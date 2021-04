İSTANBUL

FUNDA AKOSMAN ERMAN

Mutfaktaki Mucize; hem iki ayrı başarı hikayesi hem de sağlıklı yaşam için harika bir yol haritası olabilecek gibi görünen bir kitap. Romanları ile yakından tanıdığımız "On Parmağında on marifet" kadın sevgili dostum Hürriyet Turnalı bu kitapta bir ilk yapmış ve profesyonel aşçı Yasemin Hüzmeli ile birlikte kaleme almış Mutfaktaki Mucize'yi. Pozitif enerjilerine ve neşelerine hayran olacağınız bu iki kadının bir araya gelmesi ve "Mutfaktaki Mucize"nin hikayesi hakkında biraz bilgi alalım istedik.

HÜRRİYET SENİ ROMANLARINLA TANIYORUZ YEMEK VE DİYET KİTABI YAZMAK NEREDEN AKLINIZA GELDİ?

H- Ah Fundam, ah! Annemi kaybettim bir on kilo aldım umursamadım. Babamı kaybettim bir on kilo daha aldım. Tabii ki bu sefer çok rahatsız oldum kitapta da bahsettiğim gibi sürüyle alternatif yöntem denedim kilo vermek için verdim güya yine de olmadı 70-71 civarında çakıldım kaldım. Bir de pandemi süreci çıkınca başımıza oldum 79.900...

SEKSEN DEMEYE DİLİN VARMIYOR BAKIYORUM.

H. Nasıl varsın? Şok yaşıyordum. Bir yandan karnabahar gibi bir göbek, bir yandan kolesterol, bir yandan şeker sınırda, bir yandan yürüyüş yapınca ayaklarım patlayıp yaralar açılıyor, en korkuncu ise terlemek en gıcık olduğum... Bırak güzellik şu, bu sağlığım bozuldu. Buna bir son demem gerekiyordu. Diyetisyenim Devrim Açıkgöz Hamamcı ile bir yola çıktık. O yolda senelerdir aslında ne kadar yanıldığımı, sağlıklı yaşamanın zorlu, zevksiz ve uygulanamaz olmadığının farkına vardım. En lezzetli yemeklerle, tıka-basa yiyerek zayıfladım. Güzellik uğruna, zayıflamak uğruna orasını burasını kestirip sağlığını bozan ve kötü örnek olan ünlülerin aksine insanlara umutla doğru yolu sunmak istedim.

YASEMİN?

Y. Benim hikayem de kitapta bahsettiğim kazadan mucize eseri kurtulduktan sonraki tedavi sürecinde başladı. Yaklaşık 1 sene hiç yürüyemediğim ve sürekli operasyon geçirdiğim için zaten kilolu olan bedenime bir 25 kilo daha eklendi. Hayatta kaldığıma sevineyim derken her geçen gün benim için kolaylaşacağına daha da zorlaşmaya başladı. Tüm kan değerlerim altüst oldu, bitmeyen kalp çarpıntıları üstüne hipoglisemi başladı filan. En son aynada kendimi gördüğümde "bu kim be?" dediğimi hatırlıyorum. Ben MS hastasıyım yaşadıklarım üstüne aldığım kiloların da etkisiyle metabolizmamın bozulmasıyla beynimdeki plakların ne hale geldiğinden bahsetmek bile istemiyorum. Tüm bunlardan sonra dank etti ve bir sürü araştırma sonucunda kendi mutfak bilgilerim dahilinde yeni bir beslenme sistemi oluşturdum kendim için ve her ne kadar senelerce profesyonel bir aşçı olarak çalışmış olsam da bu yeni beslenme sistemi hiç bilmediğim bir alan olduğu için yeni tarifleri de hayatıma getirdi beraberinde. Tüm bunları hayatıma entegre ettikçe bir baktım sağlığım iyiye giderken aynı zamanda hızlıca kilo vermeye de başlamışım. Yani bir taşla iki kuş vurmuşum farkında olmadan.

O ZAMAN BU KİTAPTAKİ YEMEKLER ŞİFA DAĞITIYOR YANILIYOR MUYUM?

Y. Baktım sağlığım gerçekten iyiye gidiyor bende sosyal medya üzerinden Bluejasminekitchen sayfasını açıp hemen beslenme düzenimi ve yaptığım yemeklerin reçetelerini paylaşmaya başladım. İnanın bu işin içine girince fark ettim; o kadar az tarif ve reçete var ki! Kendin için bir şeyler yapmak istiyorsun ama ne yapacağını bilmiyorsun ne kadar acı değil mi? Gerçekten beslenme sisteminde değişikliğe gidip bağışıklığını güçlendirmek isteyen Otoimmün rahatsızlıkları olan insanlara lezzetli ve sağlıklı yiyecek önerileri geliştirip sunarak yardım etmek istedim. Yıllar sonra mesleğimin şifam olacağına kim inanırdı? İşte benim sürecim de böyle başladı

MUTFAKTAKİ MUCİZE'DE NASIL BULUŞTUNUZ?

H. Yasemin ve ailesini tabii ki önceden tanıyorum. Çok tatlı insanlar. Sevgili diyetisyenim Devrim hanımla konuşup, iznini alıp diyet listelerimi, nasıl uyguladığımı, yemekleri nasıl pişirdiğimi yazmaya karar verip başlayınca Yasemin'in aşçı olduğu aklıma geldi. Belki bizlerle lezzetli, değişik birkaç tarifini paylaşır dedim aradım. Yasemin hayat, neşe dolu sesi ile cevap verdi. "Tabii ki Hürriyet ablacığım, hemen yollarım zaten ben reçetelerimi belki benim gibi zorluk çeken insanlara şifa olur diye yazıyordum." dedi. Kaza geçirdiğini biliyordum ama dahasını o anda öğrendim. O muhteşem enerjisine, tutkusuna, yaşama sevinci ve isteğine hayran kaldım. O anda onunla aynı savaşı veren insanlara örnek olması gerektiğinin farkına vardım ve teklifimi yaptım: Bu bir şifa kitabı gel beraber yazalım.

Y. Evren resmen her şeyi bizim için ayarlamış diyebilirim. Hep bir kitap yazma hayalim vardı ama tabii ki kazadan sonra birçok şeyden vazgeçmek zorunda kaldığım gibi bu hayalimden de tam vazgeçmiştim ki Hürriyet abla sağ olsun o içimdeki umut ışığını yeniden yaktı. Tam da ben kendime şifa olduğum gibi nasıl başkalarına olabilirim diye düşünürken "Gel bu şifa kitabını beraber yazalım" çağrısı geldi. Teklifi duyduğum anda midemde kelebekler uçuşmaya başlamıştı bile. Nasıl hayır diyebilirdim ki bu eşsiz teklife...

MUCİZELERE İNANIR MISINIZ? HAYATIN İÇİNDE HİÇ MUCİZELERLE KARŞILAŞTINIZ MI?

H. Ben doğumu tıp literatürüne geçmiş gelişi mucize olan biriyim. Hamdolsun yaratanım beni ömrüm boyunca mucizeleri ile donatmış. Bunların benim yazar olma yolundaki yapı taşlarım olduğuna inanıyorum. "Efsane" adlı romanımı okuyanlar bilir hayatım mucize... Sonuna kadar inanıyorum. Sonuna kadar alıp, kabul ediyorum. Rabbin mucizelerine sual olmazmış.

Y. Kim bilebilirdi ki mucize eseri hayatta kaldığım bir kazanın böyle muhteşem bir mucizeye vesile olacağını? Şaka yapmıyorum bana çarpan araba benden önce 4 arabayı biçip sonra üstüne bir de kaldırımda yürüyen beni biçti. Hayatta olmam bir mucize. Yani cevabım kesinlikle EVET .

"MUTFAKTAKİ MUCİZE" ADI GİBİ GERÇEKTEN OKUYUCULARIN HAYATINA SİHİRLİ BİR DOKUNUŞ YAPARAK O KİŞİLERİN MUCİZESİ OLABİLİR Mİ?

H. Bizim gösterdiğimiz irade ve azim okuyana motivasyon olacak biliyorum. Benim listelerim ve uygulamalarımı ciddiyetle yapıp neticeye varmamak imkansız. "Nasıl yapayım?" sorusuna yer bırakmamak için lokmalarımı saydım. "Ben çalışıyorum" bahanesinin de arkasına da sığınacak yer yok. Bütün tariflerim birebir bir öğünlük. Beni uzun zamandır tanıyorsun hiç bu kadar formunda gördün mü? Sadece kilo vermekten bahsetmiyorum. Yüzüm, gözüm unutma ben 60 yaşındayım. Ne botoks, ne dolgu, ne başka bir şey var suratımda... Benim yaşımda 24 kilo verip yüzün, gözün, vücudun sarkmayı bırak daha da dirileşebiliyorsa bu mucize değil de nedir? İnsan bazen kendi mucizesini kendi de yaratır tabii Allah'ımın izniyle. Lütfen yolu mutfakta başlayan bu mucizeyi kendinize yaşatın. Kitapta her adımım var.

Y. Bence gerçekten birilerinin hayatına dokunabilecek bir kitap yazdık. Çünkü o mucizeleri ilk olarak biz kendimiz deneyimledik. Düşünsenize hiç hareket edemeyen aylarca yatalak kalan ben bile sadece yediklerimi değiştirdikten sonra 17 kilo verdim yani yapamam diyen sadece bahane üretiyordur. Ayrıca gerçekten isteyip karar verdikten sonra her türlü başarırsın. Yeter ki iste. Biz zaten Mutfaktaki Mucize’de sizlere elimizden geldiğince hayatlarımızı nasıl değiştirdiğimizi adım adım anlattık. Artık o mucizeyi yaratmak sizin elinizde.

"MUTFAKTAKİ MUCİZE" KENDİNDEN ÜMİDİNİ KESMİŞ VE MUTLULUĞU YİYECEKLERDE ARAYAN KİŞİLER İÇİN YAZILMIŞ BİR KİTAP MI?

H. Şifa arayanlara büyük katkıları olacağını biliyorum ama hiç ihtiyacın yoksa da bu kitabı al harika tariflerle, harika yemekler yap çocuklarına, kendine, misafirlerine... Haftada iki gün mutfağa gir tüm haftanı kurtar bunları da bulacaklar. Saymadım ama içinde yiyecekten, içeceğe 70-80 birebir ölçülü tarif var. Kısaca MUTLULUĞU yemekte arayanlara da lezzetli, kolay, pratik ve sağlıklı mutluluklar sunuyoruz.

Y. Bence sadece umudunu yitirmekte olan insanlara ışık olmakla kalmayacak ayrıca bu kitabı okuyup yemeklerimizi deneyecek herkese muhteşem bir lezzet deneyimi yaşatacak. Sağlıklı ama çok lezzetli yiyeceklerle keyifli bir şekilde kilo vermek herkes için mümkün.

SİZCE SAĞLIKLI YAŞAMANIN VE SAĞLIKLI BESLENMENİN İLK ADIMI NEDİR?

H. Her şeyin başı önce kendine değer vermek. Başkaları için değil kendin için yaşamak ve kendini sevmek. Bunu yanlış anlamayın tabii ki sevdiklerinize, çevrenize, doğaya, evrene değer verip seveceksiniz, tabii ki öz verilerde bulunacaksınız onlar için ama unutmayacağınız ve hepimizin zaman zaman unuttuğu biri var: KENDİMİZ. Kendinizi unutmayın siz olmadığınızda onlar da olmayacak.

Y. Dengeli bir yaşam sürmek. Sadece yediklerimizle değil tüm hayatımızla ve yaşam tarzımızla o dengeyi koruyabilmek. Gerek uyku, gerek hareket gerek beslenme hatta sevgi, saygı. Beden ne kadar dengedeyse zihin de o kadar dengededir. Bu da bize sağlıklı yaşamın kapısını açar.

DEĞİŞMEK İSTEYEN ANCAK NASIL DEĞİŞİP DÖNÜŞMESİ GEREKTİĞİNİ BİLMEYENLER İÇİN TAVSİYELERİNİZ VAR MI?

H. Karar vermek, hangi yolu izleyeceğini bulmak ve pazartesi'ye bırakmadan eyleme koymak. "Mutfaktaki Mucize" alışılmış yemek, diyet kitaplarından biraz farklı tavsiyelerimiz ve gösterdiğimiz yollar çok. Daha da "başaramam" diyorsanız profesyonel ekibim ve ben yanınızda oluruz.

Y. Dönüşüm o ufacık dediğimiz adımlarla başlayan bir süreçtir bunun için o ilk adımı atın ve ne olursa olsun sabrederek kendinize, gücünüze inanın.

İYİ VE LEZZETLİ YEMEK PİŞİRMENİN SIRRI NEDİR? SİZCE HERKES YEMEK YAPABİLİR Mİ?

H. El lezzeti diye bir kavram olduğu söylenir. İnanmalı mı bilemedim onu yemeklerimi uygulayan okurlarım geri dönüş yapsın anlayalım. Bence herkes yemek yapabilir. "Her Ayşe teyzenin bir sakız çıtlayışı vardır" diye bir atasözümüz var. Ben "sadelik güzelliktir" diyorum ve yemeklerimi yapıp yiyen, yediren okurlarımdan geri dönüş bekliyorum. "Mutfaktaki Mucize" deki yemeklerimizin lezzeti konusunda geri dönüşler alır gaza gelirsem kallavi bir yemek kitabı yazarım.

Y. Yemek yapmaktan zevk alabilmek için ilk önce güzel yemek yemekten zevk almak gerektiğine inanan biriyim. Yani özel bir yeteneğin olmasına gerek yok. Herkes yemek yapabilir. Burada önemli olan sadece pişirdiğin her şeyi bazı teknikleri kullanıp severek, isteyerek ve hissederek pişirmek. Severek ve hissederek dokunduğunuz, yaptığınız her şey güzelleşir. Yemek de öyle olacaktır. Bırakın mutfak sizin terapi alanınız olsun ve sizi iyileştirsin. O zaman yaptığınız yemek şüphesiz iyi olacaktır.