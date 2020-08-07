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Murat Kocaardıç

Zenginlik, iç dünyamızda olmalı

07 Ağustos 2020 Cuma 16:03
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Murat Kocaardıç

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

İş insanı ve yazar Murat Kocaardıç ile yazın hayatına ve yakın zamanda okurlarıyla buluşturacağı “İçinde Zenginlik Var” adlı kitabına dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Murat Kocaardıç kimdir?

Gaziantep’te yaşıyorum. Kuyumculuk, altın alım satımı, döviz bürosu ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren Ardıç Şirketler Grubu’nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevini başarı ile sürdürmekteyim.

Yüzmek ve kitap okumak, her zaman hayatımın vazgeçilmezleri olmuştur. Her ne yaparsam sevgi ile yaparım. Bu, benim hayattaki mottomdur. 

Yazın hayatınız nasıl başladı?

Okuduğum kitaplar ve iş dünyasında aldığım eğitimler neticesinde insanların zenginlik ve mutluluk arayışlarında gitmesi gereken yönün neresi olduğunu düşünmeye başladım. Sonrasında bu düşünceyi olgunlaştırarak yoğun bir araştırma sürecine girdim.

Yakın zamanda okurlarla buluşacak olan “İçinde Zenginlik Var” adlı kitabınızdan bahseder misiniz? Bu kitabı neden yazdınız?

Zengin ve mutlu bir insan olmak, bu dünyada yaşayan hemen herkesin önceliği ve en büyük hayali. Dünya böylesine derin bir buhranın içine girmiş ve insanlık, gelecek kaygısı ile yaşamaya başlamışken size ilham ve umut verecek kitabımı sunmayı kendime bir borç bildim.

“İçinde Zenginlik Var” ile okurlara hangi mesajları vermeyi amaçladınız?

Amacım; işinizi kurma adımlarında nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatmak, zihninizde sizi bloke eden şeylerden kurtulmanız için atmanız gereken adımları göstermekti. Özetle; zengin ve mutlu bir insan olmanın anahtarını kalbinize sunmak istedim.

Kitabın isim hikâyesi nedir?

Her insanın istediği iki kavram vardır: Zengin ve mutlu olmak. Bu düşünceyle yoğunlaşmış durumdayken “Zenginlik, iç dünyamızda olmalı.” cümlesi, zihnimde dolaşmaya başladı ve kitabımın ismi, bu cümle sonunda ortaya çıktı. 

Sizce kitap, okurlarca nasıl karşılanacak?

Kitabın okurlarda merak uyandıracağını düşünüyorum. Bir girişimin alt yapısını oluşturacak bütün parametreleri detaylı bir şekilde anlattım. Zihnen ve ruhen mutlu olmanın yollarını sundum.

Kitabın insanlar tarafından beğeni ile karşılanacağını inanıyor ve kitabı okuyanların dünyasında artı bir değer oluşturacağını düşünüyorum.

İçinde Zenginlik Var’ı bir okurun gözünden nasıl değerlendirirsiniz?

Yeni bir iş, yeni bir oluşum kuracak insanlara ilham olacak ve onlara güç verecek, aynı zamanda mutlu olmak için neler yapıldığını ortaya koymuş bir kitap.

“İçinde Zenginlik Var” ile birlikte hazırlıklarını yaptığınız farklı bir kitabınız var mı?

Önceliğim, kişisel gelişim ve iş dünyası ile başlayan yazarlık kariyerime bu alanda eserler üreterek devam etmek; fakat kişisel gelişim ve iş dünyasına yönelik taslakları bitmiş, proje halindeki kitaplarımı beklemeye aldıran ve yazımı devam eden bir roman yazmaya başladım. Bu romanı da bir ay içerisinde bitirmeyi planlıyorum. Roman, herhangi bir aksilik olmazsa kasım ayında Gold Yayınevi etiketiyle yayınlayacak. 

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Önce Vatan Gazetesi, ilgi ve sevgiyle takip ettiğim bir gazete. Yaptığı haberlerle ve sanata katkılarıyla kalbimi fethetmiş durumda. Gazete okurlarının çok özel olduğunu düşünüyorum. Hepsine hayatlarında mutluluklar diliyorum.

İşinizi severek yapın. Siz, başarı hikâyenizi yaratırken; ben de girişimci ruhunuzun beslenmesine, mutlu olmanıza ve kazancınızın yüksek seviyelerde olmasına destek olacak rehberiniz olmak istiyorum. Ruhunuza şifa; iş dünyanıza faydalı olmak dileklerimle…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Murat Kocaardıçİçinde Zenginlik Var
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