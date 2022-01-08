Melihcan Ataklar

MELİHCAN ATAKLAR: HİÇ ACABAYA DÜŞMEDİM, YAPTIĞIM İŞTEN ZEVK ALIYORUM

RÖPORTAJ: GİZEM YILDIZ

Kendine özgü ses ve yorumlarınla kısa zamanda müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptın. Yan ve Sanrı şarkıların ardından Aşk Dense single ile yeni bir çıkış yakaladın. Bu şarkıyla ilgili nasıl geri dönüşler alıyorsun?

Beklediğimizin çok üstünde güzel yorumlar, dönüşler alıyoruz. Dinleyicimin beklentisini karşıladığım için çok mutluyum. Aslında yaptığımız her şarkı için dinleyicimizi göz önünde bulundurarak seçip, hissedip projelendiriyoruz. Bu serüvenin devamı da gelecek.

Şarkının güzel bir ritmi var. Aşk dense nasıl bir hikâyeden doğdu?

Bunun cevabını aslında en doğru şekilde söz yazarı ve bestecisi olan, Ara Akan ve Okyanus Topaloğlu’na sormak gerekir. Ama o kadar güzel bir şarkı yapmışlar ki ilk dinlediğimde şarkının hikayesini yaşamış gibi oldum.

YouTube da 1 ay içerisinde klibin izlenmesi 6 milyon izlenmeyi aştı. Şarkının kendini içine çeken başarısını neye bağlıyorsun?

Aşk Dense’yi dinleyen insanların kalbine, ruhuna işlendiğini ve hissettiklerini düşünüyorum. Türkiye olarak duygularımızı en üst noktada yaşayan bir toplumuz ve böylelikle bizim şarkıyı yaparken hissettiklerimizi aynı şekilde hissedebiliyorlar diye düşünüyorum. Başarıyı buna bağlıyorum ve dinleyen, dinlemekte olan herkese teşekkür ediyorum.

Kimseyi koymadım yerine, Bir sen varsın yangın yeri gönlümde” yarım bir hikaye mi yoksa kırgın bir hikayeyi mi anlatıyor?

Şarkıya baktığınızda iki yöne de çekilebilir ama benim için ikisini de değil bitmeyecek bir hikayeyi anlatıyor. Aşkın ölümsüzlüğüne inanıyorum.

İçindeki müziğin sesini ilk ne zaman duymaya başladın?

Müzisyen bir aileden geliyorum, doğduğumdan beri müziğin içindeyim. Ama ilk olarak 7 yaşımdayken babamın sahneye çıkmadan önce sürekli dinlediği Tarkanın 2003 yılında çıkardığı ‘Dudu’ şarkısına gitar çalmayı bilmediğim halde eşlik ederken ‘Teslim oldum sana bile bile’ kısmında ki akoru doğru basmam ile babam şok oldu ve müzik hayatım burada başlamış oldu.

Birçok müzisyene söz, müzik, arenje yapıyorsun. Hangi isimlerle çalışıyorsun?

Ozan Doğulu, Ece seçkin, İlyas Yalçıntaş, Sinan Güleryüz ve daha ismini sayamadığım birçok sanatçı ile çalışıyorum.

Kariyerine Ozan Doğulu’nun yanında başladın. O günlerin sana nasıl katkıları oldu?

Ozan Doğulu gibi bir müzik adamının yanında çalışmak paha biçilemeyecek bir tecrübe benim için. Ozan Doğulu’nun bana kattıkları saymakla bitmez. Minnettarım.

Müziğin içinde var olup, yeniden müzik yaparak yeni bir şeyler üretmek sana nasıl hissettiriyor?

Ürettiğim her şarkı benim ruh halimi yansıtıyor. Bu yüzden her şarkının benim için bir rengi vardır ve inanın beni o renkler çok farklı dünyalara götürüyor.

Eline mikrofonu aldığın zaman dünyaya kulakların kapanır mı? Müzik başladığında nasıl bir dünyanın içine girerseniz?

Şarkı söylemekten çok keyif alıyorum. Sahneye çıktığım an benim için her şey değişiyor ve sadece müziğin ritmine ve dinleyicilerime odaklanıyorum. Ve onlarla o anı yaşamayı seviyorum.

Çok genç yaşta şarkı söylemeye başladın. Çoğu insan ne yapmak istediğine yıllarca karar veremiyor. Sen yeteneğini kendin keşfedenlerdensin. Hiç acabaya düştün mü?

Hiç acabaya düşmedim, yaptığım işten zevk alıyorum. Mutluyum.

Şarkı yazmak, şarkı söylemek dışında yaptığın başka şeyler var mı?

İş olarak baktığımızda bunlar dışında başka bir işle uğraşmıyorum. Ama hobilerim var ahşapla uğraşmak, yeni bir enstrüman üretmek gibi.

Bundan sonra nasıl bir şarkıyla çıkmayı düşünüyorsun? Bir hazırlığın var mı?

Şu anda karar aşamasındayız. Bizi heyecanlandıran birçok şarkımız var. Ama yüksek ihtimalle Aşk Dense’nin hikayesinin devamını getirecek bir şarkı olacak.

Hayatta seni anlatan bir şarkı seç desem, bu hangi şarkı olurdu?

Sezen Aksu - Güvercin

Yeni Çağrı Gazetesi’nden alıntıdır.