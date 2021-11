Başarı bir durak değildir, daima ileriye giden yolculuktur

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Aziz Karataş ile Bir Çay Söyleşisi adlı köşemizde çok değerli bir konuk aldık. “Hedeflerimiz bizi hep bir sonraki durakta beklemeli. Başarı bir durak değil. Başarı, aldığımız takdirler neticesinde mutluluğun hazzını aldıktan sonra devam etmektir” diyen başarılı sanatçı Mehmet Şah Dicle ile önceki gün bir araya geldik ve sizler için çok özel bir söyleşiye imza attık.

Mehmet Şah Dicle kimliğinin oluşum sürecini bizlere anlatır mısınız?

Çok küçük yaşlarda Batman’dan İstanbul'a gittim. Daha 12 yaşlarındaydım, İstanbul’a gidip işportacılık, seyyar satıcılık yaptık arkadaşlarla birlikte. Bu işleri yapmak zorunda kaldım maddi imkansızlıklardan dolayı. Ama içimde her zaman müzik vardı. Ben de bu yeteneğimi bu ruhumu dışa aktarmak istedim. Her zaman bu hayalimi gerçekleştirmek istedim. Ve yavaş yavaş İstanbul’da iş hayatımı devam ederek türkü kafelerde, barlarda ufaktan sahne almaya başladım. Oradan hayallerime ulaşacağımı her zaman düşündüm ve başlangıç orada oldu.

Her şeyin en başına dönecek olursak müzik hayatınızın başlangıcı olarak nitelendirdiğiniz ve sonrasında gelişen süreci bize anlatır mısınız?

Şimdi bu süreçte İstanbul’da hem hayat mücadelesi devam ederken hem de müzik aşkı içimde alevlenirken askerlik döneminden sonra ben memleketime döndüm. Annem, bana dedik ki seni evlendireceğiz. Askerlik hayatın bitti şimdi sivil hayatın başladı dedi. Ama benim bir yerde bir aşkım var, müzik aşkı. Biz de bir miktar para biriktirmiştik gurbette. Annem dedi ki oğlum senin evlenmen lazım. Ama ne yapmak istiyorsun, sen daha iyi karar vereceksin hayatınla ilgili. Ben de dedim ki anne eğer bana bırakırsan ben biraz düşünmek istiyorum. Eskiden bizim buralarda mahalle arasında yöresel düğünler yaygındı. Bir gün gittim bir müzik ekibini izledim orada. Ekip müzik çalarken ben dedim ki ya ben bunlardan daha iyi çalar ve söylerim. (Gülümsüyor) ve o an bu işi yapmaya karar verdim. Hayatımın dönüm noktası da o an verdiğim bu karar oldu. Ve evlenmek için biriktirdiğim parayla gidip ses sitemi aldım. Ve müziğe o şekilde başladım ve sonra düğünlerde ve özel gecelerde sahne almaya başladım. Ben müziğe o kadar aşıktım ki o zamanlar Batman'ın ilk kanalı olan Kanal 72 TV’den ilk teklif geldiğinde heyecandan yerimde duramıyordum. Ve heyecanımı bastırmak için de sürekli şarkılar okurdum. Sonra benim kardeşlerim bana yetişti. Şu an müzik hocalığı yapıyorlar. Ahmet Dicle, Edip Dicle hem stüdyoda hem beste yapımında bana çok yardımcı oldular. Müziğimi çok özgün ve rahat bir şekilde yaptım. O dönem imkansız olan her şeyi imkana çevirdik. Ailemin bana destek olması kariyerim için çok önemliydi ve sağ olsunlar desteklerini hiç esirgemediler. Bir çok Televizyon programı yaptım, şov programı yaptım, konserlerde sahne aldım. Dışardan bir çok sanatçı getirdik Batman’a 120’ye yakın bestelerim var şu anda. Önümüzdeki birkaç konserden sonra yavaş yavaş şarkılarımıza klipler çektireceğiz.

Sizi müziğe özendiren şeyler nedir?

Benden önce abim bu işi yapıyordu. O zamanlar yasaklar vardı. 1990’lı yıllardı. O zamanlar ben çok küçüktüm. Abim gidiyordu ben de gizlice onu izliyordum o zamanlarda da benim içimde vardı böyle bir heves. Müzik aşkı bana doğuştan verilmiş bir içgüdüydü sanki öyle hissediyordum hep. Yolda yürürken, bir iş yaparken sürekli şarkı söylerdim. Ve bu en sonunda benim mesleğim oldu. Şu anda müzikten başka hiçbir iş yapmıyorum.

Müzik dünyasındaki soluğunuzu neye borçlusunuz? Bu olmasaydı sanatçı olamam dediğiniz bir şahıs ya da olay var mı hayatınızda?

Dediğim gibi içimdeki hislere güvenerek, yüreğimdeki müzik aşkına güvenerek bu işe başladım. Bir hayalim vardı onu gerçekleştirdim. Şimdi daha büyük bir hayalim var eğer Allah izin verirse ve yaşımız da yeterse bu müziği daha çok ileriye taşımak istiyorum.

Sizce sanatçıların toplumda ki görevleri nelerdir?

Sanatçı dediğin üretici olmalı. Sürekli üretip kitleye en güzelini sunmalı. Günümüzde şu anda internet ve sosyal medya çok yaygın insanlarımız doğru şeyleri hemen ayıklayabiliyorlar. Yanlışı da eleyebilirler. Bu fulyada tutturabilmek için, kalıcı olmak için sürekli üretmek lazım ve göz önünde olmak lazım, yenilikçi olmak lazım, halkın nabzını iyi almak lazım. İşini adabıyla, edebiyle yapmak lazım. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum, sanatçı dediğin topluma örnek olmalı topluma öncelik etmeli.

Şarkı yazma ritüelinizden bahseder misiniz? Örneğin hangi ortamda, hangi materyallerle, nasıl bir coğrafyada yazmayı tercih ediyorsunuz?

Şimdi şarkı yazma şöyle bir duygu. Siz bir ortamda oturursunuz orada konuşmalar sırasında herhangi bir cümle alırsınız, yalnız kaldığınızda aniden bir şeyler gelir dilinize ben bunları hemen kaydedip doğru zamanda da bu kelimelerden şarkı türetebiliyorum. Şöyle söyleyeyim, ne kadar okursanız ne kadar gezerseniz ne kadar dinlerseniz o kadar kendinizi iyi yetiştirirsiniz. Ben her kesimden sanatçı dinlerim. Feyz aldığım almadığım herkesten bir şeyler almaya bakarım. Çok kitap okurum. Ve bana göre çok okuyan sanatçı diğer sanatçılarda göre her zaman bir basamak öndedir.

Bir sanatçı olarak dinlediğiniz ve beğendiğiniz sanatçılar kimlerdir?

Şöyle sıralamak istiyorum; İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Müslüm Gürses.

Hedefinizi nasıl daha açık, net ve ölçülebilir hale getirebilirsiniz?

Tek başına bir insan hiçbir şey yapamaz. Biz sanatçıların her zaman dinleyicilerimizin desteğine ihtiyacı vardır. Dinleyicilerimiz arkamızda olduğu zaman biz şahlanırız. Biz Batmanlı olduğumuz için bizim biraz dezavantajmış var. Dünyanın neresine giderseniz gidin bir sanatçı bir destekle bir yere gelir. Ama maalesef bizim Batman’da bu durum çok nadiren görülür. Biz de Batman’da yaşadığımız için bu eksikliği yaşıyoruz.

Sahne ve konser çalışmalarınız var mı?

Evet, konserlerimiz var. Biliyorsunuz bir pandemi süreci yaşandı. Bu pandemi sürecinde herkes gibi biz de çok mağdur olduk. Şu an da pandeminin bitmesiyle işlerimiz yavaş yavaş açıldı. Benim bir de klip çalışmam var. Kendi bestelediğim bir şarkım var inşallah onu en yakın zamanda dinleyicilerime sunarım.

Gelecek projelerinizden söz eder misiniz? Önümüzdeki dönemde bizi nasıl bir süreç bekliyor?

Hedefe ulaşmak için bir durak yok. Bir trende olduğunuzu ve bu yolduğunun hiç bitmediğini düşünün işte bana göre hedef budur. Hedeflerimiz bizi hep bir sonraki durakta beklemeli. Başarı bir durak değil. Başarı, aldığımız takdirler neticesinde mutluluğun hazzını aldıktan sonra devam etmektir.

Bu piyasaya girmeden önce sanatçılık dünyası size karşıdan nasıl görünüyordu?

İnanılmaz bir haz bir duygu. Bir gün İbrahim Tatlıses Batman’a geldi konser için. İbrahim Tatlıses’in gelişini duyduğumda bile kalbim yerinden fırlıyor gibiydi heyecandan. Küçük Emrah geliyordu biz inanılmaz heyecanlanıyorduk. Hani küçükken dersiniz ya ben şunu istiyorum ve onun için mücadele edersiniz ya bu da aynen ona benzer. Bize ulaşılmaz bir şey olarak geliyordu. Kader beni nereye götürür bilemiyorum ama oraya gitmek istiyorum. Bir şeye kara verirseniz ve devam ederseniz mutlaka başarılı olursunuz. Eğer ki başarılı olamıyorsanız demek ki tam olarak niyetli değilsiniz.

Kendinizle ilgili en çok neler şaşırtıyor sizi şu sıralar?

Benim 6. Hissim çok güçlü. Ben bir şeyi önceden hissedersem o şey mutlaka gerçekleşir. Bu beni en çok şaşırtan bir olaydır.

Başarılarınız ve tarzınız ile fark yaratan bir sanatçısınız. Sizi diğer sanatçılardan farklı kılan başarınızın nedenini öğrenebilir miyiz?

Şimdi bir insanın bir çizgisi olması lazım. Bu olmazsa olmaz. Yani insan bir gün bu tarafta bir gün diğer olursa bu böyle olmaz. Yani siz bir çizgi oluşturduğunuz zaman, kırmızı çizgileriniz belli gideceğiniz yol belli olduğu zaman başarı zaten kaçınılmazdır. Farklılık ta budur bence. Ne yaptığınızı bilmek. Evrensel olmak gerekiyor. Müzik zaten evrenseldir.

Sanat adına başka ne tür çalışmalarınız var?

Ben çok televizyon programları yaptım. Şov programları yaptım. Bir yerli filmde oynadım. İmkanlar dahilinde daha da geliştirmek isterim bu yönümü. Yeter ki imkan verilsin film de çekerim, senaryon da yazarım müzik de yaparım.

Son olarak, dinleyicilerinize, sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Dinleyicilerime şunları söylemek istiyorum. Müzik piyasası çok karışık bir dünya. Çok iyi sesler var. Şu anda gündemde olan olmayan. Şu anda bir sansasyonla gündeme gelenler var. Bazılarının hakkı yeniliyor. Bazıları hak etmeden şöhret oluyorlar. Hak eden insanlar hakkını alamıyorlar. Buradan dinleyicilerimize sevenlerimize sesleniyorum. Kim hak ediyorsa, sanatını beğendikleri kim varsa onların kıymetini bilsinler. Onlara değer versinler. Bazen bir yorum bile sanatçıyı inanılmaz derece de mutlu ediyor. Instagram ve ya Youtube’de yapılan yorumlar ve beğeniler sanatçıları çok mutlu ediyor. Dinleyicilerimiz bizleri bu konuda yalnız bırakmasın.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.