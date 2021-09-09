FUNDA AKOSMAN ERMAN

İlk kitabı gibi şifayı kolaylıkla kitaptaki tariflere göre kendinize sevdiklerinize çalışabilirsiniz. Kristallerin Gücü kitabı sizlerin beğenisine Az Kitap Yayınevinden sunuldu. Melek dostumuzdan ayrıntılı bilgi almak için buyurun söyleşimize;

Merhabalar Elif hanımcığım nasılsınız? Pandemi süreci ve sonrası nasılsınız? Nasıl geçti bu zaman, hoş siz hiç durmadınız hep ürettiniz, beraber program da yaptık

Merhabalar Funda Hanım pandemi ailenin birlikte vakit geçirdiği üretmek, okumak, online çalışmalar yapmak, içe dönmek için güzel bir fırsat oldu bizim için aynı zamanda tüm dünyada ki gelişmeleri izlemek büyük resmî görmek gerek sosyal medya hesaplarımda paylaştığım yazılar gerek katıldığım canlı yayınlar vesilesi ile sağ duyuyu korumak bir bütün olarak birlik beraberliğimizi korumak, komşumuzu yada mahallemizde ihtiyaç sahiplerini düşünmek erdemlerimizi hatırlatıcı bir tazelenme süreci oldu diyebilirim.

Şifa çalışmaları eğitimler devam ediyor ve yeni bir kitap daha geldi maşallah, hayırlı uğurlu olsun, herkese şifa olsun inşallah ‘Kristallerin Gücü’ kitabınızda neler var, anlatır mısınız?

Çok teşekkür ederim, kişilerin yaşam boyu tekrar ettikleri yaşadıkları sorunlarını farkındalıkla yeniden yapılan programlarımız devam etmekte ilk kitabım Şifanın Gücünde üstünde durduğum Şifanın Gücü sizsiniz mottosunu Kristallerin Gücünde de vurguladım. Günümüzde spritüel başlığı altında tanımlanan gerçekte destekleyici tamamlayıcı tıp alt dallarından biri olan doğal taşlar kültürümüzde eskiden beri kullanılmaktadır bu bilgiler Anadolu’da doğmuş ve yayılmıştır.

Okuyucu kendi okuyup kitaba göre neler yapabilir? Kitaba nerden ulaşabilirler?

Kristallerin Gücü kitabını alan bir kişi kristal rehberlik almış olur doğaltaş olarak adlandırılan bu mineralleri kendileri yada sevdikleri için nasıl hazırlayıp kullanacakları, ev, iş yeri vb alanlarda nasıl kullanacakları, kristal su hazırlığı, taş kodlama topraklama, hangi sorun için hangi taşları kullanabilecekleri gibi taşlarla ilgili çok geniş bir bilgiye ulaşmış olacaklar.

Bu anlamda çok güzel geri dönüşler alıyorum okuyucularımdan Kristallerin Gücü rehberliği ile ek gelir kazanmaya başlayarak bütçelerine katkı olanlar, kendileri ve sevdikleri için bileklikler yapanlar var olan taşlarını doğru temizlemeye kodlamaya başlayanlar hangi taşın kendilerine fayda sağlayacağını astrolojik olarak öğrenenler ve hepsinden teşekkür mesajları ile doluyor mesaj kutum doğru bilgiye vesile olmak mutluluk verici. Kristallerin Gücü kitabıma tüm online kitap satış sitelerinden ve kitapçılardan ulaşabilirler almak isteyenler.

Okullar açıldı, herkes biraz tedirgin doğal olarak, nasıl korunmalı hijyen anlamında ve ruhsal olarak, uzun zamandır yıpranan ruhumuzu nasıl onarabiliriz?

Okullar açıldı evet yüz yüze eğitim özellikle çocukların ihtiyacı, her konuda olduğu gibi korku ve kaygıya düşmeden temel hijyen önlemleri alınarak özellikle demir ve bakır mineralleri eksikliği var ise gerekli tedbirler alınarak hareket edilmeli. Kaos ve korku enerjisine düşmeden biraz sabır ve önlemlerle hareket etmek lazım.

Pandemi, sel, yangın, virüs, ekonomi herkesi oldukça etkiledi, ilişkilerimizi de zedeledi, bu kaostan nasıl çıkabiliriz?

Çok doğru tüm dünya oldukça zor bir dönemden geçiyor bir çok yazılı ve görsel medyada aynı zamanda sosyal medyada pek çok bilgiye ulaşımın yanısıra akıl karıştırıcı spekülasyonlarada maruz kalıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak kardeş kavgasına düşmeden Atatürk’ü ve Nutuk’u anlayarak damarlarımızdaki asil kanı bilip tutunarak bu zor zamanları atlatacağız. Tarihimiz şanlı kurtuluşlar ve zaferlerle dolu bizim kaderimiz başarıdır.

En büyük yolculuk insanın kendi içine yaptığı yolculuktur, bu süreç biraz kendimizle kalmamızı ve farkındalığımızın artmasını sağladı, bu anlamda hangi çalışmaları önerirsiniz?

Yolculuk kendimizden kendimize... İnsan dışarıda gördüğü herşeyin kendi içinden yansıyan hologramlar olduğunu anladığında kimseye bakmayacak kimseyi değiştirmek istemeyecek kendinden başka bunu ise iç sesini kendini dinleyecek sessiz anlar yaratarak başarabilir insan, kendiyle barışarak ve severek kendini... Aurataş Kuantum ve Enerji Sağaltımları eğitimlerimizde bunu kolaylaştırıcı teknikler ve bilgileri paylaşıyoruz.

Yeni dönemde projeleriniz neler?

Yeni dönem Bakırköy’de bulunan ofisimizde kristal eğitimleri, enerji sağaltım teknikleri eğitimleri, yaratım sanatı seminerleri, nefes çalışmaları ve atölye çalışmalarımız olacak.

Özellikle kadınlara çocuklara neler önerirsiniz? Anneler çocuklar ile daha çok ilgilendiği için hem eş hem anne olarak neler yapmalı ve yapmamalılar? Tabii erkeklere de düşen görevler neler?

Popüler kültür “helikopter annelik” diye bir kavramdan bahseder: Anne çocuğun her adımını planlar, izler ve doğasını bozar yada tam tersi sürekli anneliği ile ilgili eksiklik duygusu ile meta ile doyurmaya çalışan ve duygusal olarak zedelenen çocuklar var günümüzde, Anadolu anneliği örnek alınmalı çocuğunda bir birey olduğu bilinci ile alan bırakarak sorumluluk vererek yetiştirilmeli çocuklar, sıkılmalarına da izin verilmeli ve mutlaka saygı büyüğün küçüğe küçüğün büyüğe olan saygısı korunmalı, bilgisayarı, interneti doğru kullanmaya teşvik edilmeli yeni nesil.

Kendinde enerji, şifacılık hissedenlere nasıl bir yol haritası tavsiye edersiniz?

Derler ki; en iyi şifacı yaralı şifacıdır, bu anlamda yaşadıklarını anlamlandırana kadar yaralanmaya devam eder şifacı günümüzde konuyla ilgili bir çok eğitim olsa da çok daha derin bir konudur ve aslında bunu anlamak için yola koyuluştur şifacılık... Korkmasınlar araştırsınlar kuantum, fizik, kimya okusunlar hepsinden en önemlisi kendilerini okusunlar atalardan aktarılan bu özelliği kullanmak için acele etmesinler önce anlamaya çalışsınlar konuyla ilgili Şifanın Gücü kitabımı okuyabilecekleri gibi bir çok yazım, TV programlarında gerçekleştirdiğim söyleşiler var mutlaka izlesinler ve bize ulaşabilerde aynı zamanda...

Zamansız bir sesleniştir bu tüm çağlardan tüm çağlara... Sembol dili ile ne güzel anlatmış atalarımız bu bilmeceyi çözen herkesi bekleriz edendim “Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur zaman içinde develer tellal pireler berber iken...” Tüm okuyucularımıza, takipçilerimize, öğrencilerimize ve danışanlarımıza sevgiyle nur olsun.