MiSS ANGEL OF TURKEY 2020 HEYECANI BAŞLADI!

HASRET DİLEK DELİER

Görselliğin ve kareografın büyüleyici olması ve yarışmanın sadece bir yarışma değil aynı zamanda eğitici ve öğretici bir okul niteliğinde olması başvuruda ilgiyi oldukça artırdı.

19 Şubat'ta Finali Ankara'da gerçekleşecek olan MISS ANGEL of TURKEY 2020 yarışması büyük bir heyecanla başvuru almaya devam ediyor. Başvurular 14 Aralık'ta son bulacak.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ve online başvuru alan MISS ANGEL of TURKEY 2020 yarışması'na ilgi giderek artıyor.

Online başvurusunu http://missangelofturkey.com/basvuru-formu/ 'dan ulaşabileceğiniz yarışmanın başvuru şartlarına ise; http://missangelofturkey.com/basvuru-sartlari/ sitesinden ulaşabilirsiniz.

Başvurularının ücretsiz yapılacağı MISS ANGEL of TURKEY 2020 yarışmasının https://www.instagram.com/missangelofturkey/ instagram adresinden de en son gelişmeleri takip etmeniz mümkün. Yüzlerce başvuru alan ve büyük ödülünde yer verildiği yarışmaya ilgi oldukça büyük. Genç kızların hayallerine karşılık veren yarışma şimdiden geleneksel olma yolunda ilerliyor. Gerek ünlü jüri üyeleri, gerek ünlü ses sanatçılarınında yer alacağı MISS ANGEL of TURKEY 2020 yarışması; çeyrek final, yarı final ve final etaplarıyla son bulacak.

Yarışmayı düzenleyen ve Türkiye'de sanat camiasında adını oldukça fazla söz ettiren iki ismi görüyoruz ve kendileriyle kısa bir röportaj gerçekleştirdik. Sevgili Abidin Özçelik ve Sevgili Erdinç Emre Eryılmaz.

Merhabalar, önce sizleri tanıyalım?

- Merhabalar, ben Abidin Özçelik İllüzyonistim. Organizasyonlar yapıyor sahne dolayısıyla deneyimlerimi otellerde, avm'lerde ve kültür merkezlerinde sergiliyorum.

- Merhabalar ben de Erdinç Emre Eryılmaz, müzisyenim. Aynı şekilde organizasyonlar düzenliyor bunun yanında konser veriyor ve sahneler düzenliyorum.

Sizi bir araya getiren unsur nedir?

- Bunun cevabını vermek gerçekten çok zor çünkü 17 yıldır bir aradayız ve bir arada sahne yapıyoruz.

Peki bu güzellik yarışmasından bahsedelim fikir kimden çıktı?

- Aslında fikir benden çıktı Erdinç 'de beni destekledi. Benim eksik kalan bazı yanlarımı tamamlayacağını düşünerek fikrimi ortaya koydum ve bu işe başladık. Çünkü benim kendi sahne kareografımı bile Erdinç yaparken böylesi bir güzellik yarışmasında başka kime güvenebilirdim ki.

Peki Erdinç bey sizin güzellik yarışmasında beklentiniz neler?

- Benim tek beklentim prestij. Işimizin güzel olması ve Türkiye'ye eşsiz bir proje kazandırma amacını taşıyorum.

Peki Abidin bey sizin güzellik yarışmasıyla bağlantınız nasıl gerçekleşti?

- Kadınları çok iyi anlayabildiğimi düşünüyorum ve bu düşünce beni bu yarışmayla bir şekilde yollarımı kesiştirdi ve şimdi bu noktadayız.

Yarışmanın ismi nerden geliyor?

- Bilirsiniz ki Angel "MELEK" demek ve bizim içinde her kadın bir çiçek olduğu kadar aynı zamanda bir Melek. Oturduk günlerce kafa patlattık ve Abidin'le beraber bu yarışmanın ismi "MISS ANGEL OF TURKEY" olmalı dedik.

Muazzam bir çalışma görüyoruz ilerideki hedefleriniz neler?

- Güzeli daha güzel yapmak istiyoruz. Böylesi bir proje hem turizm hemde prestij anlamında ülkemize değer katması niteliğinde çalışmalar sürdürme amacını taşıyoruz. Neden bu yarışma bir dünya markası olmasın? Bunun için bir engel yok ve yapabileceğimize elbetteki inanıyoruz.

Sizin yarışmanızın diğer yarışmalardan ayıran özelliği nedir?

- Miss Angel sadece bir yarışma değil aynı zamanda eğitici ve öğretici bir okul, bir modellik okulu ve biz bu okulu en değerli zirvesine ulaştırabileceğimize inanıyoruz. Gençliğimiz ve heyecanımızın vermiş olduğu inanç ve sahne deneyimlerimiz bu heyecana ortak olabilecek insanlarla bizi karşılaştıracağına inanıyoruz.

Yaptığınız bu iş sizin kendi mesleğinize zarar vereceğine inanıyor musunuz?

- Ben inanmıyorum çünkü müzisyenim ve bu işin temelinde kareograf ve müzik var ve ben bu temeli doğuştan kazanmış biriyim. Bu iş evet bana birşeyler katacak belki ama ben bu işe daha çok şeyler katacağımı biliyorum.

Peki Abidin bey siz, sizin mesleğinize zarar verir mi?

- Illüzyon yüzyıllardır var olan bir meslek bir sanat bir oluşum. Illüzyonun en önemli noktası hayalperest olmaktır. Ve ben bana zarar vermesi bir kenarda dursun hayalimi ortaya koyacak bir işin içinde olduğumu bile düşünmekteyim. Çünkü bir güzellik yarışması organizasyonunda bir illüzyonistin neler yapabileceğini asla tahmin edemezsiniz. Işte işin en güzel ve çekici yanı da bu. Sürprizlere her zaman açık olun çünkü gözlerinize inanamayacağınız bir güzellik yarışması sizi bekliyor olacak.

Ankara'da çok fazla güzellik yarışması duymadık belki yapılıyor ama çapı küçük olduğundan ses getirmedi siz ses getirebilecek misiniz?

- Yakında televizyon programlarında ve gazetelerde bu yarışmadan bahsedildiğinde aslında ne anlatmak istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Biz para kazanmak için değil Türkiye'ye proje kazandırmak için bu yarışmanın başını çekiyoruz. Ve bu yarışmanın geldiği nokta bizden çok hepimizi mutlu edecek.

İddialı bir ikilisiniz gelecekte daha çok proje bekliyor mu bizi?

- Biliyorsunuz ben müzik camiasında önemli yer eden bir isim haline geldim ve bu ismi doğru şekilde kullanmak gerek. Yaptığım her adımı takip eden bir magazin camiası var ve bu camiaya doğru projeler kazandırmak boynumun borcu. Destekçilerim olduğu gibi mutlaka sizde bilirsinizki rakiplerimde var ve ben rakiplerime daima arkadan değil önden bakan taraf olacağım. Herkes en önde kimin olduğunu bilmeli.

Yarışmanın güzellik yarışmasından öte bir organizasyon olduğunun sinyallerini veriyorsunuz doğru mu?

- Elbette. Böylesi bir ikilinin bir araya gelip normal bir güzellik yarışması ya da normal bir organizasyon olmasını beklemek olamazdı zaten. Bilirsiniz ki illüzyon sahnelerimde de normalin üstü olağan dışı duruşlar sergiliyorum ve böylesi bir organizasyonda da sizleri nelerin bekleyeceğini asla tahmin edemeyeceksiniz büyük sürprizler gerçekleşecek. Beklentilerinizi yüksekte tutmanızda fayda var.

Başvuru yapmak isteyen kızlarımız neler yapması gerekiyor?

- Öncelikle @missangelofturkey instgram adresimizden paylaşımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında www.missangelofturkey.comadresimizden güncel haberleri bulmaları mümkün. Başvuru içinde http://missangelofturkey.com/basvuru-formu/ formunu doldurmaları yeterlidir.

Herhangi bir başvuru noktanız mevcut mu?

- Şu anda sokaklarda ve AVM’lerde standlarımız kurulu ve buralarda da yüzyüze başvuru noktalarından yapabilirler. Ama online başvuru sistemimize de internet sitemizden ulaşabilirler.

Size başarılar dileriz ortak söylemek istediğiniz bir şey var mı?

- Gökyüzüne bakın ve yıldızları izleyin. Size bakan gözleri gördüğünüzde asıl neden niçin varoluşunuzu hatırlayacaksınız, teşekkür ederiz.