NURTEN AKKUŞ DÜNYA 2.CİSİ OLDU

Hocam bu akşam sizinle ilgili çok güzel övgü dolu kelimeler duyduk . Size burada bir ödül verildi, bu ödüle sebep ne idi, burada neler oldu, bizi aydınlatır mısınız?

Bu gece burada çok değerli isimlere ödülleri verildi. Eğitim ve kültür alanında fark yaratmış değerli kişilerin , ödüllerinin sahiplerini bulduğu bir gece oldu. Benim için de çok anlamlıydı, çünkü Aziz Sancar , İlber Ortaylı gibi çok değerli hocalarımın yanı sıra kültür ve sanat alanında iz bırakmış birçok insanla birlikte bu ödülü almaya hak kazanmış oldum ben de . Öğretmen olarak burada yer almak benim için çok büyük mutluluk.

Öğretmenim bu ödüle nasıl başvurdunuz ve size neden verildi?

2017 dünya 1.si Kanadalı Maggie öğretmenin videosuna denk geldim birgün, hikayesi bana oldukça yakın geldi. Çünkü ben de öğretmenliğe başladığım günlerden itibaren hep daha zor bölgelerde öğretmenlik yaptım. Şartlarım zordu evet ama o kadar keyifle çalıştım ki…Başvurunun bitmesine son 1 hafta kalmıştı ki içimdeki sesi dinledim. Aslında Maggie hiç tanımadığı bir öğretmene ilham olmuştu. Başvurumu gerçekleştirdim, benimle iletişime geçtiler ve uluslararası bir mülakat gerçekleştirdiler. Mülakattan 1 ay kadar sonra, rekor başvurunun olduğu 2018 yılında 173 ülke ve 30.000’den fazla öğretmen arasından önce dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına girdim. En iyi 10 açıklanana kadar ulusal ve uluslararası çapta birçok misafiri ağırladık. Çok gurur verici bir ilgiyle karşılaştım ve 14 Şubat günü Bill Gates dünyanın en iyi 10 öğretmenini açıkladı. Dünyada ilk kez bir Türk Öğretmen En İyi 10 Listesine girmiş ve Eğitim Nobeli olarak bilinen Küresel Öğretmen Ödülü’ne aday gösterilmişti. Bu gurur artık sadece ülkem adına değil, dünyadaki Türk Devletleri’nde de büyük bir sevinçle karşılandı. Dünyanın birçok yerinden tebrik mesajları geldi. Bayrağımız ilk kez bu platformda dalgalandı. Bunu gerçekleştiren İlk ve Tek Öğretmen oldum. Bu gurur ve mutluluk o kadar büyük ve tarifsiz ki… Şu an yaptığım çalışmalar farklı ülkeler tarafından da uygulanmaya başlandı. 2019 yılında Hindistan tarafından bir davet geldi. 73 ülke ve 12.000 öğretmen arasından Küresel Öğretmen Ödülü’ne layık görüldüm. Ülkeme bir kez daha uluslararası başarı elde edip böyle bir gurur yaşattığım için çok mutluyum.

Bu mesleği seçmeye nasıl karar verdiniz, size bu kararı aldıran ne idi hocam?

Ben öğretmenliği bir meslekten öte bir yaşam biçimi olarak görüyorum. Eğitim süreci toplumla iç içe olmalı . Elbette ki çocuklarımız da bu eğitim ve toplumun bütünleşmesi ile yetişmeli. Değerlerini tanımalı , bugünlerini yaşamalı, geleceğini tasarlayabilmelidir. Çocukluklarını doya doya yaşamalıdır. Sosyal becerilerinin gelişimi , kendini ve çevresini keşfetmesi için çok önemli bir faktör. Bu temaları içeren ve yaşamla bütünleşmiş eğitim yöntemlerini uyguladım. Toplumla ve değerlerimizle hep iç içeyim. Çocuklarımızın farkındalıkları yüksek ve özgüvenli bir birey olarak yetişmelerini sağlamaktayım. Oluşturduğum model ve elde edilen başarılar bu ödülü almamda büyük etken oluşturdu. Bizler sadece sınıfımızın değil, toplumun da öğretmenleriyiz. Kendimizi geliştirmek ve gelişime her alanda öncülük etmek görevlerimizden biri. Ama bana bu ödülleri kazandıran en önemli şeyin öğretmenliğe ve çocuklarıma duyduğum sevginin olduğunu düşünüyorum. Çocuklarım benim gülen yüzüm, dünüm, bugünüm, geleceğim. Yetiştirdiğimiz her bir çocuğun birgün geleceğimiz olarak karşımıza çıkacağını bilmek bu işe olan tutkumu daha da arttırıyor. Bana hergün ‘iyi ki öğretmenim’ dedirten çocuklarıma ve destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Onların sevgileri benim dünyadaki en değerli ödüllerim.

Nasıl oldu da dünyanın unuttuğu bir köydeki anaokulundan çıkıp, Bill Gates’in okuduğu dünyanın en iyi 10 öğretmen listesine girdiniz? Biraz hayatınıza bakabilir miyiz hocam ?

Samsun’ un Çarşamba ilçesinde doğdum, İlköğretim ve lise öğrenimimi Çarşamba’da tamamladım. ‘’Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Amasya Eğitim Fakültesi’ ni 2.likle bitirdim. 2. Üniversitemi Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık, 3. Üniversitemi Sosyoloji alanında tamamladım. Aynı yıl Samsun Asarcık ilçesine bağlı bir köyde , sonrasındaki yıllarda da Bayburt’un soğuk ve uzak bir köyünde Okul Öncesi Öğretmenliği yaptım. Sonrasında Samsun’un saklı cennet olarak bilinen küçük bir ilçesi olan Ayvacık’taki bomboş ve inşaat sonrası teslim aldığım yöneticilik görevimi halen bu okulda sürdürmekteyim. Kısıtlı imkanlara rağmen öğretmenlerimizin de işbirliği il/ ilçe milli eğitim müdürlüğü , kaymakamlık, belediye, birçok kamu kurum /kuruluşlarında desteği ile okulumuzu , öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirecek , çok yönlü kullanabilecekleri bir ortam haline getirdik. Çevresini belediye desteği ile düzenledik. Okulumuzda öğretmenlerle birlikte iyi bir ekip oluşturarak ilçedeki aileleri evlerinde ziyaret ederek okul öncesi eğitimin önemi hakkında bilinçlenmelerini ve okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasını sağladık. Okulumuzda , ilçemizde ve ulusal çapta birçok projenin yazarlığı ve koordinatörlüğünü gerçekleştirdim. Proje yazma çalışmaları, ilçe-okul ve eğitimde ihtiyaç hissedilen alanlara çözüm üretmeye , faydalı olmaya yönelmeye ağırlık verdim. Bu vesile ile projeler ve yeni eğitim metodları üzerinde de çalışmalar gerçekleştirdim. Okulum dışında da talep eden birçok kaymakamlık , belediye okul ve farklı diğer kurumlara da proje yazarak koordinatörlüğünü yaptım. Unıcef, AB, MEB, farklı kurum ve kuruluşlar ve STK’larla birçok projede yer aldım.

12 yıldır kırsalda kendi isteğimle öğretmenlik yapıyorum çünkü bu bölgelerin bana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Daha iyi şartlarda da öğretmenlik yapabilirim ancak çocuklarımın hayatlarında ilkleri yaşatmak beni çok mutlu ediyor. Biliyorum ki her yetiştirdiğim nesil bir gün benim geleceğim olarak karşıma çıkacak. Ama sadece benim değil ülkemin geleceği olarak hepimizin karşısına çıkacaktır.

Peki çalışma azminizi ve şevkinizi nereden alıyorsunuz öğretmenim?

Bu anlamda yaptığım işe sıkı sıkı bağlı bir öğretmenim. Her gün bunu düşünüyorum, eğer ki arka sıralarda benim yetiştirdiğim , hayatına dokunduğum bir öğrencim olur da dünyaya iz bırakırsa, o öğrenciyi ben yetiştirirsem , yaşattığım, yarattığım her bir karakter bir gün benim geleceğim olarak karşıma çıkacaktır. Bunu düşünerek hareket ediyor ve çok büyük bir heyecan duyuyorum. Bu heyecanla öğretmenliğimi yapıyorum ve çok mutluyum. Gerçekten öğretmen olduğum için gurur duyuyorum. Farklı meslekler de yapabilirdim. Hatta öğretmenlerim de bu mesleği seçerken çok şaşırmışlar ancak mutlu olmuşlardı. Öğretmen olmayı tercih ettim çünkü benim hayallerim öğretmenlik üzerineydi. Ben hayallerimi yaşadım, hayallerimin peşinden koştum. Şimdi öğrencilerim ve onların hayatlarına dokunan insanların da hayallerinin peşinden gitmesi için hayatlarında fark yaratmaya çalışıyorum. Eğer ben hayallerimin peşinden gidecek kadar cesaretli ve umutlu olmasaydım, inanmasaydım şu an onlara da ilham olamazdım diye düşünüyorum. Şimdi bakıyorum bir genç olarak öğretmen adaylarıyla görüşüyorum ve üniversitelerle buluşuyorum ve diyorlar ki; genç olarak , öğretmen adayı olarak sizi rol model aldık. Kadınlarımızla buluşuyorum, bizim rol modelimiz oldun diyorlar. Öğretmenlerimizle buluşuyorum, öğretmenler bizi çok mutlu şekilde karşılıyorlar. Bu duygular, farklı farklı dallarda rol model olabilmek gerçekten büyük bir gurur , ilkleri başarmış bir Türk öğretmen olmakta ayrı bir gurur benim için . Nice nice çocuklar yetiştirir ve bu başarıları yaşatan öğretmen olurum diye düşünüyorum. Benim en büyük ödülüm çocuklarımın bana sarılışı, dokunuşu ve sevgisi. Gerçekten çok mutluyum öğretmen olduğum için ve her gün bana ‘İyi ki Öğretmenimsin’ diyen çocuklarım için aldım bu ödülü. Şehit öğretmenlerimiz için, başta Mustafa Kemal Atatürk için aldım çünkü o bizim Baş Öğretmenimizdir. Ben öğretmen olarak doğdum diye düşünüyorum ve öğretmen olarak da inşallah sonuna kadar bu yolda devam edeceğim.

.Bize son olarak ne söylemek istersiniz öğretmenim?

Öğretmenlik bambaşka bir duygu. Ne kadar zor şartlarda olursanız olun, bir öğrencinizin size sarılması, içten bir şekilde öğretmenim demesi size daha da fazlasını yapabilmek için büyük bir güç veriyor alıp götürüyor. Eğer bu mesleğe ilgi duyup bu röportajı okuyan varsa, kesinlikle tereddüt etmesin. İnanın doğru yoldasınız. Öğretmenliğin ve ona duyduğum sevginin tarifi mümkün değil.

Bu ödülü bana kazandıran çocuklarımdır. Ben çocuklarımı çok sevdiğim için bu ödülü aldım. Bir başarı elde etmek, bir ödülüm olsun diye değil ben önce ülkeme , yaşadığım çevreye sonra da dünyaya bu sevgiyi anlattım. Hepsinde fark ve iz bıraktı ve dünyada şu an yaptığım projeler ve eğitim yöntemleri uygulanmaya başlandı. Bu benim için büyük bir mutluluk. Ben ne kadar çocuğun hayatına dokunabilirsem , o kadar mutlu bir öğretmen olacağım.

Bu mutluluk ki beni daha çok şevke getirecek ve daha çok çalışacağım. Onun için yaşam kaynağım olan çocuklarıma gerçekten çok teşekkür ediyorum…

Başarı & Ödüller

*2019 Global Teacher Award

*2019 Yılın Öğretmeni Ödülü

*2018 Global Teacher Prize Top 10 Finalisti ( Aday Gösterilen İlk ve Tek Türk Öğretmen)

*En Başarılı Türk Genci Ödülü (120 ülkede başarılı gençlere verilen uluslar arası ödül )

*2018 Türkiye’nin Takdir Toplayan Yılın Kadın Unvanı

*2018 Meslek Onur Ödülü

* 2017 Yılı Türkiye'nin Geleceğe İz Bırakan 30 Kadını Unvanı

*2017 Yılı Eğitimde Fark Yaratan, İlham Veren 9 Türk Kadını Unvanı

* 2016 Yılı Eğitimde En İyiler Ödülleri halk oylaması ve jüri değerlendirmesi sonucu

"Yılın En Sıradışı Eğitim Yöneticisi" Ödülü ve Unvanı

* 2016 Eğitimde En İyiler" Ödülleri Sosyal Sorumluluk Kategorisi Ödülü

* 2016 Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri halk oylaması ile "Yılın Öğretmeni" Ödülü ve Unvanı

*2015 Sabancı Vakfı "Fark Yaratan" Unvanı

* 2015 Sosyal Medya Öğretmen Anketi “Türkiye’de Yılın Öğretmeni” Unvanı

* 2015 MEB Yılın Fark Yaratan Öğretmeni Unvanı ve Cumhurbaşkanlığı Resepsiyonu

* 2011 PDRDER Uluslar arası Empati Ödülü Adayı

* Valilik, İl MEM, Kaymakamlık, İlçe MEM Başarı Belgeleri

* Eğitim Seminerleri Belgeleri ve Plaketler

* Üniversite Ödülleri, Sempozyum Plaketleri ve Ödülleri

* Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Amasya Eğitim Fakültesi Yüksek Onur Belgesi (Fakülte 2.liği)