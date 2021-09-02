Koreografinin prensi Fatih Ömercikoğlu 

FUNDA AKOSMAN ERMAN

Merhabalar Fatih beycim nasılsınız? Hoşgeldiniz sizi görmek çok güzel

Aynı şekilde sizi de, teşekkür ediyorum

Kariyer yolculuğunuza nasıl başladınız diye hemen sorayım ben.

Valla uzun yıllar oldu, aslında bu soruyu genelde soruyorlar bana. İlkokula giderken çizimlerim çok iyiydi. Bir şekilde kendimi hep geliştirdim, öğretmenlerim hep destek oldu bana. Ama beni heyecanlandıran ve asıl bu yolda yürümeme en büyük sebep Uğurkan Erez'dir. Ben çoçuk yaşlardayken, TRT'de yıllar önce bir program vardı. 80’li yılların sonları ya da 90’lı yılların başı bir program adı aklıma gelmiyor, benim çocukluğuma denk geliyor. Orda Uğurkan abinin defileleri vardı, hep onları seyrederek büyüdüm. Hep o televizyonun içine girmek isterdim bana muhteşem gelirdi.Yıllar yıllar geçti kendimi çok daha fazla geliştirdim ve daha sonra bir vesileyle İstanbul'a geldim moda tasarımı eğitimi almak için. Daha sonra yine bir vesileyle Uğurkan abiyle tanıştım. Sağ olsun o dönem iş arıyorum hem tasarım okuyorum. Uğurkan abiden rica etmiştim o’da “ajans sisteminde çalışırsan, arzu edersen gel” dedi ve onunla beraber devam ettik. Tabi 2000’li yılların başıydı yıllar geçmiş.

Maşallah, maşallah ne güzel ilham, şans olmuş.

Çok büyük bir şans oldu benim için çok değerli. Uğurkan abi de öyle söyler, sağolsun daha yeni konuştuk kendisiyle. Allah razı olsun.

Çok sevgiler selamlar, kıymetli bir değer o. İşinde de çok başarılı karakteri de çok güçlü çok seviyoruz kendisini

Benim için abilik, babalık yaptı benim için çok değerli o yüzden kendisini çok seviyorum. İlk geldiğimde o dönem benim için İstanbul kurtlar sofrası. Ayağımın üzerinde nasıl durmam gerektiğini öğretti. Bir insana balık yedirirsiniz ama balık tutmasını öğretmeniz gerekir. Uğurkan abi de her konuda çok yardımcı oldu.

Herkes öğretmez, hazine sizin için çok kıymetli veliahtı da ilan etti sizi zaten

Hiç beklediğim bir şey değildi tabii, uzun yıllardır kendisiyle çalışmanın getirdiği bir durum belkide minnettarım kendisine. Mesut Yar'ın programında sağolsun benden çok güzel bahsetti ve inşallah öyle de devam edecek.. Onurla taşıyacağım..

Uğurlu geldi maaşallah. Evet hepimiz için öyle. Siz bu dünyayı seviyorsunuz koreogrifiyi, modayı çok seviyorsunuz. Kimleri örnek alıyorsunuz Uğurkan beyden başka.

Şimdi tabii takip ettiğim isimler var ama Uğurkan abi benim idolüm. Türkiye'de hatta dünyada saysak biri Uğurkan abidir. Çünkü başka bir şey o, onunla koreografi ve aynı zamanda sahne yönetmenliği tabi ki bizim işimiz o. Ne, nerde kuruluyor onu çok iyi şekilde hesap ediyor olmanız lazım. Uğurkan abi de bunu en iyi yapanlardan bir tanesi. Onun yanında yetişerek, onun yanında büyüdüğüm için onu çok iyi gözlemledim. Birçok koreograf arkadaş var tabi, ama Uğurkan abi başka bir şey. Onun yanında yetiştim diye söylemiyorum gerçekteni iyi ki diyorum. İyi ki onun yanında yetişmişim, iyi ki onun ışığında büyümüşüm. Evet şimdi mesleki olarak istediğiniz şeyleri hayata geçiremiyoruz çünkü sektörün eski gücü yok. Eski işler yok. Gönül ister ki herkes güzel işler yapsın ama biliyorsunuz ki, herşey maliyet ve artık çok para harcanmıyor. Eskiden belki daha iyiydi, ama şimdi günden güne değişiyor. Dünyada çok güzel işler yapılıyor ama Türkiye'de maalesef. İnşallah daha güzel işler yaparız diye umutla bekliyoruz.

Siz zaten güzel işler yaptınız. Önünüzdeki projeleriniz nelerdir?

Televizyonla ilgili görüşmelerimiz halen devam ediyor. Yönetmen bir abimiz var isim vermeyeyim çok değerli bir abimiz. Daha önce moda sektöründe yarışma yapmış, onunla görüşüyoruz, konuşuyoruz. Onun bir projesi var. Daha hayata geçmedi ama geçirmeyi planlıyoruz. O hazırladı her şeyi sağolsun. Yine bir arkadaşımız var, yapımcı bir arkadaşımız ondan bir haber bekliyorum. Ama biliyorsunuz bir anda hiçbir şey olmuyor zamanla oluyor.

Aslında güzel bir fikirde var onu hiç söylemeyeyim o sürpriz olsun. Çünkü o modayla alakalı değil çok farklı bir şey. Bu teklif bana üst üste geldi ve bir proje üst üste geliyorsa bende değerlendireyim dedim. Bu isim Türkiye'de Ajda’yla, Zerin Özer’le Gülben Ergen gibi önemli sanatçılarla çalışmış biri. Şimdi isim vermeyelim ama inşallah bir hayata geçsin ondan sonra tekrar sizle röportaj seve seve yapmak isterim.

İnşallah aynı şekilde. Sizin stiliniz nasıl? Türk halkını, Türk erkeklerini, Türk kadınlarını nasıl buluyorsunuz?

Ben spor şıklık seven biriyim..Vee bence yarışma programları çok öğretici ve faydalı oldu ilk dönemler. Belki içinde strateji var, belki abartı var ama olsun yine aslında Türk insanımız güzel giyinmeyi zaten seviyor çok bakımlılar, ama yine de program çok faydalı oldu bilmedikleri çok şeyi öğrendiler. Kesinlikle konuşuluyor. Bugün ne giysem? İşte Benim Stilim gibi programlar çok öğretici oldu. Nur abla Allah rahmet eylesin...

Amin, çok üzüldük çok seviyorduk Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

Çok çok değerli bir insandı. Televizyon figürü olmak başka bir şey… Bir de işi bilenlerden bu işi öğrenmek güzel.. Uğurkan abi kendi mesleğinin en başarılı ismi, İvana Sert, Hakan Akkaya vs. bu sektörde hepsi öğretici oldular. İnşallah insanlara birşeyler gösteren öğreten programlar televizyonlarda yerini alır diyelim. İnşallah benim de dahil olduğum bir proje yakın zamanda yerini alır.

Allah kalbinize göre versin. Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyorsunuz devamlı, Papatyanın Yaprakları kitabımı Down sendromlu çocuklar yararına, mekanlarında imzalamıştım, siz de katılmıştınız. Bununla ilgili daha var mı planlarınız?

Sizde tanıyorsunuzdur, Monik İpeker ablam var, çok seviyorum gerçekten o bir şeye çağırdığında koşa koşa gidiyorum fırsatım olduğu sürece. Geçende çocuklarla ilgili bir proje yapıldı atıklarlardan kıyafetler tasarlandı ve defilesini yaptık, destek amaçlı oldu. Bana böyle bir teklif gelince seve seve yer almaya çalışıyorum. Allah'ın bize sunmuş olduğu bütün güzelliklerin paylaşılması gerektiğini düşünüyorum.

O kadar belli ki zaten gerçekten yansıyor bunlar, sevgiyle yaptığınız belli. Pozitifliğinizi neye borçlusunuz?

Aileden aldığım bir enerji. Annem ve babamı çok erken yaşta kaybettim. Belki onlardan bana bir şey geçti sevgiyle büyüdüm. Ailemi seviyorum, 3 kardeşiz ailem benim herşeyim. O aldığım enerjiyi de çok iyi bir şekilde yansıtmayı da seviyorum.

Hayvanları çok seviyorum, evet evimde hayvan bakamıyorum, yalnız yaşadığım için bakamıyorum ben bir yere gittiğimde bir hafta kalıyorum ama ona da biliyorum ki çocuk şefkatinde ilgi göstermek lazım. Çocukken hayvanların, köpeğin kulübesine girerek uyurdum. Annem oğlum ne işin var senin orda diye söylerdi. Çocukluk yaşta öyle bir sevgiyi almışım. Yine o sevgiyle sokakta gördüğüm zaman o şefkatle yaklaşıyorum. Hiç büyümeyen bir çocuk gibi öyle bakmak lazım.

Bizim de kedi var aynen öyle. Kedi, köpek, kaplumbağa, kuş, papağan hepsini sevgiyle besledik hepsi çok emek istiyor.

O sevgiyi evde veremezseniz hiç almayayım zaten sokakta gördüğümde bir kedi olsun, köpek olsun hemen bir şey alıp veriyorum ilgilenmeye çalışıyorum.O şekilde mutlu oluyorum ben, onlarda mutlu oluyor eminim. Hayata öyle pozitif bakmayı seviyorum.

O her şekilde belli oluyor zaten. Sizin mesleğinizi seçmek isteyenlere ne önerirsiniz?

Ben her zaman şunu söylüyorum; moda tasarımı okuyan öğrenci kardeşlerimize, üniversitelerde sohbetlere katılıyorum sağ olsun hocalarımız davet ediyor belki görmüşsünüzdür. Çünkü bir örnek teşkil ediyorum ve onlara bir faydam olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü benim rol modelim çok önemli Ugurkan abi gibi bir ismin yanında yetişmişim. Birçok ünlü ile Yıldırım Mayruk, Faruk Saraç, Vural Gökçaylı, Ertan Kayıtken, Neslihan yargıcı, Cemil İpekçi, Dilek Hanif, Arzu Kaprol, Özlem Süer, Atıl kutoğlu, Cengiz Abazoğlu gibi aklınıza gelecek birçok isimle o kadar değerli insanlarla, işlerle beraberdik. Onlardan birçok şey aldık, birçok şey geçti bize. Herkes bu kadar şanslı değil.Neler yaşadıysam neler öğrendiysem öğrenci kardeşlerimle paylaşıyorum.. Vee onlara izlemesi gereken yolları söylüyorum… Çalışmak, sabır, azim..

Doğru, doğru bunları aktarmak lazım.

Tabi onlar moda tasarımcısı ama ben sonuçta koreografım bir nevi sahne benim işim. Defile hazırlık süreçlerini onlara anlatıyorum. Çünkü moda tasarım öğrencisi bunları bilmeli. Çünkü bilmiyorlar bir kıyafeti hazırlıyorlar ama onu sahnede nasıl sunacağını bilmiyorlar.

Bu süreç hangi aşamadan geçiyor.

Koleksiyon seçimi, sahne seçimi, müzik seçimi, manken seçimi bunların hepsi önemli detaylar. Onlara anlatmaya çalışıyorum. Doğru manken nasıl olmalı,sahnede nasıl olur. En başından sonuna kadar öğrenci kardeşlerimize anlatmaya çalıyorum. Faydalı olacağını düşünüyorum, çünkü bizlere anlatılmadı. Bunların çokta anlatıldığını düşünmüyorum Türkiye'de ilk ben yapmaya anlatmaya çalıştım, çokta mutluyum.

Çokta güzel bir süreçten geçtiniz şimdi aldınız aktarıyorsunuz. Aslında çokta güzel şeyler biriktirdiniz. Belki bir kitap yapmak istersiniz.

Aslında geldi, düşünüyorum ama biraz daha zamanı olduğunu düşünüyorum.

Biraz daha biriktireyim diyorsunuz.

Aslında çok birikimim var ama biraz daha zaman şu an yapmam gereken çok başka şeyler var. Tamamen kendinizi kapatıp buna odaklanmak lazım, huşu içinde yapmanız gerekiyor. Şimdi daha başka projeler var. Kendimi daha fazla gösterebileceğim projelerde yer almak istediğim için biraz daha oraya odaklıyım.

Bu enerjiniz ve heyecanınızla mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Maşallah.

Siz benim için çok değerlisiniz. Sizi gerçek bir dost ve arkadaş olarak görüyorum.

Çok sağolun. Her şey karşılıklı zaten, aynı frekansta olduğunuz kişilerle o enerji tutuyor laf lafı açıyor sizin etrafınız öyle olmuş. Kadersel aslında değil mi? Siz bunu çok istiyormuşsunuz o da karşınıza çıkmış, su gibi akmış

Kesinlikle öyle, hep doğru insanlara denk geldim. Çok şükür.. Hayatım boyunca öyle oldu. Düşünsenize hayal ediyorsunuz, birşeyler yapmak istiyorsunuz 2000’li yıllarda o dönemde Türkiye’nin devi Uğurkan Erez üstad hayal edebilir misiniz?

İstediniz hayal ettiniz ve oldu.

Evet kısacası bu. O kadar önemli insanlarla bir araya geldik ki, Türkiye için. Bunların hepsini para verseniz olmaz.

Gönül Yazar mesela, bana annelik yaptı çok değerli. Bazı sebeplerden dolayı bir dönem ajanstan ayrılmıştım. Aradı “Oğlum ne yapıyorsun” dedi. O zaman Seda Sayan'ın programına defileler yapıyorum. “Sakaryadayım dedim” “Gel işlerine buradan devam et” dedi.

Kim derki böyle bir şeyi.

Evet gerçekten düşünsenize para verseniz olmaz. O bağ o iletişim kurulmaz.

Maksim Gazinosu’nun Türkiye’nin en önemli assolisti,bir dönemin yıldızı ve hala öyle Zeki Müren, Behiye Aksoy, Müzeyyen Senar'ın ışığında yetişmiş bunların üzerine de başka isimde yok zaten. Benim için o kadar değerli ki Allahım ne kadar şanslıyım ve mutluyum. Allah’a şükürler olsun. Kolay mı asla değil, bende çok zorluklar çektim çekiyorum. Mücadaleler veriyorum bir anda mı oldu, asla olmadı. Zorluklarda çektik ama demek ki o mücadeleyi vermem gerekiyormuş. Allah’da doğru insanları karşıma çıkardı.

Peki madem bu kadar isimle zaman geçirdiniz. Güzel bir anınızı paylaşmak ister misiniz?

Kendi mesleğimle alakalı söyleyeyim. Uğurkan abiyle çalışırken eşyaların taşındığı keyzler var. Sahne hazırlandı, her şey yapılıyor, müzik çalışıyoruz vs. Koronun provası var ben de yanındayım. Bir şey oldu o andan inmem ve yetişmem gerekiyordu. Onlarda tekerlekli ya geçici olarak öne koymuşlar bende orada inip koşmam gerekiyor. Ona birden basınca tekerlekleri döner dönmez düştüm ve kenara belimi bir çarpması sonucu günlerce kendime gelemedim. Belim incindi bir hafta boyunca iğne falan oldum. Ama iş aşkı diyoruz ya yine de işime devam ettim ertesi gün başladı ağrılar, sıcağı sıcağına anlamıyorsunuz ya yerimden kalkamadım.

Özge ile bir kere son dakika uçağı kaçırma olayımız var çok enterasan. Yine Ankara’ya gideceğim defile için saatini yanlış görmüşüm uçağı kaçırdım. Sonra çok sevdiğim arkadaşım Didem Soydan en son yürüdü ve finalde de çıkacak içeri girdi Kulis arkasındayım onu kucağıma alıp sahneye son hızla yetiştirdim.

Arkada olanları kimse bilmiyor tabi

Kulis zaten öyle bir şey anlatmakla bitmez.

Yıllarca çok sevdiğim arkadaşlarımla, böyle güzel güzel anılar var. Yıllarca Çağla Şıkel, Özge Ulusoy, Ivana Sert, Şenay Akay, Tuğba Özay, Ece Gürsel, Şebnem Schaefer, Deniz Akkaya, Özlem Yıldız,T ülin Şahin daha size kimleri sayayım ki Wilma Eles aklınıza kim gelirse hepsiyle çalıştık.

Özel hayatınız nasıl bu kadar koşturmacanın içerisinde?

Eskiden gecemiz, gündüzümüz pek yoktu artık zaman ayırmaya çalışıyorum. Ben ajans sisteminde yetiştiğim için eksiden iki üç günde bir iş vardı. Uğurkan abi bu arada Türkiye'nin en iyi menajerlerinden bir tanesidir. Çünkü ajans sistemi ne gerektiriyorsa onu yaptım. Düşünsenize koreografsınız ama Türkiye'nin en iyi isimleri var ajansınızda. Onların menajerliğini de yapıyor Uğurkan abi. Ben koreograf olarak tasarım eğitimi aldım ve bir menajer olarak ne gerekiyorsa yaptım. Hatta bir dizi vardı menajerimi ara kadar güzel bir diziydi ki aslında bütün hayatımızı oraya almışlar sanki. O kadar kendi hayatımızdan çok şey gördüm ki bu dizide ben oynamalıydım dedim seyrederken.

İş teklifi gelirse sıcak bakıyorum diyorsun.

Bakıyorum tabi, aslında ben bir sinema filminde oynadım. Pandemiden dolayı vizyona giremedi. Tabi sıcak bakıyorum güzel projeler olursa niye değerlendirmeyelim. Bizim mesleğimiz her şeyi gerektiriyor. Biraz şov dünyasından olunca hayatın içinden her şey geerekiyor bizim de mesleğimiz bu.

Yakışır enerjiniz, sıcaklığınız gözlerinizden çıkıyor hepsi olur.

Karşılıklı herhalde herşey Ben mesela bir adım atana, üç adım atarım.. Ama çıkar varsa bir süre sonra ister istemez kendimi kapatırım. Çünkü, ben şeyi sevmiyorum yaptığınız iyilikleri çıkar amaçlı kullanmamalı. Çıkar amaçlı yaklaşan ve çıkar amaçlı davrananları anlıyorsunuz tecrübe ile orantılı. İnsanlar her şeye güzellikle baksın iyi olsun istiyorum.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Ben gençlere bir şeyler söylemek istiyorum. Gençler bir anda bir yerlere gelmek istiyorlar. Ya biraz sabır, bi kere kendinde yetenek var mı önce ona bir baksın. Yetenek çok önemli ama o işin eğitiminide alsınlar. Oyunculuk, modellik vs. tasarımcı olmak istiyorsa tasarım eğitimlerini alsın ve ne gerektiriyorsa yapsınlar,kendilerini geliştirsinler.İşin tekniğini öğrenmek için sabırla azimle mücadele vermek gerekiyor, lokma piş ağzıma düş olmuyor. Kısa zamanda star olan arkadaşlarımızda var ama milyonda bir ihtimal o şans herkese gülmüyor..ve birçoğunu gözlemledik kısa vadeli sürenlerde olabiliyor.. Üstüne hep bir şeyler katarlarsa, kendilerini geliştirirlerse, olduğu yerde kalmıyorlar, mücadele ve savaş etmek gerekiyor.. Hala koşturan birçok arkadaşımız var. Mücadele vermediğin sürece sen bir şey olamazsın. Yeni tasarımcı olan kardeşlerimizde, büyüklerimizin yanında ya da firmalarda staj yapacak çalışacaklar işi daha iyi öğrenecekler.. İşe giriyorlar, iş seçiyorlar ben şunu yapmam bu olmaz, şu olmaz.. Yapacaksınız.

Mutfaktan geliniyor zaten orda pişiyorsun. Çok güzel söylediniz aynen öyle.

Gocunmayacaksın, çalışacaksın. O yüzden gençler malesef sabretmeyi, azmetmeyi, mücadele vermeyi bilecekler. Hemen para kazanmak, hemen zengin olmak maalesef öyle olmuyor. Star arkadaşlarımızı baz alıyorlar, çok az belki on parmağı geçmeyecek isim olmuş arkadaşımız var. Ama milyonlarca yüzlerce insan var koşturan bunları görmüyorlar. Herkes gibi mücadele vereceğiz. Şansımız yaver giderse o bizim milli piyangomuz olsun.

Çok teşekkür ediyorum gayet güzel bir röportaj oldu.

Ben teşekkür ediyorum.