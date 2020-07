Münür Yıldız ‘Üzerler’ Dedi

Merhaba Münür Bey nasılsınız?

Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız?

Nasıl geçiyor pandemi süreci? Korona virüsü sizi ve çevrenizi ne kadar etkiledi?

Herkes gibi benim için de çok zor bir süreçti ve hala uzantıları devam ediyor. Tam bir karantina uyguladım. Hiç sokağa çıkmadan alışverişimi bile sanal marketten yaptım. Ev, ev, ev. Hep evdeydim. Allahtan evde vakit geçirmeyi çok severim ama sıkılmadım dersem yalan olur. Uykudan uyan, kalk kahvaltı yap, yemek yap, yemek ye, pasta börek yap, ye. Çok ıstıraplı ve aslında komik bir döngüydü. Okudum, diziler izledim. Beste ve söz çalışmaları yaptım. Devamlı konserler izledim. Uyku düzenim karmakarışıktı ve mütemadiyen her boşluk yemek eylemi ile doluydu. Kiloları aldım ve klibe doğru da ölüm orucu gibi bir diyete girmek zorunda kaldım. Çok ıstıraplıydı. Bütün çevremde de durum aynıydı. Artık görüntülü tel görüşmelerinde bile herkes önünde bir sofra ile karşılaşıyorduk. İnşallah kontrollü bir normalleşme ile yeni yaşam biçimlerimize uyum sağlayacağız.

Hayırlı olsun. 10 Temmuz itibariyle yeni şarkınız ‘Üzerler’i karşımıza çıkardın. Çok güzel yorumlamışsınız. Yeni parçadan biraz bahsedebilir miyiz?

Öncelikle çok teşekkür ederim. Bu şarkı mayıs ayında klip hariç çıkacakmış gibi hazırdı. Tabii ki erteledik her şeyi. Ancak nereye kadar sorusu harekete geçmem gerektiğini hatırlattı. Üretmeye ve bunun heyecanına alışık bir insan için beklemek çok zordur. Çok sabırsızdım. hele ki bir sürü insanın emeği ile hazır halde bekleyen ve kalitesinden, alacağı beğeniden emin olduğunuz bir şarkı için beklemek çok zordu. İlk adım sonrası çorap söküğü gibi geldi. Önce hazır olan şarkımızın üzerinden tekrar tekrar kontrol amaçlı geçildi. Klip için toplantılar yapılıp, detaylar oluşturuldu. Bir bakmışım fotoğraf çekimi oydu buydu derken klip çekilmiş ve montajdayız. İşte o an bir an evvel dinleyici ve izleyici ile buluşma sabırsızlığı tavan yapmış. Çok şükür her şey yolunda gitti.ve şarkımızla klibi sevenlerimizin beğenisine sunuldu.

Şarkının sözlerine baktığımızda çok anlamlı duygu dolu sözleri var. Peki şarkıyı söylerken sizi en çok etkileyen kısmı neresi oluyor?

Çaresi varsa, şimdi söyle öyle kolay söküp atamıyorum. Duygular iz bırakır. Çabuk değişen duygular yapay geliyor. Sanırım kişiye göre değişiyor. Ama ben yoğun ve gerçek yaşarım ve çabuk atlatamam. Onun için sözlerin bu kısmı benim için etkileyici.

Kimlerin emeği var şarkıda?

Sözler Ferhat Yaşrin, Beste Esad fidan ve Ferhat Yaşrin, düzenleme ise yine Esad Fidan a ait.

Klip çekimleri nasıl geçti?

Çok hareketli ve eğlenceliydi. Artık ekip birbirimize çok alıştığımız için biz bize gibi bir durum söz konusu. Hepimiz çok samimi ama çok saygılı ve ortak çalışmanın hazzını seven insanlar olduğumuzu gördük. Kemikleşmiş bir ekip olduk. Sette çalışan hepimiz için aynı durum geçerli. Birbirini çok iyi anlayan insanlar bir araya geldiğinde güzel işler çıkıyor. Bunun hazzıyla da çok eğleniyoruz. Evet çok yoruluyoruz ama değiyor.

TÜRK SANAT MÜZİĞİ ENGİN BİR DENİZ, BENİMDE BU DENİZDE BİR AVUÇ SUYUM OLSUN

Türk Sanat Müziğini her fırsatta çok sevdiğin söyleyen Yıldız, “Canlı sahnelerimde mutlaka TSM şarkılarına yer veriyorum. Ve bu konuda doğru okuma ve repertuar oluşturma açısından çok çalışıyorum. Hakkını vererek okuma taraftarıyım. Bir TSM şarkısı okuyacaksam makamından bestekarına söz yazarından ilk okuyanına kadar araştırıp, ilk kayıtları bile dinliyorum. ‘Hah işte şarkının has hali bu’ dediğim haliyle yazıldığı duyguyu yakalayarak okumayı prensip edindim. TSM çok engin bir deniz ve bu denizde bir avuç suyum olsun çok isterim. Tabii ki böyle bir çalışma hep hayalim. Ama kusursuzu yakaladığım anda atacağım bir adımdır” şeklinde konuştu.

Gündüzümde Albüm yapan sanatçı kalmadakilerde Best Of yapmayı düşünür müsünüz?

O günler için daha önümde çok yol var. Böyle bir çalışma bence her şarkıcının hayalidir. İnşallah diyelim.

Kaç ayda bir single çıkarmayı düşünüyorsunuz?

Ben yaptığım işin arkasında durmayı seven bir yapıya sahibim. Bu da sürekliliği sağlayarak mümkün. Öyle 2-3 senede bir şarkı yapayım durumunda değil kafam. En fazla 5 veya 6 ayda bir bir önceki çalışmamın üzerine katarak kendimi geliştirip şarkıcılığımı bir üste taşıyarak üretme taraftarıyım. Çünkü yapım hem kendimdeki hem de yaptığım işteki artıları hemen sevenlerimle paylaşmaya çok yatkın. Bu benim kendimle yarışım. Kendime olan saygım da kimseyle kendimi kıyaslamadan kendi yolumda hep ileri yürümek. Herkes kendine göre nasıl iyi ise ben de kendimce en iyisiyim. Ve daha iyi olacağım. Bunun için de 5-6 ay ara iyidir. Daha uzarsa bu ara ben mutsuz olurum. Üretirsem mutluyum, mutluysam daha azimliyim ve azim varsa başarı kaçınılmazdır.

"Sen De Bizdensin" parçasını sevenlerinize sunmuştunuz. Çok güzel bir parçaydı. Ondan kısaca bahsedebilir miyiz?

Sen de bizdensin çok içime sinen bir cover çalışmaydı. Spontane gelişti. Sevgili Caner Tepecik ile fikir alışverişi esnasında birden çok güzel olur deyip, sevgili Mansur Ark ile görüşüp start verdiğimiz bir çalışmaydı.

Televizyona bir program yapmayı düşünüyor musunuz?

İşte o durum benden biraz uzak. Aslında utangaç bir yapıya sahibim. Olsa nasıl olur onu da bilemiyorum. Yine de neden olmasın diyelim.

Moda’yı takip eder misiniz? Kıyafetlerinizi kendiniz mi seçiyorsunuz yoksa modacınız mı? Kıyafetlerde en çok hangi rengi severseniz?

Styling yaparken kendime güncel modaya göre hiç hareket etmedim. Tabii ki güncel moda hakkında bilgim oluyor. Ama özellikle takip edip uygulamıyorum. Her zaman sahne de dahil kıyafetlerimi kendim seçip giyiniyorum. Bu konuda çok da takdir topluyorum. Sahnede siyah ve koyu renkler günlük kıyafetlerimde de koyu ve pastel renkleri seviyorum.

Çok kısa sizden bahsedelim istiyorum. Müzik hayatına nasıl girdi?

Müziğe olan sevdam çocukluğumda başladı. İyi bir dinleyici ve kendi kendine okuma denemeleri yapan bir çocuktum. İlkokul 5.nci sınıfta folklor çalışmalarıma başlayınca müzik daha da bir hayatımda yer edindi. Sonrası Anadolu Ateşi dans topluluğundaki profesyonel dans hayatımla birlikte bir baktım ki hayatımın en güzel zemini dans ve müzik. Tabii bu arada eş dost meclislerinde şarkı söylemelerim bu isteğimin perçinlenmesine neden oldu. Amatörce kendi kendime bu denemelerim yıllarca devam etti. Meğerse bu içimde yanan bir ateş ve en büyük tutkummuş. Bu böyle böyle sevgili ve çok kıymetli söz yazarı ve duayen Seda Akay ile bir sohbetimize kadar çok cesaret edemediğim bir durummuş. Her şey sevgili Seda Akay’ın ateşi alevlendirmesiyle onun öncülüğünde başladı. Şarkı araştırmaları, şan dersleri, sağlam bir ekip oluşturulması. Hepsi Seda Akay sayesinde başladı ve ilerledi. Bu yola çıkarken onun açtığı yol çok önemliydi. Her zaman ilk taşı koymak zordur. Sonrası çalışma, azim ve sağlam duruş. Benim ki şöhret olma hevesi hiçbir zaman olmadı. Ben iyi bir şarkıcı ve hatta şimdi söz yazarı ve besteci olmayı hedefledim. Kalıcı olmayı hedefledim. Her zaman arkamda donanımlı sağlam bir ekiple hep ileriyi hedefledim. Münür Yıldız olmayı hedefledim.

Ayrıca yorumcu kimliğinizin yanı sıra başka başarılı olduğunuz işler yapıyor musunuz?

Ben kendimi anlatmaya çalışırken hep kendim için; şarkıcı, aşçı ve artık söz yazarı ve besteci diyorum.

Enstrüman çalıyor musunuz? eğer çalıyorsanız müziğe katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Enstrüman çalmıyorum.ve müziğe çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Allahtan çok yatkınım bu konuya ve yeteneğim olduğunu da hocalarım söylüyor. Bu konuda çalışmaya başladım.

Günümüzde çok fazla yeni yetenekler var. Müzik piyasasını nasıl buluyorsunuz?

Evet yeni yetenek çokluğu günümüzde bir hayli fazla. Çok güzel bir şey. Ancak her yetenek ne yazık ki değerini bulamıyor. Bunun bir sürü nedeni var ama benim düşüncem biraz önce bahsettiğim gibi hedefin ne olduğu ile doğru orantılı. Tek hedef şöhret olmak ise bu göle maya çalmak gibi bir şey. Ya tutarsa durumu ama yetenek kişiye özeldir. Karakteristiktir. Yeteneğini sen olmak yerine başka birine benzemek için kullanırsan ömür boyu birinin benzeri olarak kalırsın. Kazara bir çıkış yakalarsan tek seferlik benzer olarak yakalarsın ve devamı gelmez. Bu nedenle yetenekli olmak tek başına yetmiyor. Dediğim gibi yetenekli çok insanın var olması çok güzel. Ama hedefler çok önemli. Bu yüzden ortam karman çorman. Bir bakıyorsun bir tarafta hakkıyla yeteneğini konuşturan ve asla kendini kolay şöhret olmaya yarayacak popüler tüketime dayalı yollara kurban etmeyen değerler var. Diğer taraftan popüler olmak için her şeyi göze alıp, her şeyi denemeye yatkın aslında yetenekli ancak şöhreti hedefleyen birileri. İkilem. Ben sadece Münür gibi sesi olan, Münür gibi yorumcu olarak şarkı okuyan Münür Yıldız olmak istiyorum ki diğerlerinden farklı bir yer edineyim bu yelpazede.

Peki sosyal medyanın bu kadar hayatımızın içinde olmasını doğru buluyor musunuz? Siz ne kadar aktif bir sosyal medya kullanıcısınız?

Her ne kadar doğru bulmasam da ne yazık ki her işimizin odak noktasında. Gerektiği kadar işimle alakalı iyi bir kullanıcıyım ama özelimin odak noktası olmasına izin vermiyorum. Sosyal medyayla nefes alıp, yaşayan biri değilim.

Yakın gelecekte ne tür projeleriniz olacak?

Yine kendimi kendim gibi ileriye taşıyacak tasarladığım projelerim var. Kendi yazdığım ve bestelediğim bir şarkım var yolda. Bu şarkı için çok heyecanlanıyorum. Çünkü aranjörler tarafından büyük beğeni gördü. Her dinleyen şarkıyla ilgili düzenleme hayallerinden bahsetti. Çok güzel bir duygu. Güven veriyor ve yenileri için kamçılıyor.

Sonrasında olay bir slow şarkı gelecek. Muhteşem duygular yüklü bir şarkı. Olay yaratacak eminim.ve böyle böyle devam edecek. Sonu yok. Ucu açık.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Artık yeni şekliyle normalleştiğimiz sağlıklı günler diliyorum. Sağlık ve mutlulukla şarkılar söyleyeceğimiz güzel günlerde buluşmak dileğiyle…

Doğum tarihi:12.12.1983

Burcu: Yay

Sevdiği huyu: Yumuşak kalpli oluşum

Sevmediği huyu: Fazla prensipli oluşum

Uğurlu sayısı: 3

Uğurlu günü: Salı

En sevdiği çizgi film: Sevimli kahramanlar

En sevdiği renk: Siyah

En sevdiği söz: Delisin

Röportaj: Elif Hayvalı