Merve Gündoğdu’yu Yürekten Kutluyoruz

Merve’ciğim merhaba nasılsın?

Teşekkür ederim Elif Hanım, çok iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir.

“Kutla” isimli güzel şarkınla karşımıza çıktın. Şarkı senin kaleminden dökülmüş, var mı bir hikayesi?

Bu şarkım bir yaşanmışlık değil, yaşanmamışlığa karşı kurulan bir hayalin şarkısı. Kötü bir duygu durumundan iyiye doğru evrilen bir ruh haline dönüşmeye duyulan özleme yaptığım şarkıdır. Ama anlatmaya değer asıl hikayesi, hedeflediğim kariyerime ulaştığımda “yola çıktığımda attığım ilk adım şarkımdır” dediğimde anlam bulacaktır.

"Önce Kendini Kutla"

Bence bu zorlu varoluş mücadelesinde çabalayarak düzlüğe çıktığımız tüm zamanlar için her daim kendimizi kutlamalıyız. Yani kendimizi kutlamak için büyük zaferler kazanmayı beklemeye gerek yok ki. Hayatta iyi, temiz, doğru ve dürüst kalmayı başarıp, böyle yaşayabildiğimiz her an kutlamaya değer.

Şarkının sözü ve bestesi sana ait. Peki kimlerin emeği var şarkıda?

Bu şarkının ortaya çıkmasındaki en büyük emek kendi hayal dünyamındır. Bu dünyayı bana bahşeden Allah’a da teşekkürüm sonsuzdur. Bunun dışında şarkının aranjesinde ve enstrüman kayıtlarında yer alan müzisyenlerin emeği büyüktür.

Şarkının klibine değinelim istiyorum. Çok güzel bir klip olmuş, ki sen oyunculukta yaptın. Klip çekimleri nasıl geçti?

Çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz ne mutlu bana. Doğallık insanda yapay durmayan tek estetiktir. Bu sebeple klibin sade, samimi ve doğal olmasını istedim. Çekimler başta yönetmenlerin ve tüm ekibin desteğiyle kolay, enerjik ve eğlenceli geçti. Ayrıca klipteki küçük dostumun varlığı da çekimler süresince beni çok motive etti.

Klibin en büyük güzelliği “Bobi” olsa gerek. Çünkü klipte oynattığın Bobi adlı köpek geçmiş hikayesi ile bizleri hüzünlendiren bir çocuk. Bir zamanlar maalesef ki parayla satın alınıp sonra sokağa terk edilmiş ve sonra sizlerin sayesinde güzel bir yuvaya kavuşmuş. Bobi’den biraz bahseder misin?

Kesinlikle doğru. Bobi harika bir rol arkadaşı oldu. Sizin de belirttiğiniz gibi, büyük paralar karşılığı satın alınarak sonra hevesleri geçince kaderine terkedilmiş bir can. Sokakta bir süre yaşam savaşı vermiş ve bu savaştan da tek gözünde belirli bir görme kaybı ile kurtulmuş bir can. Çok şükür şu anda sahiplendirildiği için güven ve sevgi ile yaşayacağı bir aile ile beraber. En büyük dileğim sokaklardaki ve barınaklardaki tüm canların sıcacık bir yuva bulması.

“Her tıklanma bir mama” sloganı ile yola çıktın. Albümün dijital gelirlerini sokak hayvanlarına bağışlıyorsun. Bu birçok sanatçıya da büyük örnek olmalı ne söylersin?

Hayvanlar konusu yıllardır süregelen, hayvanseverler tarafından devamlı bir mücadele halinde olunan kanayan yaramızdır. Ben zaten sokaktaki canlara her zaman bireysel olarak yardım ediyordum. Hem bu şekilde de katkım olması için, hem de toplumda duyarlılığın artması adına şarkımın dijital gelirlerini bağışlayarak örnek olmasını istedim. Aslında sadece sanatçı olarak değil, bu gibi yardım konularında herkesin insan olarak birşeyler yapması gerekir. Benim de 4 yıl önce sahiplendiğim bir köpeğim var. İmkanlar ve şartlar doğrultusunda sadece hayvanların değil, tüm canlıların hayatlarına dokunabilmek çok önemli.

Biraz çocukluğuna değinelim istiyorum. 12 yaşından beri söz ve besteler yapmışsın. 150’nin üzerinde şarkın olduğunu duyduk. Ve bu şarkıları birbir çıkarmaya başlıyorsun. Neden bu kadar çok bekledin?

Evet, yıllardır yazıyorum. Bir sürü hikaye biriktirdim ve şimdi hikaye anlatıcılığı yapmaya geldim. Hali hazırda üretmeye de devam ediyorum. “Neden bekledim” sorusu beni hem üzen, hem de düşündüren bir soru aslında. Çok zaman önce başlayabilecekken bu kadar ertelemek kayıp gibi hissettiriyor, üzülüyorum. Ama düşününce de her nasibin yazılmış olan vaktine esir olduğunu anlıyor ve doğru zamanın bu zaman olduğuna inanıyorum. Çünkü bu zaman içinde müzikal anlamda da kendimi geliştirerek bugüne hazırlanmış oldum aslında.

Şarkılarını vermek istediğin bir ünlü var mı? Ya da ileride böyle proje düşünüyor musun?

Herşeyde olduğu gibi müzik de paylaşıldıkça kıymetli. O yüzden şarkılarımı vermek istediğim özellikle bir isim değil, bir çok isim var. Her zaman daha geniş bir kitleye sahip olmayı hedeflediğim için, şarkılarımı yaparken söz ve beste çeşitliliğini esas alıyorum. Bir çok sanatçının tarzına uyacak şarkılarım var. Diliyorum ilerleyen zamanlarda benim şarkılarım onların sesinde hayat bulacaktır.

Daha önce tiyatro oyunculuk eğitimi aldın. Yeni bir film, dizi ya da tiyatro oyunu teklifi gelse böyle bir projede yer alır mısın?

Akademi 35,5’da sahne sanatları ve temel oyunculuk eğitimi aldım. Elbette önceliğim müzik ancak beğendiğim ve aklıma yatan bir proje olursa oyunculuğu da düşünüyorum.

Youtube’da birçok akustik şarkıyla bizleri buluşturuyorsun. Nasıl gidiyor kanal ve şarkılar?

Akustik çalışmalarımı Dark’n Dark Music Youtube kanalından çıkardık. Kendi youtube kanalımı henüz yeni açtım. Birkaç şarkımı yükleyerek başladım. İlerleyen zamanlarda kanalımda gerek kendime ait, gerekse söylemekten keyif aldığım şarkıları paylaşmaya devam edeceğim.

“Maske”, “Sevmeyeceğim” şarkılarının demolarıyla karşımıza çıktın. İleride bu şarkıları albüm şeklinde çıkarmayı düşünür müsün?

İkisini de dinleyicilerin tepkilerini ölçmek için paylaştım. Dinleyiciler tarafından çok sevildiler. İleride bu iki şarkıma da albümümde yer vereceğim. Aldığım tepkilerden yola çıkarak söylüyorum. Özellikle “Maske” isimli şarkım bu yaza damgasını vuracağa benziyor.

Örnek aldığın bir isim var mı?

Sanatlarından etkilendiğim isimler var. Sezen Aksu, Yıldız Tilbe, Sagopa Kajmer ve Bendeniz’in şarkıları, yorumculukları müziğim adına duygularım ve kalemimde tesirlidir.

Her geçen gün artan yeni şarkıcılar hakkında neler düşünüyorsun?

Şarkıcılık gerçekten müzik yapan ve hobi olarak müzikle uğraşanlar olarak ayrılmalı diye düşünüyorum. Sesi, yorumu, sazı, sözü dinlenilebilir yetenekli tüm yeni şarkıcıların bu piyasada kendilerine yer bulmalarını, dinleyicilerine güzel şarkılar sunarak devam etmelerini can-ı gönülden diliyorum.

Peki, sosyal medyanın hayatımızın bu kadar içinde olması sence doğru mu? Sen sosyal medyayı ne kadar aktif kullanıyorsun?

Artı ve eksileri var muhakkak. Doğru amaçla kullanıldığı sürece insanların her alanda birbirleriyle kolayca iletişim kurabilmeleri, istedikleri herşeye erişebilmeleri açısından faydalı. Kendini, yaptığın işi daha geniş kitlelere tanıtabilmek adına büyük bir aracı fakat bu platformda herşeyin hızlı tüketilmesi ve kalıcı olmaması da söz konusu. Yani rağbetlerin anlık olarak artıyor ya da azalıyor olması büyüyü bozabiliyor. Ben de işim gereği sosyal medyayı aktif kullanıyorum. Bu sebeple şu an için en etkili iletişim araçlarından biri sosyal medya.

Yakında ne tür projeyle bizlerle olacaksın?

Yakın bir zamanda duygusuna çok güvendiğim bir şarkımı çıkarmayı planlıyorum. Bu şarkımda, sesini ve yorumunu kendime yakın bulduğum bir isimle düet de yapabiliriz. Netleşene kadar şimdilik sürpriz olarak kalsın.

Son olarak okuyucularımıza ne söylemek istersin?

Sevgili Önce Vatan gazetesi okuyucularına girmiş bulunduğumuz yeni yıl içerisinde sağlıklı, mutlu, güzelliklerle dolu günler diliyorum. Umutla, iyilikle, sevdikleriyle ve şarkılarla kalsınlar. Bizleri takipte kalmaya da devam etsinler...

Doğum tarihi: 18.07.1988

Burcu: Yengeç

En sevdiği huyu: Merhamatli olmak

Sevmediği huyu: Sabırsız olmak

En sevdiği renk: Siyah ve Yeşil

Uğurlu sayısı: 8

Uğurlu günü: Cuma

En sevdiği söz: Cesaretin bittiği yerde esaret başlar

Röportaj/ Söyleşi: Elif Hayvalı

Fotoğraf: Edanur Külahçı Hayvalı