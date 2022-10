MUSTAFA YİĞİT SOSYAL MEDYADAKİ MAVİ TİK TEHLİKESİNİ ANLATTI

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Aziz Karataş ile Bir Çay Söyleşisi adlı köşemizde çok değerli bir konuk aldık. Sosyal meyda platformlarına alınan mavi tik hesap doğrulama taleplerinde milyonlarca vatandaş, binlerce dolar harcayıp üstüne dolandırılıyor. PR şirketi, sosyal medya uzmanları tarafından dolandırılan vatandaşlara bir reçete niyetine girişimci ve iş insanı Mustafa Yiğit ile söyleştiğimiz özel röportajımızı çaylarınızı yudumlarken bilgileneceksiniz.

Bize kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Mustafa Yiğit kimdir?

Merhaba, Mustafa Yiğit 20 Aralık 1990 tarihinde Ankara’da dünyaya geldim. İlk ve orta öğretimimi İstanbul / Ataşehir’de tamamladım. Lise 1 itibari ile okuldan ayrılıp Ticarete atılmaya karar verdim. 19 yaşındaykenda 3 şirket sahibi olarak emin adımlarla yürümeye başladım, Askeri Görevinin ardından, Movypr ve Mustafa Yiğit Dijital PR Ajanslarını ABD, Almanya ve Türkiye’de açıp Dünyaca ünlü tanınmış Müzisyen, Sanatçı, Oyuncu ve Siyasetçiler ile çalıştım. 2020’den sonra, Dubai, Qatar ve Hindistan ile Güçlü bağlantılar kurup, sosyal medya kısmında gücüne güç kattım.

Girişimcilik ekosistemine ne zaman giriş yaptınız?

Mustafa Yiğit olarak 2012 yılında ilk medya şirketimi kurdum, Bu şirketim hala aktif halde işlemektedir, Bunun üzerine Movypr ve Mustafa Yiğit Dijital PR Ajansını açtım. Bu ajanslar ile beraber bir çok ünlü sanatçı, siyasetçi ve Hollywood yıldızlarına hizmet vermekteyiz. Biz bu işi severek yapıyoruz. Böyle değerli bir hizmeti burası çok önemliyasalolarak vermenin gururunu yaşıyoruz.

İş yaşamında başarılı olmak için kendinize koyduğunuz öncelikli hedefler nelerdi?

Dürüstlük ve kararlılık. Bir insan dürüst ve işinde kararlı olursa her işin üstesinden gelebilir. Muhakkak yürüdüğünüz yollarda çakıl taşları olacak, sendeleyeceksiniz yeri geldiğinde düşeceksinize belki de ama her ne olursa olsun kendi içinizdeki o kararlılık sayesinde tekrar ayağa kalkıp ulaşmak istediğiniz yere ulaşacaksınız.

Dünya dijitalleşiyor. Ülkemizde sosyal medya sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Türkiye’de sosyal medya sektöründe aslında çok iyiyiz. Devletimiz bazı konularda gençlerimize destek sağlayabilirse mükemmel derecede bu pazarın üstlerinde yer alabiliriz.Benim tanıdığım 16-17 yaşlarında onlarca kardeşimiz var, Instagram Mühendisi diyorum kendilerine, bu yaştaki gençlere sağlam ve doğru eğitimler ve yatırımlar yapılmasını isterim. Bence gençlere destek, geleceğe yatırımdır.

Dijital dünyanın üzerimizde ne tür olumlu veya olumsuz etkileri var?

Dijitalleşme ile birlikte toplum nezdinde pek çok olumlu ya da olumsuz etki görüyoruz. En belirgin olumsuz etki ise her şeyin hız kazanmasına bağlı olarak tüketime odaklı bir toplum hâline gelinmesi diyebilirim. Dijital dünyada her ihtiyaca yönelik bir içerik bulabilmek mümkün. Üretilen her içerik ya da hizmet, beraberinde kolaylık sağlıyor. Her şeyin kolay olması ise sürekli olarak tüketimi canlı tutuyor. Dijital dünyanın olumsuz etkisi olarak bunu söyleyebiliriz. Olumlu etkilerine gelirsek, bu anlamda dijitalleşmesinin dünyada her şeyin daha iyi olmasına katkı sağladığını düşünüyorum. Hız ile dijitalleşmenin ayrılmaz ikili olduğunu göz önüne alırsak bunun birçok imkân sağladığını görebiliyoruz. Zamanın değerini tüm dönemlerden daha fazla hissettiğimiz bir çağdayız. Dijital dünya, bu teknoloji ve hız ile birlikte zaman tasarrufu da sağlıyor. En belirgin olumlu özellik olarak bunu söyleyebiliriz.

Sosyal medyanın yayılma gücüne karşı ne düşünüyorsunuz? Televizyon dünyasının biteceğini düşünüyor musunuz?

Televizyon bitmez ama zamanla değişiklikler gelecektir mutlaka. Televizyon sektöründe akla hayale sığmayacak kazançlar elde edilmekte. Bu kazançları kimse kaybetmek istemez bence.

Bir çok kurum ve şahsi hesaplar mavi tik’e binlerce dolar ödüyor. Mavi tik’in olayını sizin ağzınızdan duyabilir miyiz?

Öncelikle mavi tik, prestijdir. Bir marka veya kişinin tanınmış, ünlü veya bir topluma mal olduğunu gösterir. Bunun yanında mavi tik’li hesaplar her zaman öne çıkmaktadır. Bir gelir kaynağı, bilinirlik, marka, fenomen olmanın en büyük adımı. Yani kısacası bir yatırım aracıda diyebiliriz. Örnek vermek gerekirse ben Clinic Sahibiyim diyelim, Clinic hesabımı doğrulattığım vakit, yabancı müşterilerin %100 güvenini almış olurum ve bu pazarda rakiplerimden her zaman koşulsuz şartsız %70 öndeyim demektir. Kazançlar %700 katlanır.

Birçok kurum veya şahsi hesaplar mavi tik alacağım derken dolandırılıyor. Hesabımıza mavi tik almak için hangi şirketlere başvurabiliriz ve ya kendimiz alabiliyor muyuz mavi tik’i?

Evet , bu konuda Türkiye’de haddinden fazla kişi mağdur oluyor, dolandırılıyor. Bunun önüne geçmek biraz zor. Sebebi ise böylesine değerli ve bulunmaz hizmeti 10-20 bin TL gibi rakamlara yapılacağını düşünmek. Mavi tik için bir çok gereklilik lazım, bunlardan en önemlisi PR çalışmasıdır, PR çalışmasından kastımız başlıkta isim/soyisim geçecek şekilde 7-12 arası haberiniz olmalı, buna ek olarak Wikipedia Google bilgi paneli ve hesabın doğrulanmaya uygun olması için düzenleme yapılması gerekmektedir. Tabii bunlarla da bitmiyor, bu gereklilikleri yapmanız %100 doğrulanacağınız anlamına gelmiyor. Evet, biz %100 garanti veriyoruz, bunun sebebi ise Instagram / Facebook / Twitter gibi platformların ne istediğini en ince ayrıntısına kadar biliyoruz. Bu sebepten dolayı şu an’a kadar doğrulayamadığımız hesap olmadı.

Herkes hesaplarına mavi tik almak istiyor. Peki, mavi tik olayında bizi nasıl bir tehlike bekliyor?

Vatandaşlar, mavi tik almak isterken, çok kolay bir şekilde dolandırılabiliyorlar, çünkü sosyal mecralarda kendini PR şirketi veya sosyal medya uzmanı olarak tanıtan binlerce şahıs ve sayfa mevcut. Bunların arasından sizlere neredeyse hepsi doğrulamayı vaat ediyorlar ama bilmediğiniz bir şey var. Doğrulanmak kolay ve maliyetsiz bir iş asla değildir. Mavi tik için gereklilikler güçlü maddiyatlara dayanmaktadır. Herhangi bir şirketle anlaştığınızda kesinlikle bütün işlemlerinizi sözleşmeli ve faturalı olarak yapmalısınız aksi takdirde dolandırılmanız kaçınılmaz olur. Biz bütün işlemlerimizi Movypr olarak sözleşmeli ve faturalı sunuyoruz. Şunu da belirtmek isterim ki, kimseye doğrulama için asla selfieli kimlik gönderilmemeli. Bu dolandırıcıların bir yöntemidir. Eğer Selfieli kimliğinizi verirseniz bütün sosyal medya hesaplarınıza erişiminizi kaybedersiniz.

Her işin keyifli taraflarının yanı sıra zorlukları da vardır, sizi en çok zorlayan kısım ne oldu?

Yabancı müşterilerim. İngilizce bilmememin en kötü yanı bu olsa gerek, Yabancı müşterilerimle görüntülü veya yazılı olarak konuşacağım vakit her zaman asistanım Tuba Hanım desteğini en üst seviyede gösteriyor. Tuba Hanım benim elim kolum, o olmadığı zaman çoğu işim aksıyor.

Bundan sonra ki hedefleriniz neler? Gelecek ile ilgili projelerinizden söz eder misiniz?

Dijital dünyada bir yer edinebilmek adına her zaman yenilik gerekiyor. Bu konuda vizyonumuz; daha öncü ve yenilikçi yaklaşımlar. Standart bir sosyal medya ajansı olmanın da ötesinde hizmet ağımızı genişletmek öncelikli hedefimiz konumunda. Bu doğrultuda hedeflerimizi daha ulaşılabilir seviyede tutuyoruz. Bu ulaşılabilir seviye, hep yenilenerek, her geçen gün değişen dünyaya ayak uydurmak ve kaliteli projeler ortaya çıkarmak. Gelecek ile ilgili projeler noktasında hedeflerimizle bağlantılı çalışmalar yürütüyoruz. Oluşturduğumuz hedefler kısa vadede büyüme odaklı bir özelliğe sahip. Hizmet ağını genişletmek ve sürekli gelişerek daha iyi hizmet sunmak ise uzun vadeli hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Kendinizle ilgili en çok neler şaşırtıyor sizi şu sıralar?

Kendimle ilgili şaşırdığım şeyler aslında her gün yeni bir tuğla koymak için ne yapabilirim diye düşündüğüm işim ile de alakalı. Çünkü hayatımın en önemli parçasını iş yaşamım oluşturuyor. Yürüttüğümüz işler kapsamında kısa süreler içerisinde başlangıçta bizim için ulaşılmaz olan hedeflerimizi kısa sürede gerçekleştirmeye başlayacağımızı düşünmüyordum. Yani hedefi mutlaka gerçekleştirecektik fakat kısa süreler içerisinde gerçekleşmesi benim için de sürpriz oldu. Bu noktada özenli ve detaylara önem veren bir anlayış benimsememin etkisi olduğunu düşünüyorum.

Sizce önemli olan çok şeye sahip olmak mı, az şeye ihtiyaç duymak mı? En fazla nelere sahip olmak istersiniz?

Elbette daha az şeye ihtiyaç duymayı tercih ederim. Çünkü ihtiyaçlar sürekli olarak değişebiliyor. Hatta ihtiyaç sandığımız şeylerin sürekli olarak artması da söz konusu. Bu konuda bir kilo çürük elma mı yoksa bir tane sağlam elma mı? Örneğini vermek doğru olacak. Az şeye ihtiyaç duymak, kaliteli ve çok yönlü şeylere sahip olmak anlamına gelir. Bu nedenle en fazla nelere sahip olmak isterim diye düşündüğümde çok aslında hiçbir şeydir lafı aklıma geliyor. Sınırı olmayan daha çok anlayışının, daha iyi ve daha az ile yer değiştirmesi gerekiyor. Yaptığım işten örnek vermem gerekirse; özenli ve kaliteli bir işi bir günde ortaya çıkarmayı, özensiz on işi bir saatte ortaya çıkarmaya tercih ederim.

Genç yaşınızda çok fazla projede aktif rol oynadığınızı görüyoruz. Gençlere bu konunun önemi ile ilgili tavsiyeleriniz nelerdir?

Gençlere bu konuda cesur olmaları yönünde bir tavsiye verebilirim. Cesur olmak, başarıya giden yolda en önemli unsur bence. Tabi cesur olmakla bilinçsizce hareket etmek arasında ince bir çizgi vardır. Bilinçli bir cesaret, istediğiniz başarıya ulaşmanızı sağlayacaktır. Alacağınız her kararı sakince düşünün. Bu yolda yapılacak en net hatalardan birisi düşünmeden hareket etmek olacaktır. Ve kesinlikle maddi hırs sizi esir almasın. Her zaman her koşulda yapabileceğinizin en iyisini yapın. Ne yapıyor olursanız olun, en iyi reklam kesinlikle memnuniyetini sunan kişilerdir. Düşünceyi ve özeninizi her zaman için çok önemseyin. Düşüncelerinizi özenli iş ve cesaret ile buluşturduğunuzda başarı gelecektir. Buna inanın.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…