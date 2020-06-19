“MUTLU YAŞAMAK İÇİN YAŞAT” PROJESİNE DAVET EDİYOR

BİLGE CEYHAN

Hem projesi hakkında detaylı bilgi edinmek hem de kendisini sizlere daha yakından tanıtmak için yaptığımız söyleşimizi okuduktan sonra “Böyle iyi insanlar çoğalmalı” diyeceğinizi ve sizlerinde projesine destek vereceğinizi düşünüyorum.

Lirik şiirin ülkemizde yaşayan sayılı temsicilerinden olan şair, yazar Lokman Kaya Bey aynı zamanda şarkı sözleri de yazıp seslendirmektedir.>

**Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Doğma büyüme Ankaralıyım aslen Konya – Hüyüklüyüm. Şu an İzmir’de yaşıyorum. Bekarım, 4 yaşında bir kızım var. Çiçekçilik sektöründe firma sahibiyim.

**Hakkınızda basında çıkan haberleri okuduğumda kitaplarınızı yazdığınız mekan herkes gibi beni de oldukça şaşırttı.Okuyucularımız için yazılarınızı, şiirlerinizi kaleme aldığınız yeri lütfen anlatır mısınız?

İzmir’in merkezinde bulunan eski çiçek atölyemin bulunduğu mekanın bir bölümüne dağ evi konsepti uygulayarak kapısına koyduğum buzdolabının içinden giriş sağlıyorum. Böylece hiç kimsenin ulaşamayacağı ve bilemeyeceği bir ortamda gizlenmiş hissiyle yazdığım kitaplarıma daha çok adapte olabiliyorum.Kitap yazarken içinde bulunduğum ruh halinden çıkmadığım için daha verimli oluyorum.

**Lokman Bey, tüm yazdığınız kitaplar, şiirler, şarkı sözleri oldukça içten, duygu yüklü. Elinize kalemi aldıran duygu nedir?

Acı, ayrılık, çaresizlik, aşk acısı. Yazdıklarımda yaşadıklarımı, yirmi yılımın birikimini anlattım. Şunları da eklemek isterim. Aşka inanmayanların aşk acısı çekmesi ne tuhaf değil mi? Aşkı yaşayıp ne olduğunu bilmeyenlerin yada aşkı yalan olmak ile suçlayanların aşık olduğu kişi yalandır.

**Bugüne kadar hiç bir kitabı tam olarak okumamışsınız doğru mu? Sebebini lütfen açıklar mısınız?

Doğru bugüne kadar hiç bir kitabı tam olarak okuyup,bitirmedim. Çünkü: Kafam da hep kendi kitaplarımı yazmak vardı ve ben hiç bir kitaptan etkilenmek istemedim. Kitaplarımda ilk sayfadan son sayfaya kadar bakir cümleler olsun istedim.

**Lokman Kaya nasıl biridir?

Maneviyat odaklı yaşayan, içe dönük, kendisi ile başbaşa kalmayı,sessizliği ve kendisini dinlemeyi seven, hassas, duygusal, açık sözlü, duyarlıdır.

**Kitaplarınızın her yönü ile çok farklı olduğu aşikar. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?

Günümüzün birbirine benzeyen yada toplumu yanlış şekillendirmeyi, toplum bilincini bozmayı hedef alan kitaplarına karşı insanlara gerçek, düzgün, yüreklerine dokunan kitaplar okutmak istedim.

**Hiç kimse çaresiz kalmasın diye başlattığınız“Mutlu yaşamak için yaşat“ sosyal sorumluluk projenizi lütfen anlatır mısınız?

Bir çok insan sadece dünyadan kendisine bir şeyler almanın peşinde oysa insan misafir olarak gönderildiği dünyadan emek ve güzellik bırakmadan gitmemeli.

Ben 7 yaşında, 7 kardeşimle birlikte yetim kaldım. Yoklukla, zorluklar ile geçen bir çocukluğumuz oldu. Çaresizliği çok iyi bilirim.Kordem’i yazdım, kendi imkanlarım ile bastırdım ve tüm gelirini ihtiyaç sahiplerine bağışlıyorum.

***Kitabımı şahsımdan imzalı olarak almak isteyenlerin adreslerine kargoya verirken hesabıma para yatırmalarını istemiyorum. En az 50 TL ‘lik kitap ücretini kendi elleriyle, kendi gözleriyle ihtiyaç sahibi gördükleri çocuklara ve sokak hayvanlarına yardım ederek fişlerini, faturalarını, yapılan yardımların fotoğraflarını tarafıma gönderiyorlar. Bunu yapmakta ki amaçlarımdan bir tanesi de Türkiye’nin her ilindeki ve ilçesindeki ihtiyaç sahibi çocukları ve kimsesiz sokak hayvanlarını korumaları için insanları teşkilatlandırmak ve farkındalık oluşturmaya çalışmaktır.Şunu da belirtmek istiyorum. Kitabımı gönderdiğim okurlarımın bana resmini çekip gönderdikleri fiş belgelerinin miktarının 50 TL’nin çok çok üstünde bir rakam olması beni çok sevindiriyor.

Siz gibi iyi yürekli, duyarlı insanların çoğalmasını ve bu sosyal sorumluluk projenizin örnek teşkil etmesini temenni ediyorum.