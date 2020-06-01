Kuşum Aydın gazeteci Hakan Kanburoğlu’na konuştu: Menajerimin kardeşiyle formalite evlilik yaptım.

‘EĞLENCE SEKTÖRÜ KRİZ DÖNEMLERİNDE YARAYI İLK ALAN SEKTÖRDÜR’’



Koronavirüs döneminde Kuşum Aydın’ın bir günü nasıl geçiyor? Nasıl etkilendi?



Koronavirüs döneminde ben de herkes gibi evimde kaldım, etrafımdaki herkesi evde kalmaları konusunda ikna ettim. Bu süreç bana biraz iyi geldi çünkü kendimi dinledim. Çalışmayı çok özledim. Halkın çalışmaya ihtiyacı var. Kazanç önemli, Allah herkesin yardımcısı olsun. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Karantinam hala devam ediyor. Evde gereksiz çok eşyam varmış onu fark ettim. Karbonatın önemini unuttum yeniden hatırladım ve ekmek yapmayı öğrendim.

Eğlence sektörü bu süreçte yara aldı, neler düşünüyorsunuz?



Eğlence sektörü kriz dönemlerinde yarayı ilk alan sektördür. Ben de kendi ekibime sahip çıktım, sahne fiyatımı düşürüp daha çok sahne alarak onlara yardımcı olacağım. Öncelikle ekibime sahip çıktım ve çıkmaya devam edeceğim.

Kuşum Aydın lakabı nereden geliyor?



Kuşum Aydın olmama sebep olan Kuşum adlı şarkımdır. 1996 yıllarında ‘Kuşum’ şarkım patladı ve adım Kuşum Aydın olarak kaldı. Öyle de devam ediyor... Kuşum ağabey, Kuşum bey ve Kuşum dede olarak dönemi bitireceğiz.





‘MÜGE ANLI EKİBİ BENİ ARADI’’



Aydın Bey Müge Anlı’ya başvuracak şeklinde haberler çıktı ve siz bunları yalanladınız. Nedir bu işin aslı?



Bu konuyu 20 yıl önce Yasemin’in Penceresi adlı programda magazin olarak konuşmuştuk, bir daha da konusu açılmadı. 20’li yaşlarımda İsviçreli kız arkadaşım vardı ve giderken bana ‘’Hamileyim’’ dedi. O zaman tabii ki rahat ortam olmadığı için aileme bu durumu söyleyemedim ve peşinden gidemedim. Şimdi olsa göz açıp kapayıncaya kadar kalkıp gidersiniz ama artık aramızda bir bağ kalmadı. Zaten öyle bir şey olsaydı dönüp beni bulurdu. Yerim belliydi, okuluma staj için gelmişti, beni istese hocalarımdan vs. bulabilirdi. Bu haberi ise yeniden güncellediler. Çocuğumun cinsiyeti belirlendi ve işin içine Müge Anlı’yı karıştırdılar. Müge Anlı ekibi beni aradı ve ‘Böyle durum varsa biz ilgilenelim.’’ Dediler. Müge Anlı çok eski arkadaşımdır, tamamen asparagas bir haber.

Çocuk özleminiz var mı?

Çocuk özlemi herkeste olduğu gibi bende de zaman zaman oluyor. Ben yeğenlerimi sevmekten mutluyum. Bu özlemin bir yolunu göremiyorum. Çocukları çok seviyorum, bayılırım. Hayat aile kurmama müsaade etmedi, kısmet.





‘’MENAJERİMİN KIZ KARDEŞİYLE FORMALİTE AMAÇLI EVLENDİM’’



Başınızdan bir evlilik geçti ve boşanma haberiniz gündem oldu. Yeniden evlenir misiniz?

Ben yurt dışında menajerimin kız kardeşiyle evlendim, evliliğim formalite bir evlilikti. Oralarda yapamayacağımı anladığımda evliliğimi yarıda bıraktım. Yurt dışına sadece gezmek ve tatil amaçlı gidiyorum.

Yıllardır giyindiklerinizle ikon oldunuz. Kendiniz mi dikiyordunuz?

Eskiden kendi kıyafetlerimi yapardım ama artık sektör o kadar ilerledi ki kendim dikmeme gerek kalmadı. Muhteşem hazır kıyafetler var, ben o kıyafetlere dokunuşlar yaparak bir tarz yaratıyorum. Hazır kıyafetleri aynı olmasın diye farklılaştırıyorum.

Saçlarınızın uzun olduğu dönemdeki fotoğraflarınıza baktım. Gerçekten şahane görünüyor. Özlüyor musunuz o saçları?

Eski eski de kaldı, yeni yenidir. Eski uzun saçlarımı asla özlemiyorum. Yeni uzatma yöntemleri var; istesem saçıma kaynak da yaptırırım çıt çıt da taktırırım. Delidir ne yapsa yeridir.





‘TELEVİZYON DEFTERİNİ KAPADIM, KURALARA UYAMAM’’



Reyting rekorları kıran programlara imza attınız. Size hangi imkanları sunsalar yeniden Tülin ve Caner gibi bir programı çekerdiniz?

Televizyonda artık bir program yapabileceğimi, işin içine para girse dahi düşünmüyorum. Çünkü ben nispeten rahat bir dönem de televizyon programı yaptım, şimdi ki kurallara uyabileceğimi düşünmüyorum. O yüzden de ne olursa olsun kaç para verilirse verilsin televizyon programı yapacağımı düşünmüyorum. Tülin Caner’i yaptığım programı yapmak şu an imkansız, ben televizyon defterini kapadım. Daha öğretici, daha ağır, reyting kaygısı gütmeden yaşıma uygun bir program yaptırırlarsa mesela Çarkıfelek’i sunmak isterim, daha aksiyonu az, riski az şeyler yapabilirim.

Sabah programı kuşaklarının üstadısınız. Mesleğinizin zirvesindeyken ne oldu da her şeyden vazgeçip Almanya’ya gittiniz? Bu bir kaçış mıydı? Zirveden neden vazgeçtiniz pişman mısınız?

Almanya’ya gitmemin sebebi; anneannemin vefatından sonra hayata küsmüş olmamdı. Beni anneannem büyütmüştü ve çok etkilendim. Bir müddet göz önünde değilim. Sektördeki yerim de fiyatım da hepsi devam ediyor.

Sizin gittiğiniz yerleri görüyoruz, muhteşem bir enerjiniz var. Keza moda anlayışınız da çok güzel. Kuşum Aydın’ın serveti merak ediliyor. Kuşum Aydın tutumlu mudur yoksa savurgan mıdır? Kazandıklarınızı en çok nereye harcadınız?

Yerine göre tutumluyumdur, yerine göre savurganımdır. Sevdiğim arkadaşlarıma yedirip içirmekten çok keyif alırım. Kendimin olan mal mülkün aynısının arkadaşlarımda da olması için çaba sarf ederim. Arkadaşlarıma, ‘’Hadi ev al, kredi çekelim. ‘’ derim, gayrimenkula yatırım yapmayı seviyorum. İçkim sigaram olmadığım için paramı har vurup harman savurmadım.





‘’TV’DE RAKİBİM DİYE BİRİ YOK ÇÜNKÜ ŞIKIR ŞIKIR PROGRAM YOK’’



Son dönemde sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine imza attınız. Kuşum Aydın artık Instagram’da program yapar mı?

Son dönemde İnstagram’da biraz renkli kişiliğim oluştu, ne olur bilmiyorum. Korona sonrası sahneye devam edeceğim, İnstagram’da küçük eğlenceli şeyler yapabilirim. Mücbir Sebepler’de Bartu ve Melikşah’ın benle yaptığı yayınlar sayesinde İnstagram’da oluşan kitleme inanamıyorum. Beni okumuş kaliteli bir kitle sahibi yaptılar. İkisine de minnettarım.

Yeni reklam filminizden bahseder misiniz?

Viral reklamlarda yol kat etmeye başladık, dönem dönem çekeceğiz. Viral reklamları seviyorum.

Sizden sonra televizyonlarda reyting rekoru kırılmadı. Siz gündüz kuşağında kimleri beğeniyorsunuz ya da bu isimler benim rakibim bile olamaz diyor musunuz?

Televizyon programları sabahları şıkır şıkır yapardık, bizden sonra sabah programları yapılmadı. Onun için bir şey diyemem. Eğlenceli sabah programlarının yerini Müge Anlı aldı, ben de iyi bir Müge Anlı izleyicisiyim, formatlar değişti, eğlence programları pek

yok ama Müge Anlı’yı zevkle izliyorum. Çok insan da seyrediyor. Ben dizileri seyretmem ama benim hayatımda en güzel kanal Acun’un kanalı, oradaki programlar bana enerji katıyor, rakip diye biri yok çünkü program yok.