Meral KONRAT: BENİM İLK KORKU FİLMİM

RÖPORTAJ: Habib BABAR

Sanat dünyasına üniversite yıllarında yer aldığı reklam filmleriyle ‘merhaba’ dedi Meral Konrat… Sonra ardı ardına rol aldığı sinema filmlerindeki başarısıyla ödülden ödüle koştu… Hanımefendi kişiliğiyle milyonların gönlünde taht kurdu ünlü oyuncu… 1993 yılında Azerbaycan’da çekilen ‘Tahmina’ isimli filmle Azerbaycanlıların starı haline gelen Meral Konrat, oyunculuğun yanı sıra TV program sunuculuğu, şarkıcılık, senaristlik ile de şöhretine şöhret kattı… Uzun bir süredir setlerden uzak olan Konrat, ‘Huzur Evi Ketum’ isimli korku filmi için kamera karşısına geçti. Çekimleri Erdek’te devam eden filmin yapımcılığını Ekinar Yapım’ın adına Emre Bozkurt ve Erhan Fırat üsteniyor. İlk kez bir korku filminde oynayan Meral Konrat,’Hayranlarım benim sinemayı bıraktığımı düşünüyordu. Benim filmlerde yer almamamın tek sebebi menajerimdi. İşini hakkıyla yapan yeni menajerim ile büyük başarılara imza atacağız’ diyor. Sette buluştuğumuz ünlü oyuncuyla neler konuştuk neler… Haydi buyurun sohbetimize…

UZUN BİR ARADAN SONRA SİNEMA FİLMİYLE HAYRANLARINIZIN KARŞISINA ÇIKACAKSINIZ NELER SÖYLEYECEKSİNİZ?

Evet maalesef öyle oldu… Çok uzun bir süredir setlerden uzaktım. Bazı kişiler Meral Konrat oyunculuğu mu bıraktı diye düşünmüş olabilir. Ancak ben oyunculuğu asla bırakmadım. Sadece menajer gazabına uğradım. Manejerim beni sunuyor sanmıştım. Ancak öyle bir şey olmamış. Onunla ilgili konuşmak isteniyorum. Menajerimi değiştirdim, şimdi Ayşe Ağırgün ile çalışıyorum. Onunla başlamam ile birlikte projeler gelmeye başladı. Ona çok teşekkürler ediyorum. Bu sinema filmi de benim için inşallah güzel olacak. Uzun bir aradan sonra yeniden setteyim ve heyecanlıyım.

SENARYO BANA İLGİNÇ GELDİ

BU SİZİN İLK KORKU FİLMİNİZ Mİ?

Evet ilk kez bir korku filminde oynuyorum. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında başrolünü paylaştığım birçok film ve dizlerden ödüller aldım. Oyunculuk hayatım boyunca hiçbir korku filminde yer almadım. Proje gelince senaryo bana ilginç geldi menajerimin de etkisiyle oynamaya karar verdim. Korku adı üstünde… (Gülmeye başlıyor….) Filmde birlikte oynadığım çok değerli oyuncu arkadaşlar var. Onlarla keyifli bir şekilde çalışıyoruz. Çekimler tüm hızıyla devam ediyor.

PEKİ FİLMDEKİ ROLÜNÜZ NE, NASIL BİR KARAKTERE HAYAT VERİYOR SUNUZ?

Gülmeye başlıyor… Güzel bir soru ancak yönetmenimiz bu konu hakkında bilgi vermemizi istemiyor. Ancak şunu söyleyebilirim farklı bir Meral Konrat görebilir siniz… ‘Belçim’ karakteri… Dediğim gibi karakteri anlatamam. Onu izlediğinizde görebilr siniz. Gerçekten çok çok farklı bir Meral Konrat ile karşılaşacaksınız. Makyajım olsun, kendim olayım onun için sürpriz… Emre Bozkurt’un yönetmenliğini yaptığı bir birinden değerli oyuncuların yer aldığı filmin muhteşem bir film olacağına inanıyorum.

BEN SİNEMA, TİYATRO VE DİZİYE AŞIĞIM

SİNEMA, DİZİ, TİYATRO DESEK SİZİN İÇİN HANGİSİ AĞIR BASAR?

Siz bir üçlemeden bahsediyorsunuz… Üçüz gibi yani tiyatro, sinema ve dizi… Bunların üçü de bir biriyle kardeş. Düşünsenize 3 tane çocuğunuz var ve diyorsunuz ki bu çocuklardan hangisini seviyorsunuz? Yani hiç birini bir birinden ayırt edebilir misiniz ‘Hayır’ Benim içinde öyle. Evet yıllarca tiyatro yaptım. Uzun bir süre sonra ekrandasınız, kamera karşısındasınız, sinema filmindesiniz dediniz ya bu ara hiç boş durmadım ki çok fazla tiyatro oyunundaydım, turnelere çıktım. Yani o da sinemanın bir kolu, dizi de sinemanın bir kolu ve ben üçünü bir birinden ayıramıyorum. Üçünü birden aynı anda seviyorum. Yani hepsini çok seviyorum. Ben oyuncuyum Sinemaya da, tiyatroya da, diziye de aşığım.

MUHTEŞEM BİR EKİP İLE ÇALIŞIYORUM

HUZUR EVİ KETUM NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

O konuyla ilgili pek bilgim yok. Ancak ekip çok hızlı ve güzel çalışıyor. Çok başarılı bir ekip var. Genç bir yönetmenimiz var. Çok güzel bir görüntü yönetmenimiz var. Çok değerli oyuncu arkadaşlarım var. Yani set önü, set arkası, herkes çok iyi. Vizyona gireceği tarihi yapımcı bilir.

BAŞKA PROJELERİNİZ VAR MI?

Tabii… Başka projelerim de var. Şimdi bu sinema filmiyle başladık. Hemen arkasından 2 sinema projem var. Bu çekimler bittikten sonra diğer çekimlere geçeceğim. Bu arada bir de TV programım var.

TELEVİZYON PROGRAMIM BAŞLAYACAK

NASIL BİR PROGRAM OLACAK FORMATI HAKKINDA BİRAZ BİLGİ VERİR MİSİNİZ?

Programın adı ‘Meral Konrat Mutfakta’ olacak. Yani mutfakta olacağım adı üstünde… (Gülmeye başlıyor…) Ben ve konuklarım mutfakta ekranda olacağız. Program Cumartesi ve Pazar yan hafta da 2 gün ekrana gelecek. Bu filmin çekimleri bittikten sonra program için kamera karşısına geçeceğim. Yani yapımcı benim bu filmimin çekimlerinin bitmesini bekliyor. Diğer sinema filmi program çekimi ard arda… Anlayacağınız sanat dünyasına yıllar sonra hızlı bir giriş yapıyorum.

FİLM TAM OLARAK NEYİ ANLATACAK?

Erdek'te yerel gazeteci olan Meral'in en büyük hayali roman yazarı olmaktır. Gazetede çalıştığı bir gün, Erdek'teki bir huzureviyle ilgili araştırdığı haberler sonrasında şüpheli ölümlere denk gelir ve huzureviyle ilgili detayları öğrenmek üzere işin peşine düşer. Huzurevine yaptığı ziyarette kendisini, huzurevinin eski hemşiresi Belçin karşılamaktadır. Üç günlük bu kısa ziyaretin, kendisi için yeni bir başlangıç noktası olacağını düşünen Meral, huzurevinin ‘Ketum'un mabedi olduğunu öğrenecektir… Eeee gerisi sinemada olacak… Benden bu kadar tüyo yeter…(Kahkaha atmaya başlıyor…)

Bu güzel sohbetiniz için çok teşekkürler Meral hanım… Sizi uzun bir aradan sonra yeniden ekranda ve beyaz perdede görmek bizleri de inanılmaz mutlu edecek. Başarılarınız daim olsun…

Benim için en değerli insanlardan birisiniz Habib bey. Ben sizi gerçekten çok seviyorum. Her zaman çevremdeki herkese bunu söylüyorum. Çünkü her zaman sanatın ve sanatçının yanında oldunuz. Her zaman gerçek anlamda haber yapan bir kişiliğe sahipsiniz. İyi ki varsınız can dost Habib Babar…