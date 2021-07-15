O bir “Pasta Ressamı” 

FUNDA AKOSMAN ERMAN

Gazeteci dostum Gülçin Tekkaş pastacılıkta o kadar ilerledi ki ülkemizi temsil ediyor ve kendisi ile aldığı ödüller ile hepsinden de önemlisi sevgiyle yaptığı ürünler yemekler pastalar için kendisini kutluyoruz. Tablo pastaların hepsi birbirinden güzel ve sevgisini kattığı için çok özeller, her konuda başarılı arkadaşımla buyrun söyleşimize…

Pasta Ressamı Gülçin Tekkaş Kimdir?

Ülkemizde ve dünyada pastaların üzerine boyadığım portrelerle tanınsam da ben aslında bir iletişimciyim. 32 yıllık iletişim maceramda muhabirlikten, genel yayın yönetmenliğine, sayfa sekreterliğinden görsel yönetmenliğe kadar mesleğin pek çok kademesinde görev aldım. İletişimci kimliğimin son durağı, 2020 yazında, pandemi döneminde emekli olana kadar, yerel bir siyasetçinin danışmanlığı ve metin yazarlığı (konuşma yazarı) idi.

Pastacılık maceranız nasıl başladı?

Pastacılık ilk başlarda benim için bir hobi idi. Metin yazarlığından emekli olduktan sonra hobim, yeni mesleğim oldu.

Aslında pastacılığa başlamam da oldukça eski. 2007 yılında, Tarabya’da çocuklara yönelik bir doğum günü organizasyon ve parti evi açmıştım. Müşterilerimin partilerini en iyi şekilde organize edebilmek için pastalarını da konsepte uygun yapmak istedim. Bunun için, Chef’s İstanbul Akademi’de önce temel pastacılık ve çikolata, daha sonra da makaron eğitimleri aldım.

Ne yazık ki 2008 yılında Amerika’daki Mortgage Krizi’nin ülkemize yansıyan etkileri nedeniyle işimi kapatmak zorunda kaldım ama pastacılık eğitimi yanıma kar kaldı. Bir süre sadece eşe dosta hediye pasta yaptım. Bu arada da bir yerel yöneticinin yanında danışman ve konuşma yazarı olarak çalışmaya başladım.

Ancak işimin temposu çok yoğundu ve benim bu stresten sıyrılmam için bir terapiye ihtiyacım vardı. İşte pasta tam da bu noktada benim için kaçış yeri oldu. Resim yeteneğimi pastalarıma uygulamaya başladım. 2015 yılında İstanbul’da gerçekleşen Türkiye’nin ilk pastacılık şovuna katıldım ve o yarışmada iki eserimle derece aldım. Kızımın yüzünü boyadığım bir pastam kutlama pastası kategorisinde birincisi olurken, bir diğeri küçük şov pastası kategorisinde üçüncü oldu.

Boyama eserlerim dikkat çekmeye başlayınca pastacılığa yönelik etkinliklerden davetler almaya ve pek çok workshoplarda canlı pasta boyamalar yapmaya başladım.

Ertesi yıl, aynı yarışmada “Marilyn Monroe” boyamalı tasarım pastamla yine kategori birincisi oldum. Benim için süreç bundan sonra daha da hızlanmaya başladı. Hem İSPAD (İstanbul Profesyonel Aşçılar Derneği), Butik Pastacılar Kulübü Başkanı oldum, hem de uluslar arası pastacılık işbirliklerinden davetler gelmeye başladı.

Bugüne kadar 34 ayrı uluslar arası pastacılık işbirliği için eser ürettim ve ülkemizi o platformlarda temsil ettim. Bunlar sosyal medya üzerinden organize edilen ve dünyanın her yerinden pasta sanatçılarını buluşturan organizasyonlar. Belirlenen temaya göre eserinizi üretip, fotoğraflarını organizatöre gönderiyorsunuz. Organizatör, gönderilen eserleri bir hesapta topluyor ve tüm sanatçılar aynı anda bu eserleri paylaşıp, sosyal medyada gündem oluşturuyorlar.

Sanırım, Türkiye’de en çok uluslar arası pastacılık işbirliğine davet edilen ve bilfiil bu işbirlikleri için eser üreten tek pasta sanatçısıyım. Ayrıca, halen yayın gününü bekleyen 15 kadar uluslar arası etkinliğe daha davet edildim. Bunlar da 2022’ye kadar peyderpey yayınlanacak.

Pastacılık kariyerinizin kilometre taşları neler?

Aktif olarak pastacılık sektörünün içinde yer almaya başladığım 2015-2021 yılları arasında, iki yıl üst üste Cake Show İstanbul yarışma kategori birinciliği ve bahsettiğim yayınlanmış 34 uluslar arası etkinliğin dışında, eserlerim yerli ve yabancı pastacılık dergilerinde yayınlandı. Bir eserim ise Cake Trend dergisine kapak oldu. Eserlerim pek çok kez, 500 binden fazla takipçisi olan Cakes Decor online portalında, günün ilk üçü arasında yer aldı, bazen de editörün seçimi oldu. Birkaç kez de haftanın sanatçısı seçilerek onore edildim.

2019 yılında Global Sugarartists Network editörleri tarafından “Boyama ve Airbrush” kategorisinde, dünya çapında, yılın en başarılı 12 isminden biri seçildim.

Aynı yıl, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’ncü yılı için hazırlanan Pastacılık Şovuna ve Şeker Sergisine davet edildim. Bu sergi için, şekerden Atatürk’ün Havsa’ya gelişini rölyef tablo olarak 85x65 cm. boyutlarında yaptım. Bu eser halen Samsun Şehir Müzesi’nde sergilenmektedir.

Yine 2019’da dünyanın en saygın pastacılık ödüllerinden olan Cake Masters’ta Boyama Pasta kategorisinde dünya çapında 6 finalistten biri seçildim.

2019’un benim için son sürprizi, Global Bangladesh Sugar Arstists Guild tarafından düzenlenen online yarışmaya jüri olarak davet edilmek oldu.

2021 yılında ise Worldwide Excellences Edible Art sosyal medya platformu tarafından Mart Ayı “Painting Artist” (Boyama Sanatçısı) seçildim.

Son olarak, Magnificent Bangladesh pastacılık işbirliği için hazırladığım eserim, dünyaca ünlü pasta şefleri Melanie Underwood, Nicholas Lodge, David Close tarafından, hazırlanacak işbirliği kitabının kapak adayları arasında gösterildi. 11 bin üyeli Global Bangladesh Sugar Artist Guild sayfasında düzenlenen online oy verme işlemi sonucunda, benim eserim, 7 finalist içinde en çok oyu alarak, kapak seçildi.

Boyalı Pasta- Pasta Boyama-Pasta Ressamlığı nedir?

Pasta der geçeriz ama pastacılık da gerçekten bir derya imiş. Ben de içine girince anladım. Gerçekten sınırı yok. Her pastacı (kimisi sadece artist, kimisi şef, kimisi usta, kimisi hepsi) kendine en yakın tarzda üretim yapmayı seçiyor. Çoğunlukla bu tarz, bizim yeteneklerimiz tarafından belirleniyor. Ben, resim yeteneğim çok iyi olduğu için özellikle maket pastalara boyama tablolar, portreler yapmayı tercih ettim. Elbette gerçek pasta, kurabiye, hatta makaronlara da boyama yapmak mümkün.

Boyalı pasta tanımı benim işimi anlatmak için çok doğru olmamakla birlikte sonuçta düz renkle bir şeker zemini renklendirerek bir manada boyalı pasta yapmış oluyorum. Kullandığımız malzemeler tamamen yenilebilir. Ben toz gıda boyası kullanıyorum. Ama bu aktarlarda satılan bildiğiniz gıda boyası değil. Rengi kontrollü veren, özellikle artistik çiçek renklendirmede kullanılan özel bir boya. Boyayı şeker hamuruna transfer edebilmek için sıvı olarak su değil, gıdaya uygun alkol kullanıyorum. Boyama yaptığım zemin ise şeker hamuru. Ancak dünyada farklı pasta kaplama malzemeleri üzerine (örneğin, buttercream yani tereyağı kreması) boyama yapan sanatçılar da var. Tarzlarımız farkla olmakla birlikte özde hepimiz pasta yüzeyine boyama yaparak bir kompozisyon oluşturuyoruz.

Pasta Ressamı ise benim uydurduğum bir kavram. Daha önce bu kelimeyi kullanan yok bildiğim kadarıyla. Eserlerimi maket pasta üzerine çalıştığım için çok uzun yıllar saklamak mümkün. Bir de özellikle son dönemlerde birebir benzetmeli portre çalışmaya ağırlık verdim. Sevdiklerinize onun şekerden bir portresini hediye edebilirsiniz yani. Bu eserleri porselen tabak ayağı ile kolaylıkla sergileyebilirsiniz. Elbette yenebilir bir pasta üzerine de boyama çalışabilirim.

Eseri uzun süre saklamak için sadece sudan ve yere düşürüp kırmaktan sakınmak gerek. Gerçi kolaylıkla kırılmaz. Çünkü şeker kuruyunca taşlaşır. Boyamalı eserleri saklamak için güneşten de bir nebze korumak gerekir. Eğer eser, cilalı değil ise güneş uzun vadede boyamanın rengini soldurabilir.

Pastacılıkta hedefiniz nedir?

Her pasta sanatçısı gibi hedefim Milli Takımda yer almak. Ayrıca eğitimci kimliğimi uluslar arası platforma taşımayı da çok arzu ediyorum. (Yurt dışında sadece Hollanda’da derslerim oldu.) Bir de nasipse, pasta tablolarımdan oluşan bir sergi açmayı istiyorum. Son dönemlerde özellikle pasta tablolar yapmamın sebebi budur.

Ayrıca, alanında en iyi olduğunu düşündüğüm isimlerden dersler almaya; öğrencilerime ve müşterilerime pastacılık sektörünün en güzel eserlerini sunmak için gelişmeye devam ediyorum.

Okurlarımıza mesajınız nedir?

Doğum günlerinde masanın ortasında yer alan, düğünlerde törenle sahneye gelen bir yıldızdır pasta. Çünkü o hem görüntüsü ile göze, kokusu ile burna, enfes tadı ile damağa hitap ederek, size küçük bir cennet vaat eder. Üstelik dostlarla paylaşıldıkça tadı artar pastanın. Azıcık pasta, gönlünüzü eğlediği gibi, size de unutulmaz anılar inşa eder. Çünkü insan, sadece mutlu anılarını saklamak ister hafızasında…

Ama her güzel şeyde olduğu gibi pastanın da azı karar, çoğu zarardır. Lütfen pastanızı sevdiklerinizle paylaşın ki, dilimler küçülsün…

Siz de sanatsal pastalarla ilgileniyorsanız, lütfen çalışmalarımı Artsy Design Cakes by Gülçin Tekkaş instagram ve facebook hesabımdan takip ediniz.

Teşekkürler,