LGS Sınavı

LGS başvuru kılavuzu ve sınav içeriği hakkındaki bilgileri değerli hocamız Yiğit Okulları Genel Mdr. Yrd. Derya Kargılı ile konuştuk, anne baba ve öğrenciler kaçırmayın.

LGS başvuruları başladı. Öncelikle başvuru periyodunu anlatır mısınız?

LGS kapsamında 5 Haziran'da uygulanacak olan sınavın başvuruları, 4-14 Nisan 2022 tarihleri arasında Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecektir. Başvurusu Bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilecek öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Sınava katılmak isteyen öğrenciler herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabileceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacaktır. Okul müdürlükleri, bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacaklar ve mühürleyerek öğrencilere teslim edeceklerdir.

Sınava girecek öğrenci sayısı ve sınavla öğrenci alacak olan okullar hakkında bilgi verir misiniz?

LGS’ ye bu yıl 1.2 milyon aday için başvurulmuştur ve adayların, tahminen 1 milyonu sınava girecektir. Bu yıl öğrencilerin nitelikli okullara yerleşme şansı geçtiğimiz yıllara nazaran daha da arttı. Çünkü öğrenci sayısı normale döndü. Merkezi sınavla öğrenci alacak okul türleri Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu teknik Programları ile özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da yer alıyor.

Soru karakterleri değişti mi? Soru çeşitlerine yönelik bilgilendirir misiniz?

LGS soru köklerinin tamamında okuduğunu anlama, anladığından çıkarım yapma, akıl yürütme, muhakeme, tahmin becerisi gibi temeller yatmaktadır. LGS’ de okuduğunu anlama çok önemlidir. Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut ÖZER geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildirdi. Sayın Özer, "Geçen yıl olduğu gibi 2022 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak" bilgisini paylaştı. Birinci oturum saat 09.30 ‘da 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakikadır. İkinci oturum ise saat 11.30’da 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakikadır.

Bu sınav kolay deniyor doğru mu?

Adı üstünde “sınav” ve sınav bir belirleyici unsurdur. LGS bir sıralama sınavıdır. Dolayısıyla bir eleme söz konusu olacaktır. Bu da sınavın içinde bulunan belirleyici soru çeşitleriyle mümkündür. "Sorular çok zorlaşacak ya da çok kolaylaşacak gibi bir durumdan söz etmek doğru değildir. Sorular 8. sınıf müfredatından sorulacaktır. Müfredat dışı soru kesinlikle sorulamaz. Dolayısıyla nereden soru geleceği de hangi konulardan, kazanımlardan olacağı da bellidir. “Bu sene sorular daha kolay ya da zor olacak.” gibi bir yaklaşım kesinlikle söz konusu değildir. Herhangi bir zorlaştırma veya basitleştirme bence söz konusu olmayacaktır. Sınava girecek öğrencilerimizin de içi rahat olsun. Daha önceki yıllardaki arkadaşlarınız neyle karşılaştılarsa siz de benzer bir durumla karşılaşacaksınız.

MEB'in örnek soruları yayımlandı... Bu sorular ışığında öğrencilere tavsiyeleriniz?

Mart ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri alanlarından 10 adet, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce alanlarından 5 adet soru olmak üzere toplam 45 soru yer almaktadır. Örnek sorular, 5 Haziran 2022'de gerçekleştirilecek olan, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınava yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanan sorulardır. Sınava girecek öğrencilerin bu soruları mutlaka çözmesini hatta örnek sorulara benzer soruların yer aldığı deneme sınavlarını da çözmelerini tavsiye ederim. Merkezi sınav sonuçları 30 Haziranda açıklanması beklenmetedir.

Röportaj: Funda Akosman