Mustafa Akay Sürpriz Şarkısından Birini Açıkladı: Karaağaç

30 yıldır sahnelerde olan 90'lı yılların sanatçısı Mustafa Akay büyük sürprizini açıkladı: "Minik Serçe'nin en sevilen iki şarkısı ile karşınızdayım"

Merhaba Mustafa Bey görüşmeyeli nasılsınız?

Teşekkür ederim Elif'ciğim. Pandeminin gelmesile hepimiz evlerimize çekildik. Şimdi de yeni normalleşme hayatına adapte olduk. Maskeyle ve mesafeli hayatımızı geçitriyoruz. Çok şükür ki sağlığımız iyi en önemliside o değil mi?

Sezen Aksu’nun en sevilen şarkılarından ikisi ile bir maxi single çıkartmak üzeresiniz. Şarkılardan ve süreçten biraz bahseder misiniz?

Ocak ayında sevgili Özgür Aras ile "İhanet" şarkısını çıkarttığımızda 'bir sonraki projede Sezen Aksu şarkılarından söyleyelim' diye konuşmuştuk. Fakat araya başta pandemi olmak üzere birçok şey girdi. Ben yine niyetimde çok kararlıydım. Sonra değerli Sezen Aksu ile görüşmemiz neticesinde bu iki şarkıyı aldık. Benim hayatım boyunca Sezen Aksu denildiğinde en çok sevdiğim şarkısı bana kısmet oldu. Bana deselerdi: 'Mustafa, en çok sevdiğin Sezen Aksu şarkısı nedir?' diye ilk önce bunu söylerim. O da bize nasip oldu. Bu sürpriz şarkının yanında bir de "Karaağaç" şarkısını yorumlayacağız. İlk çıktığı zamanlarda Levent Yüksel'den ardından Kubat'tan dinlemiştik. Şimdi de ben yorumlamaya çalışacağım umarım güzel bir yorum olur.

Sezen Aksu arkamdan "Erkek gibi erkek sesli" derdi!

Sezen Aksu ile tanışmamız 1998 yılında Ortaköy'de olmuştu. Rahmetli Ertekin'in orada açık havada ben gitarım ve vokalimle o da ekibi ile çok güzel bir dinleti yapıştık. Kendisi de hatırlar o günü. O günden sonra kısa dönem bir çalışmamız olmuştu. Benim ses rengimi tam bir erkek sesine, erkek ses rengine benzetir. "Erkek gibi erkek sesi" derdi. Hem tenor hem de bariton tonlu güçlü bir sesim ve yorumum olduğunu söylerdi. Beraber stüdyoda çalışma fırsatımızda olmuştu nasıl şarkı söylenmesi gerektiği konusunda da bana yardımı olmuştu. Asla unutamayacağım, çok güzel günlerdi…

Haziran ayında çıkması planlanan şarkılarınız pandemi nedeniyle birkaç ay daha mecburiyetten geciktirmek zorunda kalmış. Pandemi sürecinde yaşadığınız en büyük zorluklar neler oldu?

Pandemi süreci herkesi çok yordu ama biz sahnede yaşayan müzisyenler sahne enerjisi ile yoğrulduğumuz için sevenlerimizle astral seyahate çıktığımız bir yer orası daha çok etkilendik. Tabii bunu yapamamak bizleri gerçekten çok üzüyor. Her zaman sığındığımız bir nokta var o da "önce sağlık" dedik. Hem sevenlerimizin hem de kendi sağlığımızı düşündük. Dolayısıyla bu süreci böyle geçirmek zorundaydık. Dijital işler yapmaya çalıştık. Ekibimizle beraber yeni nesil gazinoyu çıkarttık. Biletix'ten dijital biletler sattık. Peş peşe 6 -7 konser yaptık. Değişik platformlarda festivallere katıldık. Tabii her zaman söylediğim bir şey var dinleyicilerle sevenlerle bir araya gelmeden onların enerjisini gözlerinde yüzlerinde görmeden onlar ile beraber şarkı söyleyip onlarla beraber hüzünlenip, eğlenmeden bu işin tadı çıkmıyor, bu bir gerçek! Onun için en kısa zamanda sahnelere bir an önce dönebilmek dileğiyle diyorum...

"Önce Sağlık"

29 senedir sahnelerde olan ve sahnesinde 80'li, 90'lı yılların Türkçe ve Yabancı şarkıları yorumlayan başarılı şarkıcı Mustafa Akay, yeni şarkısı için sona yaklaştı. Haziran ayı içerisinde sevenleriyle buluşturacağı sürpriz şarkısı için konuşan Akay, "Uzun süredir pandemiden dolayı zor süreçler geçirdik. Her ne kadar evlerimizden canlı yayın bağlantıları ile konserler vermeye çalışsak da yıllardır alıştığımız o sahne ortamlarının sıcaklığına uzak düştük. Şimdi yine devam eden bu süreçte bir nebze de olsa şarkımla sevenlerimi buluşturmak istedim. Ne olursa olsun her şeyin başı sağlık. Herkese sağlıklı günler diliyorum" şeklinde konuştu.

90lı yıllardan beri hayatımızdasınız ve özellikle sahnelerinizle ünlüsünüz. Nerede o eski günler desem? En çok neleri özlüyorsunuz?

90'lı yıllara olan en büyük özlemim sadeliktir! Teknoloji o kadar çok her şeye yerleşti ki ben mümkün olduğu kadar hala akustik gitmeye çalışıyorum. Teknolojinin elbette güzel kullanılmasından ve doğru şeklide kullanılmasından yanayım. Dolayısıyla yeni yapılan müziklerde teknolojinin çok fazla kullanıldığını bununla beraber doğalığın ortadan kalktığını düşünüyorum. Şöyle ki net olarak söyleyeyim birçok sanatçı hala sahneye çıktığında alt yapının üzerine playback söylemek zorunda kalıyor çünkü teknolojik oyunlarla stüdyolarda öyle güzel sesler düzeltiliyor o doğalık kalmadı tek düşündüğüm o! Yoksa 90'larda olduğu gibi sevenlerimizle beraber 70'lerin 80'lerin 90'ların şarkılarını yine söyleyebiliyoruz. Benim şarkılarımın soundları o formatta bu aralıkta kalmaya çalışıyorum.

Teknoloji ve sosyal medya ile yetişen bir nesil ile karşı karşıyayız. Geleceğin nesline ayak uydurmak zor diyebilir miyiz? Bunun için neler yapıyorsunuz?

Aslında teknoloji ile kendimizi yenilememiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Bu benim hayatımda biraz bir boşluktu. Şimdilerde gerek sosyal medyada gerek teknolojik işlerde büyük kolaylık ve gelişim var. Elimden geldiğince ayak uydurmaya çalışıyorum. Bazı yeni yapılan farklı tarz şarkıları çok hoş buluyorum özellikle eski şarkıları yeni teknolojilerle değiştirerek sunan gençleri çok başarılı buluyorum. Tabii bazıları doğallıktan çok çok uzak oluyor. Bu tercih meselesi bazılarının çok beğendiği tarzı bazı kişiler hiç beğenmeyebiliyor. Bu sebeple müzik evrenseldir ve eleştirel yorum yapmayı ben kendime çok yakışık bulmuyorum. Yapılan her işte mutlaka bir emek var, yapılan tüm eserlerin arkasında büyük ekip ve emek işleri olduklarını da biliyorum. Emeğe saygı duyuyorum. Bende bir şeklide bu saundlara kenedimi alıştırmaya çalışıyorum. Bu maxi single da değil ama onun ardından gelecek olan projemde değişik bir iş yapabiliriz bunun için güzel planlarım var… (gülüyor)

Gençlerin nasıl bir müzik isteği var? Siz bunun için ne tür değişimler içindesiniz?

Her zaman söylediğim bir şey var. "Kişiye olmayan bir ceketi giydirdiğinizde üzerinde sakil kalır, olmaz. İçinde de rahat edemez. Dolayısıyla yeni nesilden öğreneceğim çok şey var fakat bu aldığımı kendi tarzıma göre yoğurup bir noktaya getirmeye çalışıyorum.

Youtuberler’den öğrenilecek çok şey var!

Bu sıralar özellikle youtuberleri izleyip onlarla yolumu nasıl birleştirebilirim diye düşünüyorum açıkçası. Onun için mümkün olduğunca genç nesil ile çalışıyorum. Çok güzel bir ekibim var onların fikrini alarak ilerliyorum. Umarım bir ortak paydada buluşacağız inşallah.

Şu sıralar üzerinde durduğunuz en önemli şey nedir?

Sosyal medyam! Özellikle instagram adresime ağırlık verdim. Bizler bir şeyleri göstermeyi seven öne çıkarmaya çalışan kişiler olmadığımız için bende instagramıma seçili hareketler koyuyordum. Fakat şimdi birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan öğrendiğim en önemli şey bu oldu. Güzel bir planlama ile teknolojiyi kullanan arkadaşlara kendim daha çok göstereceğim diyebilirim.

En sevdiğiniz 5 Sezen Aksu şarkısı desek?

Sezen Aksu'nun tüm şarkıları güzel fakat benim ayrıca sevdiğim şarkılardan ikisi maxi singlemde olan şarkılar. Bir tanesini açıkladım "Karaağaç" artık biliyorsunuz. Diğerlerini "Geçer Geçer", "Ah İstanbul", "Biliyorsun", "Kesin Bıçak" olarak sıralayabilirim. Bu dördünden biri de singlemde olan sürpriz şarkı. (gülüyor )

Ne güzel bir röportaj oldu. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey...

Bu güzel röportaj için sana ve değerli okuyucularına çok teşekkür ederim Elif'ciğim. Hep görüşelim inşallah...

ELİF HAYVALI