdaki şema bu. Bir de baktınız bir roman daha patlattım belli mi olur?

Engelsiz insanların genel algısında engelliler başaramaz, yapamaz, edemez gibi klasik kalıplar var değil mi?

Biz onların gözünde hiç bir işe yaramayan yardıma muhtaç kişileriz. Oysa ki bir tanısalar ve iç dünyamıza girmek isteseler neler görecekler ve bizi farklı tanıdıkları için kendilerinden nasıl utanacaklar. Ahh ahh işte hep ön yargı.

Engellilerin genel sorunları neler çözüm yolları sizce nedir?

Toplumda var olma savaşı verme; sadece insan olduğunu kanıtlamak zorunda kalmak ;kara yollarında kendine uygun yol bulup yürümek ,toplu taşımalarda sıkıtı yaşamak ve en önemlisi iş sorunu, hayatlarını idame ettirebilmek için iş bulabilmek.

Engellilerin yaşamın her anında rahatça yaşama dâhil olduğunu düşünüyor musunuz?

Bazen kendimizi dibe vurdurmak ve bazen de toplumda kabul görmediğimiz için rahatça yaşayamıyoruz maalesef.

En büyük hayallerinizden birisi kitabınızdı ve bunu başardınız. Ben diğer hayallerinizi de çok merak ediyorum. Eminim okuyucularımızda merak ediyordur. Bize ileriye dönük kariyer hedefleriniz ve hayallerinizden biraz bahsedebilir misiniz?

Sıradaki hayalim romanımı beyaz perde de izlemek. Yetkililere duyurulur. Sonrasında bir başka kitap daha çıkarmak ve derneğimde ki tüm çocuklara yardım edebilmek. Hiç bir zaman anne olamayacak bir kadın olarak şimdi sayısını bilmediğim kadar çocuğum var.

Hepimiz bir engelli adayıyız. Ben sizleri çok özel ve kıymetli buluyorum. Bende yazmak istiyorum diyen engelli ya da engel verecek düzeyde rahatsızlığı olan yazarlara tavsiyeler desem?

Bu hayatta en çok önce yaradana sonra kendime inandım ben Her konuda her kulvarda ve lütfen sizi aşağıya çeken kim varsa hayatınızda lütfen kulaklarınızı kapatın ve siz hayallerinize doğru yolculuk yapın. Çünkü siz değerlisiniz ve her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz.

Kitabınıza hangi noktalardan ve nereden ulaşabiliriz?

Tüm internet üzerinden kitap satış yapan sitelerden ulaşabilirsiniz. Kitapyurdu.com, İdefix, Kitap seç vs.

Son olarak Eklemek istediğin nelerdir? Söz sizde biz seni dinliyoruz.

Bu kitabın amacı TEK FARKIMIZ FARKSIZLIĞIMIZ. Toplumda bizi ötekileştirmeden, sizin gibiler denilmeden, işe yaramaz sayılmadan her insan gibi yaşadıklarımızın farkına vararak sınıflandırılmadan toplumda yaşamamıza izin verin. Yaradandan ötürü yaradılanı sevmeyi öğrenin. Görmüyoruz, koşamıyoruz, ya da bir kolumuz eksik diye inanın hiç birinizden farklı değiliz. Yaşıyoruz, seviyoruz, seviliyoruz, anne oluyoruz, eş oluyoruz, arkadaş, dost oluyoruz ve iş hayatında bir çok sıfatlara imza atıyoruz. Gözünüzdeki perdeleri kaldırıp sadece içimizi görmeyi öğrenin lütfen!

Sevgilerimle…

Sevgili Bahar Hanımcığım kaleminiz kavi olsun mutluluk hep sizinle olsun. Sizinle gurur duyuyorum. Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz.

Bu fırsat için ben çok teşekkür ederim Sevgili Aslı Hanım. TEK FARKIMIZ FARKSIZLIĞIMIZ…