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Mally Gulbetekin: Sanatçı olmak bir yaşam stilidir

Başarılı müzisyenlerden Mally Gulbetekin ile müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu röportaj yaptı.

09 Ekim 2020 Cuma 12:27
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Mally Gulbetekin: Sanatçı olmak bir yaşam stilidir

Sizi biraz tanıyalım bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Müzik dünyasına ilk adımı nasıl attınız?





Merhaba, 17 Kasım 1998 İstanbul doğumluyum. Müzik kariyerim lise hayatında müziğe olan ilgim ile başladı. Lise hayatım boyunca müzikal anlamda kendimi geliştirdim. 18 Yaşında ilk sahneme çıktım. Mart ayında NetD müzik etiketiyle dijitalde yayınlanan ‘BACKING’ isimli Single projem ile Türkiye Shazam listesinde pek çok yerli yabancı ünlü sanatçıyı geride bırakarak Top 100 de 98. Sıraya yerleştim. Yapmış olduğum şarkım Tik Tok da 22 Bin kişinin katıldığı içinde pek çok ünlü fenomenin olduğu bir akım haline geldi. Bununla birlikte ülkemizin en iyi yabancı müzik radyolarında şarkım yer aldı Pal Station-Hot 40 da 38 numaraya yerleştim. Dünya genelinde 80’den fazla ülkede dinleyiciye ulaştım.



Yakın tarihteki çalışmanızdan bize bahseder misiniz ?

Yeni şarkımı piyasaya çıkarmak için gün sayıyorum. Yeni single projemde vokalist olarak Avrupa da ün kazanmış sürpriz sanatçı var.

Adını bile bilmediğimiz isimlerin Youtube’da izlenme oranları milyonları buluyor ve bir süre sonra ortalıktan kayboluyor bu isimler sizce bunun sebebi nedir?



Milyonları bulmasının nedeni sayılarının gerçeği yansıtmıyor. oluşu. Diğer bir husus ise devamlılık ve üretkenlik Ghost Production yaptırarak ne yazık ki bu piyasada kalıcı olamazlar ve nitekim de olamıyorlar böylelikle
kısacası piyasa temizleniyor diyelim.



Bir şarkıcının en büyük getirisi sizce ses mi dış görünüş mü zeka mı?



Ben bunların zeka kısmına katılıyorum kesinlikle. Tabi ki güzellik ve yakışıklılık bir yere kadar. Dikkat çekmeniz için güzellik ve yakışıklılık önemli, müzik piyasasında ve daha sonrasında topluma örnek olabilecek bir sanatçı olmayla bitiyor. Sanatçı olmak iki üç yerde fotoğraf çekinmek değildir tamamen bir yaşam stilidir bunu benimseyen kişiler nitekim gerçek sanatçı olabiliyor bunlarda tabi ki muhteşem bir zeka ile mümkündür .



Sanatçılardan idolünüz var mı?



Her sanatçı essizdir bireysel olarak bir idolüm yok fakat hepsinden biraz esinlendiğim şeyler var.



Sosyal medya ile aranız nasıl?



Gayet iyi sosyal medyayı içeriğine uygun olarak kullanırsanız günümüz koşullarında başarının anahtarı kesinlikle burada gizlidir.





Son olarak dinleyenlerinize neler söylemek istersiniz?





Bomba gibi bir şarkı geliyor. Geçmişten günümüze yolculuk yapacağız.


Mally Gulbetekin kimdir?


Genç yeteneklerden Mally Gulbetekin Mart ayında Türkiye Shazam listesinde pek çok yerli yabancı sanatçıyı geride bırakarak TOP 100’de 98. Sıraya yerleşti.

Ülkemizin yabancı müzik radyolarında ve müzik piyasasında adından sıkça söz ettirdi. Dünyaca ünlü INNA, Mario Joy, Otilia gibi sanatçıların remix albümünde yer almış genç yeni yetenek Avrupa’da adından sıkça söz ettiren bir sanatçı ile yeni şarkı hazırlığında. 

İnstagram: http://www.instagram.com/mallygulbetekin 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mally GulbetekinSanatçıMüzisyenHakan KanburoğluMagazin
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