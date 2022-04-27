MELDA’YLA HAYDİ ÇOCUKLAR

Melda Hanım masal terapistliği – yazarlık ve kişisel gelişim uzmanlığından sonra şimdi de çocuklar üzerine hazırlanmış bir program yayına girdi. Nerden çıktı bu proje?

“Her şey çocuklar için” sloganıyla çıkınca her şeyi çocuklar için yapmaya adıyor insan kendisini sanırım. Tüm çocuklar eşittir ve her çocuk aynı sevgiyi, ilgiyi, özeni hak ediyor. Ben de elimden geldiği kadar çocuklarla farklı alanlarda atölyeler, etkinlikler yapıyorum. Ulaşamadığım çocuklara da bu kanalla ulaşabilmeyi umut ettim.

Programın sunucusu sizsiniz. Peki, programı hazırlayan, kurgulayan kim?

Evet program sunucusu benim. Çocuklarla aynı ortamda olmaktan sonsuz bir huzur ve keyif alıyorum. Programı yazan ve kurgulayan da benim. Tamamen özgün içeriklerle çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu tüm gereksinimleri göz önüne alarak tasarladım.

Program içeriği ile ilgili bize biraz bilgi verir misiniz?

Tabii ki. Programda asıl amaç kitap sevgisini aşılamak ve masalların çocuklar üzerindeki yadsınamaz etkisini göstermek. Eğlenirken, öğrenmelerini sağlamaktı. Z Kuşağı çocuklar dijital çağda yaşamalarına karşın kitap okumayı erteleyen ya da okumak istemeyen çocuklara farklı yönleriyle sevdirmeye çalıştım.

Programda neler var?

Programda yok yok. Masal anlatıyor, animasyonla masalı zenginleştiriyoruz. Ardından masal terapi yaparak çocukların iç dünyalarının dışa vurumunu sağlıyoruz. Spor yaptırıyor, kaybolan masal sembollaerini parkur yarışmalarında bulmalarını sağlıyoruz. Bilgi yarışmasıyla bilgileri tazeliyor yemek yarışmasıyla sağlıklı yiyecekler yapıyoruz.

Bunların hepsini çocuklarla mı yapıyorsunuz?

Evet. Çocuklar için yapıldı zaten program.

Sanırım ülkemizde bu şekilde bir program hiç yapılmadı.

Zaten böyle bir açığın olduğunu hissettiğim anda sıvadım kolları. Çocuklar geleceğimizdir. Asıl yatırım onalar yapılmalı. Tv programlarında sadece animasyonlar var. Çocuklarımızı eğlendirecek, harekete geçirecek ve şevklendirecek, sosyal olmasını sağlayacak program maalesef ki yok-tu. Ama artık var.

Çocuklarla ve ebeveynlerle sıcak bir bağ var aranızda. Sizi çocuklar çok seviyor. Bunun sebebi ne sizce?

Sanırım çocuk ruhum. Bir tarafımı hiç büyütmedim bu da onlarla doğru iletişim kurmama sebep oluyor galiba. Ayrıca çocukların zihin yapısına hayranım. Yaratıcılıklarına, özgüvenlerine, hayata bakış açılarına ve bilinçaltlarına hayranım.

Sanırım sizin bir eğitim ve danışmanlık merkeziniz var. Orada neler yapılıyor hocam?

MELDA ZİREK ACADEMY Tamamen kişinin kendisinin en iyi halini inşa edebilmesi için kuruldu. Eğitim merkezimizde eğitmen yetiştiriyoruz ve franchise ile kendi kişisel gelişim merkezlerini açmalarına destek oluyoruz. Yani eğitmen yetiştiriyoruz. Ayrıca Nlp Trainerım bu da ülkemizde çok az kişide var. Bu sayede NLP uzmanlığı , koçluk eğitmeni de yetiştirebiliyoruz. Kişi kendisini yenilerken ve bilinçaltını kodlarken bir yandan da meslek sahibi oluyor.

Meldayla haydi çocuklar tv programına çocuklar kayıt yaptırabiliyor mu?

Elbette. Melda zirek insatgarm hesabımdan takipçi olarak dm den bilgilerini bırakabiliyorlar. Elemelerde çocuklarımıza ulaşıyoruz.

Başarılarınızın devamını diliyoruz.

Çok teşekkür ederim.