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Magazzine Kuaförü Hüseyin Altıntaş Hakan Kanburoğlu'na anlattı: Saç bakımında dikkat edilmesi gerekenler

Yaklaşık 25 yıldır kuaförlük yapan ve Magazzine Kuaförün vazgeçilmez ismi Hüseyin Altıntaş ile saç bakımını konuştuk. Queen Luxury Beauty ürünlerinin de kurucularından olan Hüseyin Altıntaş, saç bakımıyla ilgili öneri verirken protein bakımın etkili olduğunu belirtti.

01 Haziran 2020 Pazartesi 16:55
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Magazzine Kuaförü Hüseyin Altıntaş Hakan Kanburoğlu'na anlattı: Saç bakımında dikkat edilmesi gerekenler

‘’TÜRK KADINI SOĞUK SARI RENGİ SEVİYOR’’
Ankara’nın vazgeçilmez kuaförleri arasında yer alıyorsunuz. Kuaför olmaya nasıl karar verdiniz? Kuaför olmaya 10 yaşında karar verdim. Çocukken kız kardeşimin saçlarıyla sürekli oynardım ve model denerdim, yaz tatillerinde ise kuaförde çıraklık yapardım.

1996 yılında aktif olarak Ankara’da kuaförlük mesleğine başladım ve işime aşığım.

Türkiye’de en çok kadınların talep ettiği saç modeli nedir?

Şu anda Türkiye’de en çok tercih edilen saç modelleri soğuk sarılar ve uzun saçlar. Türk kadını bu sıralar bu modellere bayılıyor.

Kuaförük yaparken aynı zamanda yeni saç ürünleri de tasarladınız. Birçok insan saç bakımı için ürünler denemekte. Organik dimi?

Kozmetik sektöründe yer alan sayısız ürün var fakat birçok ürün işe yaramamakta. İnsanlar da işe yaramayan ürünlerden çok sıkılmış durumda. Ben de 1,5 yıldır üzerinde çalıştığım ve test ettiğim Queen markasını yarattım. Tamamen bitkisel içerikli, paraben, silikon, SLS içermiyor.

En çok hangi saç bakım ürünü kullanılıyor?

Aşırı yıpranmış saçlara sahip olan insanlar bakım ürünlerini daha çok tercih ediyor. Aşırı yıpranmış saçlar için reconstrucktion ve milk therapy tercih ediliyor.

Argan ve biomix içeren ürünlerinizin saça faydaları nelerdir?

Saçın parlak görünmesini sağlar.

Boyalı saçlar için uzun süre boyanın kalıcı olmasını sağlar.
Saç diplerine de faydası olduğu için saçın gür görünmesini sağlar.
Saç köklerine ve uçlarına fayda sağlar, sağlıklı şekilde uzamasına yardımcı olur.
Kuru saçlara nemlendirir, kolay taranmasını sağlar.

‘ALEYNA TİLKİ DOĞRU SAÇ RENGİNİ SEÇEMİYOR’’
 

Yeni nesil saçlar için protein bakımını dile doladı. Protein bakımı ne işe yaramaktadır?

Saç güçlendirmede oldukça önemli bir rol üstlenen proteinler, saçların sağlıklı ve hızlı uzamasını sağlar. Bu nedenle protein içeren saç bakım ürünlerine yönelerek saçlarını güçlendirebilir ve saç tellerinin yıpranmasını engelleyebilirsiniz.

Milk Terapi, horse tail ve kreatin’in saça kattığı avantajlar nelerdir? Ben ilk kez duydum.

Queen milk terapi içeriğindeki doğal minareler ve vitaminler bitki ekstraları sayesinde saça ve saç derisine yoğun bakım uygular, saçın kolay taranmasında ve saç tellerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak saçın güçlenmesine yardımcı olur. Queen horse tail saçın hızlı uzamasını sağlar ve 2 ayda 7 cm uzama garantisi verir. Queen keratin saçınızın kaybettiği protein ve vitamin kazanımını sağlar, saçı güçlendirir ve pürüzsüzleştirir ve parlaklık kazandırır.

Hedefiniz nedir?

Queen markasıyla insanların özlemini çektiği saç bakım ürünlerine ulaşmasını kolaylaştırmak.

Her kuaför konuğuma sorarım. Ünlüler dünyasında saçlarını beğenmediğiniz isim var mı?

Aleyna Tilki’nin saçlarını beğenmiyorum. Saç rengi kişinin yaşı, ten rengi, fiziğiyle doğrudan ilgilidir mesela Aleyna Tilki‘yi çok seviyorum ama doğru saç rengi seçiminde bulunduğunu söyleyemem. 
 

Önce Vatan Gazetesi

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