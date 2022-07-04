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Müslüm Baba kabri başında dualarla anıldı!

MEHMET ALİ BABAR'ın röportajı için tıklayınız...

04 Temmuz 2022 Pazartesi 09:39
Müslüm Baba kabri başında dualarla anıldı!

Ünlü plakçılar çarşısının Meşhur müzik yapımcılarından, Benim için çok değerli olan Sanatçı dostu, Muhteşem Candan yine bomba bir projeye imza attı. Müslüm Gürses'in bu güne kadar hiç yayınlanmayan 10 yeni eserinden oluşan albümünü piyasaya sürdü.

"Mahzendeki Şarkılar" serisinin Kayıtları 90’lı yılların ortalarında tamamlanan ve bugüne kadar hiç yayınlanmayan “Mahzendeki Şarkılar” serisinin 3. albümü 19 Haziran Babalar günün de tüm dijital platformlarda yayınlatarak Müslüm Baba hayranlarına büyük bir jest yaptı.

Muhteşem Candan; "Pandemi dolayısıyla bir araya gelemeyen Müslüm Baba sevenlerini bu yıl sanatçıyı doğum gününde anmak için Zincirlikuyu mezarlığındaki kabri başında sevenleriyle buluşturduk. Müslüm Babayı dualarla andık.

Müslüm Gürses'in doğum günü 5 Temmuz Salı günü hafta içine denk geldiği için program 3 Temmuz Pazar 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşti. Tüm Müslüm Baba sevenlerini kabri başında dualarla anmaya davet ettik.

Ayrıca albümde sevenlerine bir de sürprizimiz var!" dedi.

Albümün tüm stüdyo sürecinin kamera arkası kayıdedildi. Bu görüntüler ve Müslüm Baba’nın daha önce çekilmemiş görüntüleri birleştirilerek bir klip oluşturuldu.

Albüme 50 kişilik Türk ve Batı müziği enstrümanlarından oluşan bir orkestra eşlik etti. Bu orkestraya teknolojinin tüm olanakları kullanılarak sanatçımızın sesini ilave ettik.

Muhteşem Candan Kimdir?

Doğduğum şehir Konya’dan 17 yaşındayken İstanbul’a geldim. Çocukluk yıllarımdan itibaren çok meraklıydım müziğe. 1973 yılından dayım ile başladım müzik yapımcılığına, yani plakçılığa sonraları yalnız devam ettim.

İstanbul’a ilk geldiğim yıllarda Aksaray’da oturdum. Evlendikten sonra da sırasıyla Fatih Halıcılar Caddesinde ve Merter’de ikamet ettim. O yıllarda eğitimini tamamlamak için geceleri de okula giderdim. Konya’dan ayrıldığımda lise 2. sınıftaydım ve ikinci öğretime başvurduğum için İstanbul’da 1. sınıftan başlamak zorunda kaldım. Ticaret Lisesi’ni bitirdiğim yıllarda yaşanan öğrenci çatışmaları nedeniyle üniversiteye devam edemedim. 1989 yılında Turgut Özal’ın çıkardığı 3 aylık askerlikten faydalanarak askere gittim.

Yaklaşık 300 sanatçı ile birlikte güzel projelerde bulundum. Çalıştığım her kişiyi yıldızı olarak gördüm.

Yaptıklarım plaklar zamanla sinemaya uyarlandı. Şarkı seçerken çok dikkatli ve titiz davranırdım çünkü disiplinle yapılan her iş başarıyı getirir.

Müslüm Gürses ile 2002 yılına kadar çalıştım. Bülent Ersoy, Ferdi Tayfur, Gönül Yazar, Ayşe Tunalı, Ajda Pekkan, Hüner Coşkuner ve Türkiye’nin nostalji kraliçesi olarak anılan Muazzez Ersoy da çalıştım.

Yakın dönemden ise Gülben Ergen, Demet Akalın'ın ilk albümlerini yaptım.. Bir de bir şey daha eklemek istiyorum inanmadığım hiç bir projede bulunmadım. Çünkü bana gelen her proje benim için kıymetli ve değerlidir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Müslüm BabaMüslüm Gürses
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