RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Müziğe olan tutkusu çocukluk döneminde başladı. Arabeskin babalarını; İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses gibi sanatçıları dinleyerek müziğe daha da âşık oldu. Ve şimdi müzik adına ‘Müzik, kavuştuğum en büyük aşktır’ diyen başarılı şarkıcı Şahin İnan ile Önceki gün Önce Vatan Gazetesi olarak bir araya geldik ve sizler için çok özel bir söyleşi gerçekleştirdik…

Şahin inan kimliğinin oluşum sürecini anlatır mısınız?

Çocukluğumdan beri müziğe olan merakım ve ilgim vardı. Sıra gecelerinde, düğünlerde sürekli beni çağırırlardı ben büyük bir azimle sahneye çıkar şarkı söylerdim bu da müziğe olan ilgimi arttırdı.

Müzik yaşamına nasıl başladınız?

Müzik bir aşktır. Her şey küçükken başladı aile toplanmalarında, mahalle düğünlerinde o zamanın sevilen sanatçılarını dinleyerek müzik bende aşk, tutku ve heves ile başladı. Büyüklerimizin destek ve ısrarları üzerine ilk şarkımızı yaptık.

Sizi müziğe özendiren şeyler nelerdir?

Tabii ki dönemin sevilen isimlerinden İbrahim Tatlıses, Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses Orhan Gencebay gibi sevilen sanatçıları dinleyerek arabesk müziğine ilgim daha çok arttı ve müziğe özendim.

2018 de ‘Ben de varım’ isimli albümünüzü müzik severler ile buluşturdunuz. Dikkat çeken albümünüzün isminde gizli bir mesaj var mı?

Evet, son zamanlarda müzik piyasasında büyük bir boşluktan bahsediliyor baktığınızda çok sanatçı yok gibi görünüyor ama her gün onlarca isim piyasada kendine şans bulmaya çalışıyor o yüzden konuşulan bu boşluğu doldurmak için ben de varım dedim.

Sözlerini usta Şair Ahmet Selçuk İlkan’ın yazdığı, daha önce Müslüm Gürses’in de seslendirdiği ‘İsyanlardayım’ isimli şarkı ile çıkış yaptınız neler söylemek istersiniz?

Bu şarkı gerçekten bir sanatçı için okunması zor bir şarkı ve bu şarkıyı sevenlerimizden gelen olumlu ve güzel tepkilerden dolayı okumuştum. Güzel tepkiler aldığımız için çok mutluyum. Bu şarkı ile ilgili bir anket çalışması da yapmıştım çıkan sonuç beni inanılmaz motive etmişti.

Müzik dünyasındaki soluğunuzu neye borçlusunuz?

Tek kelime ile AŞK

İsyanlardayım şarkısı çıktıktan sonra nasıl tepkiler aldınız?

Biz toplum olarak muhafazakâr insanlar olarak tabii ki şarkının ismi ve sözlerinden dolayı biraz tepkiler aldık ama genel olarak tepkiler çok güzeldi.

Aileniz sizin müzik yolculuğunuzda ter aldı mı? Onların size yansıyan fikirlerini öğrenebilir miyiz?

Müzik yolculuğunda ailem her zaman yanımdaydı ve yanımda olmaya da her zaman tam destek olacaktır mesela ‘ Elveda Sana ’ şarkısını eşim ile beraber yazdık biz her zaman aile desteği ile ayaktayız.

Sizce sanatçıların toplumdaki görevleri nelerdir?

Sanatçı olmak gerçekten kolay değil. Toplumda örnek alınacak davranışlarda bulunmak gerekiyor fikir ve düşünceleriyle hem kendine hem topluma örnek biri olması gerekiyor. Biz de bunu yapabiliyorsak ne mutlu bize sonuçta ben de bir babayım 2 çocuğum var o yüzden aile yapım ve yaşam tarzım ile yaptığım müziklerle bir yerlerde olmak beni mutlu eder.

Şarkı yazmak yeteneğinizden bahseder misiniz örnek olarak hangi ortamlarda nasıl bir ortamda şarkı yazmayı tercih ediyorsunuz?

Şarkı yazmak yolda para bulmak gibi bir şey şans eseri bir ilham gelir kâğıda dökersiniz bazen bir yemek yerken bazen sessiz yalnız kaldığınızda yolda araba kullanırken hiç belli olmuyor her an her yerde gelebilir mesela ‘ SEVDİĞİM ’ isimli şarkım camii de aklıma geldi o yüzden yer zaman ortam fark etmiyor.

Bir sanatçı olarak dinlediğiniz ve beğendiğiniz sanatçılar kimlerdir?

Güzel olan tüm müzikleri dinlerim arabesk, türkü, pop, yabancı. Biz sahne sanatçısıyız o yüzden sahne de her tarz okuyoruz tabii ki son zamanlarda başarılı olan isimler de var herkesin yolu açık olsun.

Hedefinizi nasıl daha açık net ve ölçülebilir hale getirebilirsiniz?

Herkesin bir hayali ve hedefi var. Benim de hayalim ve hedefim bu piyasada zirve olmak. Şarkılarım ile duruşum ile bizde bu yolda Allah’ın izniyle ilerliyoruz. Biliyorsunuz artık sosyal medya gücü var bizde farklı projeler ile sosyal medya da ilerleyerek Radyo v TV programları ile istediğimiz yerlerde olmak istiyoruz.

Hedeflerinizdeki yaratabilecek en büyük etki ne olurdu?

Tabii ki ses çünkü ben şarkı söylemeyi sahne de sevenlerimle olmayı çok seviyorum.

Düzenli olarak yaptığınız halde size bir şey katmayan 3 şey nedir?

İnsanlara yaptığım iyilik. Dedem her zaman söylerdi oğlum iyilik yap denize at sana yapılan kötülüğü unut, sana yapılan iyiliği asla unutma derdi, ikincisi Aile. Aile konusunda çok hassasım. O sevgi, o aşk karşılıksızdır ve hep devam eder üçüncüsü Yaşam tarzım. Kendime has bir yaşam tarzım var. Kötü yanları da var iyi yanları da.

Sanat dünyasında bir şeyleri değiştirmek isteseydiniz neleri değiştirirdiniz?

Yorum yok. (Gülüyor)

Türkiye’de sanatçı olmak zor mudur?

Bence çok kolay paran varsa olursun ya da sana destek olan biri olursa kolay ama halk her zaman istediğini beğenir yani halkın sevdiği sanatçı olur.

Sahne ve konser çalışmalarınız var mı?

Evet, biz ilk sahnemizi Türkiye’nin en iyi en popüler mekânında aldık devamı da gelecek. Şimdi sadece yeni çıkacak albümümüze adapte olduk. Bu arada dinleyicilerim sahne ve konser tarihlerimizi Instagram sayfamızdan takip edebilirler.

Yeni albüm dediniz. Albüm ne zaman çıkıyor? Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir?

Yeni albüm 14 Şubat’ta inşallah sevenlerimiz ile buluşacak. O yüzden çok heyecanlıyım. Güzel ve anlamlı bir tarih benim için dünya sevgililer günü. O yüzden ince elleyip sık dokuduk. Çok kişinin emeği var büyük bütçeli bir iş oldu. Gece gündüz okumalar yaptık ve Türkiye’nin en iyi müzisyenleri ile çalıştık. Umarım dinleyenlere özledikleri bir müzik ziyafeti yaşatacağız.

Sizce önemli olan her şeye sahip olmak mı? Az şeye ihtiyaç duymak mı? En fazla nelere sahip olmak istersiniz?

Bence hepsinin ayrı bir güzelliği vardır.

Bu sektörde edindiğiniz en büyük tecrübe nedir?

Sadakat, teslimiyet, dürüstlük.

Sanat adına başka ne tür çalışmalarınız var?

Türkiye’de sevilen dizilere müzik yapmak sosyal etkinliklerde müziğimiz ve desteklerimizle bulunmak ve buna benzer birçok şey.

Son olarak dinleyicilerinize ve sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Öncelikle ilk şarkımdan beri beni destekleyen radyocu dostlarıma, albüm çalışmalarımda emeği geçen, sosyal medyada paylaşımlarımı takip eden bana her konuda inanan ve destek olan herkese sonsuz teşekkürler.

Saygılarımla…

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…