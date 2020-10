MÜZİSYEN ÖMER TOPÇU İLE RÖPORTAJ

Sevgili okuyucularımız; 118 Y Anadolu Yakası Lions Federasyonu 2020-2021 Dönemi Genel Yönetmeni Sn. Belma BOZYİĞİT’ in önderliğinde, Kültür ve Sanat Komite Başkanı Hülya Vurgun Şahbaz’ ın sanatın ve sanatçının yanındayız duyarlılığından yola çıkarak Müziyen Ömer Topçu ile yolunun kesişmesine dair yapmış olduğum röportajımı sizlerle paylaşıyorum...

Hülya Vurgun Şahbaz; yolumuz çok iyi ses ve yorumcu güzel kalpli Sn. Ömer Topçu ile kesişti. Bize bir konser vermesini rica ettiğimde sağolsun tereddüt etmeden kabul etti. Birde size TSM okuyayım dediğinde çok mutlu oldum. Çünkü iyi bir sesten TSM dinlemeği özlemiştik, harika olacaktı. Zoom’ da küçük konseri ile tadı damağımızda kaldı. Bize Zoom da konser vermesini rica ettiğimde hemen kabul etti... Herşey düzeldiğinde bize canlı konser verecek. Yolu çok açık olan müzisyenimizi sonuna kadar destekliyorum. Normal hayatımıza dönene dek Zoom da etkinliklerimiz devam edecek.

Evet; şimdi Müzisyen ÖmerTopçu ile röportajıma başlıyorum...





Ömer Bey Merhaba. Nasılsınız? Sizi tanıyabilir miyiz? Okuyucularımıza kendinizden bahseder misiniz?

Öncelikle Merhaba... bahsettiğiniz gibi sizinle de tanışmamıza vesile olan Hülya ablacığıma teşekkür ediyorum. Kısaca kendimi tanıtayım...

1988 İstanbul Şişli doğumluyum... dört ablam, canım annem ve yeğenlerimden oluşan küçük Çekirdek bir ailemiz var. Babamızı ben çok küçükken bir trafik kazası nda kaybettik. İlk, orta ve lise eğitimimi tamamladıktan sonra çocukluğumdan beri fark ettiğim en büyük tutkum olan müzik yolculuğuna adım atmış oldum. İstanbul’un çeşitli bar ve kafelerinde sahneler almaya başladım.

Sizi “O Ses Türkiye”den tanıyoruz. Bu süreçle ilgili ne söyleyeceksiniz?

2013 Yılında O Ses Türkiye isimli bir müzik yarışmasının elemelerine girdim. Burada elemeleri geçerek “Geçmiyor Günler” isimli performansı sergileme fırsatı yakaladım...

Müzik hayatına ne şekilde ve ne zaman başladınız? Size öncü olan bir şahıs var mıydı?

“Geçmiyor Günler” isimli performans sayesinde dikkatleri üzerime çekip yine bu şarkı ve yarışma sayesinde Demet Akalın tarafından fark edilip kendisinin teklifi üzerine altı sene vokalistliğini yaptım.

Kendisinin prodüktörlüğünü üstlendiği “Oh Olsun” isimli ilk single çalışmam çıktı. Kendisinin de düet yaptığı ve klibinde yer aldığı Oh Olsun isimli çalışma yılın şarkısı seçilerek bana bir altın plak getirdi... Akabinde Dayanamam, Dertli Dertli, Sen Normal Değilsin, olmak üzere çalışmalarım devam etti...

Kaç yıldır müzik yapıyorsunuz? Verimli oldu mu?

15 yılı aşkın bir süredir profesyonel anlamda müzik yapıyorum.

Malum şu an ki yaşanan Pandemik dönem tüm konumları etkisi altına aldı...siz ne şekilde etkilendiniz? Ve konuma dair neler yapıyor?

Maalesef tüm dünyada yaşanan Koronavirüs felaketinden fazlaca etkilenmiş, zarar görmüş, ürkmüş ve bunalmış her insandan biriyim. Hem kendimi hem de kronik rahatsızlıkları olan birlikte yaşadığım annemi bu virüsten korumaya çalışarak ve aynı zamanda bu dönemi çalışamayarak, müzik yapamayarak, bir sürü sıkıntılar içerisinde sabırla her şeyin normale dönmesini bekleyen ve dileyen bir haldeyim. Ayrıca; oldukça temkinli, kendi hayatından ziyade başkalarının hayatını düşünerek yaşayan bütün Pandemik kurallara uyan ve sürecin geçmesi için elinden geleni yapan bir insanım... Umuyorum herkes empati yapıp, bencil olmayıp, bu felaketten bir an önce kurtulmamız için gerekli kurallara uyar.

Vakti zamanında “O Ses Türkiye” ye katıldınız? Katılım kararınız nasıl oldu? Sanat hayatınıza katkısı oldu mu?

2013 senesi bahsettiğimiz yarışmaya katılmak isteyen bir şarkıcı arkadaşım elemelere gideceğini ve bana kendisiyle gelip gelemeyeceğimi sordu. Ben yarışmayı izleyen ve katılmayı düşünen birisi değildim. Arkadaşımın heyecanını bölüşmek adına ve destek amaçlı gittiğim elemeleri arkadaşım geçemedi... Ancak zorla ikna edip beni de elemelere dahil etti. İki şarkı okuttular daha sonra eve döndük bir kaç gün sonra

Yarışmanın katkısı elbette oldu... Geçmiyor Günler isimli performans benim tercihim değildi ama bana o şarkı uygun görüldü... ve O Ses Türkiye tarihinin en unutulmaz performanslarından biri oldu... bir çok dinleyici tarafından keşfedilmeme de sebep... yani elbette yarışmanın bana ve kariyerime katkısı oldu. Kazandığımı bildirdiler bu şekilde girdim.

Müziklerinizi dinledim sesiniz güzel. Ne tür şarkılar icra ediyorsunuz? Gelecek planlarınızda neler var?

Çok teşekkür ederim... müziğimi ve sesimi beğenmenize sevindim. Ben müziğin evrensel olduğunu hissederek yaptığınız taktirde kesinlikle karşı tarafın hissedebileceğini ve konuşarak bile anlatılmaz bir çok şeyin Müzik vasıtasıyla anlatılabileceğini, müziğin kutsal olduğunu düşünen ve müziği çok seven bir Müzisyenim...

Elbetteki her müzisyen gibi benim de kariyer planlamalarım ve hedeflerim var. Bu uğurda yıllardır vermiş olduğum bir savaş var. Yaşadığımız bu yeni çağ da yapılması en zor şeylerden biri olsa da müziğimi yapmaktan vazgeçmiyorum. Hedefim, daha fazla dinleyiciye hitap etmek, kendi bestelerimi konserlerimde hep beraber söyleyebilmek. Bilinirlik kısacası... Hissebilirlik... Görünürlük... Ben şarkılarımı sadece kendim için ya da eşim dostum arkadaşım için değil, tüm Türkiye için söylemek istiyorum.

Müzik çalışmalarınızı kimlerle yaptınız? Olumlu oldu mu?

Bahsettiğim gibi ilk projem Demet Akalın ile gerçekleşti üzülerek söylüyorum ki o proje bana değil sadece kendisine yaradı... kendisinin yenik düştüğü hırs ve egolarından dolayı destek amaçlı ortak olduğu müzik yolculuğumda, bana kocaman bir köstek oldu. Ve hala içinden çıkmak için savaştığım bir sürü soruna sebep oldu. Kısacası kimseden destek gördüğüm yok. Ve samimiyetle söylüyorum zaten öyle bir şey yok artık. 80’ li ve 90’ lı yıllarda yani bir 10 sene erken gelseydim dünyaya kesinlikle çok daha başarılı olabilirdim.

Vokal çalışmaları yaptınız... Faydalı oldu mu? Şu an bu tarz çalışmalar icra ediyor musunuz?

Vokal olmak elbetteki tecrübe kazandırıyor insana. Sahneyi, kulisi, müziği, insanlara hitap etmeyi, giyinmeyi, sahne duruşunu bir çok şeyi öğretiyor insana.. tabi öğrenmeye açık ve gelişmeye aç biriyseniz, ki ben öyleyim.

Profesyonel olarak müzik eğitimi aldınız mı?

Bir pop şarkıcısıyım piyasa müziği yapıyorum... ancak Türk Sanat Müziği ve Alaturka Arabesk Müziği de yapmayı seviyorum. Benden genelde bu tarz eserler yapmam da isteniyor... kısacası her şey okuyabiliyorum Rap hariç...

Müziği seçmeden önce hayalinizde hangi mesleği yapmak vardı?

Liseyi bitirdikten sonra sahne hayatına başlayınca, para kazanmak tatlı gelip Konservatuar okumakdan maalesef kaçtım. Tabii ki özel dersler aldım. Uzun yıllardır yaptığım müziğin de bana her anlamda öğretisi, tecrübesi ve katkısı oldu.

Müziği bir meslek olarak görmedim müzik benim yaşam biçimimdi. Şarkı söylemek istemiyordum. Şarkı söylemek zorundayım bu benim ruhumda vardı. Acıkınca yemek yiyip, susayınca su içmek gibi zorunluluktu. Bu yüzden başka bir şey yapmayı hiç düşünmedim. Ancak hiç düşünmediğim ama çok önemli olan bir şey vardı! Yaşamak için para kazanmak gerekiyordu. Şimdiki aklım olsa kesinlikle başka bir meslek erbabı olup, müziği sadece kendim için yapardım. Çünkü bu yol çok garantisiz, çok engebeli, çok riskli ve çok belirsiz... bu raportajı okuyan, müziğe yeni başlayan dostlara, şiddetle önerim şu olur. “Kesinlikle bir mesleğiniz olsun müzik tek yolunuz değil, Alternatifiniz olsun”...

İlk single projeniz “Oh Olsun” müzikseverlerle buluştuğunda nasıl bir etki yarattı? Proje de kimlerle çalıştınız? Faydalı oldu mu?

Oh Olsun benim kariyerimin ilk çalışması ve ilk heyecanım... çok daha güzel bir yere taşıyabilirdi beni çünkü şarkı çok başarılı oldu... hatta bana bir altın plak getirdi... ancak bahsettiğim gibi destek amaçlı devam etmeyince, bende sadece bir hayal kırıklığı oldu. Benim olan projede tek bilmeyen şey ben oldum. O yüzden maalesef bu sorunuza güzel bir yanıt veremeyeceğim.

Güzel olan sesiniz var... Slow ve arabesk şarkılar yaparken hareketli bir şarkıyla çıkmak nasıl bir durum yarattı? Gelecek planlarınızda neler var?

Evet benim ruhumu yansıtan ve benden beklenen slov şarkılar olmasına rağmen bir şekilde tesadüfler ve şartlar gereği hep hareketli şarkılarla yürüdüm... ancak uzun bir süre hareketli çalışma yapmam. Slow devam edeceğim ve bunlar kendi bestelerimden oluşacaklar.

Müzik hayatınızda yaşadığınız olumsuzluklar oldu mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok karamsar görünmek istemiyorum. İradeli, azimli ve hırslı biriyim. Zaten hep bu yolun hiç kolay olmadığını bilerek yürüdüm. Yaşadığım bir çok zorluğu kesinlikle bir çok müzisyen zaten yaşıyordur. Bu iş biraz da şans işi... ben de sayısız bir çok sorunla boğuşmaktayım. Sahte izlenmelerin, Sahte dinlenmelerin, Uygulanan Çifte Standartların, Mobbinglerin, Haksızlıkların ve Adaletsizliklerin daha sayamayacak bir sürü olumsuzlukların içinde hala şarkı söylemek adına savaşan bir müzisyenim.

Sanat hayatınızda size destek olan oldu mu? Başarılı bulduğunuz isimler kimler?

Sanat hayatımda destek gördüğüm hiç kimse olmadı. Destek olmak istiyorum düşüncesiyle gelip olmadılar... lütfen kimsede bana destek olmasın, istemiyorum. Sevdiğim bir çok müzisyen var ama en çok sevdiğim Sezen Aksu...

Şu anda sanat hayatınız ne durumda? Neler yapıyorsunuz?

Uzun zamandır kimsenin albümünü almadım her şey o kadar Dijitale dönüştü ki... sevdiğim şarkıları sadece dijitallerde dinliyorum tabiki yasal olarak ve yasal indirerek.

Ülkemizde ne yazık ki Starlık ve Popülerite ayırt edilemez duruma geldi. Hiçbir yeteneği olmayan, müziğin ve hatta sanatın hiçbir dalının yakınından yöresinden geçmeyen popüler kimlikler... bugün gerçek Starlarla aynı kategoride ve aynı şartlara dahil edilmekteler. Toplumumuz, kaliteli sanat ve sanatçı yerine, maalesef popüler olana rağbet etmekteler.

Her konumu etkisi altına alan Pandemik dönem sizi nasıl etkiledi? Bu konuma dair yakın gelecekteki projeleriniz nelerdir?

Pandemi dönemi ile biraz yavaşlasa da çalışmalarım devam etmekte çok yakında her şeyi tamamladığım sadece klip çekimlerinin kaldığı Yeni Maksi çalışmam Dünya kahpe dinleyici ile buluşacak proje içerisinde sözü müziği bana ait masal isimli çalışmada var.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

Size, Önce Vatan gazetesine ve değerli okuyucularınıza en derin saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Hayat Yolculuğumda, yollarımın kesiştiği dostlarımı ve sevenlerimi kucaklayarak... Bu karanlık dönemi en hızlı şekilde aşmayı ve sağlıklı günler yaşamayı diliyorum. Zambak Hanım keyifli bir raportajdı özveriniz ve samimiyetiniz adına Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın...