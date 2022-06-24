Kübra: Yaşam her geçen gün daha zor hale geliyor!

Başarılı ve sevilen isimlerden Kübra ile müzik kariyeri ve yaşam üzerine konuştuk...

Müzik kariyerinizden biraz bahseder misiniz?

İlkokul yıllarından beri müziğe hep aşina bir ailenin içerisinde büyüdüm ortaokul yıllarında babamın bana aldığı gitar ile başlayan serüvenim devamında TRT Ankara Radyosu çok sesli çocuk korosu sonrasında kültür bakanlığı Tasavvufi Türk Musikisi gençlik korosu daha sonrasında Devlet Türk musikisi konservatuvarı ile başka bir boyut kazandı, Konservatuarda klasik kemençe, ud , Piano. Vurmalı çalgılar ve şan eğitimi alarak mezun oldum…. Üniversite yıllarımda Avrupa’da ve Türkiye’de bir çok akademik yarışmada birincilikler kazandım , Öğrencilik yıllarımda aileme yük olmamak adına o dönem sahne deneyimlerim başladı. Bana Yurtiçi ve yurtdışında bir çok sahne kapısını açtı ve böylelikle Profesyonel sahne hayatına başlamış oldum. 2018 yılında Kültür elçisi olarak İsrail’de ülkemin müzik kültürünü tanıtmak İçin klasik Türk musikisi konseri verdim ve yanısıra İbranice Şarkılar söyledim. ilk single’m olan oyalama beni'yi Dmc Etiketi ile dinleyicilerimle buluşturdum, 2018 dünya kick box şampiyonası’nda konser verdim , 2019 yılında bir sonraki teklim olan yarım adam isimli şarkımı Dmc etiketi ile müzikseverlerle buluşturdum, ardından 3. Teklim hop isimli şarkımı çıkarttım , şimdi ise yeni heyecanım Teslim ile sizlerleyim…. Teslim Tygerteams ve Avrupa müzik İşbirliği ile Fatih Türker’in yönetiminde Sözleri Murat Güneşin aranjesi Deeprise, Müzik yönetmeni Semih Gönder'in olduğu yeni gözbebeğimiz….

Son çalışmanızdan biraz bahsedebilir misiniz?

Teslim beni çok heyecanlandırıyor çok içime sinen ve üzerine uzun çalıştığımız , Sözlerinin beni her dinlediğimde duygulandırdığı ritmi ile beni alıp götüren bir eser umarım dinleyiciler de benimle aynı şeyi hissederler ,

En büyük hayaliniz nedir ve hayallerinizi gerçekleştirebildiniz mi?

Uzun vadede çok büyük hayaller kursam da kısa vadede bir oğlak burcu olarak gerçekleştirebileceğim realist hayaller kurarım En büyük hayalim Harbiye gibi büyük bir platformda binlerce kişiyle şarkılarımı bir ağızdan söylemek , Bir diğer hayalimizde Yurtiçi ve yurtdışında konserler vererek sevenlerimle buluşmaktı radyo ve televizyonlarda şarkım çıktığında yaşayacağım heyecandan bunların hepsine ulaştım sıra büyük hedefim Harbiyede….

Sizce sanatçılar son zamanlarda albüm çıkarmaya neden olumsuz bakıyorlar?

Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle insanların digital mecralardan ürünlere hızlı ve zahmetsiz ulaşması ile alım gücünün azalmasıyla bu hale dönüştüğüne inanıyorum. ,

Siz albüm mü yoksa single mı çıkarmayı tercih edersiniz?

Uzun süreler bekleyip bir albüm toparlayarak Bir ürün ortaya çıkarmanın aldığı vakit dinleyicileri sabırsızlandırıyor bu yüzden tekli çalışmalar popülerliği taze tutmak adına bncede mantıklı….

Kendinize rakip olarak gördüğünüz bir sanatçı var mı?

Kimseyi rakip olarak görmüyorum , herkesin şahsına münhasır olduğuna inananlardanım.

Sahne hayatınız için vazgeçmek zorunda olduğunuz şeyler oldu mu?

Öncelikle aile Özlem’i İle başlayabilirim, Konservatuar okumak için yerleştiğim İzmir’de 16 yıl kadar Ailemden ve sevdiklerimden uzak kaldım , Yıllarca gittiğim o turnelerde sağlıklı derin bir gece uykusuna hasret kaldım müziğe olan aşkım yüzünden özel hayatımdan hep ödün verdim ,

Hiç maddi zorluk yaşadınız mı? Müzik kariyerinizi nasıl etkiledi?

Elbetteki herkes gibi bende yaşadım , yıllarca kendi birikimlerimle bir şeyler yapmaya çalıştım biliyorsunuz bu işlerin maliyeti çok büyük özellikle pandemi dönemi hepimizi derinden etkiledi , tek geçim kaynağı müzik olan her meslektaşım gibi bu dönem piskolojimi bozacak kadar uyu büyük zorluklar yaşadım.

Bazı sanatçıların lüks tutkunu olduğunu biliyoruz. Sizin de var mı lüks tutkunuz?

Lüxü herkes sever :) elbetteki benimde böyle tutkularım var , özellikle çanta ayakkabı ve parfüm vazgeçilmez tutkularım… fakat yeni atlattığımız pandemi dönemi bu tutkularımın tutku olmaması gerektıgını bana öğretti.

Şimdiye kadar en fazla yanlış anlaşıldığınız konu neydi?

Etik konulara fazla takıntılıyım , yanlış anlaşılmamak adına adımlarımı önceden planlarım , Eğer böyle bir durum çıkarsa karşı tarafta art niyet ararım,

Youtube izlenmelerinden gelir sağlıyor musunuz? Size bir gelir sağlıyor mu?

Elbetteki her sanatçı gibi ben de YouTube’dan gelir elde ediyorum , Kazandım gelirimi de şimdi emek veren tüm ekibimle paylaşıyorum

Youtuberların veya tiktokerlerin müzik hayatına girmesini nasıl buluyorsunuz?

Popüler kültürün bize dayattığı figürler olarak adlandırıyor çocuk yaşlardan beri zor müzik eğitimlerinden akademik kariyerden geçmiş olan bir sanatçı olarak kesinlikle ciddiye almıyorum

Evlilik sanat yapmayı sizce durduruyor mu?

Bu kendinize eş olarak seçtiğiniz kişi ile doğrudan alakalı, Gerçekten oyun arkadaşınızı bulduğunuz zaman hiçbir problem teşkil etmiyor eşim sonuna kadar işime destek ve anlayışlı , biz halen kumrular gibiyiz, .

Müzik sektöründe neleri değiştirmek istersiniz?

Sektör zaten çok değişken , durmadan yeni akımlar modalar çıkıyor ve kayboluyor , geçmişte yeri geldi ticari kaygılarla bizde ucundan bulaşmış olsakta, gerçek müziğin önüne geçen kitleleri peşinden sürükleyen plastik ürünleri topluca sektörden silmek isterdim ,

Bir albüm ya da single çıkarmanın maliyeti nedir? Sizce verilen emeklere değiyor mu?

Ucu çok açık , ufak maliyetlerle de yapılabilir ucu bucağı olmayan bütçelerle de bu işe girebilir…. Rakam vermek doğru olmaz bu bir ekip işi onlarca kişinin emeği ile bir ürün çıkartıyorsunuz bu kişilerin popülaritesi ile doğru orantılı olan bütçeleri ile başa çıkmak zorundasınız.

Konser izleme rakamları seyirciler için oldukça pahalı olmaya başladı bunun önüne sizce nasıl geçilebilir? (manower konseri için 570 tl den bilet gördüm

Yani ne diyebilirim ki Yaşam her geçen gün daha zor hale geliyor sanatseverlerin bu durumla ilgili şu an anlayabiliyor isyanını anlayabiliyorum umarım güzel bir çalışma yapılır bizde halk konserleri verebiliriz….

Hayatınızda değiştirmek istediğiniz şeyler var mı?

Ailemden hayatımdan ve ekibimden çok memnunun fakat yaşam kalitesinin düştüğü alım gücünün azaldığı şu günlerin bir an önce geçmesini isterim -

Sizce ülkemizde müzik neden magazinleştiriliyor?

Geçmişten bugüne sanatçılar Merak edilen özenilen figürler oldukları İçin sanıyorum . Medya da bu konuda aranılanı sunmakta oldukça başarılı

Tek single ile bir patlama yaşayanlar neden bir anda ortadan kaybolup devamını getiremiyorlar?

Maliyetlerle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum, üretmekte bir sorun olduğunu düşünmüyorum fakat maliyetler o kadar yüksek ki devamını getirebilmek gerçekten yürek istiyor, Kimileri dişinden tırnağından artır dişinden tırnağından arttırarak emek vererek bir şeyler yapıyor kimileri ise sevgilisinden ayrıldığında müzik kariyeri bitiyor

Açık sahne kıyafetleri ile gündemde olan sanatçılar ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Herkesin özgür iradesi ben sonuna kadar destekliyorum , içinde Kendini iyi hissettiği kıyafeti giymeli insan son zamanlarda gündemde olan bazı isimlerin Yerleşmiş bir kariyeri var kariyerinin buna bağlı olduğunu düşünmüyorum ,

Sahnede yapmam dediğiniz kurallarınız varmı? (Geçtiğimiz günlerde Mesela Gülşen sahnesinden inip en son bir tanıdığı arkadaşının kucağına oturdu?

Birçok şey var , taşkınlık ve hadsizliğe asla tevazum yok , tavrım net ve fevri olabiliyor böyle bi durumda , kadın sanatçıların maruz kaldığı bazı nahoş durumlar olabiliyor , bu durumlarda feminist yanım ağır basıyor

Sahnenizde yaşadığınız başınızdan geçen en ilginç olay nedir?

Bir halk konserinde silahlı bir catışmanın ortasında kaldık , belediye başkanı beni kucağına alarak olay yerinden kaçırmıştı ,

Kendinize belirlediğiniz bir hedefiniz varmı? Ne yaparsam bu işte ben başardım diyebilirsiniz?

Sanatçı olma hayalleri kuran genç nesilin herşeyiyle idolü haline geldiğim zaman bu iş tamamdır ,

Tek ulusal gazete haberi ile bir anda sahne alma peşinde olan yeni şarkıcılara ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz?

O işler artık öyle olmuyor…. Sahne dediğimiz şey koskoca bir alt yapı istiyor , ses eğitimi repertuar sahne akışını sağlayabilecek donanım , dans yeteneği ve moda anlayışı bunların hepsi bir bütün…. İkİ şarkı ezberleyip Bir gazete haberİ ile hiç kimse sahne hayali kurmasın öyle bir dünya yok

Moda danışmanınız var mı? Giyim konusunda nelere dikkat ediyorsunuz?

Ve Türkiye’de çok ünlü bir moda danışmanı ile çalışıyorum , en dikkat ettiğim şey tabiki rahatlığım ve konforum , sahne canlı bişeydir ve enerji ister , çok güzel görünmek adına rahat edemediğim bir elbisenin içerisinde put gibi durmak istemem….

Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

16 yıllık müzik kariyerinin beni en heyecanlandıran eseri olan Teslim ile karşınızdayım biz çok sevdik sizde çok sevin olur mu…

KISA KISA...

Hangi mesleği yapmak istemezsiniz?

Doktor , kan tutuyor

En nefret ettiğiniz şey nedir?

Cahillik

Hangi takımı tutuyorsunuz?

Fenerbahçe

Uğurlu sayınız?

7

En sevdiğiniz renk?

Pembe

Kıskanç mısınız? Egonuz yüksek midir?

Mantıklı bi kıskancım. Ego taşımıyorum, kaşıntı yapıyor :)

En son izlediğiniz film, dizi?

Büyü, Kuş Uçuşu

En son gittiğiniz konser?

Emircan İğrek konseri