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O, BAŞARAN BİR KADIN YASEMİN ÖZDEN

SICAK MEMLEKETİN SICAKKANLI İNSANLARIYIZ

O, BAŞARAN BİR KADIN YASEMİN ÖZDEN

SICAK MEMLEKETİN SICAKKANLI İNSANLARIYIZ

03 Eylül 2019 Salı 15:49
6 Okunma
O, BAŞARAN BİR KADIN YASEMİN ÖZDEN

ASLI MERCAN SARI

Bu hafta çok fazla talep olan lakin herkese nasip olmayan titizlikle bir bir elediğim insanlığa topluma fayda olması önceliğim olduğu Çarşamba röportajlarımda yine dişiyle tırnağıyla başaran bir kadın var.

Kendisini yıllardır çok yakinen tanıyorum. Tam bir emekçi kadın. Örnek olası, ilham alınası.  Röportaj hususunda ayrımcılık yapan biri değilim.  Başarmış insanlar, keyifli ve azimli hayat hikâyeleri ve sosyal sorumluluk projeleri röportajları her zaman önceliğim olmuştur. İstiyorum ki bu özel insanları herkes tanısın. Yasemin Özden ve eşi Uğur Özden Adana ve ilçesi Kozan’da limon dondurma markasında en başta gelen isimlerden birisi. Adanalı olunca daha mı şevkle vurdum tuşlara? Canım memleketimin azimli kadınları. Azimli insanları.

Sevgili Aslı Hanım; öncelikle Adanalı olmak gurur verici bir duygu. Sıcak memleketin sıcakkanlı insanlarıyız. Adana ağzı ile “Adanalıyık Allah’ın adamıyık” söylemini her anlamda iliklerimize kadar hissedip hissettirebiliyoruz. Bu hayatta kadınlar kendini hiç bir zaman ezdirmemeli. Kendinin farkına varmalı. Okuyan, para kazanan, bilen ve emektar kadın her zaman saygı duyulmaya layıktır. Bu saygıyı duyurtulabilmekte çok mühim bir meziyettir. Saygı duyulan kadınlar olun diyorum.

Emin adımlarla şubeleşmeye geçtiğimiz Kozan limon dondurmasının uzun bir tarihçesi var. Eşim 10 yıldır bu iş üzerine yoğunlaştı ve belli bir konuma ulaştı. Yoğun istek üzerine 4 yıldır da Adana’da ben eşim Uğur Özden’in desteğiyle faaliyet göstermekteyim. Beni bu güzel süreçte en çok etkileyen ve başarı merdivenlerini bir bir çıkmama sebep çocuklarımdı. Onlara güzel bir hayat ve gelecek sunmak için istekle çalışıyorum. Hedefimiz tüm Türkiye’ye Adana’nın eşsiz lezzeti olan limon dondurmamızı tanıtmak ve büyüklerimize çocukluklarını anılarını canlandırmak ifadelerini kullanan sevgili Yasemin Özden ile keyifli röportajımız sizlerle.

Merhabalar Yasemin Hanım öncelikle sizi tanıyarak başlayalım kimdir Yasemin Özden?

Merhabalar ben Yasemin Özden. 1983 Adana doğumluyum ve evli 2 çocuk annesiyim.

Girişimci bir kadın olarak Adana Limon dondurmalarının tanınmasında öncü isimlerden birisiniz biraz bize bahsedebilir misiniz bu hikâyeyi?

Öncelikle Kozan limon dondurmasının uzun bir tarihçesi var. Eşim 10 yıldır bu iş üzerine yoğunlaştı ve belli bir konuma ulaştı. Yoğun istek üzerine 4 yıldır da Adana’da ben eşim Uğur Özden’in desteğiyle faaliyet göstermekteyim.

Sizi bu süreçte kamçılayan neydi?

Beni bu süreçte en çok etkileyen çocuklarımdı. Onlara güzel bir hayat ve gelecek sunmak için istekle çalışıyorum.

İleriye dönük kariyer hedefi planlarınız nelerdir?

Adana’da belli bölgelerde şubelerimi artırmak istiyorum. Kendi iş yerimi satın alıp, kendi zevkime göre döşeyip işletmek istiyorum.

Bir kadın olarak bu süreçte zorlandınız mı?

Tabi ki zorlandım. Çalışma şartları ve saatleri sektör sebebi ile biraz zor ve sıkıntılı. Sabah 8 ‘ de işimize başlayıp gece 12’de bitiriyoruz. Ayrıca çocuklarım olunca biraz daha zorlayıcı oluyor.

En çok desteği kimlerden aldınız?

Tabi ki Sevgili eşim Uğur Özden ve candan öte ailemden aldım. En büyük desteğim her zaman onlardı.

Adana sizde ki bu gelişime nasıl bakıyor?

Sıcak bakıyorlar. Adana çok güzel karşıladı.

Üretmeyi seven özverili bir yapınız var kadınlara örnek olası peki bu meziyetinizin tam olarak ne zaman farkına vardınız?

Çocukluğumdan çalışmayı seviyordum.

Bilmeyenler vardır eminim, tabi ki sırrı size kalsın biraz bize limon dondurmalarının yapımından bahsedebilir misiniz?

Önce doğal limonu yıkayıp özürlü ve sert kısımlarını alıp, çekirdeklerini çıkartıp robotta çektikten sonra doğal toz şekerden oluşan karışımımız ile birleştirip dondurma makinasına katıp su ilave edip oluşturmaktayız.

Birçok şehrinizi tanıtmada ve lezzet festivallerine katılıyorsunuz bu yürüdüğünüz güzel yolculuğu idam ettirmede size ne gibi faydası oluyor?

Tüm Adanalılarımıza ve Türkiye’ye limon dondurmamızı tanıtıyor ve büyüklerimize çocukluklarını anılarını canlandırıyoruz.

Adanalı olmak nasıl bir duygu desem?

Gurur verici bir duygu. Sıcak memleketin sıcakkanlı insanlarıyız. Adana ağzı ile “Adanalıyık Allah’ın adamıyık”

Eminim bu röportajı okuyup bir şeyler yapabilmek için esinlenen lakin cesaret edemeyen kadınlarımız var sizin her söylediğiniz cümle altın niteliğinde neler söylemek istersiniz siz gibi başarmak isteyen kadınlarımıza?

Kadınlar cevherdir bu cevherleri herkes fark etmeli, bilmeli.

Son olarak bir kadın olarak bitmek bilmeyen kadın cinayetleri ve kadına şiddet hususunda söylemek istedikleriniz nelerdir?

  Kadınlar kendini hiç bir zaman ezdirmemeli. Okuyan, para kazanan, bilen ve emektar kadın her zaman saygı duyulmaya layıktır. Şiddeti cinsiyet bazlı düşünmememiz lazım bir varlığa şiddet uygulamak ne kadar mantıklı ki?  Hele ki söz konusu kadın ise ki bilirsiniz derler ki cennet annelerin ayakları altındadır. Bu kadar kıymetli bir şeye saygı duyup, sevgi göstermek lazım. Son olarak evet hepimiz kadına şiddete karşıyız diyoruz ama sadece demekle kalmasın. Tepkimizi, sessiz kalmadığımızı göstermeliyiz.

Sevgili Yasemin Hanım azimle ilerlediğiniz bu yolculukta başarılarınızın devamını diliyorum.

Bize bu güzel yolculukta desteğiniz ve hakkımızda bilinmeyenleri aracılığınız ile duyurmamamıza fırsat verdiğiniz için teşekkür ederiz Aslı Hanım. Kaleminiz keskin olsun.

Önce Vatan Gazetesi

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YASEMİN ÖZDENAdanaKozanLİMON DONDURMAönce VatanAslı Mercan SarıRöportaj
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