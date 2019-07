Murat Akyol "Boş Yapma" dedi

Merhaba Murat nasılsın?

Merhaba, teşekkür ederim Elif. Mutluyum ve her şey yolunda.

"Boş Yapma" adında yeni bir şarkı ile karşımıza çıktın. Hareketli bir şarkı neler söylersin?

Enerjisine inandığım ve okurken keyif aldığım şarkılarımdan biriydi ‘’Boş Yapma’’. Aslında yazmış olduğum şarkılardan birine klip çekmek istiyordum, sürekli yazmayı seviyorum. Bu şarkımı da enerjimin yüksel olduğu bir gün on dakika da yazdım. O an da bu şarkıya klip çekmek istedim ve hemen aranjörüm Suat Aydoğan’ı aradım. Şarkımızın önce alt yapısına karar verdik, baktık ki güzel bir şarkı ortaya çıkıyor ve anında okumalara geçtik, ardından klibi çektik.

“BAZI YANLIŞLARI HAZMEDEMİYORUZ”

Şarkının sözlerinde “boş yapma artık sana inanmam” diyen yakışıklı şarkıcı. Şarkı hakkında şunları söyledi;Açık konuşmam gerekirse şarkının bir hikayesi yok. Şarkıyı yazdığım gün aklıma ‘’ Yenilir yutulur gibi değil’’ diye cümle takıldı ve mırıldanırken bir baktım şarkı çıkıyor. Üzerine bir anda şarkının devamını getirdim ve bu cümle de nakaratın başı oldu. Hayatımız da o kadar çok yanlışlarla karşılaşıyoruz ki bezen bunları hazmedemiyoruz. ‘’ Nasıl hazmedecek bünye bunları söyle?’’ de buradan çıktı. Yine aynı şekilde maalesef ki hayat yalanlar üzerine kurulmuş gibi boş konuşan insan da çok, öyle değil mi? ‘’Boş yapma artık sana inanmam’’ da buradan yola çıktı ve şarkımızın ismi de ‘’Boş Yapma’’ oldu.

Peki, hayatımızda kimlere boş yapma deriz? Bizler için artık kimler boş yapıyordur? Nedir boş yapmak/ yapmamak?

Gerçekçiliğine inanmadığımız her şey bizim için boştur. Bazen karşındaki konuşur durur ama bakarsın ki sana anlatılanın faydası yoktur. İşte ben o insana “boş yapan insan” derim.

Kimlerin emeği var şarkıda?

Şarkımın sözü ve müziği bana ait, aranjesini Suat Aydoğan yaptı. Klip çekimimde yönetmen olarak Erkan Nas ile anlaştık. Görüntü yönetmenim Murat Tuncel, Klipte yine beni baştan aşağı giydiren stylistim Deniz Can Kutlu, Yapımcım Özdemir müzik, fotoğraflarımı Güney Akçay çekti. Açıkçası bu single proje olduğu için hem şarkı da hem klipte 22 kişilik bir ekiple çalıştım hepsinin emeği büyük o yüzden her birine de tekrar teşekkür etmek isterim.

“İLK KEZ SİZE SÖYLÜYORUM TANSİYONUM DÜŞMÜŞTÜ”

Klip çekimleri hakkında, “Genel de bu soru hangi şarkıcıya sorulsa kolay oldu demezler ama gerçekten benim içinde zor oldu” diyen Akyol, “Aşırı bir sıcak vardı ve ben asla sıcak iklim insanı değilim. Bir ara tansiyonum bile düştü ama bunu da inanın ilk size söylüyorum. Sette bunu kimseye belli etmedim çünkü onlar da panik olsun istedim. Sadece bir bardak su istedim ve aralıksız devam ettik. Çekimlerim 2 gün sürdü diye yalanlarla bende hava atmak istemem, çekimimiz 6 saat gibi sürede bitti ve benim içime sindi fakat benim için en zor olan neydi biliyor musunuz? Klipte kuma uzandığım bir sahne var ve o anda beni yukarıdan çeken bir drone kameranın pervaneleri bütün kumu zeminden kaldırınca gözlerime baya bir kum gitmişti. Hayatımda ilk kez arazi arabası kullandım ve araba büyük olunca da kısa süre kullanmışta olsam kontrolü zordu benim için. Aslında gerçekten emekle yapılan her iş zor bunu bir kez daha anladım.” Şeklinde konuştu.

Geçenlerde bir kumsal fotoğrafında Edis'e gönderme yapmıştın. Nedir onun esprisi?

Fotoğraf benim fotoğrafıma çok benziyordu ve o an benden sonra çekildiği için öyle bir espri kullandım.

Bir oyunculuk teklifi gelse sıcak bakar mısın?

Oyunculuk teklifine hayır demem açıkçası çünkü kameraları çok seviyorum ve daha önce de küçük deneyimlerim olmuştu. Ana haber sunmayı çok istemişimdir, hatta radyo programı gelse hemen kabul ederim çünkü görünmez olup sesimle insanları etkilemeyi isterdim.

Bundan iki ay önce “Aptala Yatmış” adlı pop şarkınla bizimleydin. Şarkının geri dönüşleri nasıl oldu?

“Aptala Yatmış” isimli şarkım ve klip çalışmam benim profesyonel olarak ilk çalışmamdı. Müzik severlerinde daha önce görmediği bir yüz ve duymadığı sestim. Alacağım eleştirileri de çok merak ediyordum. Tanınmayan bir insanın yüzlerce şarkıcının arasında kendini gösterebiliyor ve dikkat çekmeye çalışıyor olması benim için büyük bir başarı. Sorunun asıl cevabı ise bence hiç tanınmayan bir şarkıcının ilk klip çalışması bir ay gibi sürede yüz bin kişiyi aşkın izleyici tarafından görüldü bu benim için mutlu olmama yetecek bir sayı.

İki ay içinde iki şarkı çıkardın. Hatta yeni bir şarkının da müjdesini verdin. Bu ne hız?

Boş durmayı seven biri değilim. Ben zaten kendimi kendime ispatlamış bir bireyim. O kadar çok yazdığım şarkım var ki onları ve müzik severleri çok bekletmeden hızlı bir şekilde gün yüzüne çıkarmak istedim. Ben şarkıcıların klip çıkardıktan sonra uzun ara vermesini de hiç hoş bulmuyorum. Çünkü her konserlerinde aynı şarkıları duyuyoruz. Bence üretici olmak ve kendimizi geliştirmekte fayda var. Çok yüksek fiyatlara dinlediğimiz o konserler de neden eski şarkıları dinliyoruz ki? O zaman açarım internetten dinlerim o şarkıyı daha iyi.

Üçüncü şarkın hazır mı? Ne zaman çıkarmayı planlıyorsun?

Ben bir şarkımı piyasaya çıkarmadan diğerini aklımda planlamış oluyorum zaten çünkü zaman çok hızlı geçiyor bende bir önceki şarkım dinlenirken hemen diğerini hazırlıyorum. Şarkım belli evet ama sürprizli olacak çünkü bu sefer şaşırtmak istiyorum. Eğer bir aksilik olmaz her şey yolunda giderse eylül sonu, ekim başı gibi çıkmış olur.

Şarkılarından da anlaşıldığı gibi giderli pop şarkılar tarzın var. Bu tarzda mı devam edeceksin? Günümüzün istediği bu tarz şarkılar mı artık?

Ben kendimi şöyle şarkı okurum tarzım da bu diye bir kalıba asla sokmam. Şarkının tarzı değil, duygusu olur. İçime sinen ne olursa okurum hatta şaşırabilirsiniz ama ben türkü ve fantezi okumaya da bayılırım. O yüzden benden her an her şeyi bekleyebilirsiniz.

En çok kimi beğeniyorsun?

Ben Gülşen’e bayılıyorum. Keşke ondan bir şarkı okuyabilsem. Bana dünyaları verseler belki onunla çekeceğim klip ve düet kadar mutlu olamazdım. Sonrasında Yonca Lodi severim, Funda Arar, Yıldız Tilbe, Sezen Aksu açıkçası benden yenileri değil de daha güçlü yorumcuları duyarsınız.

"MEKAN SAHİPLERİNİ DESTEKLİYORUM, HAKLILAR"

Şimdilerde sesin çok önemli olmadığı farklı tarzın önemli olduğu zamandayız. Artık sahneler için çok yüksek seslere gerek olmadığı konusu hakkında açıklama yapan yeni yıldız, "Bu soru bence en iyi cevaplanacak soru oldu. Soru da bile aslında bir dram var. Maalesef ki şarkıcı dostlarımız inanılmaz derece de sahne fiyatlarını yüksek tutuyor. Mekan sahipleri de bir gece de o ücreti kazanamadığı için sırf mekan reklamını yapmak adına o paraları vermek istemediğinden sosyal medya da fenomen diye adlandırılan isimleri sahnelere çıkarmaya başladılar. Bunda hep mekanlar suçlanıyor ama insanlar da bence dönüp kusuru biraz kendinde aramalı. Gecede 100 bin hatta 300 bin alan şarkıcılar var. Bu fiyatları bazı insanlar hayal bile edemiyor. Bir gece de alınan paraya araba alıyorlar. Şunun sözünü verebilirim ki ben mekan sahibi kardeşlerime bu konuda destek olmaya hazırım." ifadesini kullandı.

Bildiğim kadarıyla güzellik uzmanısın. Ne tür çalışmalar yapıyorsun?

Evet, asıl mesleğim güzellik uzmanıyım ve kendi adıma hala daha kurulu olan İstanbul da büyük bir merkezim var. Kaş ve ifade uzmanıyım, cilt ile alakalı tıbbi müdahale dışında hemen hemen her uygulama yapılan merkezim var. Şarkıcı olmadan önce on binlerce insan tarafından tanınan bir işletmeciyim. Sosyal medyayı aktif kullanan ve basında sürekli haberleri yapılan biri isim olduğumdan mekanlarda hemen tanınan yüze sahibim. Aslında bakacak olursanız şarkıcı olmamak içinde bir bahanem yoktu. Şarkı yazıyorum, beste yapıyorum birde üzerine yorumumu katıyorum. Bu kadar geniş sayıda takipçimde olduğu için bunu değerlendirmek istedim.

Neden müzik mesleğine yöneldin?

Dediğim gibi, yıllardır şarkı yazıyorum ve bunu artık hayata geçirmeye karar verdim. O kadar saçma ve anlamsız şarkıları önümüze koyuyorlar ki tahammül etmek bile zor. Eğer iyi şarkılara para vermemek için yapılıyorsa bu ben şarkı sözlerimi korkutucu fiyatlar olmadan verebilirim. Müzik basite alınacak iş değil. Duygusu olmayan şarkıları alıp albüm yapmaları da şaşırtıcı. İnsanlar boş yere para harcamayı seviyor sanırım. Ben de bu yüzden geldim desem yalan olmaz.

Yüzünü çok estetik bulduğun bir kaç ünlü isim söyler misin?

Bu soruya cevap vermek benim haddime değil çünkü içlerinde kendilerine saygı duyduğum sevdiğim insanlar var. Bize göre aşırı gelebilir ama onlar bu durumdan rahatsızlık duymuş olsalar zaten yaptırmazlardı. Fakat size hoşuma giden ve ilk aklıma gelen yüzleri sayabilirim. Hülya Avşar kendisini defalarca kez makyajsız görmeme rağmen yüz hatlarını çok beğenirim. Ezgi Mola, Serenay Sarıkaya, Ebru Gündeş, bu arada hiç beklemezsiniz ama birini daha çok beğenirim Feryal Gülman.

Farklı mesleği olup da müziği seçen çok fazla isim var. Sen bunlardan hangisi için iyi ki müziği seçmiş dersin?

Hiç düşünmeden Tuğçe Kandemir derim. Edebiyat öğretmeni olup ve böylesine güzel sesi ile aramızda olmasına iyi ki müzik yapıyor dediklerimden.

Sosyal medyanın hayatımızın içinde bu kadar yoğun olmasını nasıl değerlendiriyorsun?

Bu soruya uzun cevap vermeyeceğim sebebi belli. Eğer sosyal medya olmasa ben bu kadar tanınmazdım. Çünkü radyocuların şarkı, televizyonların klip ayırt ettikleri dönemdeyiz. Klibimizi beğenmeyen, şarkılarımızı almayan radyolar olduğu sürece bizde sesimizi büyük kitlelere internetten duyuruyoruz. İnternet doğru kullanıldığı sürece iyi bir araç.

Çok fazla yeni çıkan ve her geçen gün artan isimler var. Bu kadar kalabalıkta ayakta kalmak için neler yapacaksın/ yapıyorsun?

Bu sorunun da cevabı çok kolay o kadar boş kalabalık var ki, ‘’Senin sesin çok iyi’’ denilen hemen hemen her kişi şarkı yapıyor. Benim onlardan en büyük farkım şarkılarımı ve bestelerimi kendim yapıyorum bunun için para harcamıyorum. O parayı kliplerime harcayarak en büyük zaferi elime almış oluyorum.

Sahneler? Var mı yakında sahnelerin?

Yeni yeni duyuluyorum ve duyuldukça sahnelerine çıkmamı istedikleri mekanlar gelmeye başladı fakat benim çıkacağım sahne çok önemli. Hadi sana iş geldi denilen her yere çıkmam. Bu kadar emek verip yorulup daha sonra benim kalitemi düşürecek mekanlara çıkmayı da asla kabul etmem. O yüzden içime sinen mekanları kabul edeceğim.

Sahnelerine gelmek isteyenler ne tür bir eğlence ile karılaşır? Repertuarında ne tür şarkılara yer verirsin ve nasıl bir tarz asla söylemezsin?

Ben tek başıma şarkı söylemeden de gerek tavırlarım gerekse konuşmam ile insanları kolayca eğlendiren bir insanım. O sahnenin elektrikleri kesilse de enerjisi hiç düşmez. Ama sürpriz yapmayı çok severim ve sevenlerimi şaşırtırım. Repertuvarım da herkesin vaz geçemediği dilimin döndüğünce ve ezberimin yettiğince 90’lar var. Pop slov fark etmez içinde duygu olan her şarkıyı okumaya çalışırım. Asla okumam diyeceğim tarz yok ama bilmediğim şarkıyı da okumaya çalışmam.

Hayalinde neler var?

Hayallerle yaşamam, aklıma ne gelirse imkanım varsa hemen yaparım yoksa vaz geçerim. Hayal kurarak içimde bazı durumları dert etmek istemem. İnsanlar bence yapabileceği şeylere erişmeli, ötesi her zaman zor gelir ama garantisi olmayan tek şey sağlık ve Allah onun da eksikliğini göstermesin. Sağlıklı olalım da hayaller varsın olmasın.

Yakın zamanda ne tür projelerle bizimle olacaksın?

Aralıksız şarkı yapmaya ve klip çekmeye devam edeceğim. Bu benim için bir kazanç kapısı değil tamamen hobim oldu. Zaten paramı kazandığım bir güzellik merkezim var ve oradan kazandığım paralar ile buralara gelebildim. Yeri gelmişken bu paraları kazandığım merkezime gelen herkese de teşekkür ederim. Bana haklarını helal etsinler.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Beni asla yalnız bırakmasınlar ben kendime inanıyorum onlarda bana inansınlar. Yuh çekerek bir yere varamayız. Bir, iki şarkı da ‘’olmamış sen şarkı yapma’’ demek yerine olana kadar beni desteklesinler. Gerçi hoş yorumlara bakarak değil, ben istediğim için bu işe girdim. Ben her birini ayrı ayrı seviyorum. En acımasız yorum yazan insanın içinde bile kendisinin de göremediği bir sevgi saklı olduğuna inanıyorum. Bir şeyler başarmak isteyen insanları bıraksınlar ki başarsınlar. Bu hayata bir kez geliyoruz o yüzden herkes ne istiyorsa onu yapsın ve yaşasın. Sevmek zorunda değiliz ama saygı duymak zorundayız. O zaman kimse bir şey yapmasın otursun boş boş olmaz öyle. Herkese çok ama çok teşekkür ediyorum çünkü bizler biz var olduğumuz sürece birbirimizi destekler ve severiz. İçimizde ki iyiliği ve paylaşımcı ruhu hiçbir şeye değişmeyelim.

Doğum tarihi: 12.09.1987

Burcu: Başak

En sevdiği huyu: Sempatik olmam

Sevmediği huyu: Agresif olmam

En sevdiği renk: Buz mavisi

En sevdiği çizgi film: Tom ve Jerry

Uğurlu sayısı: Yok

Uğurlu günü: Pazartesi

En sevdiği söz: İçimde tutup dert edeceğime yüzüne söylerim derdi olsun

Röportaj: Elif Hayvalı