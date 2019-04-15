Neslihan: Sanatçıların Evlilik Yürütmesi Zor

O Neslihan…

Elinde gitarı, dilinde duygusal şarkıları.

Henüz sosyal medya hayatımıza yeni yeni girmeye başladığı dönemlerde “Hiç Sevmedim” şarkısıyla gönüllerde taht kurmayı başaran, duygusal şarkıların güçlü yorumcusu Neslihan “Adı Oldu Yalnızlık, Sen, Ağlayacağım, O Bilmiyor” gibi şarkılarıyla kariyerine magazinden uzakta devam etti. Gitarın hayatındaki yerinin çok kutsal olduğunu söyleyen güzel sanatçı, “İlk gitarını üniversite kitaplarını satarak aldığını” belirtti.

Kendisine has yorumu ve şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, yeni teklisi “Sen Ben” ile dinleyiciden tam not aldı.

Merak edenler için soruyorum: Neslihan kimdir?

Malatya’da doğmuş, mersinde büyümüş ve İstanbul’da demlenmiş bir kız çocuğuyum. (Gülüyor) Müziğe aşık, muhafazayı, biraz da derdi ve ızdırabı seven bir insanım.

Neslihan nasıl bir ailede büyüdü? Aileniz müziğe olan ilginize destek oldu mu?

3 çocuklu güzel bir ailenin ortanca çocuğum. Evet, özellikle babam isletme fakültesi öğrencisi olduğum halde bana defalarca “mutsuz olacaksın bu meslekle, sen müzikle uğraşmalısın” dedi. Hatta o daha fazla istedi iyi bir noktaya gelmemi diyebilirim. Bestelerimi ilk aileme dinletirdim ve her zaman yanımda oldular.

“Başarı Beklemiyordum”

İlk olarak sosyal medya da tanıdık seni “Hiç Sevmedim şarkısı başarılı olunca albüm teklifi geldi. “Hiç Sevmedim” şarkısının büyük kitlelere ulaşacağını tahmin ediyor muydun?

Açıkçası bu kadar çabuk bir başarı beklemiyordum. Çünkü 2005’te henüz sosyal medya yeni yeni hayatımıza girmeye başlamıştı.

Evet, bir başarı bekliyordum ama “Hiç Sevmedim” o şarkı değildi sanki bana göre. Tabii bazen halkın tercihi de önemli olabiliyor.

“Hiç Sevmedim” şarkısını çok sevmediğini belirtmişsin… Bestesi ve sözleriyle müziğin klasikleri arasına giren “Hiç Sevmedim” şarkısının hikâyesi nedir?

Hikâyesi “kavuşamamış iki insanın yıllarca yaşadığı kara sevda acısı”dır.

Ablam sayılacak kadar sevdiğim bir yakınımızın hikâyesiydi, ben bir şarkı ile anlatmaya çalıştım. Olay Ankara-İstanbul arasında geçiyor ve bildiğim kadarıyla hala devam ediyor.

2000’li yılların internet fenomeni Neslihan’dır! Senin dönemin de seviyeli, ahlaklı ve en önemlisi yeteneği olanlar fenomen olurdu ama geldiğimiz noktada basit insanlar ucuz videolarla hak etmedikleri üne ve paraya kavuşuyorlar… Bu değişimin ve haksızlığın sebebi nedir?

Hayat çok kısa, zaman eskisinden daha hızlı geçiyor. Sosyal medya dediğiniz şartları oluşturacak güce sahip bazıları için ama ben haksız kazanç ya da haksız şöhretin bir gün kaybolup gideceğine inanıyorum. Örnekleri de çok ama emeğinde bir gün mutlaka yerini bulacağına inananlardanım.

“Şarkının Nakaratını Rüyamda Gördüm”

Sözü ve müziği size ait olan “Sen Ben” şarkısı nasıl doğdu?

Yıllar önce nakaratını rüyamda gördüğüm bir şarkıydı. Çoğu şarkım benim hikayem değildir. Şarkılarımı başkalarını izleyerek yazarım ama bu şarkı benim hikâyemdi. O yüzden uzun süre çok hisli okudum.

Şarkının klibi sade olmuş, şarkıyı mı ön plana çıkarmayı hedefledin?

Evet, şarkılarımda insanların hikâyelerini bozmayacak sade klipleri tercih ediyorum. Çünkü herkesin bir hikayesi var, o şarkı ile örtüşen.

En son 7 yıl önce “Masal Gibi” solo albümünü çıkardın devamı single olarak geldi. Artık solo albüm çıkarmayacak mısın?

Uzun bir süre tekliler olacak ve tamamen YouTube kanalım üzerinden devam edebilirim. Zaman ne gösterir bilemiyorum ama şu an günümüz şartları böyle bir yol çizdirdi bana.

Bir dönem radyo programı sundun devam ediyor mu? Radyo da şarkının çalınmasıyla, radyonun mutfağında olup şarkı çalma arasında ne gibi farklılıklar var?

Radyo benim için inanılmaz bir serüvendi, tarifsiz bir meslek ve icra edenlere saygım sonsuz. Devam etmiyor çünkü yurtdışındayım.

Radyoda şarkınızın çalması bambaşka bir duygu çünkü artık o şarkıları nasıl seçtiklerini biliyorum. İnsan hissettiği şarkıları çalmayı daha çok tercih ediyor. Bu yüzden şarkınız radyoda çalıyorsa bir tebessümü hak ettiniz demektir.

Duayla anılan sanatçı: "Neslihan"

Sessiz sedasız evlendin… Peki evlilik nasıl gidiyor? Sanatçının evlilik yürütmesi kolay mı?

Evlilik hayatımda gördüğüm en zor müessese! (Gülüyor) Sabır ve fedakârlıklar üzerine kurulmuş, hele çocukta girince işin içine!

Sanatçıların evlilik yürütmesi zor diye düşünüyorum çünkü üretmek ciddi bir özgür alan istiyor. Bazen tek sorumluluğunuz işiniz olması gerekirken hiç alan bulamaya biliyorsunuz. Ama işinize aşkla bağlıysanız hem evliliğin hem de işinizin tadını çıkarmanızda mümkün. Tabii ciddi bir çaba gerekiyor.

Sahnelerden uzak kalmanın sebebi evliliğin olabilir mi?

Yurtdışı ve burada başladığım projeler. 3 yaşındaki minik tatlı kızım ve ilerleyen zamanla biraz kendimi de dinlemek istemem. Ama dönüşüm güzel konserlere gebe. (Gülüyor)

Seni “gitarlı kız” olarak tanıdık. İlk gitarını kaç yaşında eline aldın, ilk hangi besteni hazırladı, gitarın hayatındaki yeri nedir?

İlk gitarımı üniversiteye hazırlık kitaplarımı satarak aldım. İlk bestem “Gün Ağarır” henüz yayınlamadım. Gitarın hayatımdaki yeri çok kutsaldır! Hüzünüm, çocukluğum, bir organım gibi ruhumdaki yeri tarifsizdir.

Sizce bir şarkının kalıcı olması için ne yapılması gerekir?

Tamamen kalpten yazılması! Kaygısız, tasasız, süzme duygulardan oluşması ve kesinlikle yaşanmışlık olması lazım!

Kariyerinde pişmanlıkların keşkelerin var mı?

İnan bu sorunun cevabını bende bilmiyorum. Ama sanırım gitarı daha ileriye taşıyabilirdim. Hayat ve yaşam bir şekilde başımızı kaldırmamıza müsaade etmiyor.

Müzikten uzaklaştı mı?

Mümkün mü?

“Ahrete İnancım Tam”

Önümüzdeki projeler neler? Biraz da onlardan konuşalım…

YouTube kanalımda cover çalışmalarımı yayınlamaya başladım ve ilgi gördü. Bestelerimi ve coverlarımı yayınlamaya devam edeceğim. Tabii hepsi için titiz bir çalışma ile klip çekiyoruz. Buda dinleyenleri daha çok mutlu ediyor. Onlarla aramdaki bağ bambaşka.

Bu son sorum. Bir sanatçı olarak nasıl hatırlanmak istersin?

Dinleyici tarafından hayırla ve duayla anılan bir sanatçı olmak isterim. Çünkü hayatım ve müziğim kadar ahrete de inancımda tam. Geceleri insanlar için dua etmeye çalışıyorum, dilerim bende dua ile anılırım.

Yaş-Boy-Kilo: 34 - 1.73 - 63

Burcunuz: Terazi

Tuttuğunuz takım: Beşiktaş

En sevdiğiniz renk: Yeşil

Ne tür müzik dinlersiniz: Güzel olan her müziği

Yaptığınız en büyük çılgınlık: Yurtdışı’nda yaşama

Sevdiğiniz için neleri göze alırsınız: Çok ciddi fedakârlıklar yaparım

Sizi sevenin sizin için neler yapması hoşunuza gider: İyi ve faydalı bir insan yapacak kadar emek vermesi

Şu an ruhunun olmak istediği yer: İstanbul/Beylerbeyi

İzlemekten keyif aldığın TV programları neler: Fantastik filmler

Hayatta en çok kıymet verdiğin insan: İnsanlık

Hayvan besliyor musunuz: Tavşan, civciv, kuş besledim ama şu an yok

Aşk her şeyi affeder mi: Detayları bilmek gerekir

Benzetildiğiniz biri var mı: Kızım ve annem

Fobilerin: Uçak, köpek, yılan

Hobilerin: Güzel mekan keşfetmek, go card, kendime hediye almak

En büyük hayaliniz: Cennete girmek

Beğendiğiniz huyunuz: Zamanla azaldı

Beğenmediğiniz huyunuz: Kafamın karışık olması

Sizi en mutlu eden iltifat hangisi: İyi bir dost olduğumun ve sahneye yakıştığımın söylenmesi

Röportaj: MURAT FIRAT