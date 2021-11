“KISA SÜRELİ BİR ŞÖHRET DEĞİL AMAÇLARI VE HEDEFLERİ OLAN BİR OYUNCU OLMAK İSTİYORUM”

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Aziz Karataş ile Bir Çay Söyleşisi adlı köşemizde çok değerli bir konuk aldık. Bu zamana kadar Mucize Doktor, Kardeşlerim, Cam Tavanlar gibi önemli yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Nurcan Uyar ile önceki gün bir araya geldik ve sizler için çok özel bir söyleşiye imza attık.

Nurcan Uyar kimdir? Kimliğinizin oluşum sürecini bize anlatır mısınız?

22 yaşındayım henüz yolun başındayım. 6 kardeşten en küçüğüyum hiperaktif biri olarak eğlenmeyi gezmeyi spor yapmayı çok seven biriyim.

Daha 13 yaşındayken iş hayatına atıldım. Çok küçük yaşlarda sorumluluk aldığım için çabuk olgunlaştım. Şu anda Devlet Konservaturında eğitimime devam ediyorum ve aynı zamanda oyunculuk yapıyorum.

Oyunculuk mesleğine nasıl başladınız? İlk deneyim anınızı bizimle paylaşır mısınız?

İlk deneyimimde henüz hiçbir şey bilmiyordum hep heyecan yapıyordum replikleri mi unutuyordum hoca oradan megafonla bağırırdı olmadı olmadı tekrarlarda hep henüz tam tecrübem olmadığı için bayağı bir zorluk çektim çalıştım ekip her zaman çok iyiydi benle birlikte onları da biraz yormuş olsam da keyifli zamanlarımızda olmuştu.

Oyunculuk çok meşakkatli bir yolculuktur. Ailenizin bu meşakkatli yolda size ne tür bir desteği oldu?

Elbette, onları ikna etmek hiç kolay olmadı. Devreye ablalarımı soktum ikna kabiliyetleri daha yüksek olduğu için yani öyle böyle en son destek oldular maddi olsun maneviyat da olsun her zaman arkamda oldular buna sadece ailem değil beni seven dostlarım çevremdeki arkadaşlarımı da bana her türlü destekte bulundular.

Sahne sizin için ne ifade ediyor?

Meslek gereği büründüm her bir role ayrı ayrı kaptırıyorum kendimi o anı gerçekten yaşıyordum çünkü bir nebze de olsa insanların ruhlarına dokunabilmek beni daha da gururlandırıyordu.

Özellikle birlikte oynamak istediğiniz oyuncu veya oyuncular var mı?

Ali Atay ve Demet Özdemir, onlarla çalışmak isterdim. Neden diye soracak olursanız onlarda bitmeyen güzel enerjiyi pozitiflikleriyle başarısıyla keyifli sahneler ortaya çıkardı.

Mesleğinizin ne tür zorlukları ve keyfi yanları var?

Öncelikle zorluklardan bahsetmek istiyorum. Soğuk havalarda dış çekimler ciddi anlamda zor oluyordu tekrar tekrar alınıyordu kayıtlar aynısı hane ve belirsiz çekim saatleri yeri geliyor 24 saatten fazla uzun sürüyor ama severek yapan biri için bunlar bence gözardı edilir keyifli yanları da var ekibin çalışma arkadaşlarının partnerin kafa dengi olması ve en güzeli de mekan değiştirmek karavanda uyuyakalmak. (Gülüyor)

Sizce bir oyuncu rolüne nasıl hazırlanmalı?

İyi bir ezber yaparak ve tamamen anını yaşamak öncesinde tabii biraz öyle hazırlık yapılmalı ister istemez insan heyecan yapabiliyor o an başka bir dalgınlık gelebilir. İster kendi kendine isterse karşına birini alıp çalışmak başarılı olmanın sırrı çok çalışmak değil hep çalışmaktır bence.

Aynı zamanda güzelliğinizle de ön plana çıkıyorsunuz. Peki, güzelliğiniz için özel olarak uyguladığınız bir güzellik ritüeliniz var mı?

Teşekkür ederim yüzüme cildime zarar verecek makyaj ürünlerini çok nadir kullanırım onun yerine maske peeling uygularım özel cilt koruyucu kremler kullanırım. (Gülüyor)

Bugüne kadar hangi projelerde ne tür rollerde yer aldınız?

Bugüne kadar en çok büründüğüm rollerden biri doktorluk oldu. "Kardeşlerim" dizisinde maalesef ki aile hep kötü haber vermekle çıkıyordum. Onun dışında her bir rolün ayrı bir anısı etkisi kalabiliyor insan üzerinde.

Sizce iyi bir oyuncu ne tür özelliklere sahip olmalı?

Güzel, deneyimli, esnek değişik her karaktere ve durumu uygun ayrı bir ses geliştirmek zorundadır. Hareket ve tavırları sizi rahat sahne uygun ve esnek olmalıdır yaratıcı düş gücü ritim duygusu ilgisini yoğunlaştırmak kabiliyetine sahip olmalıdır.

Bundan sonra ki hedefleriniz neler?

Bundan sonraki hedefim başarılı işinde rolünde oyunculuk kariyerinde bana ne kazandıracak diye değil ben oyunculuğa ne sunacağım yeni ne üreteceğim diyerek bu işe başlayan kısa süreli bir şöhret değil amaçları ve hedefleri olan bir kariyeri planlıyorum.

Oyunculuk alanında eğitim aldınız mı?

Evet eğitimi aldım. 2017 yılında Yüksel molla’dan özel olarak aldım. Bir de 2021 yılında Cemal Hünal’dan diksiyon ve kamera önü oyunculuk eğitimlerini aldım.

Oynadığınız karakterlerin size yansıyan yönleri var mı?

Aslında bana masum bir karakter yazsalar çok iyi olurdu. Çünkü gerçek hayatta da saf, temiz iyi kalpli biriyim. Onun için çevremdekiler de beni böyle bir rolda görürlerse çok sevecekler. tabii bazen de içimden bir sahnenin canavarı da çıkabiliyor. (Gülüyor)

Oyunculuk sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Biliyorsunuz ki aynı zamanda havacılıkta çalışıyorum boşluk bulduğum zamanlarımda da senaryo ve rol çalışması yapıyorum. Tiyatro oyunlarında rol alıyorum, reklamlar çekimlerine gidiyorum. Hatta yakın bir zamanda çekilen diş macunu reklamında rol aldım. Dizi, film ve kliplerde rol almaya gayret ediyorum.

Son olarak, sizce oyuncu adayları nasıl bir yol felsefesi çizebilir onlara kendi yol felsefesinden bir öneriniz var mı?

Sürekli izlemek, yorumlamak, eleştirmek ve kafa yormak yani Türk ve dünya sinema ve tiyatro oyunlarını oyunculukla ilgili yayınları ve TV dizilerini takip etmek gerekiyor. İlk başlarda birkaç sağlam ajansla çalışıp oradan figüran olarak gidecekleri dizilerde çalışma ortamını görmek öğrenmek ve sadece izlemelerini öneririm. Ben daha iyisini nasıl yapabilirim diye azmetmek yaratıcı olmak elinizde daha birkaç Showreal olmalı. Kendilerinde çekmiş olduğu oynadığı oyunlar da olabilir.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…