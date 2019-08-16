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KIVANÇ TERZİOĞLU İLE MR JADE ÖZEL RÖPORTAJI

Kıvanç Terzioğlu'nun, Mr. Jade ile yaptığı röportaj için tıklayınız....

KIVANÇ TERZİOĞLU İLE MR JADE ÖZEL RÖPORTAJI

Kıvanç Terzioğlu'nun, Mr. Jade ile yaptığı röportaj için tıklayınız....

16 Ağustos 2019 Cuma 16:03
7 Okunma
KIVANÇ TERZİOĞLU İLE MR JADE ÖZEL RÖPORTAJI

RÖPORTAJ: KIVANÇ TERZİOĞLU

“Türkiye’nin dünya markası” olarak tanınıyorsunuz. Biraz içini açar mısınız bunun bize, neden bir dünya markasıdır mr.jade?

Doğum yerim Avrupa olduğu için ve sürekli dünyayı gezdiğimden, ama kökenim Türk olduğu için insanların dikkatini çekmişim ki her yaptığım atraksyon her yaptığım iş sosyal sorumluluk projeleri olsun dünyada çeşitli basınlarda yer alıyor, Ve otomatikmen sürekli Türkiyeli hayırsever Türkiyeli işadamı Türkiye’de cent ben yani uzun lafın kısa sı Türkiye temsil ediyoruz.

Peki neden MR. Jade?

Bu ismi bana takan kendim olmadım, bir gün yolda gidiyordum kurdugum şirketin adı jade, onun için bana arkadan biri mrjade diye bagırdı,  ismi öyle kaldı gitti.

Turizm ve organizasyon şirketi kurma fikri nasıl oluştu ve markalaşma süreci nasıl oldu sizinle aynı yolda ilerlemek isteyenlere birkaç ilham verici şey söyleyebilir misiniz?

Yaşım henüz 21’de ve eğlence sektörü içerisindeyim. Avrupa’da türkleri temsil edecek kaliteli mekanlar, organizasyonlar, oteller, düğün salonları yoktu,. Ben de kendime misyon ettim dedim Avrupa’nın en iyi organizasyon şirketini kuracağım tabii ki herkes dalga geçti benimle. Geldi ki bugün dünyanın en üst puanlaması google da 4.8 JADEsaal sirketinde.. İlham vereceğim tek konut dürüst olmaları ve gece gündüz kendilerini inanıp da üretip çalışmaları

2012 yılından itibaren de ‘Yılın Organizasyonu’ ödüllerini kazandınız…

Evet şirketime 2000 yılında kurdum ve 12 sene sonra tüm Dev leri geride bırakıp en iyi ödülü bilhassa türk olarak biz aldık

Sizin gibi Sivaslı olan Hadise’de ilk çıkış yaptığı yıllar Avrupa’da viral olmuştu. Sivas’ın bir sihri mi var acaba? Havasından mı suyundan mıdır uluslararası star çıkarıyor durmadan?

Orasını ben de bazen düşünüyorum Sivaslı olmanın ayrıcalığı ne, bu arada Almanya’daki organizasyon şirketimde Hadise’nin kuzeni evlendi hadise de o gün oradaydı çok eğlendi bizde yıl 2013

Gelelim müzikle olan ilişkinize… Tüm bunların yanında bir de müzikle ilgileniyorsunuz..

Evet küçük yaştan beri müzikle uğraşıyorum.. 11 ay önce ikisinimizi çıkardık. Bugün 11 ay içerisinde single çıkarmış bulunmaktayız. bunun yanı sıra 2018’de 2019 en iyi çıkış yapan pop şarkıcısı ödül aldık. bunun yanı sıra Türkiye’de son 6,5 yılın en iyi PR ini yapıp 380 haber 25 canlı yayın ve ana haberler gibi veya programla katıldık..

Geçtiğimiz aylarda sözü müziği size, ait olan‘Aşk Benim Neyime’ isimli şarkıda Niran Ünsal ile düet yaptınız. Tepkiler nasıl oldu?

Evet Türkiye’nin en güçlü seslerinden olan niran hanımla bir duet yaptık, tepkiler çok iyi olduğu ve sürekli manşet oldu sesimin Müslüm Gürses’e benzetildi gibi.

Müzik dünyasına girmek için neden bu kadar beklediniz..

Hayatta ne yaparsanız yapın bir şeyi başarıya ulaştırıp yarıda bırakmayacaksınız ve ben işlerimi en üst seviye çıkardıktan sonra en büyük hayalimi gerçekleştirdim ve bu 20 yıl sürdü..

İş ve müzik kariyeriniz arasında bir seçim yapmanızı istesek hangisini seçerdiniz?

Tabiki iş, cünkü onlarca ailenin ekmek kapısı.. ben tekim.

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Yıldız Tilbe Afrika’da su kuyusu yaptırmıştı siz de böyle yardımda bulunmuştunuz Afrika’ya. Yardımlarınız devam edecek mi?

Evet sürekli zaten sosyal sorumluk projelerinde yer alıyorum ve her zaman söylüyorum insan olan bir insan kalalım

Magazin dünyanın da sevdiği bir isimsiniz. Hakkınızda pek çok doğru ya da yanlış haber yazıldı çizildi. O yazılanlar hakkında neler söylersiniz?

Herkesin canı sağ olsun eğer insanlar iyi veya kötü haberler yazıyorlarsa eğer mutlu varsa ben de mutluyum varsın hepimiz mutlu olalım

Düet yapmak istediğiniz bir sanatçı var mı?

Evet shakira ve Sıla

Avrupa’da fenomen olmuş bir isim olarak Türkiye’deki fenomenler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaptıkları paylaşımlar Avrupa’da nasıl karşılanırdı?

Türkiye zaten çok çabuk tüketen büyük olduğu için bu tür fenomenlik veya farklı kitlelerin uzun soluklu olduklarını düşünüyorum, mesela benim bir müzik kariyeri yapmam 20 sene gibi beklediğim düşünürse onu türküde hiçbir insan hiçbir işadamı hiçbir şarkıcı yapmaz

Peki takipçilerinizi nasıl sürprizler bekliyor? Önümüzdeki hedeflerinizi nelerdir?

Ben takipçiler sürekli hediye daha atıyorum bir şeyler paylaşım hayatımda var olmanı ama nasıl neyi ne yaptığımı görsünler ilham alsınlar iyi insan olmak herseyde önce gelir.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 16.08.2019 09:10
Anahtar Kelimeler:
RöportajMr. JadeKıvanç Terzioğlu
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