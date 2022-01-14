Make-up Artist Cesur Albayrak’tan 2022 Makyaj Tüyoları!

Röportaj: Aslan Sayım - İstanbul

2022 kış sezonunda sık göreceğimiz trendler neler olacak?

Cesur Albayrak: 2022 sezonun ilk aylarında ışıltı ve parlak Aydınlatıcı ürünler devreye girecek özellikle ten görünümünde havanın soguk olması nedeniyle cildin Sağlıklı ve ıslak bir görüntü ile uyum içinde olması ön planda olacaktır.

Geçen sene en cok popüler olan ve etkisi hala devam eden bir uygulama varmı ?

Cesur Albayrak: Son bir kaç yıldır kaşlar da Eskiye göre daha yukarıda ve taranmış bir şekilde olduğunu gözlemliyorum bu kişinin hem ifadesini hemde göz şeklini daha yukarıya doğru çekiyor ve kaşları boyamadan ıslak formlu bir kaş jeli ile yukarı taramak yine trendler arasında yer almaya devam edicek.

Günümüzde instagram bir cok seye ilham veriyor göz makyajında yeni ve farklı olan yeni teknikler nedir ?

Cesur Albayrak: Göz makyajı konusunda artık yeni hayat tarzımızda maske olduğu icin sadece göz ön planda oluyor bu nedenle göz makyajında minimal uygulamalar rövaşta pek çok moda ve defilelerde gördüğümüz makyaj lookları günümüze eklendi küçük ve minimal göz makyajı detayları instagram da cok fazla önümüze çıkmaya başladı

Bu sene en cok hangi renkleri göreceğiz?

Cesur Albayrak: Bu Kış sezonunda yine trend renklerin başında soguk Hardal renkleri ,koyu kahve renkleri , Bakır farlar her sene olduğu gibi bu senenin de cok ön planda Göz içinde mürdüm renkte ışıltılı göz kalemlerini bu sene çok fazla göreceğiz aynı zamanda buğulu bakışlar ‘da çok popüler olmaya devam ediyor

Peki dudak makyajı konusunda trendler neler ?

Cesur: Albayrak: Derin gölgeler ve mat koyu dudaklar 2022 yılının gözdesi olmaya aday. Daha önce söylendi defalarca ama Herzaman Klasik bir kırmızı rujun asla modası geçmeyecek!

Moda dünyası ile makyaj bir bütün olarak değerlendirilince nasıl bir sene bizi bekliyor?

Cesur Albayrak: Kalın kaşlar ,pastel tırnak tasarımları , nemli ve parlak yüzler , Umber rengi pastel nude renkleri yerini korumaya devam ederek moda ile bir bütün içinde devam edecek