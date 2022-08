KIVANÇ TERZİOĞLU İLE YAPIMCI ADEM SİNCAR ÖZEL RÖPORTAJI 

RÖPORTAJ: KIVANÇ TERZİOĞLU

KT- Adem Sincar'ı kısaca biraz tanıyabilirmiyiz?

Ben 1985 yılında Mardin doğumlu olup, uzun yıllar Adana’da ikamet ettim. Çocukluğum Adana’da geçti, uzun yıllar Adana sevdalısı olup lise yıllarımı Adana’da geçirdim. Uzun süre Adana’da bir çok sanat faaliyetlerinde ve etkinliklerinde öncülük yaptım bir çok TV ve radyoda programcılık yaptım. Adana’da bir federasyon kurumunun, Adana il federasyon başkanlığına yürüttüm adana Çukurova Üniversitesi radyo TV mezunuyum.

KT- Yapımcılık hayatınız nasıl başladı? İlk başladığınız projeyi anlatırmısınız?

Yapımcılık hayatıma yine sevdiğim olan memleket Adana’da adımlar attım küçüklüğümden beri içimden gelen bir duyguyu ve isteği hayata geçirmek adına her daim hayallerimi gerçekleştirmek bununla birlikte insanlara faydalı olmak istedim aile durumumuzun iyi olmamasına rağmen devamlı inançları kırma yolunda mücadele ettim hiçbir zaman kurduğum hayallerden vazgeçmedim ilk olarak bu hayalimi bir dizi teklifi alarak oyunculuk ile başladım bir süre oyunculuk yaparken artık kendimi daha da geliştirmem gerektiğini benimsedim onun daha iyisi olabilir mi diyerek setteki yan kasta olan insanları hep gözlemledim gördükleri muamele ve hayallerinin umutlari beklentileri beni çok etkiliyordu ve çok uzuyordu üzüyodu Saatlerce bir sahnedede gözükebilmek için görmedikleri değerleri yaşamaları beni çok etkiliyordu yıllarca hayalleri için umutlarını getirmeden insanlar vardı yağmurlar altında beklentiler ve onların çıkış yolu olmak istedim ve hayalimin hayalimi ve mücadelemi daha büyük tutmak istedim neden ben de bir film çekemiyorum başarı inanmaktır takdir ve güç Allah’tandır diyerek bu insanların hayallerini umut olmak isteyip arabamı sattım ve dostlarımın aylarca kapılarını çaldım evet ilk olarak herkesin bakış açısı hep farklıydı bana karşı bazen de dalga konusu oluyordum ama inancım olduğu için başarabilirim dedim ve yapımcılara adım attım kıymetli amcam olan ve her daim varlığını hissettiren Zeki Sincar oldu o anda çünkü birinin sana ve hayallerine inanması seni hedefe daha huzurlu götürüyor bununla birlikte bu inancıma ortak olan benimle yola çıkan Ercan Aydın ve Ümran can varoldu yanımda ve ilk komedi filmi olarak ilk yapım olarak Adana’da bu başarıyı adım atıp imzamı attım bahtsız bedri ve zeki amcam ile yollarımızın kesişmesi kesişmesi hayatımın bu sektörde dönüm noktası haline geldi

KT- Bugüne kadar toplam kaç tane yapıma imza attınız? Onlardan biraz kısa kısa anlatabilirmisiniz?

Bu zamana kadar bir çok dizi sinema filmi reklam filmleri gibi bir çok projeye imza attık ilk olarak komedi sinema filmi olan bahtsız bedri oldu onunla birlikte fragmanını yine Adana’da tamamladığımı Arayış adlı aksiyon dizisi oldu korku filmlerine yoğunluk adım atıp Ceberruh korku filmimiz ilk korku filmimiz oldu akabinde Siluet korku filmi hala kurgusu devam etmekte olan beş olarak yakın zamanda vizyona girecek olan bir çok ünlü isminde oyuncu kadrosunda yer aldığı aksiyon dolu Türkiye’de ezber bozacak güzel bir proje ve bununla birlikte bir çok sinema filmleri dünya geneli ödüller reklam filmleri ile devam ediyoruz





KT- İçinize en çok sinen proje hangisi oldu ve neden?

İçime sinen en çok iyi projemize desek benim için hepsi diyebilirim çünkü hepsinde ayrı ayrı bir emek var ayrı bir çaba ve gayret var ekibimizin azimle çalışması vardır alınteri vardır hepsi benim vücuduma ayrı bir arızası diyebilirim kısacası tüm projeler için bir bedende hepsi hangi bir bütün benim için

KT- Sincar Medya Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zeki Sincar ile birlikte Meda Medya Film Yapım Ltd.şirketini kurduktan sonraki yol haritanız nasıl oldu peki biraz bunlara değinsek?

Bundan fazla bahsetmeyeceğim çünkü kıymetli amcamla ilk serüvenin başladı Zeki Sincar ile kesişen yolumu bir kader olarak ifade ediyorum bir nefes bir inanç olayı biz birlikte yıllarca her şeye rağmen mücadelemizi ve gayretimizi verirken insanlara nasıl fayda sağlarız düşüncesinden hiçbir zaman çıkmadık çünkü şu yıllara kadar bir çok başarıya imza attık ama özümüzü kaybetmedik dualarımızıda kaybetmedik bizim için en büyük hedef arkamızda güzel şeyler bırakmak bir şey sıfırdan başladığımızda bildiğin ve saygının sevginin hiç dışına çıkmadık aramızdaki saygı ve sevgi bağı her şeyin önüne geçti asıl bizi bu duruma getiren önce Allahın takdiri sonra birbirimize olan inancımızı diyebilirim yol haritamız sadece doğru adımlarla doğru işlerle büyük başarılara imza atmaya devam etmek

KT- Şirketiniz bünyesinde birde Müzik yer alıyor. Bu çalışmalardanda bahsedelim mi?

Evet bir çok şirketleri yönetiyorum yönetiyoruz müzik alanında ise bir çok çalışmalara imza attık ve bir çok insanın umudu inancı olduk bunun dışında ise amcam Zeki Sincar destek oldu müzik alanında kendisi başarıları öncülük etti bana da birlikte bir çok başarıya imza atarken yaptığımız müzik Faaliyetlerimizde bir çok ünlü ismi kaplarımızı açarken fikir ve düşüncelerimiz doğrultusunda devam ettik müzik alanı ile Zeki bey daha çok aktif

KT- İddialı yapımlarla adınızdan sıkça söz ettiriyorsunuz. Bu başarının sırrı nedir?

Bunu birkaç cümleyle ifade edecek olursam bu başarı insanın yola çıktığı yol arkadaşlarına olan inancı ve onların da ona olan inancıdır bu başarıları aslında beş parmağın beşi gibidir eğer ki gerek yönetim gerek ekiplerimiz bir oluyorsa Buda birbirimize olan inanç’tan geçer asla hayallerden ve kendine olan inancımızdan vazgeçmemektedir

KT- Bu arada sizin oyunculuk yanınızda var bunuda yakinen biliyorum oynadığınız projelerdende biraz bahsetseniz?

Evet cümlemin ilk başında dediğim gibi oyunculuk alanında bir yol kat ettim bir süre ilk olarak bir çok projeden teklifleri alıyordum ama ben her daim her şeyin en iyisini yapabileceğime inandığım için her zaman çıtamı yüksek tutuyordum ilk olarak bir televizyonda olan ve halen devam etmekte olan bir dizi projesine başladım 60 bölüm anlaşma sağlarken ana casta daha sonra bahsettiğim gibi kendi yapımda kendi filmi çekmek kararına varınca bahtsızbedride yer aldım ve bir çok projede yer aldıktan sonra oyunculuğu bıraktım daha iyi olması adına faydalı olma adına mücadele girdim

KT- Artık Ünlü Yapımcı olarak anılıyorsunuz ve biliniyorsunuz? Oyunculuk yapmaya devam mı tamam mı peki?

Başarılı Hedef bir kez bulunur ve o yüzden bizden sonra gelecek nesillerin yolunu açmak ve onlara ışık olmak için oyunculuğu bulunduğum yoğunluklarıdan ve çalışmalardan dolayı yoğun projelerin var olmasından dolayı uzun bir süredir bıraktım projelerde yeni nesillerin önünü açmak ve umutlu olmak için yapımcılık alanda olmaya ve ilerde nesilleri çocuklarıma güzel şeyler bırakmak istiyorum

KT- Peki Yapımcı Adem Sincar'ı bir yana bırakırsak Adem Sincar gününü nasıl geçiriyor. Neler yapıyor? Bu yoğun çalışma temposunda kendisini nasıl şarj ediyor diye sorsam?

Günümüz her daim çalışmak ile üretmekte devam ediyor her daim perdenin arkasında olup daha iyi bir şeyler yapmak için devam ederken kendimize ayırdığımız vakit pek olmuyor doğal olmayı seven biriyim bazen sokakta dolaşmayı her daim yaparım insanlarla bir arada olup dert dinlemeyi çok severim onlardan ışık alırım standart kişiliğimden hiçbir zaman vazgeçmedim ve spor yapmayı seviyorum bazen dolaşırken eğlenmeyi seviyorum çocuklarıma vakit ayıramıyınca çocuklarımı görmeye gidiyorum onları çok seviyorum onların her daim gurur duyması için var olmak istiyorum istediğim her şeyi yapıp adımlarını sayarak atıyorum

KT- Birazda yakın zamandaki projelerden bahsetmek istersek neler söylemek istersiniz?

Yakın zamanda süprizlerle dolu bir proje ve hazırlıklar var şu anda kurgusu devam eden iki güzel projemiz var yine izleyiciyle buluştu ricamız bu projelerimizin bir aksiyon diğeride korku filmi ve bununla birlikte dizi hazırlığımız başladı

KT- Yeşilçam ve oyuncularına hayranlığınızı biliyoruz ve onlarlada çalışma imkanı buluyor hatta o çalışma imkanını yaratıyorsunuz. Birçok projenizde önemli Yeşilçam ve Türk Sinemasının Duayenleri yer aldı almayada devam ediyor. Bundan biraz bahsedebilirmisiniz?

Evet asıl konu odur benim için yeşilçam oyuncuları ben hep benim küçüklük sevincim oldu inancım oldu yol güzergahım oldu bu oyuncularımızın her daim benim yanımda yüreğimde ayrı bir değeri ve ayrı bir duygusu oldu çünkü en büyük emek onları o dönemde zor şartlarda sağladıkları ve hayatımıza anlam kaptıkları durumlardır bir çok yeşimçam oyuncusunu kaybettik uzun süre bunların üzüntüsünü yaşadım sebebiyle yıllarca onlarla Güldüğümüz Ağladığımız bize hayat dersi verdikleri dönemde teknolojinin ilerlemesi ve değerlerimizi kaybetmeye başladık şu anda bir çok zor durumda zor günler yaşıyor bunlara sahip çıkmak adına değerlerimize hayatı ve bize olan inançlarını kaybetmemeleri adına projelerimizde gel verdik verirken her daim umutlu görüşleri samimi bakışları beni hep etkiledi

KT- Adem Sincar birazda gelecek projelerden bahsetse bize? Kendisini nerede görüyor? İleride hayalleri ve yapmak istedikleri neler?

Gelecek bir çok projemiz var olmaya da devam edecek kendimi nerede görüyorum veya hayallerimle konuşacak olursam küçüklüğümden beri kurduğum tüm hayallerimi gerçekleştirdim şu anda tek hayalim hayalleri olanların hayallerinde varolup yanlarında olmak ve güzel şeyler bırakmak arkamdan

KT- Bu özel röportaj için sonsuz teşekkür ediyorum ve son sözü size bırakıyorum. Neler söylemek istersiniz son olarak ?

Bu güzel sohbet için öncelikle size ve tüm ekibinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum bununla birlikte son olarakta diyeceğim takipçilerinize ve okuyucularınıza şunu sadece söylemek isterim kendine olan inançlarını asla yitirmesinler en büyük başarı kendine olan inançdan geçer ve hayallerinizin asla uzakta değil sizlere sadece yapılacak olan tek şey ne olursa olsun ne hayaller kursanız kurun asla başkalarının kuramadığı o elleriniz başkasının ayakları altında sözleriyle bitmesin kalplerimiz ve inancımızda saygı ve selamlarla

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...