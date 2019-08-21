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Küçük Dev Adam

Habib Babar’ın röportajı için tıklayınız...

Küçük Dev Adam

Habib Babar’ın röportajı için tıklayınız...

21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:20
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Küçük Dev Adam

KÜÇÜK DEV ADAM

40’INDAN SONRA ŞÖHRETİ YAKALADI

Röportaj: Habib BABAR

Sanat dünyasında ona ‘Küçük Dev Adam’lakabını takmışlar. O tam anlamıyla sanat aşığı bir sanatkar… Arkadaş çevresinin ‘Senin sanat ile ne işin olur’ sözlerine karşı daha çok hırslandı ve çalıştığı şirketten emekli olduktan hemen sonra dört elle sanata sarıldı. Sunuculuğu ve şarkıcılığı ile kısa sürede milyonların gönlünde taht kurdu. Festivallerin aranan ismi haline geldi. Evet sanat dünyasında 30’undan sonra şöhreti yakalayan ismi Engin Arda, başarısının sırrını usta gazeteci Habib Babar’a anlattı.

Bize biraz kendinizden söz eder misiniz?

Ben Fantom şirketine 1980 yılında çırak olarak işe başladım. Daha sonra bu şirkette plastik kalıpçısı olarak  görevime devam ettim. O dönemler 15 yaşlarındaydım. Müziğe ve sunuculuğa karşı büyük bir hevesim vardı. Gündüz işte akşamda evde müzik enstürmanları öğrenmeye çalışıyordum. Hiç kimseden eğitim almadan bazı enstürmanları çalmayı başardım.

Peki sonra ne oldu?

Ben çok küçük yaşta anne ve babamı kaybettim. Benim bu alanda başarıyı yakalamamda Fantom Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tangüler’in çok büyük katkısı var. O dönemler müzik alanında başarıyı yakalayacağıma inanan tek insandı. Bende onu yanıltmadım. Çalıştım, çalıştım ve sonunda geçte olsa şöhreti yakaladım. Bana ‘Yapamazsın’diyenler bile saygı ile eğildiler. Ben Azmin elinden hiç birşeyin kurtulamayacağına inanan biriyim. Bu düşünce ile hep başarıyı yakaladım.

10 Parmağınızda on marifet var. Şarkıcılık, sunuculuk ve oyunculuk nerelerde rol aldınız ve müzik çalışmalarınız ile ilgili biraz konuşmak ister misiniz?

Yapımcılar anatomimi çok beğenirler. Bugüne kadar birçok sinema filmi teklifi aldım. Özellikle komedi tarzı filmlerden aldığım teklifler çok oldu. Ancak ben tam anlamıyla tiyatro sevdalısı bir insan olduğumdan bu tekliflere pek sıcak bakmadım ve oyunculuğu tiyatro ile sürdürmeye karar verdim. Birçok tiyatro oyununda yer aldım. Ben boş zamanlarımda şiirler yazarım işte bu şiirlerden birini şarkı yaptım ve ‘Alem Dinlesin’ isimli şarkıya da Hababam Vokal Grubu ile birde klip çektim. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan Hababam Vokal Grubuna teşekkür etmek istiyorum.

Engellilerin Engin abisi siniz, her gecelerinde boy gösteriyorsunuz. Onların size olan bu sevgisinin nedeni ne?

Unutmamak gerek hepimiz birer engelli adayıyız. O nedenle bu kardeşlerimizin hemen hemen bütün gecelerinde sahne alıyorum. Onlar için birşeyler yapmaktan her zaman büyük bir keyif almışımdır. Onları ben de çok seviyorum.

Sanat dünyasında kimlerle görüşürsünüz?

Gülden Karaböcek ve Kızı Nur Karaböcek, Teoman Ayık, Hababam sınıfının Hayta İsmail’i ve gülen adamı Tunca Akçay, Ahmet Selçuk İlkan, Nilay Dorsa ve hayatımda çok büyük yeri olan Aslı Kökçe…

Aslı Kökçe sanat hayatımdaki başarımın gizli mimarıdır. Hep yanımda oldu,hep destek oldu. O nedenle sevgili Aslı’nın benim yanımda ayrı bir yeri var.

Şimdi ismini sır gibi sakladığınız ulusal bir kanal’da program yapmak için yoğun bir çalışma içindesiniz, Nasıl bir program yapacaksınız?

(Gülerek yanıt veriyor…) Evet Kanalın ismini şimdilik açıklamıyorum. Programın formatına gelince halkla iç içe olacağım ve halkın sorunlarına derman olmaya çalışacağım. Bugüne kadar böyle bir format ekranlara gelmedi. Küçük Dev Adam herkesin yanında olacak. Bu program için desteklerini esirgemeyen Fantom Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tangüler’e teşekkürlerimi iletiyorum.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Küçük Dev AdamEngin ArdaSunuculukşarkıcılıkFestivaller
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